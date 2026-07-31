MoonPay「PayBox」を徹底解説、ClaudeとChatGPTでノンカストディアルな暗号資産決済を実現

ClaudeやChatGPTなどのAIアシスタントに決済を依頼する際、これまでは外部のチェックアウト画面に移動する必要があった。MoonPayが7月29日に提供を開始した「PayBox」は、この壁を取り払うと同時に、従来のエージェント決済で課題となっていたカストディ（資産管理）の問題に対応する。マルチパーティ計算（MPC）を活用し、AIやMoonPayにウォレットの鍵全体を渡すことなく、安全に決済できる仕組みを実現している。

■AIアシスタント内で完結する安全な決済の実現

Claudeにフライトの予約を頼んでも、これまではすべてのAIアシスタント利用者が直面してきた壁に突き当たっていた。つまり、お金を動かす段階になると、会話から離れてチェックアウト画面を探さなければならなかったのだ。MoonPayが7月29日に提供を開始した「PayBox」は、ClaudeとChatGPTの利用者にとってその壁を取り払うと同時に、従来のエージェント決済をセキュリティ上の危うい試みにしていたカストディの問題に対応した。PayBoxはウォレットの鍵をAIやMoonPayに渡すのではなく、マルチパーティ計算（MPC）を使用して鍵を複数の断片に分割し、ハードウェアで隔離されたセキュアエンクレーブに分散して保存する。これにより、AIエージェント、MoonPayのサーバー、利用者のデバイスのいずれも、単独ではトランザクションへの署名に十分な鍵情報を保持しない。

このアーキテクチャを支えているのが、MoonPayが4月29日に約1億ドル（約161億円、1ドル＝161円換算）相当の全額株式交換で買収したイスラエルの暗号基盤企業Sodotの技術だ。この設計が、PayBoxを従来の消費者向けAI決済の試みと一線を画すものにしている。OpenAIは、十数社程度のShopify加盟店が稼働を始めた後、2026年3月にチャット内の「Instant Checkout」を終了した。MoonPayはこれとは逆のアプローチを採用している。単一のAIアシスタント内に閉じた決済環境を構築するのではなく、PayBoxはClaudeとChatGPTを、機械間決済標準のx402、Visaのエージェンティックコマース向けトークン化プロトコル、対応する8つのブロックチェーンというオープンな決済基盤に接続しながら、利用者が自分の資金を全面的に管理できるようにしている。

PayBoxは現在、paybox.shで利用できる。

■MPCによる鍵分割の仕組み

PayBoxの中核となるセキュリティ機構は、TechTimesがこれまでこの分野で取り上げてきた2つのアプローチとは異なる。7月16日にリリースされたLedgerの「Agent Stack」は物理的なセキュアエレメントチップを使用しており、鍵がハードウェアデバイスの外に出ることはない。トランザクションへの署名には物理ボタンの押下が必要となる。Stripeの「Link」エージェントウォレットは、トランザクションごとに利用範囲を限定した使い捨てのバーチャルカードを発行するため、エージェントが実際のカード番号を見ることはない。PayBoxは第3の道を採用している。秘密鍵を暗号化された複数のシェアに数学的に分割するしきい値暗号方式を用い、それぞれをハードウェアで隔離されたTrusted Execution Environment（TEE、信頼実行環境）内に保存する。これはコンフィデンシャルクラウドで使用されているIntel TDXやAMD SEV-SNPと同種のセキュアエンクレーブである。

このモデルでは、トランザクションに署名するために、所定のしきい値を満たす数のシェアが連携する必要がある。その計算中も、個々のシェアがほかの当事者に明かされることはない。2026年1月に最終化されたNISTのしきい値暗号標準「NISTIR 8214C」が、このアプローチを支える公開技術フレームワークを提供している。MoonPayのサーバーが侵害されても、そのサーバーが保持するのは1つのシェアだけなので、完全な鍵を取り出すことはできない。利用者のデバイスが侵害された場合も同様だ。プロンプトインジェクションによって操作されたAIエージェントがウォレットから資金を流出させようとしても、署名処理には物理的に隔離された複数のエンクレーブの連携が必要なため、単独で有効な署名を生成することはできない。

