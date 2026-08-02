Rotten Tomatoesで100％評価のHulu新作『Furious』はなぜ絶賛されるのか：C-PTSDとメデューサ神話から読み解く

Huluの新作犯罪ドラマ「Furious」が、2026年の新作シリーズで最多規模の満点批評家評価を記録している。8月3日配信予定の第4話を前に、本作がなぜ強く響くのかを、神話、トラウマ研究、犯罪心理学の観点から整理する。配信スケジュールは確定している一方、最終話で示唆されている大きな展開の詳細は明かされていない。

■批評家評価100％の背景

2026年8月1日時点で、「Furious」は今年の新作シリーズとしては最も多い規模の満点批評家評価を維持している。ForbesのPaul Tassiが同日伝えたところによると、Rotten Tomatoesでは37人の批評家レビューに基づく認定フレッシュの100％を記録しており、現在放送・配信中の作品の中でも、満点評価を維持している批評家数は最多だという。

エリザベス・メリウェザーが手がけるこのHuluの犯罪ドラマは、7月27日に3話一挙配信で始まった。The Guardianは「これまで見た中で最も圧倒的にフェミニストなテレビ」と評し、Colliderはエミー・ロッサムの演技を「Shameless」での10年に及ぶ出演以来、最もむき出しで生々しいものだと評価している。

もっとも、多くのレビューは本作が強く作用すること自体には触れていても、その理由までは十分に説明していない。『Furious』の基本設定――FBI捜査官が、幼少期に自分を虐待した男たちを狙う計算高い女性連続殺人犯を追う――は既視感がある。しかし、実際の作りはそうではない。メリウェザーは、神経科学、法医学的犯罪学、古典神話を作品の設計そのものに組み込み、その枠組みが的確だからこそ高評価を支えている。第4話「Flash Flood」は、8月3日月曜日にHuluで配信予定だ。

■誰も予想していなかったHulu犯罪ドラマ

主人公アリス・ブラックを演じるのはエミー・ロッサムだ。アリスは元NYPD刑事だが、恋人だった虐待的な警官マーシャル（ジェイク・レイシー）が彼女のキャリアと身体をほとんど壊しかけた後、警察を去った。現在はFBIの試用期間中の捜査官として情報提供ホットライン対応に回されているが、瀕死のニューヨーク富豪ジェイ・イーストンの息子ケイレブ・イーストンのオーバードーズ事件に行き当たる。誰もそれを殺人として扱おうとしない。

実際の犯人はキャサリン（ローラ・ペティクルー）で、Rotten Tomatoesの作品概要でも確認できるように、医薬品による鎮静を使って富裕層の男性を計画的に無力化し、その死をオーバードーズに見せかけている。

本作は、1987年のボブ・ラフェルソン監督作『Black Widow』から緩やかに着想を得ている。同作は、金目当てで富豪の男たちと結婚し殺害する女性を連邦捜査官が追うネオノワールだったが、メリウェザーはその前提の大半を残していない。オリジナル脚本を書いたロナルド・バスは製作総指揮として復帰しているものの、Varietyのレビューが詳述するように、2026年版では金銭的動機の代わりに、より退けがたいものが置かれた。キャサリンは人身売買の生存者であり、ニューヨークの有力者層に守られたネットワークの中で10代の頃に自分を虐待した男たちを狙っている。

複数の媒体の批評家は、独立に同じ現実世界の連想を引き出している。The Playlistはこれを「エプスタイン的な復讐スリラー」と呼び、The Boston Globeは「エプスタイン時代の犯罪物語」と位置づけた。Varietyは、未成年の少女への関心が記録されている瀕死の富豪を、その成人した娘（ホープ・デイヴィス）が支えるという設定によって、メリウェザーが故ジェフリー・エプスタインの亡霊を意識的に呼び起こしていると指摘している。ロッサムもVarietyに対し、「この10年、私たちが考え続け、掘り起こしてきた捕食者は、最小のものから最大のものまで、いくらでも思い当たる」と語った。

