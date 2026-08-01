ISS、2030年の運用終了に向けた最後の電力強化へ。8月6日にメイアとメノン両宇宙飛行士が船外活動

NASAは、国際宇宙ステーション（ISS）の2030年末の運用終了に向け、8月に3回の船外活動を予定している。最初の活動は8月6日に予定されており、ジェシカ・メイアとアニル・メノン両宇宙飛行士が電力システムの改修を行う。残る2回の担当者は未発表だが、通信および航法システムのメンテナンスが計画されている。

■8月に予定される3回の船外活動

NASAは木曜日（公開日の前日）、ヒューストンのジョンソン宇宙センターでメディア向けブリーフィングを開催し、8月の国際宇宙ステーション（ISS）船外活動が多忙を極めることを明らかにした。3週間で3回の船外活動が予定されており、ステーションの発電、通信バックボーン、電気配線が対象となる。これらはすべて、稼働から25年を迎える軌道上の実験施設を維持し、有用性を保ちつつ、2030年末までに安全かつ制御された大気圏再突入を可能にするという共通の目標に向けられている。

その最初の活動となる「米国船外活動96（U.S. Spacewalk 96）」は8月6日（木）に予定されており、2人の宇宙飛行士がクエスト・エアロックの外で約6時間半の作業を行う。1人はNASAのステーション船長であるジェシカ・メイアで、過去に5回の船外活動を経験している。もう1人のフライトエンジニア、アニル・メノンは、生涯で初めて宇宙空間に出ることになる。

■メノン宇宙飛行士、初の船外活動へ

NASAのメイアとメノン両宇宙飛行士は、米国東部時間8月6日（木）午前8時35分（日本時間同日午後9時35分）にクエスト・エアロックから外へ出て、メノンにとってキャリア初となる船外活動（EVA）を開始する予定だ。彼らの任務は、ステーション外部にハードウェアを設置し、3B電力チャネルを改修することである。これは、今年後半にスペースXのカーゴドラゴンによる輸送が予定されている、7基目の「ISS巻き取り式太陽電池アレイ（iROSA）」からの出力を受け入れるための準備となる。

この7基目のアレイは、最初の6基とは異なる重要な意味を持つ。NASAのプレスリリースではその目的が明確にされており、追加される電力は「安全かつ制御された軌道離脱を含む、ステーションの重要な運用をサポートする」とされている。これは日常的な拡張ではない。ステーションが受ける最後の主要なアップグレードとなる最終段階の電力増強であり、再突入プロセス全体を通じてアビオニクス、姿勢制御、および運用システムを維持するように設計されている。

メイアは「船外活動クルーメンバー1」として赤いストライプの入った宇宙服を着用する。クルーメンバー2のメノンは、マークのない宇宙服を着用する。NASA+、Amazon Prime Video、X、およびYouTubeでのライブ配信は米国東部時間午前7時35分（日本時間午後8時35分）に開始され、ハッチが開くまでの約1時間にわたって事前準備の様子が放送される。

■巻き取り式太陽電池アレイ技術の仕組み

メイアとメノンが今週準備を進めているチャネルに最終的に設置されるiROSAは、従来の太陽電池パネルとは異なる。2000年代初頭にISSが打ち上げられた際に搭載された従来の剛性太陽電池アレイは、機械的なヒンジを使用して剛性のある太陽電池パネルの束を折りたたんで打ち上げ、軌道上で展開する。これらは重く、体積が大きく、機械的に複雑である。しかし、iROSAにはそうした欠点がない。