この暗号設計は提供開始前にTrail of BitsとNCC Groupの監査を受けており、Genfinityの技術解説によると、PCI DSSの基準を満たしている。MoonPayによるSodot買収の発表によれば、Sodotのインフラは現在、eToro、BitGo、Flow Traders、Exodusなどの顧客向けに、500億ドル（約8兆500億円、1ドル＝161円換算）を超える資産と1,000万以上のウォレットを保護している。

■カード決済の安全性を保つ仕組み

従来型のカード決済について、PayBoxはVisaのエージェンティックコマースプロトコルを通じてトランザクションを処理する。これは、カード番号がエージェントに公開されたり保存されたりすることなく、AIが連携済みのカードを利用できるようにするトークン化レイヤーだ。エージェントは、利用範囲と有効時間を限定したトークンを加盟店に提示する。実際のカードデータがエージェントの実行環境に入ることはないため、初期のエージェント決済に残されていた「流出したカード番号が無期限に再利用される」という不正利用の経路を塞いでいる。PayBoxの提供開始に関する発表資料では、Visaの不正防止アーキテクチャがPayBoxの保護領域内におけるカード取引にどのように適用されるかが説明されている。

暗号資産のトランザクションかカード決済かを問わず、パスキーによる承認は、単一の特定操作だけに利用範囲が限定され、使用直後に失効する。受取人のアドレス、金額、送付先ネットワークのいずれかを変更すると、PayBoxは新たなパスキー承認を要求する。Blocksterの承認機構に関する分析によると、取得された承認情報や再送された承認情報を、別のトランザクションに転用することはできない。

■PayBoxの具体的な用途

PayBoxのセットアップは数分で完了する。利用者はClaudeまたはChatGPTにカスタムコネクタをインストールし、PayBoxアカウントを作成してパスキーを登録する。その後、MoonPayの通常の1回限りの本人確認を経て、暗号資産ウォレットまたは決済カードを連携する。接続が完了すれば、それ以降の操作は自然言語による指示で進められる。

PayBoxは、Solanaと7つのEVM互換ブロックチェーン、すなわちEthereum、Hyperliquid、Tempo、Base、Robinhood Chain、Arbitrum、Polygonに対応して提供を開始した。The Blockの提供開始時の報道によると、実世界での用途では、レストラン予約、旅行予約、大手オンライン小売業者での商品購入に対応する連携機能が稼働しており、今後も毎週追加される予定だ。DeFi（分散型金融）では、トークンスワップ、異なるブロックチェーン間で資産を移動するブリッジング、Aaveなどのプロトコルを利用したイールド戦略がすでに利用可能となっている。

■2つのモードと重要なトレードオフ

PayBoxには2つの承認モードがあり、その違いは表面的なものではない。「Always Ask（常に確認）」モードでは、すべてのトランザクションで新たなパスキー承認が必要になる。セキュリティは最大化される一方、利用者の操作負担も最大になる。MoonPayの提供開始時の発表によると、「Autonomous（自律）」モードでは、利用者が設定した支出上限の範囲内で、個々のトランザクションをその都度承認することなくAIが行動できる。

MoonPayのマーケティング上の表現では十分に強調されていないトレードオフがある。Autonomousモードでは、資産管理に関するリスクがプラットフォームから利用者自身の設定へと移る。MPCは、MoonPayが利用者の資金を勝手に動かせないことを保証する。しかし、AIが利用者自身と同じ判断をすることまでは保証しない。月額500ドル（約8万500円、1ドル＝161円換算）の上限内で自律的に動作するエージェントは、その500ドルを好ましくない形で使う可能性がある。タイミングの悪いスワップ、不利な方向に動くDeFiポジション、利用者なら拒否したはずの加盟店取引などだ。有効な権限に基づいて実行されたトランザクションは、いずれもMoonPayの規約上、承認済みの取引となる。BigGo Financeの消費者リスク分析が指摘するように、オンチェーンの暗号資産送金は取り消せない。

