時給30ドルのAI清掃ロボット、その代償は家庭内映像か―Tau Roboticsの仕組みとFCC規制、未修正脆弱性を検証

2026年7月28日、米連邦通信委員会（FCC）がセキュリティ上の脆弱性を理由に、中国製ヒューマノイドロボットなどの新規モデルを対象とする規制を発表した。同じ日、サンフランシスコのスタートアップTau Roboticsは、ヒューマノイドロボットを使った家庭向け清掃サービスを開始した。同サービスは、FCCが規制発表で言及したUnitree G1を使用しており、公に確認された未修正の脆弱性を巡る懸念がある。さらに、家庭内で撮影した映像をAIモデルの訓練に利用し、映像に対する永久的なライセンスを取得するため、利用者はプライバシーとセキュリティの条件を理解した上で判断する必要がある。

■FCCの規制措置と同日にサービス開始

2026年7月28日、米連邦通信委員会（FCC）は、文書化されたセキュリティ上の脆弱性を理由に、中国製ヒューマノイドロボットの新規モデルを米国市場から排除する措置を講じた。同日、サンフランシスコのスタートアップTau Roboticsは、同社が米国初とする消費者向けヒューマノイド清掃サービスを、時給30ドル（約4,740円、1ドル＝158円換算）で開始した。

同社が家庭に派遣するロボットはUnitree G1をベースとしている。これはFCCが規制発表で言及したハードウェアプラットフォームそのものであり、公に確認された未修正のセキュリティ上の問題を抱えている。さらにTauの利用規約によると、同社はロボットが家庭内で撮影した映像に対して、永久的、世界的、かつロイヤリティフリーのライセンスを取得する。このライセンスはアカウントを閉鎖した後も存続し、映像がモデルの訓練に使用された後、その影響を取り消すことはできない。

現在、このサービスは招待制で、tau-robotics.comで一般向けウェイティングリストを受け付けている。しかし、中国製ロボットハードウェアに対するFCCのこれまでで最も広範な措置が発表された日の朝にサービスを開始したことで、Tauは異例の立場に置かれた。米国政府が新規流通を遮断しようとしているサプライチェーンを基盤に、米国企業が消費者向けサービスを構築し、セキュリティの全容が解明される前に、顧客へ映像利用契約への同意を求めているからだ。

■FCCの規制措置が対象とするもの

FCCが2026年7月28日に行った対象リスト（Covered List）への指定により、中国製のヒューマノイドロボットおよび四足歩行ロボットの新規モデルは、米国内での輸入、マーケティング、販売に必要な機器認証を新たに取得できなくなった。ただし、この措置は、同日より前に認証を受けた既存モデルの認可を遡及的に取り消すものではない。Tauが保有する既存のUnitree G1はすでに米国内にあり、認証も受けているため、米国法上は引き続き合法的に稼働できる。

この法的な区別は重要だが、セキュリティ上の安全性が確認されたという意味ではない。FCCは措置の根拠として、G1にも関係するとする、独立して確認された2つのセキュリティ上の問題を挙げており、本記事の公開時点で完全な修正は確認されていない。

1つ目の脆弱性であるCVE-2025-2894は、セキュリティ研究者のAndreas Makris氏とKevin Finisterre氏が2025年3月に公表し、国家脆弱性データベース（NVD）でCWE-912（隠された機能）に分類された。この問題は、Unitreeの四足歩行ロボットGo1のファームウェアに組み込まれ、中国企業Zhexi Technologyが運営していたCloudSailというサービスを中心とするものだった。

CloudSailは起動時に自動的に立ち上がり、永続的なピアツーピアトンネルを確立していた。正しいAPIキーを持つ者は、このトンネルを通じてロボットを完全に遠隔操作できたという。研究者らは公表時点で、CloudSailネットワーク上に約2,000台の脆弱なロボットを確認した。これには、マサチューセッツ工科大学（MIT）、プリンストン大学、カーネギーメロン大学、ウォータールー大学のネットワーク内にある機体も含まれていた。Unitreeは当初の攻撃に使われたAPIキーを無効化したが、基盤となるサービスのエンドポイントはGo1のファームウェアに残っている。

2つ目は、研究者らがUniPwnと名付けた脆弱性で、Tauの顧客にとってより直接的な懸念となる。同じ研究チームが2025年9月に公表したUniPwnは、UnitreeのG1およびH1ヒューマノイドが共通して使用するBluetooth Low Energy（BLE）経由のWi-Fi設定インターフェースを標的とする。