各iROSAのウイングには、ボーイングの子会社であるスペクトロラボ（Spectrolab）が製造した、変換効率30.7%のXTJ Prime3接合型太陽電池セルが使用されている。3接合型とは、セルが3つの光起電力層を重ね合わせたもので、それぞれが太陽スペクトルの異なる部分を吸収するように調整されていることを意味する。これにより、変換効率20〜22%の単接合シリコンセルでは逃してしまう光子を捕捉できる。これらのセルは柔軟な基板に接着され、メジャーのように機能する複合材のブームスパーの周りに巻き取られている。展開信号が送られると、スパーは蓄えられた弾性エネルギーによって自ら巻き戻り、モーターやギア、複雑な駆動ハードウェアなしでアレイを展開する。可動部品が少ないということは、日陰での約マイナス157度から直射日光下の121度まで温度が変動する軌道上の熱サイクル環境において、故障の要因が減ることを意味する。

実用的な結果として、各iROSAウイングは同等の出力を持つ剛性アレイと比較して20%軽く、体積は4分の1でありながら、寿命の初期段階で28キロワット以上の電力を供給する。7基のウイングが組み合わさることで、ステーションの電力マージンが拡大する。元々の太陽電池アレイは15年の耐用年数で設計されていたが、それを大幅に超えて稼働しているため、電力は著しく低下していた。

各iROSAは、既存の太陽電池アレイを置き換えるのではなく、その前面に設置される。そのため、古いアレイは日陰になっていない部分から発電を続け、新しいウイングは同じチャネルに新たな電力を追加する。EVA-96で実施される3Bチャネルの改修が必要な理由は、古いウイングと新しいウイングの両方からの電力入力を同時に受け入れるために、チャネルの電力管理電子機器を更新しなければならないからである。

■3回の船外活動と3つの課題

8月のキャンペーンは3週連続で行われ、3つの異なるインフラのニーズに対応する。これら3回の活動は、米国船外活動96、97、98であり、ISSの組み立て、メンテナンス、アップグレードをサポートするために実施される281回目、282回目、283回目の米国船外活動となる。

2回目の船外活動である米国船外活動97は、8月13日（木）に予定されており、ステーション外部のSpace-to-Ground（S/G）通信アンテナを交換する。このアンテナは、ヒューストンのミッションコントロールと軌道上の実験施設との間で、双方向の音声、高解像度（HD）ビデオ、テレメトリ、およびコマンドトラフィックを伝送する無線リンクである。これは、NASAの追跡データ中継衛星システム（TDRSS）を経由してルーティングされる。TDRSSは、ISSの90分という軌道周期にもかかわらず継続的な通信を可能にする静止中継衛星のコンステレーションである。S/Gアンテナが劣化または故障しても通信が完全に途絶えるわけではないが、帯域幅が圧縮され、HDビデオのダウンリンクが完全に切断される可能性がある。この交換は、老朽化したハードウェアに対する純粋なメンテナンスである。

3回目の米国船外活動98は、8月25日（火）に予定されており、継続的なメンテナンスの一環として電力およびデータケーブルを接続するほか、宇宙船が接舷のために接近する際に使用するハーモニー・モジュール前方ドッキングポートの航法支援装置を交換する。NASAは、8月13日と25日の船外活動をどの宇宙飛行士が担当するかをまだ発表していない。これらの割り当ては、各EVAの前に決定されるとみられている。

これら3回の船外活動は、設計上の余裕（マージン）ではなく、軌道上での部品交換こそが、この実験施設を25年以上にわたって稼働させ続けてきた要因であることを示している。

■ジェシカ・メイアとは？

メイアにとって、8月6日はキャリアで6回目のEVAとなる。彼女は歴史的な実績を持ってこの日を迎える。

2019年10月18日、メイアとNASAのクリスティーナ・コック宇宙飛行士は一緒にクエスト・エアロックから外へ出た。7時間17分に及ぶEVAで、ステーションの電力システムのバッテリー充放電ユニットを交換した。これは歴史上初の全員女性による船外活動であった。その後、2人はさらに2回のEVAを共に完了した。メイアは現在の任務中にも、2026年3月18日と6月30日にNASAのクリス・ウィリアムズ宇宙飛行士と共に2回の船外活動を行っている。1回は太陽電池アレイ改修キットの設置、もう1回はCanadarm2の故障した手首関節の交換であった。

