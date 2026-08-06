Uber、性暴力被害者支援の裏で原告の服装や過去を追及か　NYT調査報道

Uberは性暴力防止団体に多額の資金を提供する一方、自社に対する民事訴訟では被害者の服装や過去のトラウマを厳しく追及していることが、The New York Timesの調査報道で明らかになった。NYTは、この法廷戦略について、原告に精神的・経済的負担を強いることで訴訟を思いとどまらせる狙いがあると指摘している。現在、数千件の訴訟が進行中であり、今後の裁判や規制当局の動向が注目される。

■表向きの支援姿勢と法廷での実態

Uberはジェンダーに基づく暴力と闘う組織に1,500万ドル（約23億7,000万円、1ドル=158円換算）以上を資金提供し、運転手向けに「性暴力は決してサバイバーの責任ではない」と伝える教育ビデオを制作してきた。また、カスタマーサービス担当者には、被害者を非難する態度を認識し、遮るための訓練を行っている。

しかし、2026年8月4日に公開されたThe New York Times（NYT）の調査報道によると、企業価値1,450億ドル（約22兆9,100億円）規模の同社は、民事法廷では全く異なる原則で動いているという。同社の弁護士はレイプ被害を訴える原告に対し、被害に遭った夜の服装、飲酒量、幼少期に性的虐待を受けた経験の有無、金銭と引き換えに性行為をした経験の有無などを尋ねていると報じられている。

この調査は、証拠開示（ディスカバリー）手続き中の十数件以上の訴訟における数千ページの証言録取書や裁判資料に基づいている。NYTは、Uberが民事の証拠開示手続きを利用して、原告の事件前の人生における苦痛に満ちた詳細を掘り起こし、現在の苦痛はUberの過失ではなく過去のトラウマが原因であると主張し、訴訟の負担を大きくすることで、サバイバーが提訴をためらうようにする意図的な法廷戦略をとっていると指摘している。

■膨大な規模に上るUberの訴訟問題

乗車中に性的暴行を受けたと主張する乗客によって4,000件以上の訴訟が提起されており、非常に多くの案件が連邦裁判所に統合されたため、管理のための特別な多地区訴訟手続きが設けられている。さらに数千件がカリフォルニア州の裁判所で係争中である。これらの訴訟は、記録された安全上の重大な不備のパターンに起因している。

以前のNYTの調査では、Uberが2017年から2022年の間に米国で平均約8分に1回の割合で性暴力の報告を受けており、その総数は40万181件に上ることが判明した。これは同社が公表していた割合をはるかに上回る。Uberは2021年と2022年を対象とした米国安全報告書において、性的暴行および性的な不適切行為のカテゴリーで2,717件の深刻な暴行報告があったことを認めている。

法廷での最初の大きな試金石となったのは2026年1月である。2023年11月にアリゾナ州で運転手にレイプされたと主張するオクラホマ州在住のJaylynn Dean氏が、主要な法的議論を検証し、陪審員が数千件の類似請求をどう見るかを示す「指標裁判（ベルウェザー・トライアル）」の最初の原告となった。フェニックスの連邦陪審はUberに責任があると認め、Dean氏に850万ドル（約13億4,300万円）の補償的損害賠償を命じた。2026年4月のノースカロライナ州での2回目の指標裁判でも、陪審員が運転手による原告Brianna Mensing氏への暴行を認め、Uberに対する責任評決が下された。Uberは両評決について控訴している。

■証拠開示手続きにおける被害者への厳しい追及

Uberの公的な主張と法廷での行動のギャップが最も顕著に表れるのは、証言録取の場である。2025年4月、フロリダ州の24歳の女性がUberに対する民事訴訟のビデオ会議による証言録取に臨んだ。彼女を乗せた運転手はすでに刑事裁判で有罪を認め、意識不明だった彼女に膣、肛門、口への性的暴行を加えた罪で懲役10年の判決を受け、服役中だった。彼女は、過去に暴力的な重罪の有罪歴がある男性の審査と監督をUberはもっと行うべきだったと主張し、過失を問う民事訴訟を起こしていた。

