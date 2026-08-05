低コストのNasdaq-100 ETFが相次ぎ登場、それでも多くの個人投資家にはQQQMが優位な理由

Invescoの「NASDAQ 100 ETF（QQQM）」に、より低コストで同一指数に連動する競合ファンドが登場した。しかし、スプレッド（売値と買値の差）や税負担を考慮すると、経費率0.10%の新規ファンドが適している投資家は、表面的な数字から受ける印象ほど多くない。本記事では、既存保有者と新規投資家のそれぞれが直面するコスト構造とリスクを解説する。

■QQQMの約5年間の歩みと変化

QQQMは2020年10月、QQQはコストが高く、その仕組み上、配当を再投資できないという投資家の不満に応える形でInvescoが設定した。Invescoによると、年間経費率は0.15%で、大型グロースETFの同種ファンドの中央値を77%下回る。さらに、2025年12月までQQQが採用していたユニット・インベストメント・トラスト（単位型投資信託）ではなく、現代的なオープンエンド型ファンドとして設計されたことで、同じNasdaq-100への投資機会を、より効率的かつ低コストで提供した。

同ファンドの成長は目覚ましい。2026年6月時点で723億ドル（約11兆3511億円、1ドル＝157円換算、以下同）だった運用資産残高（AUM）は、7月中旬に1000億ドル（約15兆7000億円）を突破した。これによりQQQMは、個人投資家やファイナンシャルアドバイザー向けの低コストなNasdaq-100連動商品として、支配的な地位を固めた。過去30日間のビッド・アスク・スプレッド（売値と買値の差）の中央値は0.01%であり、この数字が後ほど重要になる。

■QNDXとIQQの実際のコスト

State Streetは2026年6月24日、経費率0.10%の「SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF（QNDX）」を設定した。BlackRockも同年7月9日、総経費率0.12%の「iShares Nasdaq 100 ETF（IQQ）」を投入した。IQQは、2027年7月31日に期限を迎える手数料免除により、純経費率が0.10%に引き下げられている。両ファンドともQQQMの0.15%を下回る。この差は決定的に思えるが、投資家が実際に負担する総コストや、課税口座での乗り換えによって一度に発生する税負担まで考慮すると、状況は異なる。

DividendVisionによると、State StreetのQNDXは2026年7月下旬時点で総資産2490万ドル（約39億円）だった。IQQは1株24ドル（約3768円）で取引を開始したが、当初の資金流入は小規模にとどまった。どちらのファンドも、マーケットメーカーによる活発な価格競争を促すほどの規模にはまだ達していない。その結果、QNDXとIQQの過去30日間のビッド・アスク・スプレッドの中央値は約0.04%で、QQQMの0.01%を上回っている。

この0.03ポイントのスプレッド差は、1回の取引につき3ベーシスポイントの追加負担となり、新規ファンドの経費率面の優位性を一部相殺する。Nasdaq-100 ETFに年1回投資する個人投資家は、購入時と最終的な売却時にそれぞれスプレッドを負担する。0.03ポイントの差が購入と売却の双方で生じれば、往復では0.06%の追加コストとなる。一方、ファンドの規模拡大に伴ってスプレッド差が解消されると仮定した場合、年率0.05ポイントの経費率差は、30年間で単純計算すると約1.5%に達する。定期的に追加購入する投資家の場合、取引のたびにスプレッドを負担する一方、経費率差による効果は保有資産に対して年単位で生じるため、取引頻度が高いほどQQQMの狭いスプレッドが有利に働く。

Bloomberg Intelligenceのシニアアナリスト、James SeyffartはIQQの上場後、「Qシリーズは、SPYを除けば、おそらく2番目に有名で、最も広く知られたティッカーの一つだ」と述べた。ブランド認知度そのものが流動性を左右する要因であり、QNDXやIQQが同様の認知度を得るには何年もかかる可能性があることを示唆した発言だ。

