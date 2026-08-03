50代からの骨密度対策：元『ベイウォッチ』女優がヨガから高重量筋トレに切り替えた理由

元『ベイウォッチ』出演女優のブランディ・レッドフォードが、医師の勧めを受けてフィットネスに対する考え方を全面的に見直し、高重量のウェイトトレーニングを重視するようになった。50歳を超えた人にとって、その転換の背景にある骨密度と長寿をめぐる科学は、理解しておく価値がある。現在57歳の彼女は、14年間にわたる断酒が自身の健康や外見に与えた影響についても語っている。

■ヨガスカルプトからウェイトルームへ

ハワイの海岸線をスローモーションで走る姿でキャリアを築いたブランディ・レッドフォードだが、彼女自身は歩みを緩めていない。『ベイウォッチ：ハワイ』のライフガード、ドーン・マスターソン役で知られる彼女は今週、Fox News Digitalに対し、自身のフィットネス哲学を全面的に見直したと語った。この見直しの背景にある科学的な考え方は、50歳を超えたすべての読者が理解しておくべきものだ。

「最近の私のフィットネス習慣は、これまで以上に筋力トレーニングに重点を置いている」とレッドフォードは語った。「私くらいの年齢になると、骨密度と長寿のためにウェイトを持ち上げる必要がある。主治医からは、より重いウェイトを使ったトレーニングを強く勧められている」

2026年8月1日に公開されたインタビューでは、現在57歳で14年間断酒を続け、孫もいるレッドフォードが、同年9月にカウアイ島で女性向けの高級ウェルネスリトリートを主催する予定であることも明らかになった。

数年間にわたり、レッドフォードはヨガスカルプトに「かなり夢中」だったという。ヨガスカルプトは、テンポの速い振り付けと軽いダンベルを組み合わせたフィットネス型のヨガである。通常は2〜5ポンド（約0.9〜2.3kg）のウェイトを使って動作を高回数繰り返し、心肺持久力、体幹の安定性、柔軟性の向上といった確かな効果が期待できる。しかし、骨密度の明確な改善につながるほどの機械的負荷を、骨格に安定して与えられるわけではない。

レッドフォードは現在、意識的かつ明確にトレーニングの重点を移している。ウォーキング、ハイキング、通常のヨガは引き続き毎週のルーティンに組み込まれているが、高重量のレジスタンストレーニングが、彼女の言葉を借りれば「本当に、本当に、本当に集中している」最優先事項になったという。

「ここ数年は、軽いウェイトを使った高強度のヨガワークアウトであるヨガスカルプトにかなり夢中になっていた」と彼女は語った。「今は骨と筋肉を強化するために、もっと重いウェイトを使おうと本気で取り組んでいる」

■ヨガスカルプトでは不十分な理由と高重量のメリット

この方針転換の生物学的な理由は、19世紀に初めて提唱された「ウォルフの法則」という原則にさかのぼる。骨は、加えられた機械的ストレスに応じて再構築されるという考え方だ。筋肉が重い負荷に逆らって強く収縮すると、その力は筋肉の付着部から骨へ直接伝わる。運動科学の研究で説明されているように、この機械的なシグナルが、新しい骨組織を作る骨芽細胞を活性化し、骨を分解する破骨細胞の働きを抑える。トレーニングを数カ月にわたって継続することで、結果的に骨密度が高まる。

ヨガスカルプトのような軽重量・高回数の運動では、骨格に同程度の軸方向負荷はかからない。この違いは、骨粗鬆症による骨折が起こりやすい腰椎と大腿骨頸部において特に重要となる。『Journal of Orthopaedic Surgery and Research』誌に掲載された2025年のメタアナリシスは、計690人を対象とする17件のランダム化比較試験を検討し、レジスタンストレーニングが閉経後女性の腰椎骨密度（標準化平均差0.88）と大腿骨頸部骨密度（同0.89）を統計的に有意に改善することを示した。『Archives of Osteoporosis』誌に掲載された別の2025年のメタアナリシスでも、40件の研究、計2,230人の参加者を対象に、50〜60歳の女性が行う複合トレーニングおよびレジスタンストレーニングについて同様の結論が示されている。