Uberの弁護士は、女性がウォッカをどれだけ飲んだか、アデロールを何ミリグラム服用したか、そしてその2つを組み合わせたことに「後悔を感じたか」を尋ねることから始めた。続いて服装についての質問に移り、「ドレスについて説明してもらえますか」「ヒール、ブーツ、それともフラットシューズを履いていましたか」と尋ねた。その後、質問は女性の幼少期に移り、父親に見捨てられたと感じたか、母親におとしめられたと感じたかが問われた。さらに、合意に基づく性的関係の詳細、過去の性的虐待の有無、金銭と引き換えに性行為をした経験の有無にまで及んだ。その時点で、彼女の弁護士は証言録取を打ち切った。

Uberの弁護士は「私はまだ全く終わっていない」と抗議した。その後、弁護士は「Doeさん、これがあなたにとってつらいことは分かっています。申し訳ありません。本当にそう思っています。ただ」と部分的に謝罪した。女性は「終わることに感謝しています。これは私を壊します」と答えた。

証拠開示段階に進んだ約十数件のケースにおいて、Uberの弁護士は裁判所に対し、家族による幼少期の性的虐待の詳細を原告に開示させるよう申し立てたり、原告が報告した他の性的暴行を調査するために精神鑑定を受けさせたり、事件当夜に下着をつけていたかを尋ねたり、友人、両親、配偶者、元パートナー、セラピストから証言を取ったりしている。NYTが確認した裁判資料によると、あるケースでは、疎遠になっていた女性の父親が、Uberが主導した証言録取を通じて、娘が幼少期に性的虐待を受け、中絶を経験していたことを知ったという。

Uberは複数の訴訟の提出書類において、原告が「不注意かつ軽率に行動した」とし、「自身の負傷を招く一因となった」と主張している。フロリダ州のケースでは、Uberの弁護士は、その時点で服役中だった運転手によるレイプについて、裁判資料の中で「問題となっている事故とは無関係」と位置付けている。

■民事訴訟における「レイプシールド法」の限界

Uberの戦略を可能にしている法的メカニズムは、抜け穴ではなく、Uberが訴訟戦術を通じて利用している構造的なギャップである。1970年代初頭から、各州および連邦政府は、刑事裁判において性的暴行の告発者の過去の性的行動を証拠として使用することを制限する「レイプシールド法」を制定した。その目的は、女性の過去の性的履歴によって、被害申告の信用性が低い、あるいは本人の責任が重いと弁護側がほのめかすことを防ぐことだった。

連邦証拠規則412条（連邦レイプシールド法）は民事手続きにも適用されるが、刑事事件に比べて保護は大幅に弱い。民事裁判では、そのような証拠の証明力と偏見を与える影響とを比較衡量する裁判官の裁量がはるかに大きい。さらに重要なことに、この規則は裁判で何が認められるかを規定するものであり、公判前の証言録取で何を聞けるかを必ずしも制限するものではない。Uberのケースは、原告が精神的苦痛に対する損害賠償を求める人身傷害の過失請求として構成されているため、同社の弁護士は、原告の現在の苦痛のうち、Uberの事件によるものと過去の出来事によるものを区別するために、原告の人生における過去のトラウマは関連性があると主張している。その構成により、証拠開示手続きは原告の人生史を包括的に掘り起こす手段へと変わる。

この調査が浮き彫りにしているのは、Uber自身が作り出した状況の残酷な構造である。2018年、性的暴行の申し立てを長年にわたり強制仲裁に持ち込んできた後、Uberの最高法務責任者Tony West氏はその慣行を終了すると発表した。この動きは広く称賛された。しかし、強制仲裁の終了は、裁判所の扉を開くことを意味した。それは、レイプシールド法が刑事裁判から排除しようとしたまさにその種の尋問を、保護が構造的に弱い法的文脈の中で再構成し、同社の法務チームが追求する民事の証拠開示手続きへと被害者を引き出すことになった。

West氏は元司法省職員で、Kamala Harris前副大統領の義弟にあたる人物であり、2017年11月にUberに加わった。公の場では性暴力のサバイバーを支援する立場を打ち出してきたが、その在任期間をめぐる皮肉は見過ごされていない。