スプレッドのコストに加え、QNDXには固有の構造的リスクがある。資産規模2490万ドルのファンドは、インデックスETFとしては極めて小さい。小規模ファンドは、閉鎖されるリスクが相対的に高いほか、市場の変動が激しい局面ではスプレッドが拡大しやすく、ストレス時にはマーケットメーカーによる売買の受け皿も限られる。年率0.05ポイントの経費率面の優位性だけでは、ファンドの閉鎖に伴って強制的に償還され、それが課税対象となるリスクを十分に補えない。

IQQには別のリスクがある。経費率面の優位性は、手数料免除が続いている間に限られる。BlackRockが免除を延長しなければ、2027年8月1日からIQQの総経費率0.12%が適用される。この場合、QNDXの0.10%を2ベーシスポイント上回り、QQQMの0.15%との差も3ベーシスポイントに縮まる。IQQがマーケティングで前面に出している純経費率の低さは、現時点では一時的な措置であり、恒久的な商品設計ではない。

■2つの投資家層、2つの答え

2026年8月時点でNasdaq-100 ETFを選ぶ際に問うべきなのは、「どのファンドの経費率が低いか」ではなく、「自分がどのタイプの投資家か」である。

課税口座でQQQMを保有している既存投資家の場合、ほぼ間違いなく保有を続ける方がよい。年率5ベーシスポイントの経費率差を得るために、長期の含み益があるポジションを売却すれば、所得に応じて15%または20%の米連邦長期キャピタルゲイン税が発生する。その税負担は、1回の課税だけで10年以上に相当する経費率の節約額を上回る可能性が極めて高い。2020年10月の設定時にQQQMを10万ドル（約1570万円）購入し、その後ファンドの複利リターンに沿って資産が増えた投資家は、多額の含み益を抱えていることになる。10万ドルのポジションで年間50ドル（約7850円）を節約するために、年間150ドルと100ドルの経費差を狙って利益を確定すれば、支払った税金の機会費用を考慮しなくても、税負担を取り戻すまでに30年以上かかる可能性がある。

これから投資を始める新規投資家の場合、判断は大きく異なるが、それでもQQQMを選ぶ合理的な根拠はある。QNDXの2490万ドルという資産規模や、IQQが手数料免除に依存していることには、QQQMの運用実績、1010億ドル（約15兆8570億円）のAUM、競合を大きく上回る日々の資金流入にはないリスクがある。キャピタルゲイン税が繰り延べられるか免除される税制優遇口座のIRA、401(k)、HSAでは、IQQとQNDXのいずれも合理的な候補となる。投資期間が1年を超える場合、QNDXの恒久的な総経費率0.10%は、期間限定の免除に依存するIQQに対して構造的な優位性を持つ。

初期の資金流入データも参考になる。2026年7月27日に公開されたBenzingaの分析によると、IQQの上場から3週間後でも、QQQは新たな競合ファンドの約300倍の資金流入を集めていた。QQQMには7月24日に7900万ドル（約124億円）が流入し、その前の1カ月間には1日当たりの流入額が2億ドル（約314億円）を超える日が複数あった。Benzingaが引用したJPMorganのデータによると、State StreetのQNDXには7月23日の1日だけで一時4900万ドル（約77億円）が流入したが、翌日の資金流入はほぼゼロまで減少した。

投資家全体の動きも、ここまで説明した判断と一致している。新規ファンドの経費率面の優位性は確かに存在するが、QQQMが築いた流動性の優位性と運用実績は、5ベーシスポイントの差だけでは容易に崩れないことが示されつつある。

■スプレッドが実際にもたらすコスト

スプレッドの比較は、競合商品を扱う多くの記事で脚注程度にしか触れられていないが、独立して計算する価値がある重要な要素だ。

スプレッドが0.04%の場合、投資家がQNDXまたはIQQを1万ドル（約157万円）購入すると、購入直後に売却した場合の価格との差として、実質的に約4ドル（約628円）の取引コストを負担する。QQQMのスプレッドは0.01%であるため、同じ1万ドルの購入に伴うコストは約1ドル（約157円）となる。両者の差は、1万ドルの取引1回につき3ドル（約471円）である。