メイアはノルウェー系アメリカ人の海洋生物学者であり、スクリップス海洋研究所で博士号を取得している。2013年にNASAの宇宙飛行士クラスに選抜され、2026年2月にドラゴン・フリーダムに搭乗するスペースXのCrew-12ミッションの船長としてISSへ打ち上げられた。彼女は現在、第75次長期滞在の期間中、ドラゴン宇宙船とISS自体の両方で船長を務めている。この二重の船長職は、ISSプログラムの最終章において、民間宇宙船と政府のステーションがいかに密接に運用連携しているかを反映している。

■アニル・メノンとは？

メノンがクエスト・エアロックにたどり着くまでの道のりは、いかなる基準から見ても異例である。

彼はハーバード大学で神経生物学の学士号、スタンフォード大学で機械工学の修士号と医学博士号を取得しており、米国宇宙軍の大佐でもある。NASAに参加する前は、スペースXで初のフライトサージェン（搭乗員の医学的な飛行適性を証明する医師）を務め、同社の医療プログラムをゼロから構築した。また、初の有人軌道飛行となったドラゴンカプセルのDemo-2ミッションを含む5回の打ち上げで、主任フライトサージェンを務めた。

彼はまた、2010年のハイチ地震、2015年のネパール地震、2011年のリノ・エアレース墜落事故などで、ファーストレスポンダー（初期対応者）として長年活動してきた。これらの役割において、彼は地上での大量死傷者イベントの治療にあたった。8月6日、彼は宇宙空間という真空環境で、自身初となる6時間半の技術的作業を行うことになる。

メノンは2026年7月14日、ロスコスモスのピョートル・ドゥブロフおよびアンナ・キキナ両宇宙飛行士と共に、バイコヌール宇宙基地からソユーズMS-29で打ち上げられ、同日ステーションのプリチャル・モジュールにドッキングした。彼はNASAの2021年宇宙飛行士クラスを卒業している。

彼の公式プロフィールには記載されていない個人的な特記事項として、メノンは元スペースXの運用エンジニアであるアンナ・メノンと結婚している。彼女は2024年9月のPolaris Dawn民間ミッションに搭乗し、歴史上初の民間船外活動を行った。両親ともに船外活動を経験することになり、メノン家にとって8月6日は、地球上の他のどの家族とも異なる特別な意味を持つ日となる。

■電力アップグレードの真の目的

8月のEVAシリーズは、iROSAプログラムの最初のフェーズではなく、最後でもない。最初の1対のウイングは2021年6月に打ち上げられ、同年6月16日、20日、25日の3回の船外活動で設置された。2対目は2022年11月に打ち上げられ、12月に設置された。その後、3対目が続いた。6基のウイングを基本とするプログラムは、ISSの発電能力を20〜30%増強し、劣化により160キロワットに低下していた利用可能電力をピーク時で約215キロワットまで引き上げるように設計されていた。

7基目のウイングはさらにその先を行くものであり、軌道離脱のためのマージンとなる。NASAが2030年末に計画している制御された再突入には、電力による姿勢制御、アクティブなアビオニクス、スペースXが製造する軌道離脱機とのインターフェースシステム、そして数時間に及ぶ再突入プロセス全体を通じた継続的な監視が必要となる。8月6日にメイアとメノンが実施する3Bチャネルの改修は、そのプロセスを可能にするための最初の物理的なステップである。

メイアが船長を務める第75次長期滞在クルーにとって、8月の船外活動は彼らが共に行う最初の主要な外部作業となる。7月30日のブリーフィングでは、メイアとメノンがその日、船外活動の手順を確認し、クエスト・エアロックで宇宙服の準備を整え、船外で扱うハードウェアコンポーネントの確認作業を行ったことが報告された。新しく修理されたステーションのCanadarm2は、8月13日と25日の船外活動において、工具や機材の配置をサポートする役割を果たす。