■3つの評決が示すもの

Uberは、評決に至った3件の裁判で自社の防御戦略を試している。

最初の裁判は2025年秋にカリフォルニア州で行われた。原告のJessica C.氏は、2016年の乗車中に運転手に押さえつけられ、キスされ、体を触られ、ズボンを脱がされそうになったと証言した。Uberの弁護士は、Jessica氏が事件を直ちに報告しなかったことを強調し、幼少期の虐待、自殺未遂、その他のトラウマの履歴を掘り下げた。そして、彼女の苦痛を説明するのはUberでの事件ではなく過去の出来事だと主張した。Uberの弁護士は陪審員に対し、「そのようなトラウマの履歴があると、世界の受け止め方に影響を与えることがある」と述べた。陪審はUberに責任はないと判断し、原告側の弁護士はこの結果をサバイバーの権利にとって壊滅的だと評した。

2件目は2026年1月のフェニックスでの指標裁判である。Jaylynn Dean氏は、意識がもうろうとしていた間に運転手にレイプされたと証言した。Uberの弁護士はDean氏の酩酊の程度に関する説明に異議を唱え、乗車直後の映像を示し、運転手は合意があったと考えていたと陪審員に述べた。陪審はUberの主張を退け、Dean氏に850万ドル（約13億4,300万円）の補償的損害賠償を認めた。ただし、懲罰的損害賠償は認めず、運転手の審査においてUberが過失を犯したとは判断しなかった。

3件目は2026年4月のノースカロライナ州の裁判である。陪審は、運転手が原告Brianna Mensing氏に対して暴行を行ったと認め、Uberに責任があると判断した。一方で、賠償額は5,000ドル（約79万円）にとどまった。これらの結果は一様ではない。Uberが敗訴した2件はいずれも控訴され、同社は、原告側の勝利ではあっても請求額より小さい結果だったと位置付けている。また、いずれの裁判でも懲罰的損害賠償は認められなかった。法務アナリストは、これらの結果について、陪審はUberに責任を負わせる意思を示す一方、賠償額を個々の暴行の深刻さに厳密に合わせて調整していることを示唆しているとみている。

■専門家の見解とUberの正当化

NYTの取材に応じた法学者たちは、Uberの戦術は日常的な事実収集の範囲を超えており、原告に二次被害を与え、将来の訴訟を思いとどまらせるために設計された戦略を構成していると述べている。スタンフォード大学法科大学院のNora Freeman Engstrom教授は、「Uberの戦略は古く醜いシナリオを再利用している。女性が酒を飲んでいたなら、一人で乗っていたなら、夜遅かったなら、記憶が不完全なら、おそらく彼女に責任があるというものだ」と指摘している。

Uberとその外部弁護士は、証言録取の戦術を被害者非難とする見方に反論している。Tony West氏は声明の中で、同社の法務チームは「常にサバイバーを尊重し、思いやりと礼儀、尊厳をもって接しなければならない」と述べ、「訴訟で会社を防衛することと、サバイバーを人間として扱うことは相互に排他的ではない」と主張した。Uberの副法務責任者Katie Waitzman氏は、深刻度や妥当性が大きく異なる訴訟に対して防衛する「権利と責任」があると述べた。同社によると、約30件のケースが詐欺として却下されているという。

ビジネス上の論理は不透明ではない。2018年の強制仲裁終了の決定は思いやりのある改革として称賛されたが、結果として、仲裁制度の下で争っていた場合よりもはるかに大きな訴訟の波を生み出した。内部の議論について説明を受けた関係者がNYTに語ったところによると、証拠開示や裁判で積極的に主張を争うことは、現在表面化している評判低下という代償を払ってでも、和解するより大幅に会社の資金を節約できると結論付けられていたという。

■今後の展望と規制当局の動き

Uberは最近、裁判が近づいていたものを含め、数百件の訴訟で和解している。しかし、運転手がすでに刑事で有罪判決を受けているケースでさえ、争い続けているものもある。最も顕著な現在の例は、2026年10月に裁判が予定されているテキサス州のケースである。運転手は高速道路を走行中に乗客にオーラルセックスを強要したとして陪審から有罪評決を受け、懲役11年を言い渡され、控訴審でも有罪が維持されている。それにもかかわらず、Uberの弁護士は提出書類の中でこれを「疑惑の事件」と呼んでいる。

