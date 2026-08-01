フェラーリ初のEV「Luce」、酷評を覆し2026年生産分が完売　特注需要の急増で異例の業績上方修正

フェラーリが2026年第2四半期決算を発表し、5月の発表時に酷評されたEV「Luce（ルーチェ）」の2026年生産分が完売したことを明らかにした。また、特注カスタマイズの需要急増を受け、同社としては異例となる7月での通期業績見通しの上方修正を実施した。

■異例の7月でのガイダンス上方修正

フェラーリが水曜朝（現地時間）に発表した2026年第2四半期決算は、ブランドの批判者たちが予想していなかった事実を裏付けるものとなった。Financial Timesの報道および決算説明会での確認によると、5月の発表時に公然と嘲笑され、1日で株価が約8%下落する原因とされたフェラーリ「Luce（ルーチェ）」が、2ヶ月足らずで2026年生産分の約500台を完売したという。同時に、塗装、レザー、カーボンファイバー、カラーリングなどの特注カスタマイズ注文からの収益が急増し、ウォール街が予想していなかった異例の年央でのガイダンス（業績見通し）上方修正を余儀なくされたと、フェラーリの公式プレスリリースおよびCNBCの決算報道が伝えている。

フェラーリのプレスリリースによると、ガイダンスの上方修正、Luceの完売、そして産業部門のフリーキャッシュフローの39%増という結果は、時間外取引で株価を約5%押し上げるのに十分だった。投資家は、希薄化後1株当たり利益（EPS）が2.62ユーロ（約3.01ドル、約485円）となり、アナリストのコンセンサス予想である2.85ユーロ（約3.27ドル、約526円）を下回った事実を度外視した形だ。

フェラーリは、公式のガイダンス更新において、2026年通期の売上高見通しを約75億ユーロ（約86.1億ドル、約1兆3862億円）から約76億ユーロ（約87.3億ドル、約1兆4055億円）へと、1億ユーロ（約1.15億ドル、約185億円）引き上げた。同文書によると、この修正により、調整後EBITDAの下限は少なくとも29.7億ユーロ（約34.1億ドル、約5490億円）、調整後EBITは少なくとも22.6億ユーロ（約25.9億ドル、約4170億円）、調整後希薄化後EPSは少なくとも9.68ユーロ（約11.11ドル、約1789円）に引き上げられた。

数字と同じくらい重要なのが時期である。フェラーリが7月にガイダンスを変更することはほとんどない。RBC Capital MarketsのアナリストであるTom Narayanは調査ノートの中で、同社は通常、年間目標の修正を第3四半期まで待つ傾向があり、水曜日の動きは並外れた自信の表れであると指摘している。フェラーリのプレスリリースによれば、経営陣は2つの具体的な要因を挙げている。予想を上回るパーソナライゼーション（特注）需要と、主に米ドルおよび日本円の弱勢による予想を下回る為替の逆風である。

■売上高は予想上回るもEPSは未達、それでも株価は上昇

フェラーリの第2四半期プレスリリースによると、6月30日を末日とする3ヶ月間の純売上高は19.38億ユーロ（約22.3億ドル、約3590億円）で、前年同期比8%増（為替変動の影響を除いた実質ベースで11%増）となった。同報告書によれば、自動車およびスペアパーツの売上高は16.29億ユーロ（約18.7億ドル、約3011億円）で8%増加し、これはスポーツカーの構成比率の上昇とパーソナライゼーションの増加によるものとされている。また、スポンサーシップ、商業、ブランド収益は、主にF1スポンサーシップの増加により2%増の2.09億ユーロ（約2.4億ドル、約386億円）に達した。

フェラーリの提出書類によると、営業利益は6.05億ユーロ（約6.95億ドル、約1119億円）に達し、EBITマージンは31.2%と、Deutsche Bankの決算前予想である30.1%を110ベーシスポイント上回った。EBITDAは7.55億ユーロ（約8.67億ドル、約1396億円）で、マージンは39.0%だった。純利益は9%増の4.63億ユーロ（約5.32億ドル、約857億円）となった。産業部門のフリーキャッシュフローは39%急増し、2.76億ユーロ（約3.17億ドル、約510億円）に達した。

フェラーリの第2四半期提出書類によれば、EPSの未達は、当四半期の実効税率が23.0%であったことを反映しており、これは主にイタリアのパテントボックス制度に関する会計上の見積もりや、産業コストおよびマーケティング費用の増加に関連している。

■オプション設定が最大の資産に

水曜日のガイダンス上方修正の背景にある本当の理由は、単一のモデルではなく、フェラーリが「パーソナライゼーション」と呼ぶもの、すなわち顧客がベース車両の注文に追加する特注オプションの層である。フェラーリの「テーラーメイド」プログラムで概説されているように、特注のボディカラー、手縫いのインテリアレザー、カーボンファイバー製のボディパネル、特別なカラーリング、独自のホイール仕上げ、特注のバッジなど、これらはいずれも製造の限界費用をはるかに超える価格プレミアムを伴う。

