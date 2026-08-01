黒字化したDisney+のNetflix追撃戦略、韓国ドラマとAIレコメンドへの大型投資を徹底分析

ディズニーのCEOであるジョシュ・ダマロ氏は、ストリーミング事業の野心的な改革構想を示し、韓国ドラマとAIレコメンドエンジンへの投資を強化する方針を明らかにした。Disney+とHuluのストリーミング事業が収益性を高めるなか、利益を回収するのではなく、Netflixとの加入者成長の差を縮めるための技術とコンテンツに再投資する考えだ。米国では縦型動画フィード「Verts」がすでに導入されている一方、国際市場におけるAIの最適化やオリジナルコンテンツの拡充には、なお時間がかかるとみられる。

■黒字化したDisney+、利益を技術とコンテンツへ再投資

ディズニーのCEOであるジョシュ・ダマロ氏は水曜日、ストリーミング事業の野心的な改革構想を説明し、国際展開をその中心に据える方針を示した。Disney+が、まず現地で支持され、その後世界へ広がる韓国ドラマを制作できれば、世界最大手のストリーミングサービスであるNetflixとの間に残る加入者成長の差を縮められるという考えだ。Netflixが2100万ドル（約34億円、1ドル＝161円換算）を投じた『イカゲーム』を、9億ドル（約1449億円）規模のフランチャイズへ成長させたのと同じ構図である。

この戦略が現実味を持つのは、ディズニーが2年前には持っていなかった、投資の原資となる収益性の高いストリーミング事業を手にしたからだ。ダマロ氏が2026年5月にCEOとして初めて四半期決算を発表した際、Disney+とHuluを合わせた事業の営業利益は前年同期比88%増の5億8200万ドル（約937億円）となった。ストリーミング事業の利益率は初めて10%の水準を超え、ディズニーの株価は8%上昇した。初めて収益性を確立したストリーミング事業から得た利益をどう使うのか。Bloombergが同日報じたダマロ氏の答えは、利益を回収するのではなく、次の四半期以降の事業をさらに成長させ得る技術とコンテンツへ投資することだった。

Disney+、Hulu、ESPNは直近の会計年度に合計200億ドル（約3兆2200億円）を超える売上高を計上し、ストリーミング事業の規模ではNetflixとYouTubeに次ぐ位置にある。長年にわたり営業損失を出してきた部門だけに、この転換は大きな意味を持つ。同社は2026年度に少なくとも10%のストリーミング事業営業利益率を達成する軌道に乗っている。

ダマロ氏は、四半期ごとの業績改善にとどまらない長期ビジョンも示した。Disney+を同社の「デジタルの中核」と位置づけ、エンターテインメント、スポーツ、テーマパーク、各種体験を結びつける、ディズニーとファンとの主要な接点にする構想だ。ロードマップは、AIレコメンドエンジンの改善やHulu、ESPNとの統合強化といった短期的な最適化から、縦型動画「Verts」、個人向けに最適化されたESPN、テーマパーク向けAIといった中期的なインタラクティブ機能へと進む。長期的には、ディズニーのあらゆる事業を横断して顧客生涯価値を高める、ファンとの単一の接点を構築することを目指す。

この構想が戦略的に重要なのは、Disney+をコンテンツだけでNetflixと競うストリーミングサービスではなく、ディズニーブランド全体との関係を担うデジタルインターフェースとして捉えている点だ。その考え方は、ほかのストリーミングサービスがデジタル空間で構築してきたものよりも、テーマパークが現実世界で果たしている役割に近い。

■韓国はディズニーの国際戦略を占う最初の試金石

ダマロ氏は投資家に対し、Disney+には「国際市場で大きく成長する機会」があると述べ、その初期成果として、韓国の『Battle of Fates』と、2026年5月にシーズン2が公開された英国の『Rivals』を挙げた。同氏は「ローカルコンテンツへの投資を増やしており、初期の成果は期待できる」と慎重に説明した。

この戦略を支える基盤はすでに整えられていた。2025年11月、Disney+と韓国最大の国内ストリーミングプラットフォームであるCJ ENMのTVINGは、両社が韓国で初めてと説明する、グローバルストリーミングサービスと国内OTTサービスの提携を開始した。この提携により、韓国の加入者はDisney+、TVING、韓国のストリーミングサービスWavveの3サービスを月額2万1500ウォンで利用できるようになった。これは2026年7月30日時点で約15ドル、1ドル＝161円で換算すると約2400円に相当する。Disney+とTVINGの組み合わせは月額1万8000ウォンで、同じ基準では約13ドル、約2100円となる。いずれも概算で、3サービスを個別に契約する場合と比べて最大37%安くなる。

