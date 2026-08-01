170億ドルに拡大した米宇宙軍の打ち上げ枠、SpaceX以外が飛べない「7社競争」の実態

SpaceXが米国宇宙軍から新たに16億ドル（約2576億円）の打ち上げ契約を獲得した同じ週に、同社は国家安全保障宇宙打ち上げ（NSSL）フェーズ2契約に基づく最後のミッションを完了した。現在、競合他社のロケットが飛行停止状態にあるため、SpaceXは実質的に唯一の稼働可能なプロバイダーとなっている。米国法は複数の打ち上げ手段の確保を求めているが、現状は単一企業への依存という構造的な脆弱性を抱えている。

■NROL-95の打ち上げ成功、その裏で深まるSpaceXへの依存

7月30日の東部時間午前3時9分、Falcon 9ロケットがケープカナベラル宇宙軍基地の第40宇宙発射施設から打ち上げられた。このロケットは国家偵察局（NRO）の機密ペイロード「NROL-95」を搭載しており、SpaceXにとって国家安全保障宇宙打ち上げ（NSSL）フェーズ2契約に基づく3回目にして最後のNROミッションを完了させた。7回目の飛行となるブースターB1096は、打ち上げから約8分半後に第2着陸帯に帰還した。これはプログラム史上642回目のFalcon 9ブースター回収である。2026年に行われた過去91回のSpaceXのFalconミッションと同様に、今回のミッションも無事成功した。しかし、その信頼性こそが問題となっている。米国はSpaceXに完全に依存するようになっており、もしその信頼性が途絶えた場合に何が起きるのかという疑問は、政策的な議論から静かに押し出されている。

現在のところ、その答えは「何も飛べなくなる」というものだ。

United Launch Alliance（ULA）のVulcan Centaurロケットは、2026年2月の3回目の飛行中に発生した固体ロケットモーターのブースター分離異常により、飛行停止状態にある。宇宙軍による調査は数カ月経った現在も未解決のままだ。この異常は深刻であり、宇宙軍はすでに4回連続でGPS III衛星の打ち上げをULAからSpaceXに変更している。また、防衛アナリストらは、WGS-11や次世代OPIR（Overhead Persistent Infrared）衛星が、飛行停止中のロケットに依存することで不確実な未来に直面していると警告している。第3の選択肢となるはずだったBlue OriginのNew Glennは、5月28日にケープカナベラルで行われた地上燃焼試験中に爆発し、少なくとも2026年末までは飛行できない見通しだ。同社にとって唯一のNew Glenn用発射台は爆発で破壊され、復旧のスケジュールは公式には確認されていない。

米国法はこれ以上の体制を求めている。合衆国法典第10編第2273条は、国防長官または国家情報長官が国家安全保障ペイロードとして指定したペイロードを宇宙に運ぶことができる「少なくとも2つの宇宙打ち上げ機（またはそのファミリー）」を維持できるよう大統領に義務付けている。この法律が存在するのは、2000年代に政策立案者らが、米国がULA（およびそれ以前はロシア製RD-180エンジンを使用していたULAの前身）に完全に依存するようになるのを目の当たりにし、打ち上げサプライチェーンにおける単一障害点（single point of failure）は国家安全保障上の負債であると結論付けたからだ。SpaceXの台頭はその独占を打ち破った。しかし、それ以降に起きたことは、同じ問題の別バージョンに過ぎない。

■フェーズ2の終了とフェーズ3の開始、稼働プロバイダーは1社のみ

2020年8月に授与されたNSSLフェーズ2契約は、競争的な分割を意図して設計された。SpaceXがミッションの約40％（48回中22回）、ULAが約60％（48回中26回）を受注し、契約総額は約85億ドル（約1兆3685億円）で、明確に2社のプロバイダーを想定した構造だった。その意図は明らかで、2社のプロバイダー、2つのロケットファミリーによる真の冗長性の確保である。しかし、ULAのVulcanの遅れがその設計を崩壊させた。ULAは割り当てられた26回のフェーズ2ミッションのうち1回しか飛行させておらず、しかもそのミッションはVulcanではなく旧型のAtlas Vで飛行した。SpaceXは結果として生じた移管分を吸収し、単独でフェーズ2の期間を終えた。