この脆弱性を悪用されると、ロボットのOSを完全に制御できるルート権限を取得される。さらにワームのように自己伝播でき、侵害されたロボットがBluetoothの通信範囲内にある別のUnitree製ロボットを走査し、利用者の操作なしに自動的に侵害を広げる可能性がある。IEEE SpectrumはUniPwnを、商用ヒューマノイドプラットフォームを対象とする初の大規模な公開エクスプロイトと評した。Unitreeは2025年9月に脆弱性を認め、対処を始めたと説明したが、公に確認できるファームウェア修正プログラムはリリースされていない。

これとは別に、Alias Roboticsの独立系セキュリティ研究者らは2025年9月、Unitree G1が通常動作中、音声、映像、GPS位置情報、センサーデータを、利用者への通知やオプトアウトの仕組みなしに、中国でホストされているサーバーへ定期的に送信していたと報告した。Unitreeは、利用者の許可なく私的情報や機密情報を収集することはないと説明しているが、この説明はAlias Roboticsの調査結果と真っ向から食い違っている。

■時給30ドルのサービスで利用者が差し出すもの

Tauの時給30ドルという価格は実際のものであり、同社の情報開示は多くのサービスと比べて透明性が高い。2026年7月27日に公開されたプライバシーポリシーは、次のような非常に率直な説明から始まる。

「私たちは、それらのカメラが捉えたものを録画します。その映像は清掃作業の実行と、いずれ人間のオペレーターなしで作業できるようにしたいAIモデルの訓練に使用します。これは任意ではありません。これがサービスの仕組みであり、この価格で提供できる理由です」

ロボットの頭部と手首に取り付けられたカメラは、訪問中の全行程を記録する。その場にいる人のぼかし処理されていない顔を含む映像は、深度データ、空間データ、テレメトリ、オペレーターが入力したすべての指示とともに、Tauの視覚・言語・行動モデルの訓練データとなる。個人情報を除去した別バージョンのデータが用意されるわけではない。ポリシーには「あなたの家庭で撮影された、ぼかし処理されていない顔を含む映像そのものを、私たちのモデルは学習します」と記されている。

映像の保存期間に明確な期限はない。顧客が削除を求めない限り、Tauは「事業を運営している限り」映像を保持する。顧客はいつでも削除を要求でき、Tauは応じるとしている。

ただし、ポリシーには重要な留保がある。「あなたの家庭の映像がすでにモデルの訓練に使われていた場合、その訓練はすでにモデルのパラメーターへ影響を与えています。それらのパラメーターはデータベースではなく、個々の訪問記録を抽出したり、そこから差し引いたりすることはできません」。削除によって将来の利用は止められるが、過去の訓練によってモデルの重みに生じた影響は取り消せない。

利用規約には、さらに踏み込んだ条件がある。「第10条のライセンスは永久的であり、アカウントの閉鎖やサービス利用の終了による影響を受けません」。Tauを一度でも利用すると、その後二度と予約しなかったとしても、自宅内部の映像に対する永久的かつロイヤリティフリーのライセンスをTauへ付与することになる。

一方で、Tauはいくつかの実質的な保護措置も設けている。ロボットのマイクは無効化されており、音声はオペレーターから顧客へ送られるだけで、顧客側の音声がオペレーターへ送られることはない。顧客が明示的に同意しない限り、寝室と浴室は通常の清掃対象から除外される。

オペレーターは身元調査を受けたW-2雇用の従業員であり、ギグワーカーや自宅などから勤務する外部の遠隔作業者ではない。サンフランシスコにあるTauの施設からロボットを操作する。データラベリング事業者には閲覧専用のアクセス権だけが与えられ、映像をダウンロードすることはできない。映像はGoogle Cloudに保存され、通信中と保存時の両方で暗号化される。

また、顧客は訪問中ずっと在宅していなければならない。鍵の引き渡しやロックボックスの使用は認められず、ロボットが作業している間は誰かが家にいる必要がある。

■ロボットを動かす人間とAIの役割

Tauが構築した仕組みは、意図的に人間とAIを組み合わせたハイブリッド型になっている。CEOのAlex Koch氏は、2026年7月30日にABC7 Newsのインタビューで、その理由を率直に説明した。