Nasdaq-100 ETFに毎年1万ドルを30年間投資する場合、購入時だけを見ても、年間3ドルのスプレッド差は名目額で合計90ドル（約1万4130円）となる。ここには、投資に回らなかった資金から得られたはずの複利効果は含まれていない。1万ドルに対する年率0.05ポイントの経費率差は年間5ドルに相当するため、当初の1万ドルだけを基準に比較すれば、3ドルのスプレッド差は年間の経費率節約額の60%に相当する。

この分析は、スプレッドが現在の水準にとどまることを前提としている。QNDXとIQQの資産が増加すれば、そのスプレッドはQQQMに近い水準まで縮小する可能性が高い。現在の投資家にとって重要なのは、「縮小までにどれほどの時間がかかるのか、その間、資産規模約2500万ドルのファンドを保有したいか」という点である。

■QQQMの集中リスクは変わらず

手数料競争が起きても、QQQMの構造的なリスク特性は変わらない。テクノロジー分野への投資比率は約60%で、上位10銘柄がポートフォリオ全体の半分近くを占める。直近の開示情報によると、NVIDIAが約8.9%で最大の組入銘柄となり、Apple、Microsoft、Amazonなど、マグニフィセント・セブンの構成企業が続いている。

この集中投資が、これまでのファンドのリターンを押し上げてきた。2026年7月31日までの12カ月間で、QQQMは大型グロースカテゴリーの他のファンドを大幅に上回った。これは、主要組入企業を支えてきたAIインフラ投資サイクルと整合する。一方で、テクノロジー株に対する市場心理が悪化した場合、下落リスクも増幅される。Invescoのファクトシートによると、2022年通年ではS&P 500が18.21%下落したのに対し、QQQは約32.45%下落した。

Microsoft、Amazon、Alphabet、Metaなどのハイパースケーラーによる、データセンターやAIインフラへの設備投資は、2026年に6300億～7700億ドル（約98兆9100億～120兆8900億円）に達すると予測されている。こうした支出が、QQQMの主要組入企業の売上を支える構図となっている。アナリストのコンセンサス予想では、2026年のマグニフィセント・セブンの1株当たり利益（EPS）成長率は25～30%と見込まれている。予想どおりになれば現在のバリュエーションを正当化できるが、期待を下回れば、ポートフォリオの集中度の高さがその影響を増幅させる。

QNDXとIQQも同一の指数に連動するため、QQQMと同じ集中リスクとボラティリティを抱える。経費率が低くても、投資対象そのものに対する基本的な賭けが変わるわけではない。

■新規投資家向け：どう選ぶべきか

2026年8月にNasdaq-100への投資をゼロから始める場合、QQQM、QNDX、IQQの選択は、実務上3つの要因で決まる。

第一は口座の種類である。IRAや401(k)などの税制優遇口座では、課税による乗り換えコストの問題がなくなり、後から税負担なしでファンドを変更できる。そのため、AUMやスプレッドに関する懸念は残るものの、IQQやQNDXの低い経費率はわずかに魅力を増す。課税口座では、狭いスプレッド、AUMの厚み、運用実績を兼ね備えたQQQMを選ぶ根拠の方が、現時点では強い。

第二は、投資期間と手数料免除期間の関係である。IQQの経費率面の優位性が契約上保証されているのは、2027年7月31日までだ。30年間の保有を想定する投資家は、BlackRockが0.10%の経費率を延長するか恒久化することを見込んで投資することになる。競争圧力を考えれば合理的な見方ではあるが、保証されたものではない。QNDXの0.10%には期限がなく、恒久的な総経費率として設定されている。