これはPayBoxのセキュリティアーキテクチャの欠陥ではない。そのアーキテクチャ自体は十分に堅牢だ。これは、あらゆる自律型支出委任システムに内在する性質である。既存の消費者保護制度には、この問題に対する明確な答えがない。x402を介したステーブルコイン決済はカードネットワークのチャージバック保護の対象外であり、米国の電子資金移動法（Electronic Fund Transfer Act）は、人間が各トランザクションを開始することを前提としている。この制度上の空白については、TechTimesの過去の報道で詳しく説明されている。Autonomousモードでは支出上限を保守的に設定し、取引履歴を定期的に確認すべきだ。権限レベルを変更するには、その都度、人間による新たなパスキー承認が必要となる。アクセス権はいつでも即座に取り消すことができる。

■競合製品との比較

PayBoxは、2026年に急速な集約と再編が進んでいるエージェント決済市場で、競合とは異なる位置を占めている。Ledger Agent Stackでは、セキュアエレメントチップと物理ボタンの押下を含む物理的なハードウェアが必要だ。高度な攻撃耐性を備える一方、利用者はLedgerデバイスを所有し、携帯しなければならない。StripeのLinkエージェントウォレットは企業や開発者向けのインフラであり、AIエージェント向けに使い捨てのバーチャルカードを発行するが、個人のClaudeやChatGPT利用者ではなく、AI製品を開発する企業を対象としている。MoonPayが以前に提供した「MoonPay Agents」も、開発者向けのコマンドラインツールだった。

PayBoxは、既存の消費者向けAIインターフェースを利用する非開発者向けに設計された、この分野で初の製品だ。MoonPay LabsのチーフエンジニアであるNeeraj Prasad氏は、Fortuneのインタビューで次のように述べた。「巨大企業は自社の壁の内側にエージェント決済を構築していますが、私たちは逆の可能性に賭けています。オープンな決済基盤上にある自分自身のお金で、ディナーの予約からDeFiプロトコルまで、閉じた仕組みでは届かないあらゆるものにアクセスできるようにするのです」

PayBoxは、現在Linux Foundationの下で運営されているオープンな決済標準「x402」にも接続する。これはAnthropic、AWS、Cloudflare、Stripe、Shopifyが、機械間コマースのインフラとして支持しているプロトコルでもある。独自の決済ネットワークを構築せず、既存の決済基盤を利用することで、PayBoxは加盟店に新たなチェックアウトシステムの導入を求めることなく、x402決済に対応するよう構築されたサービスへ接続できる。2026年7月にLinux Foundationの下でx402 Foundationが発足したことで、このガバナンス体制が正式に整備された。

■製品を支えるMoonPayの規制インフラ

PayBoxのトランザクションは、本人確認（KYC）や各種ライセンス制度を含むMoonPayの規制対応済み決済インフラを通じて処理される。同社が取得しているライセンスや認可には、ニューヨーク州のBitLicense、同州の限定目的信託会社免許、米国各地の資金移動業者ライセンス、欧州連合（EU）におけるMiCA認可が含まれる。このためPayBoxは、エージェント決済分野でも特に広範なコンプライアンス体制に支えられた製品の1つとなっている。PayBoxの提供開始時の発表では、規制対応の範囲が詳しく説明されている。CoinDeskの買収報道によると、約1億ドル相当のMoonPay株式によるSodotの買収は、サードパーティーベンダーに依存するのではなく、この暗号基盤をMoonPayの規制対応の枠内に取り込むことを明確な目的としていた。

高リスクAIシステムにおける人間の監督要件を定めるEU AI法第14条に関する期限は、記事公開日の3日後に当たる2026年8月2日だ。すべてのトランザクションで明示的なパスキー承認を必要とするPayBoxのAlways Askモードは、この要件を満たす。EU域内でPayBoxのAutonomousモードを導入する組織は、このモードを有効にする前に、自組織に適用される第14条のコンプライアンス義務を満たすかどうかを評価する必要がある。