このキャンペーン中も、ステーションがサポートする研究はEVAの準備のために中断されることはない。7月30日、フライトエンジニアのジャック・ハサウェイとソフィー・アデノは、きぼうモジュールでバイオプリンティングの作業を行っていた。彼らはInSPA-Auxiliumバイオプリンターのカートリッジに軟骨細胞を注入し、微小重力環境下での足場を必要としない血管および軟骨組織の製造に関する調査を継続している。これらのサンプルは地球に持ち帰られて分析され、最終的には軟骨損傷の治療法の開発に役立つ可能性がある。8月のEVAは、これらすべての活動を維持するための外殻を守る作業なのである。

■注目ポイントQ&A

●8月6日のISS船外活動のライブ配信はどのように視聴できますか？

NASAは、米国東部時間8月6日（木）午前7時35分（日本時間同日午後8時35分）から、NASA+（plus.nasa.gov）、Amazon Prime Video、X（Twitter）、およびNASAのYouTubeチャンネルで米国船外活動96の配信を開始します。船外活動自体は米国東部時間午前8時35分（日本時間午後9時35分）頃に開始される予定で、約6時間半続く見込みです。すべてのプラットフォームで無料で視聴できます。

●iROSA（巻き取り式太陽電池アレイ）はどのように機能し、なぜISSにとって重要なのですか？

iROSAは、ボーイングのスペクトロラボ製XTJ Primeセルなどの3接合型太陽電池セルを使用し、柔軟な基板に接着して複合材のブームスパーに巻き付けたものです。スパーはモーターなしで展開し、複合材に蓄えられた弾性エネルギーによって、ケースから伸びるメジャーのようにアレイが巻き戻ります。各ウイングは寿命の初期段階で28キロワット以上の電力を生成します。この設計は、同等の出力を持つ剛性パネルアレイと比較して20%軽く、体積は4分の1であるため、輸送用のドラゴンのトランクに収めることができます。設計上の15年の寿命を大幅に超えているステーションの元の太陽電池アレイの前面にiROSAを設置することで、劣化した元のアレイが日陰になっていない部分から電力を供給し続けながら、新たな電力容量を追加できます。7基目のiROSAは特に、2030年末のステーションの制御された軌道離脱プロセスに必要な電力マージンを提供します。

●アニル・メノンとは誰ですか？また、彼の初の船外活動が注目される理由は何ですか？

メノンは医師（ハーバード大学で神経生物学、スタンフォード大学で医学博士号を取得）、機械エンジニア、米国宇宙軍大佐、そしてNASAの宇宙飛行士であり、2026年7月14日にソユーズMS-29でISSに到着しました。NASAの2021年宇宙飛行士クラスに参加する前は、スペースX初のフライトサージェンとして、Demo-2やその後のクルードラゴンミッションで搭乗員の医学的な飛行適性を証明する役割を担っていました。救急科医としては、2010年のハイチ地震、2015年のネパール地震、2011年のリノ・エアレース墜落事故で初期対応者として活動しました。8月6日は彼にとって初の船外活動となります。彼の妻であるアンナ・メノンは、2024年9月のPolaris Dawnミッションで初の民間船外活動を行っており、8月6日は1つの家族の両親がともに宇宙空間を歩いた日となります。

●8月13日と8月25日に予定されている2回の船外活動では何が行われますか？

8月13日に予定されている米国船外活動97では、ステーションがヒューストンのミッションコントロールとクルーの間で音声、高解像度ビデオ、テレメトリを中継するために使用する無線システムであるSpace-to-Ground通信アンテナを交換します。8月25日に予定されている米国船外活動98では、継続的な電気システムのメンテナンスの一環として電力およびデータケーブルを接続し、ハーモニー・モジュール前方ドッキングポートの航法支援装置を交換します。NASAは、これら2回の船外活動をどの宇宙飛行士が担当するかをまだ発表していません。

元記事: Meir and Menon Head Out August 6 to Power Station Through Its Final Years