第三はAUMの増加ペースである。QNDXの資産は2490万ドルで、IQQはそれよりやや多いものの、QQQMの1010億ドルと比べればごくわずかだ。両ファンドが成長すれば、スプレッドは縮小し、閉鎖リスクも低下するだろう。低い年間経費率と引き換えに現在のスプレッドコストを受け入れる投資家の判断にも合理性はある。一方、現時点で流動性、スプレッドの狭さ、成熟した運用実績を優先する投資家にとっては、QQQMが引き続き有力な選択肢となる。

■免責事項

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言ではない。すべての投資には、元本を失う可能性を含むリスクがある。投資判断を行う前に、資格を持つファイナンシャルアドバイザーに相談してほしい。過去の運用実績は将来の成果を保証するものではない。

■注目ポイントQ&A

●既存のQQQM保有者は、手数料を節約するためにIQQやQNDXへ乗り換えるべきですか？

課税口座でQQQMを保有している大半の投資家にとって、乗り換えはほぼ間違いなく得策ではありません。値上がりしたQQQMを売却することで発生するキャピタルゲイン税は、5ベーシスポイントの経費率差によって得られる数年分、場合によっては数十年分の節約額を上回ります。損益分岐までの期間、つまり一度に発生する税負担を低い経費率によって取り戻すまでの年数は、含み益の規模に応じて通常10～30年に及びます。IRAや401(k)などの税制優遇口座ではこのような税負担が発生しないため、IQQとQNDXをそれぞれの条件に基づいて評価できます。ただし、AUMとスプレッドに関する懸念は残ります。

●IQQとQNDXのQQQMに対する5ベーシスポイントの経費率差は、見た目ほど重要ですか？

経費率だけを見れば、10万ドルのポートフォリオに対する年間5ベーシスポイントの差は50ドルです。しかし、QNDXとIQQの現在のスプレッドは0.04%で、QQQMの0.01%に比べ、1回の取引につき3ベーシスポイントの追加コストが生じます。購入時と最終的な売却時の双方でこの差が生じる場合、往復の追加スプレッドコストは0.06%となります。これは、年率0.05%の経費率差による1年分余りの節約額に相当します。さらに、IQQの純経費率0.10%は2027年7月31日に期限を迎える手数料免除に依存しており、契約上の総経費率は0.12%です。経費率面の優位性は実在しますが、表面的な数字から受ける印象ほど大きくはありません。

●2027年7月31日以降、IQQの手数料はどうなりますか？

IQQの総経費率は0.12%で、BlackRockが現在の手数料免除を更新または延長しない場合に適用されます。免除期間中の純経費率は、2027年7月31日まで0.10%です。免除が更新されずに失効した場合、IQQは恒久的に0.10%のQNDXより割高になり、QQQMの0.15%との差も3ベーシスポイントに縮まります。State Streetが恒久的な0.10%を設定していることから、BlackRockには0.10%を維持する競争上の動機がありますが、長期投資家はIQQの手数料免除の状況を毎年確認する必要があります。

●QNDXの投資家が今知っておくべき最大のリスクは何ですか？

QNDXの2026年7月下旬時点の総資産は約2490万ドルで、10兆ドル規模の指数に連動するファンドとしては極めて小規模です。AUMが小さいことは、成熟したファンドより広いスプレッド、ストレス時におけるマーケットメーカーの流動性供給能力の不足、資産が十分に増えない場合のファンド閉鎖といった現実的なリスクにつながります。State Streetは、設定後、1日を除くすべての日で資金が純流入したことを挙げ、QNDXの初期の資金流入について「当社で最も成功したファンド設定の一つ」と説明しています。しかし、その規模は依然としてQQQMのごく一部です。QNDXの投資家は、今後12カ月にわたってファンドのAUMを確認する必要があります。

元記事: Cheaper Nasdaq-100 ETFs Arrived, But QQQM Still Wins for Most Retail Investors