この提携に続き、同じ2025年11月には別のコンテンツ契約も結ばれた。これにより、『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜（原題：Guardian: The Lonely and Great God）』などのヒット作を含む、最大60本のTVING作品およびCJ ENM制作ドラマが日本のDisney+で配信されることになった。

この戦略は、Netflixが『イカゲーム』から得た教訓と直結している。米国のNetflix加入者による非英語コンテンツの視聴は2019年以降71%増加し、その後の四半期にはアジアがNetflixにとって加入者数の伸びが最も大きい地域となった。ディズニーは、Netflixが10年にわたり先行してきた競争に参入しようとしている。ただし、相応の資金投入に加え、Netflixから採用したアジア太平洋地域担当幹部のトニー・ザメチュコフスキー氏も迎えている。同氏は2026年6月、The Hollywood Reporterに対し、地域コンサルティング会社Media Partners Asiaのデータでは、ディズニーがAmazon Prime Videoを抜き、アジア太平洋地域のオリジナルコンテンツ投資額で第2位になったと語った。

■TVINGとの提携とNetflix型の現地制作は何が違うのか

この違いは重要だが、投資家向けに描かれた成長戦略では両者の境界が曖昧になりやすい。ディズニーが韓国で短期的に確保するコンテンツ量は、主に2つの供給源から成る。1つは、TVINGとCJ ENMが自社プラットフォーム向けに制作し、現在はDisney+でも視聴できるTVINGのコンテンツライブラリだ。もう1つはディズニー自身が手掛ける韓国オリジナル作品で、『Battle of Fates』が最初の事例として挙げられている。

Netflixのコンテンツ担当バイスプレジデントであるミニョン・キム氏が明確に打ち出した成功モデルは、構造的にはこれと異なる。まず韓国国内の視聴者から支持される作品を企画、発注し、その後グローバル配信によって作品の広がりを増幅させるというモデルだ。キム氏は2025年、『イカゲーム』の企画経緯についてVarietyに「私たちはグローバル向けの作品を探そうとしていたわけでは決してない」と語った。まず現地の視聴者を重視する制作姿勢が、文化的な真正性を持ち、結果として世界中で支持される作品を生み出した。

TVINGとの提携によってDisney+が得るのは、すでに制作済みのコンテンツへのアクセスである。これらのドラマはDisney+向けではなく、TVINGの視聴者向けに作られたものだ。韓国と日本では短期的にサービスの価値を高めると考えられ、Netflixが『イカゲーム』を実現するまでに必要とした、現地市場での長年にわたる関係構築を短縮できる合理的な方法でもある。

一方、Netflixの韓国作品群に対するディズニーの長期的な競争力は、自ら企画、発注するオリジナル作品の質に左右される。『Battle of Fates』は、その制作パイプラインにおける最初期の事例であり、現段階では数少ない例の1つにすぎない。

ダマロ氏の「ローカルコンテンツへの投資を増やしている」という言葉は、明言こそしていないものの、この違いを認識していることを示している。ディズニーの国際戦略が成功するかどうかを決めるのは、すでに利用できるTVINGのライブラリではなく、今後数年間に韓国やほかの市場で築く制作、発注体制である。

■「超パーソナライズ」の意味と国際展開の課題

ダマロ氏は投資家に対し、ディズニーがDisney+とESPNを横断する「超パーソナライズ型レコメンドエンジン」を開発していると語った。この言葉が示しているのは、Netflixが2009年に賞金100万ドル（約1億6100万円）のアルゴリズムコンテストを実施して以来、ストリーミングサービスを支えてきた標準的なレコメンドシステムとは、アーキテクチャの異なる仕組みである。

多くのストリーミングサービスが基礎としてきた標準的な協調フィルタリングは、好みの傾向が似ているユーザーを特定し、類似ユーザーが好んだコンテンツを推薦する。大規模なサービスや主流コンテンツの推薦では有効だが、視聴履歴の少ない新規ユーザーに対する精度が低くなる「コールドスタート問題」を抱える。また、豊富な過去作品よりも人気作品を優先しやすい傾向もある。マーベル、ピクサー、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィックなど、100年以上にわたる知的財産を持つディズニーにとって、こうした人気作品への偏りは、膨大な作品群を十分に生かせないという実際の製品上の制約になる。