「現在の人工知能技術だけでは、整理されていない家庭環境でヒューマノイドロボットを完全に制御することはできません」

そのためTauは、ロボットと人間のオペレーターを組み合わせている。AIの制御方針が常時ロボットのモーターを制御し、人間はサンフランシスコの集中管理施設でライブ映像を見ながら、どの作業を行うかという上位レベルの指示を与える。これは監督制御と呼ばれる構成だ。

ロボット本体はUnitree G1で、高さは約1.3メートル（4.3フィート）、重量は約35キログラム（77ポンド）。永久磁石同期モーターを使用する関節全体で、23～43の自由度を備える。Tauはこの基本プラットフォームに、独自のカメラシステム、グリッパー、オンボードコンピューティング機器を追加している。

作業に応じて、3つのロボット構成に名前を付けている。Chelseaは無毒性の清掃用品を使ってキッチンや浴室を清掃し、Elonは繰り返し訪問する中で物の置き場所を学習する。Tonyは幅木やタイルの目地などを含む、より徹底した清掃を担当する。

Koch氏によると、現時点で安定して実行できる作業は、木製床やラグへの掃除機がけ、キッチンカウンターの拭き掃除、ゴミ出し、散らかった物の片付けなどだ。同氏はこれらを「かなり実行しやすい」と表現した。一方、床にある物を拾う、家具の下を掃除する、壊れやすい物を扱うといった複雑な物体操作は、依然として難しいという。

ロボット工学で40年の経験を持つカリフォルニア大学バークレー校のKen Goldberg教授は、さらに厳しい評価を示した。

「本当に時期尚早だと思います。家の清掃で、実用的といえる水準に近い仕事ができるのなら、私は非常に驚くでしょう。現在のロボットにとっては、床から物を拾うことさえ、まだ難題です。カウンターの表面や物の下を掃いたり拭いたりすることは、極めて困難です」

Goldberg氏は、Tauを含む各社のデモ映像の信頼性についても疑問を示した。「映像が早送りされているかもしれませんし、舞台裏で人間が操作しているかもしれません。環境が都合よく、非常に慎重に作り込まれている可能性もあります」と述べた。

Tauはこの懸念に直接対応し、稼働映像をすべて等倍速で公開している。見栄えをよくしたデモ映像が珍しくない業界で、信頼性を示すための意図的な取り組みである。

■時給30ドルを可能にする経済的な計算

時給30ドルというTauの価格は、サンフランシスコでプロの清掃業者が通常請求する150～300ドル（約2万3,700～4万7,400円、1ドル＝158円換算）を大きく下回る。2026年5月に、米国の消費者宅で初の自律清掃を1回150ドル（約2万3,700円）で実施したサンフランシスコの競合Gatsbyと比べても、はるかに安い。

国外では、中国のスタートアップX Square Robotが、人間の清掃員とともにヒューマノイドロボットを一般家庭へ派遣し、1回約7ドル（約1,100円）で稼働させていると報じられている。

Tauの現在の規模では、訪問1回ごとの採算はほぼ確実に合わない。1人のオペレーターが1台のロボットを使って1件を訪問するたびに、オペレーターの人件費、約1万3,500ドル（約213万円）のUnitree G1本体の減価償却費、Tau独自のカメラやコンピューティング機器の費用、車両による輸送費、保険料がかかる。清掃料金による売り上げ自体が、事業の本当の成果物ではない。

本当の成果物は訓練データだ。遠隔操作を行う1時間ごとに、映像、テレメトリ、オペレーターの指示が生成される。それらは、将来的な自律稼働に向けてTauが構築している視覚・言語・行動モデルへ入力される。

これは、Physical IntelligenceやFigure AIなどのフィジカルAI研究組織が採用している、遠隔操作をデータ収集の手段として利用するモデルと同じである。Koch氏も、長期的な目標は住宅全体を自律的に清掃できるロボットだと明言している。ある分析が表現したように、消費者向け清掃は「売り上げを伴う、社会的に受け入れられやすいデータ収集」なのである。

ビジネス上の課題は、この戦略が自律化を実現するまでの間しか成立しないことだ。自律化すればオペレーターの費用がなくなり、ユニットエコノミクスは大きく改善する。それまでは、Tauのコスト構造は計算資源ではなく人員数に左右される。