『Furious』が機能しているのは、まったく新しい状況を発明したからではない。制度に守られた捕食者のネットワークが存在し、何十年も活動し、実質的な法的責任を問われないままだった――そうしたことが公に理解されるようになった現実を、ドラマとして具体化したからだ。本作の感情的な緊張は、架空の思いつきではなく、記録された歴史から引き出されている。

■配信スケジュールと視聴料金

現在Huluでは、第1話「The Gorgon」、第2話「My Life Had Stood – A Loaded Gun」、第3話「Memory Distortion」が配信中だ。残る5話は毎週月曜日に順次公開される。第4話「Flash Flood」は8月3日、第5話から第8話はそれぞれ8月10日、17日、24日、31日の配信予定で、シーズン最終話のタイトルは「Hart Island」だ。ロッサムとメリウェザーは、最終話に大きなひねりがあることを公に示唆しているが、詳細は説明していない。

米国でのHulu料金は月額11.99ドル（広告付き、約1894円、1ドル＝158円換算）から、広告なしは月額18.99ドル（約3000円、同）からとなる。米国外では、利用可能な地域に限り、Disney+内のHuluバンドル経由でも視聴できる。

第4話は、Huluの本シリーズにおける通常の公開時間帯に従えば、米東部時間8月3日午前3時ごろ、日本時間では同日午後4時ごろに配信される見込みだ。

■第1話『The Gorgon』が示すもの

メリウェザーが第1話のタイトルに「The Gorgon」を選んだのは、雰囲気作りのためではない。これは作品の知的系譜を宣言する選択である。

ギリシャ神話において、メデューサは唯一の死すべきゴルゴンであり、もともとは美しい女性だった。彼女はアテナの神殿でポセイドンに襲われるが、罰せられたのは加害者ではなく被害者の側で、アテナはメデューサを、その視線で男たちを石に変える怪物へと変貌させる。これは古典神話の中でも、神による被害者非難が最も露骨に表れた例の1つとされる。聖なる場所で侵害された生存者が、そのことゆえに怪物として作り替えられるからだ。

フェミニズム文学理論は、この神話を半世紀にわたり繰り返し読み替えてきた。1975年、フランスの思想家エレーヌ・シクスーは代表的論考『メデューサの笑い』を発表し、石化させる怪物としてのメデューサ像は、女性の力、権威、セクシュアリティに対する男性の恐れから直接生まれたものだと論じた。シクスーはメデューサを、笑い、しかも美しい女性として再配置し、かつて被害を受けた女性が力を行使する物語を構築すること自体が、語る行為を通じて主体性を取り戻す、心理的な修復の営みになると主張した。

キャサリンは、現代に更新されたメデューサである。彼女は未成年の頃、社会的権力と制度的保護を持つ男たちに侵害された。その後、彼らとの近接性を武器として使う彼女の応答は、神話の構造を正確になぞる。メデューサの石化する視線が、社会秩序を硬直させる女性の怒りの比喩だとすれば、キャサリンの計算された殺害儀式も同じ象徴的機能を果たす。かつて彼女を見つめ、搾取の対象と見なした男たちは、いまや目をそらせない。

認知行動療法でいうナラティブ再構成――トラウマ記憶を、主体性の感覚を回復する枠組みへ組み替える作業――は、シクスーがメデューサの仕事と呼んだものに重なる。本作はその両方の枠組みを理解しているが、どちらのラベルも前面には出さない。

■アリスのシャワー恐怖が示すトラウマ描写の正確さ

第3話「Memory Distortion」には、本作でもっとも臨床的に正確な場面がある。アリスは同僚たちにもはっきり分かるほど体臭があり、シャワーを浴びることができない。ダニー（スクート・マクネイリー）は、そのことを気まずさをにじませながらも率直に口にする。アリス自身、なぜ入浴できないのか説明できない。彼女はマーシャルにシャワーの中で殴られたことを知っているが、意識の上ではその2つを結びつけていない。