ディズニーが縦型動画フィード「Verts」に導入した「高度なアルゴリズム」は、より広範なレコメンドエンジンが目指す方向を示唆している。ディズニーの公式発表によると、このシステムは一時停止、素早いスワイプ、ウォッチリストへの追加、クリップからの直接再生といった細かな行動シグナルを観察し、その情報をリアルタイムで使って、フィードに次に表示するクリップを調整する。

ユーザーを過去の嗜好プロファイルに当てはめ、それに沿ってコンテンツを提示するだけではない。視聴中のセッション自体を継続的なフィードバックとして読み取り、一つひとつの細かな操作を使って次の推薦を絞り込む。履歴だけでなく、その瞬間のユーザー行動から好みを学習する仕組みである。

これは米国の加入者にとって意味のある技術的な違いになり得る。米国では長年にわたるDisney+の視聴データが蓄積されており、エンジンは各ユーザーの嗜好に関する豊富な事前情報を基に推薦を始められるからだ。一方、国際市場では条件が厳しくなる。

主にTVINGとのセットプランを利用するためDisney+に加入した韓国の新規ユーザーは、Disney+上の行動履歴が少ない。超パーソナライズ型エンジンが利用できるデータも限られるため、当初は米国での基準を下回り、個人の嗜好を深く反映した推薦よりも、人気作品を中心とした推薦に傾くと考えられる。

ここには、ディズニーの国際戦略が抱える鶏と卵の問題がある。AIエンジンが現地ユーザー向けに推薦を最適化するには、現地での視聴データが必要だ。しかし、現地ユーザーに十分な行動データを蓄積してもらうには、その前段階で質の高いレコメンド体験を提供しなければならない。

国際市場の加入者が増え、視聴履歴が蓄積されれば、この差は時間とともに縮小する。ただし短期的には、国際市場の加入者が利用する製品は、ダマロ氏が投資家向けに説明した構想ほどには差別化されていないものになる。

■Vertsは提供済み、全体向けエンジンは開発中

2026年3月に米国のDisney+で提供を開始した縦型クリップフィード「Verts」は、加入者が現在実際に利用できる機能である。ESPNではDisney+に先立つこと数カ月前から導入されており、ディズニーはESPNのスポーツ視聴者を、パーソナライズアルゴリズムの実環境におけるテスト対象として活用した。

ESPNでのテストに関するディズニー自身の報告は、この手法が一定の成果を上げた可能性を示している。同社は、Vertsが「追加的なエンゲージメントを生み出した」と説明し、各ユーザー向けにフィードを調整する高度なアルゴリズムがその要因だとしている。

一方、ダマロ氏が説明した、より広範な「超パーソナライズ型レコメンドエンジン」は別のシステムであり、現在も開発中だ。Vertsのフィードだけでなく、加入者がアプリを開いたときに表示されるコンテンツ一覧など、Disney+の主要な閲覧画面に適用される。

ディズニーは、このシステムの提供時期や、Vertsのアルゴリズムと技術的にどう異なるのかを公表していない。ダマロ氏が示した製品改善における次の段階であることは明らかだが、加入者が利用できるのは現在ではなく、正式な提供開始後となる。

■加入者にとって何が変わるのか

米国の加入者にとって、短期的な製品改善は、すでに提供されているVertsと、現在進められているHulu、ESPNとの統合強化である。AIレコメンドエンジンのアップグレードが提供されれば、Disney+に対する代表的な不満の1つに対応できる可能性がある。それは、推薦内容が個人の視聴習慣に応じたものではなく、画一的で、特定のフランチャイズ作品に偏っているように感じられるという問題だ。

2026年初頭時点のDisney+の月間解約率は約4.8%で、Netflixの約2%の2倍を超えていた。RetentionCheckのベンチマークデータによると、不十分なコンテンツ推薦は、ストリーミング業界全体における自発的解約の11%を占める。レコメンドエンジンを大幅に改善できれば、加入者離れにつながる具体的な要因の1つに対処できる。

国際市場の加入者、特に韓国の加入者にとっては、短期的な変化がすでに表れている。TVINGとのセットプランにより、各サービスを個別に契約するより低い合計料金で、より幅広い韓国コンテンツを視聴できる。

長期的な焦点は、『Battle of Fates』を起点として、現地市場向けオリジナル作品の発注を増やすというディズニーの取り組みが、単なる作品数ではなく、視聴者からの支持や作品の訴求力という面でNetflixの確立された韓国作品群と競えるコンテンツを生み出せるかどうかだ。