その経済構造は特殊である。特別なマスキング、材料の準備、品質管理を必要とする非標準のエクステリア塗装は、標準色よりも数百から数千ユーロ余分にコストがかかる可能性がある。フェラーリは、プレミアム塗装オプションの価格をそのコストの何倍にも設定している。同じ原則が、カーボンファイバーパッケージ、専用のインテリアスキーム、およびテーラーメイドプログラムを通じて利用可能なワンオフの構成にも適用される。その結果、パーソナライゼーションによる収益は、ベース車両の粗利益率をはるかに上回る推定限界利益をもたらす。

公式の第2四半期プレスリリースによれば、CEOのBenedetto Vigna（ベネデット・ビーニャ）が、販売台数でも、新型車の発表でも、標準車の値上げでもなく、「パーソナライゼーションの持続的なトレンド」をガイダンス上方修正の明確な根拠としたのはこのためである。フェラーリは事実上、事業の一部を高級ファッションブランドのように運営しており、個々の顧客向けに高度にカスタマイズされた製品を少数生産し、1台あたり莫大な利益を上げている。

Benzingaの決算報道によると、Luceに関してフェラーリは、パーソナライゼーションのオプションが「過去のどのフェラーリモデルよりも広範」になる可能性があると説明している。これは、EVプラットフォームが特注仕様のためのより多くの内外装の表面積を提供するためだという。

■酷評された車が完売する理由

Luceは、高級ブランドが時折生み出す、批評家の評価と商業的現実との間の乖離を示す最も顕著な例である。TechTimesが当時報じたように、5月25日のローマでの発表会において、Jony Ive（ジョニー・アイブ）の会社LoveFromが共同デザインしたこの車の外観は、エキゾチックなフェラーリというよりも、主流のEVと比較されることになった。ミニマリストで滑らかな表面のデザインは熱心なメディアの意見を二分し、フェラーリの株価はその日に急落した。

しかし、そうしたことは購入者を思いとどまらせなかった。Financial Timesの当初の報道およびフェラーリの決算説明会での確認によると、Luceは発売日から2ヶ月以内に2026年の年間販売目標である約500台に達し、中国からの強い需要があったことをフェラーリは認めている。Benzingaの説明会報道によれば、Vigna CEOは決算説明会で、Luceが「既存の顧客だけでなく、これまでフェラーリを所有したことのない人々を含む新規購入者」からの注文を生み出したと述べた。

Investing.comの決算前分析によると、Morgan Stanleyのアナリストが実施した決算前のディーラー調査では、Luceへの反発は「基礎的なブランドの健全性にダメージを与えていない」ことが判明しており、水曜日の完売データはこの結論を裏付けるものとみられる。

■2027年まで埋まる受注残と高級品消費への示唆

第2四半期のプレスリリースによると、フェラーリの受注残は現在2027年全体をカバーしており、同社が来年製造を計画しているすべての車両はすでに売約済みとなっている。公式文書によれば、Vigna CEOは「今日、我々はフェラーリ史上最も完全なラインナップを揃えており、健全な需要を維持し、2027年を完全にカバーする受注残を抱えている」と明言した。

この受注残は、フェラーリ自身の歴史的基準から見ても異例であり、自動車業界全体でもほとんど前例がない。これにより、同社はプレミアム価格を維持し、値引きに抵抗し、収益を犠牲にすることなく意図的なモデルチェンジを管理するための見通しを得ることができる。同社の出荷表によると、第2四半期の総納車台数は3,366台で、前年同期の3,494台から減少したが、これはフェラーリが計画的な製品移行を継続したためである。同じ納車内訳によると、12Cilindri、12Cilindri Spider、Purosangue、296 Specialeファミリーの納車は増加した一方、296 GTS、Roma Spider、SF90 XXファミリーは段階的廃止のスケジュールに沿って減少した。フェラーリの第2四半期提出書類によれば、約360万ユーロ（約410万ドル、約6.6億円）のスーパーカー「F80」は生産計画通りに出荷された。

フェラーリのプレスリリースにおける地域別の納車内訳によると、EMEA（欧州・中東・アフリカ）は当四半期で際立った業績を示し、納車台数は前年同期比210台増の1,856台となった。南北アメリカは206台減の787台、中国本土・香港・台湾は89台減の185台となったが、これらはいずれも需要の減少ではなく、モデルチェンジのタイミングによるものとされている。

市場の超高級価格帯におけるフェラーリの業績は、同社自身のビジネスを超えて重要な意味を持つ。ほぼ完全な需要の可視性と絶対的な価格決定力を持つ数少ない高級企業の一つとして、フェラーリ（ティッカーシンボル：RACE）は、超富裕層の消費者心理をリアルタイムで読み取る指標として、高級品セクター全体の投資家やアナリストから注視されている。