これは物語上の都合ではない。記録された神経学的メカニズムである。トラウマ記憶は通常の記憶とは異なる形で保存される。極度のストレス下では、脳の脅威検知構造である扁桃体が恐怖反応を起動し、出来事の感覚的・感情的な刻印を、特に海馬腹側CA1から基底外側扁桃体への投射を介して強化されたシナプス結合として保持する。一方で、通常なら『それはあの時のことで、今ではない』という文脈づけを担う海馬は、扁桃体の反応を十分に調整できないことがある。その結果、匂い、熱、流水音、閉鎖空間といったトラウマ関連の環境手掛かりが、元の出来事を意識的に想起しなくても、全面的な脅威反応を引き起こしうる。

臨床で身体化トリガーと呼ばれるものを、本作はそのまま描いている。アリスの恐怖反応は、シャワーという刺激に対して、実行機能が介入する前の前意識段階で起動する。彼女の身体が先に危険を登録し、心が後から追いつく。あるいは追いつかない。ダニーが『ひどい臭いがする』と気づくのが、アリス自身が回避行動を意識化する前である点も、解離によって行動症状が、それを説明するはずの認知的気づきから切り離されうることを示す微妙な合図になっている。

ロッサムはVarietyの取材で、この設定が意図的だったことを認めている。「彼女は臭う。無意識のうちに、人を自分から遠ざけようとしているのだと思う」。

■標準的なPTSDでは捉えきれないC-PTSD

『Furious』は、多くの犯罪ドラマが飛ばしてしまう臨床的な区別をきちんと扱うだけの精密さを持っている。

DSM-5で認識されている標準的なPTSDは、単発の出来事、あるいは急性の出来事の連続といった急性トラウマ曝露の後遺症を指し、再体験、回避、過覚醒によって特徴づけられる。これは多くを捉えるが、長期にわたり、関係性の中で、逃れようのないトラウマを受けた人に起きるすべてを捉えるわけではない。

複雑性PTSD（C-PTSD）は、世界保健機関のICD-11で独立した診断として認められており、2022年から有効になっている。逃れることができない慢性的・関係的トラウマのための臨床カテゴリーで、標準的なPTSD症状に加え、感情調整不全、否定的自己概念、対人関係の困難という3つの特徴的クラスターが加わる。C-PTSD診断には、この3つすべてが必要とされる。一方、DSM-5はC-PTSDを独立カテゴリーとして正式には認めていない。

アリスは、教科書的なC-PTSDの呈示を見せる。彼女は出会い系アプリで男たちをわざと探し、セックスの前に争いを起こす。これは1992年にC-PTSDを概念化した精神科医ジュディス・ルイス・ハーマンが、長期的な対人トラウマで愛着の絆が壊れることから生じる『痛みと愛の混同』として記述したパターンだ。彼女は通常の社会的結びつきを維持できず、近しい同僚はダニーくらいで、その関係も警戒を含んだ相互的な容認によって成り立っている。自己認識も分裂しており、FBIで自分の能力を証明しようとしながら、同時に失敗を保証するような行動を取る。

キャサリンも同じ診断カテゴリーから出発しているが、適応のかたちは異なる。アリスが自己破壊と職業的努力の間を循環するのに対し、キャサリンはC-PTSDが生む過覚醒的な行動スキーマ――脅威知覚に対する精巧で戦略的な応答――を、法心理学でいう捕食的攻撃へと転換した。つまり、明確に言語化された内的論理に奉仕する、冷静で計画的かつ目標指向の致死的行動である。彼女は衝動的でも混乱しているわけでもない。他者の心的状態をモデル化する心の理論を備え、それを必要に応じて親密さを作り出すために用いる。本作が描くこの臨床像は、重度のC-PTSD生存者による暴力に関する法心理学文献にも記録がある。

■女性連続殺人犯に関するFBIの知見との一致

FBIの行動分析課は、女性連続殺人犯を統計的に異なるカテゴリーとして長年研究してきたが、『Furious』はその記録されたプロファイルをかなり忠実になぞっている。

女性は、世界の連続殺人犯全体のおよそ15％を占めるとされる。男性のプロファイルとの行動差は一貫しており、女性は直接的な身体暴力より医薬品や化学物質を使う可能性が高く、見知らぬ相手への襲撃よりも、親密な関係、介護者の役割、職業上の近接といった関係的アクセスに依存しやすい。また、死を自然死や事故に見せかける傾向も強い。キャサリンは医薬品による鎮静を使い、フェンタニルによるオーバードーズに見せかけ、作られた恋愛的親密さで接近し、アリスの上司が当初殺人として扱うことを拒むほど綿密に死を演出している。