現在Disney+を契約していない米国外のユーザーにとって、ダマロ氏の投資家向け説明が示唆するのは、現時点で加入できるDisney+が、同氏の描く完成形ではないということだ。AIエンジンとオリジナルコンテンツの制作体制はいずれも、成熟するまでに時間とデータを必要とする。投資はすでに始まっているが、その成果が表れるのは今後である。

ダマロ氏が最終的に描くのは、ディズニーの物語、テーマパーク、スポーツ、ゲームと加入者との関係が、1つのアプリ上で統合される単一のプラットフォームだ。この構想が企業を変革するものになるか、過度に野心的なものに終わるかは、ディズニーが必要な技術と国際コンテンツの制作体制を同時に構築できるかどうかにかかっている。

Bloombergによる同日の報道は、このビジョンを公に示したものとして、これまでで最も詳細な内容だった。そのための基盤は一部整っているが、より困難な部分は依然として構築の途上にある。

■注目ポイントQ&A

●Disney+では現在、韓国ドラマを視聴できますか？

はい。2025年後半にラインナップが大幅に拡充されました。Disney+は2025年11月、韓国のTVINGおよびCJ ENMとのセットプランに関する提携を結びました。両社はこれを、韓国におけるグローバルストリーミングサービスと国内OTTサービスの初の提携だと説明しています。これにより韓国の加入者は、ディズニー独自のコンテンツに加え、TVINGのドラマやバラエティー番組も利用できるようになりました。別の契約では、最大60本の韓国作品が日本のDisney+で配信されることになりました。CEOのジョシュ・ダマロ氏は、ディズニー独自の韓国オリジナル作品として『Battle of Fates』を挙げ、同市場におけるローカルコンテンツ投資の初期成果として説明しています。

●Disney+のAIレコメンドは、韓国でも米国と同じ水準になりますか？

少なくとも当初から同じ水準になるとは考えにくく、これがダマロ氏の国際戦略における重要な構造的課題です。ディズニーの「超パーソナライズ型レコメンドエンジン」は、加入者がどこで一時停止したか、何をスワイプして飛ばしたか、何をウォッチリストへ追加したか、どの作品を再生したかといった行動シグナルから学習します。Disney+の加入者に長年の視聴履歴がある米国では、エンジンは各ユーザーの嗜好に関する豊富な事前情報を利用できます。韓国や、そのほかの比較的新しい市場では加入者の履歴が短く、システムが利用できるデータも少なくなります。そのため当初は、個人の嗜好を深く反映した推薦よりも、人気作品を中心とした推薦に傾くと考えられます。この差は、国際市場の加入者が増え、行動データが蓄積されるにつれて縮小しますが、短期的には米国ほど差別化された体験にならない可能性があります。

●Disney+のVertsと新しいAIレコメンドエンジンは何が違いますか？

2026年3月に米国のDisney+で提供を開始したVertsは、モバイルアプリ内でスワイプ操作できる縦型動画クリップのフィードです。リアルタイムの視聴シグナルに基づき、表示するクリップを個人向けに調整するアルゴリズムを採用しており、すでに利用できます。一方、ダマロ氏が説明した、より広範な「超パーソナライズ型レコメンドエンジン」は現在開発中の別システムです。加入者が各種デバイスでアプリを開いた際に目にするコンテンツ一覧など、Disney+の主要な閲覧画面に適用されます。ディズニーは、この主要エンジンの提供開始日を発表していません。2つのシステムは技術的な考え方に共通点がありますが、適用される機能や画面が異なります。

●Disney+の国際戦略はNetflixとどう違いますか？

Netflixは「ローカルファースト」モデルに基づき、国際コンテンツにおける優位性を築きました。まず現地の視聴者から支持される作品を企画、発注し、その後グローバル配信によって広げるモデルです。ディズニーは短期的に、これとは一部異なるアプローチを取っています。TVINGとの提携によってDisney+が利用できるのは、Disney+向けに発注された作品ではなく、TVINGが韓国の自社加入者向けにすでに制作したコンテンツです。新たな市場で作品数を短期間に増やす方法としては有効ですが、提携によって取得する作品と、自社が企画、発注するオリジナル作品では制作上の成り立ちが異なります。『Battle of Fates』や英国の『Rivals』などはNetflixの現地発注モデルに近い作品ですが、現段階での制作規模は、Netflixが韓国で約10年かけて築いた現地制作体制よりもはるかに小さいものです。

元記事: Disney+ Bets Korea Dramas and AI Engine Will Catch Netflix Internationally