フェーズ3への移行もこの問題を解決しない。新しいNSSLフェーズ3契約の構造は2つのレーンを設けている。レーン1は商業的なリスク許容度を持つトラックで、7社のプロバイダーが参加資格を持つ。レーン2は完全なミッション保証を求めるトラックで、プロバイダーにはより高い認証基準を満たし、2回連続で飛行を成功させることが求められる。政府説明責任局（GAO）のプログラムレビューによると、最も機密性の高い国家安全保障ペイロードのために予約されているレーン2には、書類上3社の認証済みプロバイダーが存在する。SpaceX（59億ドル/約9499億円、28ミッション）、ULA（54億ドル/約8694億円、19ミッション）、そしてBlue Origin（24億ドル/約3864億円、7ミッション）である。しかし実際には、飛行できるのはSpaceXだけだ。Blue Originのレーン2認証にはNew Glennの4回目の飛行成功が必要だが、機能する発射台なしには不可能である。ULAのVulcanは調査中のため飛行停止が続いている。

NROL-95は、レーン2に相当するフェーズ2のミッションだった。7月29日に発表されたNSSLフェーズ3レーン1の3つのタスクオーダー（2027年末までにヴァンデンバーグ宇宙軍基地から打ち上げられる16億ドル/約2576億円相当の18ミッション）はレーン1のミッションであり、NROのペイロードよりもミッション保証の閾値が低いことを意味する。ロイター通信は契約発表当日に、「この規模のミッションに必要な西海岸のインフラと稼働中のFalcon 9ロケットを持っているのはSpaceXだけであり、競合他社は継続的な技術調査に直面している」と報じた。宇宙軍の調達担当官であるエリック・ザリブニスキー大佐は、要件の特定から契約署名までを「前例のない2カ月という調達スケジュール」で完了したと指摘した。この言葉は、同局が回避しようとしているベンダー集中の問題を公には名指ししていないものの、緊急性を示唆している。

■法律の要求と現在の状況

Air & Space Forces Magazineは2024年後半に、この状況について直接的な評価を発表した。「米国は現在、中型および大型の国家安全保障宇宙打ち上げミッションにおいて、認証されたプロバイダーをSpaceXの1社しか持っていない。これは不必要なリスクを招く」。この評価は、2026年2月の異常によってULAのVulcanが飛行停止になる前、そしてNew Glennが発射台で破壊される前に書かれたものだ。それ以降、状況は実質的に悪化している。

宇宙作戦副長官のダグラス・シース中将は2026年3月、議員らに対し、Vulcanの飛行停止は「決して理想的ではない」とし、打ち上げ計画にとって「懸念事項」であると述べた。さらに、宇宙軍は「大幅な遅れを避けるために打ち上げ計画の再編成を試みている」と付け加えた。宇宙軍は、ミッションをSpaceXに移管し、緊急時対応プロトコル「Rapid Response Trailblazer」を発動し、フェーズ3レーン1のタスクオーダーを急ピッチで前倒しすることで、この制約を回避してきた。7月17日に行われた170億ドル（約2兆7370億円）への上限引き上げは、プログラム史上最大のNSSL契約枠の拡大だった。これらはすべて回避策である。法律が求める2社による冗長性を回復するものは一つもない。

議会もこれに気づいている。2026年2月、下院科学委員会は2026年NASA授権法案を承認し、重要なプログラム分野において少なくとも2社の商業プロバイダーと提携するよう同局に指示した。The Conversationが法案の根拠を要約したように、これは「単一企業への依存を避けるための意図的な取り組み」である。この法案はNASAのプログラムを対象としており、宇宙軍のNSSLは対象外だ。しかし、議員らが単一プロバイダーへの依存を構造的な脆弱性と認識しているという、より広範な意味合いは両者に当てはまる。

■AMOS-6のシナリオと想定される代償

これは理論上のリスクではない。2016年9月、ケープカナベラルの第40宇宙発射施設（木曜朝にNROL-95が打ち上げられたのと同じ発射台）での地上燃焼試験中にFalcon 9が爆発し、ロケット本体、搭載されていた商業衛星、そして発射台そのものが破壊された。連邦航空局（FAA）は4カ月以上SpaceXの打ち上げ再開を許可せず、SLC-40がサービスに復帰したのは2017年に入ってからだった。その間、SpaceXはケネディ宇宙センターの第39A発射台から限定的な運用を再開できたが、調査と発射台の修理期間中、同社は事実上2つではなく1つの稼働発射台しか持っていなかった。