スクワット、デッドリフト、ロウイングなどのコンパウンド種目（複数の関節を同時に使う運動）は、骨折しやすい骨格部位に大きな力を加えるため、脊椎や股関節周辺への負荷として特に効果的だとみられる。重要なのは、骨の適応には時間がかかることだ。多くの研究者は、DXA法による骨密度検査で意味のある変化が確認できるまでには、少なくとも6カ月間、高重量トレーニングを継続する必要があると指摘している。

これは、ヨガスカルプトに価値がないという意味ではない。柔軟性、ストレス軽減、バランス能力の維持を目的にヨガを続ける人にとって、その効果は実際にある。これらはいずれも、高齢者の転倒リスクの低減にもつながる。レッドフォード自身も、現在の週間ルーティンにヨガを取り入れている。研究が示しているのは、特に骨を守ることを目的とする場合には、負荷を段階的に高める高重量のレジスタンストレーニングの方が効果的だということだ。

■『ベイウォッチ：ハワイ』で築かれた基礎

レッドフォードの身体トレーニングへの取り組みは、人生の後半になって突然始まったものではない。キャリアの当初から欠かせない要素だった。1990年代後半に『ベイウォッチ：ハワイ』のオーディションを受けた当時、彼女は喫煙者だった。番組の持久力テストでは、深いプールの底まで潜り、床に置かれた25セント硬貨を回収することが求められた。

「当時の私には少しきつかった」と彼女はFox News Digitalに語った。「だからタバコをやめた」

役を獲得した後、彼女はパーソナルトレーナーを雇い、水中での運動、ウェイトトレーニング、砂浜でのトレーニングに取り組んだ。砂浜を歩くだけでも全身運動だったと彼女は振り返る。この説明は、不安定な地面での移動は平坦な地面を歩く場合よりもエネルギー消費量が増え、下肢の筋肉が強く働くという研究結果とも一致する。

「とにかくたくさんトレーニングした」とレッドフォードは語った。「水着姿でも心地よく、自意識過剰にならずにいたかった。それは外に表れると思う。自意識過剰になっていると、それが伝わってしまう」

その自己管理は現在まで続いている。ハワイ編のキャストが着用した黄色の水着は、オリジナルのマリブ編を象徴する赤いワンピース水着とは異なり、オーストラリアのライフガードのユニフォームから着想を得たものだとレッドフォードは話した。その水着は現在も保管されており、彼女はそれを着て写真撮影を行うことを検討している。

■フィットネスだけでは説明できない14年間の断酒効果

レッドフォードは、自身の外見には運動以外の要素も反映されていると率直に語る。彼女は14年間断酒を続けており、信仰、祈り、毎日の瞑想が、現在の自分のあり方を支える基盤になっていると考えている。

生理学的な説明も、彼女の考えを裏付ける。継続的なアルコール摂取はコラーゲンの合成を妨げ、睡眠の構造を乱し、夜間のヒト成長ホルモンの分泌を減少させる。また、全身性の炎症を増加させ、皮膚の脱水を加速させる。これらはいずれも、皮膚の老化を早める要因となる。14年間の断酒は、こうした作用が長期的に積み重なるのを大幅に抑えることを意味する。

「健康は私たちにとって最大の財産だと思う」とレッドフォードは語った。「内面で感じていることは外見にも表れると、私は本当に信じている」

彼女はユーモアを交え、美の秘訣を「ボトックスとヘアブリーチ」と表現する。一方で、スキンケア、髪の健康、水分補給に加え、毎朝ベッドから出る前に祈りと瞑想を行うことも、同じように重視している。

「起きた瞬間から祈りと瞑想をする。内面で感じているのと同じくらい外見も良くありたいから、それを優先している」

■新『ベイウォッチ』キャストへのエール

FremantleとFox Entertainmentが制作し、マット・ニックス（『バーン・ノーティス 元スパイの逆襲』）がショーランナーを務めるFoxのリブート版は、2026年秋の放送ラインナップから延期され、2027年1月に放送を開始する予定だ。スティーヴン・アメルが、デビッド・ハッセルホフの演じたオリジナルキャラクターの息子、ホビー・ブキャナン役で主演する。シリーズレギュラーとして、ジェシカ・ベルキン（チャーリー・ヴェイル役）、ブルックス・ネーダー（セレーネ役）、シェイ・ミッチェル（トリーナ役）、リヴィー・ダン（グレイス役）、ノア・ベック（ルーク役）、ハッシー・ハリソン（ナット役）が出演する。オリジナルキャストのエリカ・エレニアックはシャウニ・マクレイン役でゲスト出演し、デビッド・チョカチはコーディ・マディソン役で複数回にわたって出演する。