アリスの上司チェは、イーストン家の関与の可能性に焦点を当てることに抵抗し、むしろ秩序を欠いた殺人犯を追うマンハントとして捉えたがる。これは実際の捜査でも記録されてきたパターンを映している。富裕層や政治的つながりを持つ加害者を巻き込む事件の追及に、制度が抵抗を示すという傾向であり、Northeast Timesの本作評が指摘するように、上流層の性的人身売買の訴追でも広く文書化されてきた。エプスタイン捜査における長年の制度的失敗との並行関係は、偶然ではなく意図的なものだ。

キャサリンが盗んだ身元を使って女性シェルターに入り、標的との近接を正当化する隠れみのを得る点も、法医学的には現実味がある。標的への近接を確保するための身元盗用は、高齢者詐欺や親密圏暴力に関連する訴追を含め、現実の標的型暴力事件でも記録されている。

■2人の女性、1つの傷

『Furious』は、相当量の心理学研究が支持する構造的主張の上に組み立てられている。保護された加害者による深刻で長期的な被害に加え、正義を提供すべき制度が持続的に失敗したとき、行動の形は大きく分かれても、根底の構造を共有するトラウマ反応が生じるという考えだ。

アリスもキャサリンも、自分たちを守るはずの制度に見捨てられた。どちらも、制度的無関心に支えられた男性暴力の生存者であり、既存の法構造では満たされない説明責任への飢えに突き動かされている。ただし、たどり着いた戦略はまったく異なる。アリスはトラウマを職業的努力、自己破壊、強迫的な反復へと流し込み、キャサリンはそれを、自分を傷つけた特定の男たちに向けた戦略的で方法的な致死行動へと流し込む。

心理学は両方の道筋を説明する枠組みを持つ。心的外傷後ストレスも、心的外傷後成長も、ともに重度トラウマの記録された帰結だ。ただし『Furious』は、一方を健全、他方を病理と単純に振り分ける安易な治療物語を拒む。アリスは明快に回復しているわけではなく、自分でも見えていないかたちで自己破壊的にふるまう。キャサリンには本物の温かさもあり、車椅子を使う依頼人オールデン（スティーブ・ウェイ）とのやり取りには、計画殺人の能力と共存する真摯な配慮がある。

本作が投げかけるのは、道徳哲学が認識する類いの問いだ。制度的正義の足場自体が、害を許してきた共犯者であるとき、法の外で行われる応答を評価する倫理的枠組みは何になるのか。作品はそれに答えを与えない。そして、その答えをあえて用意しない勇気もまた、高評価の一因になっている。

■交差性は作品を支えるか

本作の権力と脆弱性の分析は、ジェンダーだけにとどまらない。Timeの批評家は、『Furious』が複数の軸にまたがって批判を配置しており、その配置が装飾的ではなく精密だと指摘している。

人種の問題は、FBI捜査官ノラ（クインシー・タイラー・バーンスティン）のサブプロットに現れる。彼女は何百件もの殺人と人身売買事件を扱ってきた黒人のベテラン捜査官だ。以前に彼女を不当に扱った白人男性の上司が、職場のメンタルヘルス研修を主導する場面は、本作で最も鋭い風刺の1つである。害を課してきた当の制度が、そのまま制度的ケアの言語を語るからだ。

階級は捜査全体の設計に埋め込まれている。キャサリンの標的は、たまたま裕福な男たちなのではない。孤児、州の保護下にある未成年者、在留資格を持たない移民といった、制度的保護の乏しい少女たちに対する犯罪について、富と人的ネットワークによって説明責任を逃れてきた男たちが狙われている。