FCCの規制は、ハードウェアの供給問題をさらに深刻にする。Unitreeが米国内の既存顧客向けに新しいG1モデルを輸入できなければ、Tauは別の、おそらくはるかに高価なプラットフォームへ切り替えない限り、保有するロボットを増やせない。

■登録前に知っておくべきこと

Tauの透明性は評価でき、その情報開示は消費者向けテクノロジー企業として異例なほど率直だ。同社は録画や永久ライセンスの存在を隠しておらず、ウェブサイトから確認できる文書に明記している。契約内容を把握した上で予約する顧客は、条件を理解して便益とリスクを引き換えにすることになる。

一方、セキュリティを巡る状況にはTauだけでは制御できない部分がある。Tauは米国企業で、オペレーターは米国内に勤務し、映像は中国のサーバーではなくGoogle Cloudに保存される。

しかし、Tauが使用するG1は、中国国家情報法第7条により、中国当局から正式に要請された場合に「国家情報活動を支持し、援助し、協力する」ことを法的に求められる企業が製造している。この義務は、データの保存場所やUnitreeが掲げるプライバシーポリシーにかかわらず適用される。

Alias RoboticsがarXivで公表した調査結果は、G1が通常動作中に、利用者へ通知せずセンサーデータを中国でホストされたサーバーへ送信していたと記録している。Tauが配備するG1にも同様の非公開通信経路が存在する場合、その通信はTauのインフラから把握できない、より下位の層で発生する可能性がある。

Tauで使用されるUnitree G1は、未修正とされるワーム型Bluetooth脆弱性UniPwnの影響を受けるプラットフォームと同じものだ。顧客宅を訪れるTauのロボットは、約10メートル（33フィート）の範囲内からBluetooth Low Energy経由で侵害される可能性がある。攻撃元は隣の集合住宅の一室、廊下、屋外に止めた車両などである可能性もあり、侵害後は通信範囲内にある別のUnitree製機器へ被害が広がる恐れがある。

TauがG1のファームウェアを単独で修正することはできない。ファームウェア更新を発行し、配布できるのはUnitreeだけであり、修正プログラムが公開されたことは確認されていない。

それでも予約する場合、Tauのプライバシーポリシーには一定の管理手段が用意されている。訪問が終わるたびに、bookings@tau-robotics.comへ削除を要求できる。立ち入りを認めない部屋、クローゼット、物品は事前に指定でき、オペレーターはその場所へロボットを入れないよう指示される。

寝室や浴室への立ち入りは、オペレーターがライブ映像を見ることと、その空間の映像が期限を定めず保存される可能性を受け入れられる場合に限って同意すべきだ。また、生映像を削除しても、削除要求より前にモデルの訓練へ使用されていた場合、モデルの重みに与えた影響は取り消せないことを理解する必要がある。

■消費者向けヒューマノイド清掃市場におけるTauの位置

Tauは、狭いながらも実在する市場になりつつある消費者向けヒューマノイド清掃分野で、確認された2社目の参入企業だ。

先行するサンフランシスコの競合Gatsbyは、自律化の面でTauより先へ進んでいる。2026年5月に実施した最初の消費者向け清掃では、作業中に人間がアパート内に入らなかった。ただし、料金はTauの5倍である。中国のX Square Robotは、人間の清掃員がロボットに同行する方式を採用している。

Tauのハイブリッド方式は両者の中間にある。人間は常に遠隔で関与し、ロボットが物理的な作業を行い、AIがモーターの制御を担う。

この市場は現時点では、Unitreeに依存するエコシステムでもある。TauとGatsbyはいずれも、主要なハードウェアプラットフォームとしてUnitree G1を使用していると報じられている。

FCCの措置によってUnitreeの新規モデルが機器認証を取得できなくなったため、両サービスは同じ供給制約に直面する。すでに米国内にあるハードウェアは引き続き使用できるが、新しい中国製ヒューマノイドモデルを輸入してロボット保有台数を増やすことはできない。

代替候補として可能性が高いAgility RoboticsやBoston Dynamicsの米国製ヒューマノイドは、1台9万ドル（約1,422万円、1ドル＝158円換算）を超える価格からとなり、Unitree G1の基本価格である1万3,500ドルの約6倍に達する。