同時に、規制当局の関心も高まっている。ニュージャージー州司法長官は2025年、Uberがサービスの安全性について虚偽の表示をしたかどうかに関する消費者詐欺の調査を開始し、内部の暴行データに対する召喚状を発行した。下院のサイバーセキュリティ・情報技術・政府革新小委員会も2025年9月に独自の調査を開始し、Uberによる過少報告が問題の規模を国民が理解するのを妨げている可能性があるとの懸念を表明している。次の指標裁判は2026年9月30日に始まる予定であり、まだ証言録取の段階に達していない数千件のケースがその後に控えている。

■注目ポイントQ&A

●Uberの法廷戦略は、暴行を受けた乗客にとって何を意味しますか？

暴行後にUberに対して民事訴訟を起こすということは、Uberの弁護士が過去数年間にわたる医療記録、セラピーの記録、SNS上のやり取り、私的な通信を体系的に調査する証拠開示手続きに入ることを意味します。The New York Timesが確認した裁判記録によると、Uberは原告に対し、暴行当夜の服装、過去の性的履歴、幼少期の虐待経験、薬物使用、精神的健康の履歴について尋問しています。法律専門家は、このプロセスが原告に二次被害を与える可能性が高く、訴え出ることを思いとどまらせる抑止力として機能していると指摘しています。訴訟を進める原告は、証言録取が精神的に非常に負担の大きいものになることを想定し、条件に同意する前に、民事の性的暴行請求に詳しい弁護士の代理を受けるべきです。

●なぜレイプシールド法はUberの証言録取において原告を保護しないのですか？

連邦証拠規則412条を含むレイプシールド法は、主に刑事裁判において弁護側が提示できる証拠を制限するために1970年代に制定されました。連邦法は技術的には民事手続きにも適用されますが、民事裁判所では過去のトラウマの証拠が関連するかどうかを判断する裁判官の裁量がはるかに大きくなっています。民事の人身傷害事件では、原告が精神的苦痛に対する損害賠償を請求するため、被告側は原告の苦痛のうちどれだけが実際にUberの事件によって引き起こされたのか、過去の出来事によるものではないのかを判断するために、過去のトラウマを調査することは正当であると主張します。この主張により、Uberの弁護士は刑事法廷では大きく制限されるような質問をする法的な根拠を得ています。また、証拠開示手続きは裁判での証拠採用よりも緩やかな規則の下に置かれるため、Uberの戦略が最も自由に機能する場になっています。

●これまでの指標裁判（ベルウェザー・トライアル）の結果はどうなっていますか？

これまでに3つの指標裁判で評決が下されています。2025年秋のカリフォルニア州のケースではUberが勝訴し、責任を問われませんでした。2026年のフェニックスのケースでは、陪審員がJaylynn Dean氏に850万ドル（約13億4,300万円）の賠償を命じました。2026年4月のノースカロライナ州のケースでは、Uberの責任が認められましたが、賠償額は5,000ドル（約79万円）にとどまりました。Uberは敗訴した2件について控訴しています。法務アナリストは、これらの結果は陪審員がUberに責任を負わせる意思がある一方で、賠償額を個々の暴行の深刻さに厳密に合わせて調整していることを示唆しており、深刻度の低いケースの原告に少額での和解を促す圧力を生み出していると述べています。

●Uberの戦術に法廷で異議を唱えることはできますか？

可能ですが、その手段は限られており、州によって異なります。原告側の弁護士は、証拠開示の範囲を制限する動議を提出し、Uberが無関係な個人的履歴を要求するのを防ぐ裁判所命令を求めることができます。カリフォルニア州では、民事訴訟法2017.220条により、当事者が原告と第三者との性的行為について証拠開示を行うには、事前に裁判所命令が必要です。連邦の証拠開示規則も、証拠開示が事件の必要性に比例していることを求めており、裁判官は実際の関連性に比べて過剰な要求を制限できます。しかし実際には、Uberの証拠開示戦術に成功裏に異議を唱えるには、はるかに大きなリソースを持つ相手に対して持続的な法的努力が必要となり、個々の原告はしばしば、プライバシーを侵害する尋問に応じるか、訴訟を却下されるかの選択を迫られます。

元記事: Uber Grills Rape Victims on Clothing and Childhood Trauma While Funding Anti-Violence Groups