それは2016年のことであり、SpaceXがGPS衛星、NROの増殖型アーキテクチャ衛星、宇宙開発局（SDA）のトランスポート層衛星、そしてゴールデンドーム・ミサイル防衛システムのセンシングおよび通信バックボーンのデフォルトプロバイダーになる前のことだ。ULAのVulcanもNew Glennもなく、ケープカナベラルの発射台が損傷した状態で、2026年に同等の異常が発生すれば、重要な国家安全保障衛星プログラムの数々が打ち上げの選択肢を失うことになる。WGS軍事通信衛星、次世代OPIRミサイル早期警戒衛星、そして計画されている数十の増殖型アーキテクチャによる情報・センシングミッションが、飛行する機体のない待機列に加わることになる。

7月29日に発表された16億ドル（約2576億円）の契約は、ヴァンデンバーグからの18回のFalcon 9ミッションに資金を提供するもので、1回の打ち上げあたりの平均は約8900万ドル（約143億円）となる。これはSpaceXの商業レートを大きく上回っており、国防総省のペイロードに対するミッション保証、統合、およびセキュリティ要件を反映している。これら18回のミッションは、新たに拡大されたNSSLフェーズ3レーン1の上限の下で発行された最初のタスクオーダーの一部である。このペースを維持するには、SpaceXは西海岸の施設から月に約1回の国家安全保障向け打ち上げを維持し、それを年間85回を超えるStarlinkの打ち上げペースの上に重ねる必要がある。

■SBST契約の資金使途とレーン1がフェーズ2と異なる理由

7月29日に授与された18回のミッションは、宇宙ベースのセンシングおよびターゲティング（SBST）ポートフォリオの衛星を運ぶ。これは、航空機や弾道脅威を含む空中の脅威を検知・追跡し、米軍にほぼリアルタイムのターゲティングデータを中継するように設計されたコンステレーションである。SBSTポートフォリオは、SpaceXが5月に別途41億6000万ドル（約6698億円）の衛星建造契約を受注した宇宙ベースの空中移動目標指示（AMTI）プログラムや、22億9000万ドル（約3687億円）を受注した宇宙データネットワーク通信コンステレーションと同じ戦略的アーキテクチャの下にある。7月29日の打ち上げ契約と合わせると、SpaceXは2026年だけで少なくとも70億ドル（約1兆1270億円）の国防総省の契約を蓄積している。

保証にとって重要な構造的な違いは、7月29日のタスクオーダーが低リスクの商業トラックであるレーン1であることだ。レーン1は、宇宙軍がより迅速に動くことを可能にし、フェーズ2の完全なミッション保証要件よりも多くのプロバイダーリスクを許容する。また、これらのミッションは原則として、レーン1の参加資格を持つ7社（SpaceX、ULA、Blue Origin、Stoke Space Technologies、Rocket Lab、Impulse Space、Relativity Federal）の間で競争可能であることを意味する。しかし実際には、現在ヴァンデンバーグに稼働中の西海岸打ち上げインフラを持っているのはSpaceXだけだ。レーン1の競争は契約手段の設計上の特徴であり、現在の運用上の現実ではない。

■真の競争を回復するために必要なこと

宇宙軍の明言された方針は、多様な打ち上げプロバイダー基盤を維持することである。その目標と現在の調達の現実は逆方向に進んでいる。ULAのVulcanにはまだ26回のフェーズ2ミッションが割り当てられているが、固体ロケットモーターの調査が完了し、ロケットがサービスに復帰するまでは、そのいずれも飛行させることができない。そのスケジュールは公には確立されていない。Blue Originはより複雑な道に直面している。ケープカナベラルの破壊されたLC-36発射台を再建または交換し、New Glennの4回目の飛行を成功させ、その後、認証に向けた手続きを進める必要がある。宇宙軍は、爆発が認証の試みではなくテスト中に発生したにもかかわらず、同社が依然として競争に参加できることを確認している。