Tauのウェイティングリストへの登録を検討する消費者は、こうしたサプライチェーン上の制約も理解しておく必要がある。使用するハードウェアの新規輸入が制限されたサービスでは、事業拡大の道筋が、規制の変更か、採算構造を大幅に変える別のハードウェアへの移行に左右されるからだ。

■注目ポイントQ&A

●Tauの清掃サービスを予約すると、自宅の映像は永久に保存されるのですか？

削除を要求しない限り、保存期間に明確な期限はありません。Tauのプライバシーポリシーには、映像を「事業を運営している限り」保持すると記載されています。これは単なる事務上の初期設定ではなく、意図的な事業上の判断です。映像はTauが開発するAIモデルの訓練データであり、保存しておけば、モデルの構造が進化した際に再訓練へ利用できるためです。

bookings@tau-robotics.comへメールを送ることで、いつでも削除を要求できます。Tauは、生映像をシステムから削除し、以後の訓練データからも除外するとしています。ただし、映像に対する利用ライセンス自体は永久的で、アカウントの閉鎖やサービス利用の終了による影響を受けないと規定されています。

利用規約ではこのほか、オペレーターがTauのサンフランシスコ施設で働くW-2雇用の従業員であること、ロボットのマイクが無効化されていること、顧客が同意しない限り寝室と浴室が清掃対象から除外されることも確認できます。

●Unitree G1にはどのようなセキュリティ上の問題があり、修正されているのですか？

G1に直接関係する主な脆弱性は、研究者のAndreas Makris氏とKevin Finisterre氏が2025年9月に公表したUniPwnです。これはG1およびH1ヒューマノイドでルート権限の取得を可能にする、ワーム型のBluetooth Low Energy脆弱性です。侵害されたロボットから、近くにある別のUnitree製ロボットへ自動的に被害が広がる可能性があります。

これとは別に、Alias Roboticsの独立系セキュリティ研究者らは、G1が通常動作中、利用者へ通知せずに音声、映像、GPS位置情報などのセンサーデータを、中国でホストされているサーバーへ定期的に送信していたと報告しました。

Unitreeは2025年9月にUniPwnの脆弱性を認め、対処を始めたと説明しました。しかし、公に確認できるファームウェア修正プログラムはリリースされていません。TauはUnitreeのファームウェアを単独では修正できないため、脆弱性への対応をUnitreeに依存しています。

●Tauの訪問後に映像を削除すれば、プライバシーへの影響を完全に取り消せますか？

部分的にしか取り消せません。削除を要求すると、Tauのシステムから生映像が削除され、将来使用する訓練データからも除外されます。しかし、削除要求より前に映像がモデルの訓練へ使われていた場合、その影響は取り消せません。

Tauのポリシーには「あなたの家庭の映像がすでにモデルの訓練に使われていた場合、その訓練はすでにモデルのパラメーターへ影響を与えています。それらのパラメーターはデータベースではなく、個々の訪問記録を抽出したり、そこから差し引いたりすることはできません」と記載されています。

これは、AIの訓練データにカリフォルニア州消費者プライバシー権利法（CPRA）の削除権を適用する際に生じる、文書化された空白を反映しています。同法は削除を求める権利を認めていますが、ニューラルネットワークのモデルの重みは、訓練後に個々の訓練データを抽出し、削除できる形式で保持するデータベースではないためです。

●FCCの規制により、Tauはサービスを停止したり、別のロボットへ切り替えたりする必要がありますか？

いいえ、少なくとも直ちに停止する必要はありません。FCCによる対象リスト（Covered List）への指定は、中国製のヒューマノイドロボットおよび四足歩行ロボットの新規モデルが、米国内での輸入、マーケティング、販売に必要な機器認証を取得することを禁じるものです。

2026年7月28日の措置より前に認証されたロボットモデルを、遡及的に禁止するものではありません。Tauが保有する既存のUnitree G1は法的に認証されているため、稼働を続けられます。

問題となるのはサービスの合法性ではなく、将来の供給と事業拡大です。Tauは新たなUnitree製ヒューマノイドを輸入して保有台数を増やせず、米国製の代替機には約6倍の費用がかかります。FCCの措置は、Tauが現在使用できるハードウェアの台数が事実上限られることを意味しますが、現在のサービスそのものを禁止するものではありません。

元記事: Tau Cleaning Robot Runs on FCC-Banned Hardware and Records Your Home Forever