社会学者キンバリー・クレンショーの交差性の枠組み――抑圧のシステムは相互に重なり合い、切り離して分析できないという理解――は、本作がドラマ化している構造論理をそのまま説明する。キャサリンが標的を選ぶのは、彼らが男性だからではない。富、ジェンダー、人種、政治的結びつきといった制度的優位が重なり合い、制度的脆弱性が重なり合う少女たちに対する犯罪を、カテゴリー的な不処罰へと変えてきた男性だからだ。作品はこれを道徳的主張としてではなく、構造的事実として提示する。そして道徳的主張は、その構造から立ち上がる。

■視聴方法と現在の評価

米国では『Furious』がHuluで配信中で、第1話から第3話まで視聴できる。第4話「Flash Flood」は、FandomWireに掲載された全配信スケジュールによれば、8月3日月曜日に公開予定で、その後は8月31日の最終話まで毎週月曜に新エピソードが追加される。

米国外の視聴者は、提供地域であればDisney+内のHuluバンドルを通じてアクセスできる。

Metacriticのスコアは、8人の批評家に基づく78点で、加重平均の評価文言は『おおむね好意的』となっている。Rotten Tomatoesの批評家総評はこうだ。「熱量あふれるエミー・ロッサムが先頭に立つ緊張感あるスリルライドであり、この鮮烈な犯罪ドラマは出演陣にも観客にも“Furious”な正義を与える。」

■注目ポイントQ&A

●Huluの「Furious」はどんな作品で、実話が元ですか？

「Furious」はエリザベス・メリウェザーが手がけたフィクションの犯罪ドラマで、1987年の映画『Black Widow』から緩やかに着想を得ています。FBI捜査官アリス・ブラック（エミー・ロッサム）が、10代の頃に自分を人身売買した富裕層の男たちを狙う女性連続殺人犯キャサリン（ローラ・ペティクルー）を追う物語です。特定の実話に基づく作品ではありませんが、制度に守られた上流層の性的人身売買ネットワーク、特にジェフリー・エプスタインのネットワークを含む記録済みの現実事例との意図的な並行関係は、多くの批評家が指摘しています。架空のイーストン家は、特定の実在人物を表すというより、その記録された現実を想起させるために設計されています。

●C-PTSDとは何で、「Furious」の描写は正確ですか？

複雑性PTSD（C-PTSD）は、逃れられない長期的・関係的な被害によって生じるトラウマに対する診断で、WHOのICD-11で2022年から独立診断として認められています。標準的なPTSD症状に加え、感情調整不全、慢性的な否定的自己概念、深刻な対人関係の困難を含みます。「Furious」でのアリスとキャサリンの描写は、この臨床文献と整合的です。アリスの身体化されたシャワー恐怖、虐待的関係性の強迫的反復、分裂した自己認識はいずれも記録された症状群であり、キャサリンが過覚醒的な行動スキーマを捕食的な計画へ転換するあり方も、まれではありますが文献上で確認されています。扁桃体と海馬に関わる恐怖記憶の神経科学的説明も、作品内では正確に描かれています。

●第4話はいつ配信されますか？

第4話「Flash Flood」は8月3日月曜日に配信予定です。Huluの本シリーズでの通常の公開時間帯に従えば、米東部時間午前3時ごろ、日本時間では同日午後4時ごろになる見込みで、その後は第5話が8月10日、第6話が8月17日、第7話が8月24日、最終話が8月31日に続きます。

●なぜ批評家は「Furious」を2026年の最もフェミニストなテレビ作品の1つと呼ぶのですか？

フェミニズムを雰囲気や美学として扱うのではなく、具体的な思想的伝統に根ざしているからです。第1話タイトル「The Gorgon」は、1975年のエレーヌ・シクスーの論考『メデューサの笑い』にさかのぼる、メデューサ神話のフェミニズム的再解釈の系譜を呼び込んでいます。そこでは、制度化された不処罰に対する「石化させる怒り」が合理的反応として読み替えられています。さらに本作は、キャサリンの行為が正当化できるかどうかを単純に問うのではなく、本来正義を与えるはずの制度そのものが完全にそれを阻んでいるとき、どのような道徳的認識論が成り立ちうるのかを問いにしています。

元記事: Furious Holds 2026’s Top Critic Score: C-PTSD, Medusa, and What Makes It Work