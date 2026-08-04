出光興産、出張整備のSeibiiと資本提携　給油所を地域のモビリティ拠点へ

出光興産は8月4日、自動車の出張整備サービスを手がけるSeibii（セイビー、東京・港）と資本提携契約を結び、モビリティサービス分野で協業を始めたと発表した。全国のサービスステーション「apollostation」と、Seibiiが持つ整備士ネットワークを組み合わせ、車検や自動車整備を中心としたサービスの拡充を目指す。

今回の提携では、出光興産が全国に展開する店舗網や公式アプリ「Drive On」を顧客との接点として活用する。一方のSeibiiは、利用者が指定した場所で自動車を点検・整備する出張サービスの運営基盤に加え、全国の整備士ネットワーク、整備品質を管理するデジタル基盤、人材育成のノウハウを提供する。

両社は今後、車両整備サービスの拡充に加え、apollostationとDrive Onを活用した新サービスの開発を進める。サービス品質の向上や、店舗・整備士を含む運営体制の高度化につながる取り組みも検討する。

提携の背景には、自動車整備業界が抱える人材不足がある。整備士の高齢化や担い手不足、整備工場の減少が進むなか、地域のカーライフを支える整備体制をどのように維持するかが課題となっている。

出光興産の系列店でも、車検が集中する繁忙期の整備士不足への対応が必要となっているという。また、自動車の電子制御化や性能の高度化が進むなか、整備サービスの品質を維持・向上させる体制づくりも求められている。

Seibiiの整備士ネットワークとデジタル基盤を活用できれば、店舗ごとの人員不足を補いながら、地域や時期による需要の変動に対応しやすくなる可能性がある。利用者にとっても、店舗への持ち込みだけでなく、出張整備を含めて点検や修理の選択肢が広がることが期待される。