7月17日に発表されたNSSLフェーズ3レーン1の上限170億ドル（約2兆7370億円）への拡大（新たな契約義務は伴わない）は、宇宙軍が最終的に複数のプロバイダーをサポートするのに十分なミッション量を予想していることを示唆している。Rocket Labは現在レーン1のタスクオーダーの資格を持っており、信頼性の実績を確立している。Stoke SpaceとImpulse Spaceは機体を開発中だが、まだ認証には至っていない。複数のプロバイダー、競争によるコスト削減、単一障害点リスクの軽減というプログラムの設計目標は、アーキテクチャ上は損なわれていない。その設計目標と、単一の発射台にある単一のロケットだけがミッションを遂行できた木曜朝の打ち上げという運用上のギャップこそが、170億ドルの契約上限だけでは解決できない課題である。

NROL-95のフェレット（イタチ）のミッションエンブレムについて、NROは「探求のための重要な特性である敏捷性と回復力を体現している」ためこの動物を選んだとしている。それは搭載されていた衛星を説明するものではあったが、打ち上げプログラムを正確に説明するものではなかった。

■注目ポイントQ&A

●現在、米国の国家安全保障向け打ち上げで認証されているプロバイダーはSpaceXだけですか？

実質的にはその通りです。NSSLフェーズ3レーン2の認証を保持しているのはSpaceX、ULA、Blue Originの3社ですが、ULAとBlue Originは飛行停止状態にあります。ULAのVulcan Centaurは2026年2月の固体ロケットモーターの異常以来調査中で、飛行再開日は確認されていません。Blue OriginのNew Glennは2026年5月の地上燃焼試験の爆発で唯一の発射台を喪失しました。現在稼働している米国の国家安全保障向け打ち上げ機はSpaceXのFalcon 9とFalcon Heavyのみです。フェーズ3のレーン1には原則として7社のプロバイダーが資格を持っていますが、現在のミッションマニフェストに必要な西海岸の運用インフラを持っているのはSpaceXだけです。

●米国の法律は、複数の国家安全保障向け打ち上げプロバイダーを持つことについて何と定めていますか？

合衆国法典第10編第2273条は、必要なときに国家安全保障ペイロードを運ぶことができる少なくとも2つの打ち上げ機ファミリーを米国が維持できるよう大統領に義務付けています。この法律は、2010年代初頭にULAが事実上の独占状態にあったときのような単一プロバイダーへの依存を防ぐために特別に書かれました。ULAとBlue Originが同時に飛行停止となっている現在の状況は、その法的要件に圧力をかけています。宇宙軍はULAとBlue Originの両社が認証資格を保持していることを確認していますが、認証資格と運用能力は同じではありません。

●前回SpaceXのFalcon 9が飛行停止になったときは何が起き、どのくらい続きましたか？

2016年9月、ケープカナベラルの第40宇宙発射施設（木曜日にNROL-95が打ち上げられたのと同じ発射台）での地上燃焼試験中にFalcon 9が爆発しました。この爆発により、ロケット、搭載されていた2億ドル（約322億円）のAMOS-6衛星、そして発射台が破壊されました。FAAは2017年1月9日までSpaceXの打ち上げ再開を許可せず、4カ月以上の飛行停止となりました。SLC-40がサービスに復帰したのは2017年半ばのことです。2016年当時はULAのAtlas VとDelta IVが代替手段として利用可能でしたが、2026年には稼働中の機体を持つ代替手段は存在しません。

●16億ドルの契約が資金を提供する宇宙ベースのセンシングおよびターゲティング（SBST）ポートフォリオとは何ですか？

SBSTは、航空機、ドローン、弾道ミサイル、極超音速ミサイルなどの空中の脅威を検知・追跡し、米軍にほぼリアルタイムのターゲティングデータを中継するための、宇宙軍の次世代軌道アーキテクチャです。7月29日に授与された18回のFalcon 9ミッションは、2027年末までヴァンデンバーグ宇宙軍基地からSBST衛星を打ち上げます。SpaceXは同時に、2026年5月に授与された41億6000万ドル（約6698億円）の宇宙ベースの空中移動目標指示コンステレーションと、22億9000万ドル（約3687億円）の宇宙データネットワーク通信システムという、SBSTに隣接する2つのプログラムの主要な宇宙船ビルダーでもあります。7月29日の契約で打ち上げられるSBST衛星は、これらのプログラムと同じゴールデンドーム・ミサイル防衛のセンシングおよび追跡アーキテクチャに組み込まれます。

元記事: No Backup: SpaceX Closes Phase 2 Spy Satellite Contract as Rival Rockets Stay Grounded