レッドフォードは放送を楽しみにしていると語り、ハワイのビーチでの実体験に基づくアドバイスを新キャストに送った。

「水分をしっかり取り、日焼け止めを塗り、運動をして、自分の体を心地よく受け入れて」と彼女は語った。「みんなとても美しく、体が引き締まり、素晴らしいコンディションにある。女性キャストは全員、本当にすてきだ」

新キャストへのさらに深いアドバイスは、自身の過去を振り返って得たものだ。「私たちは若い頃の自分を振り返って、『自分がどれほどかわいかったか分かっていればよかった。あのビキニ姿がすてきだったと気づいていればよかった』と言いがちだ。だから、自分がすてきに見えていることを理解して、その輝きを内面から表してほしい」

シリーズそのものに対するレッドフォードの評価はシンプルだ。彼女は『ベイウォッチ』を「象徴的」で「夢のような世界」だと表現した。オリジナルシリーズは最盛期、140カ国以上で毎週推定10億人が視聴していたという。彼女はリブートのタイミングも適切だと考えている。「今の時代、私たちの生活には再びあのような作品が必要だと思う」

■注目ポイントQ&A

●なぜ骨密度にはヨガスカルプトよりも高重量のレジスタンストレーニングが良いのですか？

骨が加えられた機械的ストレスに応じて再構築されるという「ウォルフの法則」が関係しています。スクワット、デッドリフト、ロウイングなどの高重量のコンパウンド種目は、骨粗鬆症による骨折が起こりやすい脊椎や大腿骨頸部に大きな軸方向負荷を加えます。一方、ヨガスカルプトでは通常、2〜5ポンド（約0.9〜2.3kg）の軽いウェイトを使って動作を高回数繰り返すため、高重量トレーニングと同じように骨芽細胞の活動を促す適応刺激は生じにくいとされています。2025年の複数のメタアナリシスでは、閉経後女性が漸進的なレジスタンストレーニングを行うことで、骨密度が統計的に有意に改善することが示されています。ヨガ型の軽重量トレーニングについては、同程度に有効な骨密度改善法として評価した研究が、関連文献に十分含まれているわけではありません。

●新しい『ベイウォッチ』リブート版のキャストは誰ですか？

2027年1月に放送開始予定のFoxのリブート版では、スティーヴン・アメルが、デビッド・ハッセルホフの演じたオリジナルキャラクターの息子、ホビー・ブキャナン役で主演します。シリーズレギュラーには、チャーリー・ヴェイル役のジェシカ・ベルキン、セレーネ役のブルックス・ネーダー、トリーナ役のシェイ・ミッチェル、グレイス役のリヴィー・ダン、ルーク役のノア・ベック、ナット役のハッシー・ハリソンが名を連ねています。オリジナルキャストのエリカ・エレニアックはシャウニ・マクレイン役でゲスト出演し、デビッド・チョカチはコーディ・マディソン役で複数回にわたって出演します。全12話で、Fox EntertainmentとFremantleが共同制作し、マット・ニックスがショーランナーを務めます。

●断酒は外見にどのような影響を与えますか？

慢性的なアルコール摂取は、コラーゲンの合成を妨げ、睡眠の構造や夜間のヒト成長ホルモンの分泌を乱し、全身性の炎症を増加させ、脱水を繰り返し引き起こします。これらはいずれも、目に見える皮膚の老化を早める仕組みです。レッドフォードのように14年間断酒を続けた場合、皮膚の健全性、エネルギーレベル、身体全体の健康に長期的かつ複合的な効果が生じます。それは、肌に塗るスキンケア製品だけでは完全に再現できないものです。

●ブランディ・レッドフォードは現在何をしていますか？

レッドフォードはPassesプラットフォームでコンテンツクリエイターとして活動しており、2026年9月にはカウアイ島で女性向けの高級ウェルネスリトリートを主催する予定です。また、女優としての活動を続けながら、断酒、フィットネス、信仰に基づくウェルネスについて発信しています。2024年には、ABC News Studiosのドキュメンタリーシリーズ『After Baywatch: Moment in the Sun』のプレミアに、カルメン・エレクトラ、ブランディ・ロデリックとともに出席しました。

元記事: Baywatch Star Brandy Ledford Ditched Yoga Sculpt for Heavy Weights at Doctor’s Urging