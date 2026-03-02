月曜が嫌いなのは「脳」のせい?　常時接続が奪う、休息の質

今回のニュースのポイント

・「脳の休息」の物理的欠如:スマホによる情報流入が、脳のアイドリング状態(DMN)を妨げ、週末でも疲労が蓄積し続ける構造が一般化。

・SNS依存と自己肯定感の相関:総務省「2025年情報通信白書」等のデータによれば、SNS利用時間が1日平均2時間を超える層ほど、他者比較による心理的疲弊が強い傾向。

・構造的対策の必要性:個人のやる気の問題ではなく、デジタルデトックスや通知制限といった「物理的な遮断」が月曜の起動コスト軽減に直結。

「明日からまた仕事か」。日曜日の夜に押し寄せるあの独特の憂鬱感は、単なる気分の問題ではありません。2026年、多くのビジネスパーソンを苦しめているのは、個人のメンタリティではなく、テクノロジーによって「脳が休めない」という物理的な構造欠陥です。

脳科学の視点では、人間が創造性を発揮したり疲労を回復させたりするには、脳が何もしていない休息状態、いわゆる「デフォルトモードネットワーク(DMN)」の活性化が不可欠です。しかし、総務省の2025年調査でSNS利用時間が1日平均2時間を超えるなど、常時接続が当たり前となった現代では、休日に脳を適切にシャットダウンすることが極めて困難になっています。SNSを通じて常に他者の活動が可視化される環境は、無意識のうちに脳を「評価と比較」のモードに固定し、本来得られるはずの休息を実質的に搾取しているのです。

ここで利害の所在を整理すると、24時間ユーザーの関心を奪い合うプラットフォーム側(得:広告収益の最大化)に対し、脳のアイドリング時間を奪われ続けている個人(損:蓄積する脳疲労と月曜朝の生産性低下)という構図が見えてきます。月曜が「死ぬほど嫌」なのは、あなたが怠惰だからではなく、あなたの脳が「適切に休止できていない」ことへの警告音といえます。

「気合で乗り切る」という精神論は、2026年の労働環境ではもはや通用しません。重要なのは、通知の強制オフや、あえてスマホを手放す「空白の時間」を設計することです。月曜への恐怖を解消する鍵は、意識の持ち方ではなく、いかにデジタルな接続を物理的に遮断し、脳に本来の休息を取り戻させるかという実務的な選択にかかっています。(編集担当:エコノミックニュース編集部)