水曜日の報告から読み取れるメッセージは、市場のトップエンドにおいてはマクロ経済の不確実性が影響を及ぼしていないということだ。フェラーリのガイダンスの根拠によれば、Luceに55万ユーロ（約63.1万ドル、約1億円）、あるいはF80に360万ユーロ（約410万ドル、約6.6億円）を支払い、さらにパーソナライゼーションを追加する購入者たちは、金利の動向、地政学的緊張、株式市場のボラティリティに悩まされていないように見える。Vigna CEOの受注残に関するコメントによれば、2027年通期の受注残を確保したことで、フェラーリは投資家に対し、この計算が2028年より前に大きく変わる可能性は低いと伝えている。

Luceのサブプロットから得られるより広範な教訓は、高級ブランドが研究すべきものである。すなわち、製品そのものを買うというよりは、ブランドのストーリーへの参加権を買っている顧客の間では、批評家の評価と購買行動が鋭く乖離する可能性があるということだ。自動車メディアが2ヶ月間嘲笑し続けた車は、2ヶ月で完売した車となったのである。

■注目ポイントQ&A

●フェラーリが年央に2026年のガイダンスを上方修正したのはなぜですか？また、それはどの程度異例なことですか？

フェラーリは7月30日、第2四半期の業績においてパーソナライゼーション（特注の塗装、インテリア、カーボンファイバー、カスタムディテールなどに顧客が支払う費用）の収益が計画を上回っていることが確認された後、2026年通期の売上高見通しを約75億ユーロ（約86.1億ドル、約1兆3862億円）から約76億ユーロ（約87.3億ドル、約1兆4055億円）に上方修正しました。RBC Capital MarketsのアナリストであるTom Narayan氏が指摘するように、フェラーリは通常、年間目標の修正を第3四半期まで待つ傾向があり、第2四半期にガイダンスを引き上げることは稀です。そのため、7月というタイミングは日常的な修正ではなく、経営陣の並外れた自信の表れとみられています。

●否定的なレビューが多かったにもかかわらず、フェラーリ「Luce」は本当に完売したのですか？

はい。フェラーリは2026年第2四半期の決算説明会で、Luceが発売から2ヶ月足らずで2026年の年間販売目標である約500台に達し、特に中国からの需要が強かったことを確認しました。Benedetto Vigna CEOは、この車が既存の顧客だけでなく「これまでフェラーリを所有したことのない」購入者も惹きつけたと述べています。Benzingaの決算説明会報道やFinancial Timesの当初の報道によれば、2026年5月25日のLuceの発表時、Jony Ive氏の会社LoveFromと共同開発されたデザインが一般的すぎてフェラーリらしくないと感じた自動車メディアや愛好家から即座に持続的な批判を浴びていたため、この結果は注目に値します。

●フェラーリのパーソナライゼーションプログラムはどのような仕組みですか？なぜそれが利益を大きく押し上げるのですか？

フェラーリは顧客に対し、最も広範なものでは「テーラーメイド」と呼ばれる特注カスタマイズプログラムを提供しています。購入者は、他の車にはないエクステリアの塗装色、インテリアのレザースキームやステッチ、カーボンファイバー製のボディ要素、カスタムホイールの仕上げ、独自のカラーリングなどを指定できます。その経済構造はシンプルです。非標準の塗装や素材のオプションは、標準構成よりも実行に数百から数千ユーロ余分にコストがかかる場合がありますが、フェラーリはこれらのオプションにその限界費用の何倍もの価格を設定しています。その結果、ベース車両の販売よりも高い利益率で追加収益がもたらされます。Luceは過去のどのモデルよりも広範なパーソナライゼーションの範囲を提供すると説明されており、フェラーリが新型車にカスタマイズの深みを持たせるにつれて、このプログラムは生産台数が増加しなくても構造的に重要な利益の牽引役となります。

●フェラーリの受注残が2027年全体をカバーしていることは、投資家にとって何を意味しますか？

それは、フェラーリが来年製造を計画しているすべての車がすでに売約済みであり、生産年の収益の不確実性がほぼ完全に排除されていることを意味します。この需要の可視性により、フェラーリはすでに確定した注文を手元に持ち、自らのペースで生産を管理できるため、値引き、インセンティブ、または生産台数の調整を必要とする可能性のあるマクロ経済の逆風から守られます。また投資家にとっては、価格決定力が損なわれていないことも意味します。Vigna CEOの第2四半期決算でのコメントによれば、フェラーリの顧客は金利や地政学的な懸念を理由に50万ユーロ以上の契約から手を引くことはありません。この受注残の深さは、超高級品の消費者需要が維持されていることを示す最も明確な指標となっています。

元記事: Ferrari Luce EV Sells Out 2026 Run Despite Mockery; Q2 Earnings Force Guidance Raise