■今後の展開

MoonPayによると、ClaudeとChatGPT以外のAIプラットフォームへの対応もロードマップに含まれているが、具体的な提携先は明らかにされていない。さらに重要な短期的拡張は、DeFi機能の強化だ。MoonPayの提供開始時の発表によると、PayBoxには、AIがトークンスワップの経路を選択し、無期限先物を取引し、流動性ポジションを管理し、市場で生じる機会に自律的に対応する機能が追加される予定だ。これらはすべて、利用者が定めた承認ルールに従って動作する。

今後追加されるDeFi機能によって、Autonomousモードを利用する際のリスクは大幅に高まる。レバレッジポジションや無期限先物は、レストラン予約やステーブルコインの購入よりも複雑なリスクを伴う。Autonomousモードを有効にする利用者は、将来のアップデートで追加されるDeFi機能ではなく、現時点の用途に合った支出上限を設定すべきだ。新機能が追加された際には、その上限をあらためて見直す必要がある。

MoonPayのCEO兼創業者であるIvan Soto-Wright氏は、次のように述べた。「カードは現金を見えなくし、携帯電話はカードを見えなくしました。これからは、お金が会話の中へと溶け込んでいく時代です。何十億ものAIエージェントがオンラインになろうとしており、そのすべてが安全にお金を保持し、移動させ、使う必要があります。誰かがその世界のためのトラストレイヤーを構築しなければなりませんでした。私たちがそれを構築したのです」

■注目ポイントQ&A

●PayBoxを通じてClaudeやChatGPTにウォレットへのアクセスを許可するのは安全ですか？

MPCによる鍵分割アーキテクチャにより、Claude、ChatGPT、MoonPayのいずれも完全な秘密鍵を保持しません。利用者のデバイスやMoonPayのサーバーが侵害されても、単独でトランザクションに署名することはできません。暗号処理には、ハードウェアで隔離された複数のエンクレーブの連携が必要です。提供開始前にはTrail of BitsとNCC Groupが実装を監査しており、PCI DSSの基準を満たしています。セキュリティモデル自体は十分に堅牢です。残るリスクは暗号技術ではなく、Autonomous（自律）モードで利用者が設定した範囲内において、AIがどのような支出判断をするかにあります。支出上限は保守的に設定し、取り消せない取引や高額取引にはAlways Ask（常に確認）モードを使用してください。

●AutonomousモードでAIエージェントが意図しない購入を行った場合はどうなりますか？

設定した支出上限の範囲内で実行されたトランザクションは、個別に承認していなくても、PayBoxの規約上は承認済みの取引となります。Visaのエージェンティックコマースプロトコルを通じて処理されるカード決済では、通常のカード取引における異議申し立て手続きが適用される可能性があります。一方、x402プロトコルを介して処理されるステーブルコイン決済には、同等のチャージバック制度がありません。オンチェーン送金は取り消せず、米国の電子資金移動法は、自律型AIエージェントが開始したトランザクションを対象としていません。これはPayBoxだけの制約ではなく、エージェンティックコマースをめぐる現在の消費者保護法制の状況です。Always Askモードを使えばこの種の意図しない自律取引を防げますが、Autonomousモードでは、利用者自身が設定した権限や上限がリスク管理の基準になります。

●MoonPay PayBoxは、StripeのエージェントウォレットやLedger Agent Stackとどう違うのですか？

Ledger Agent Stackは、物理ボタンの押下を必要とするセキュアエレメントチップを使用しており、ハードウェアによる高度な攻撃耐性を備えていますが、専用デバイスが必要です。StripeのLinkエージェントウォレットは使い捨てのバーチャルカードを発行し、個人のAI利用者ではなく、AI製品を開発するチームを対象としています。PayBoxは、ClaudeやChatGPTの利用者が数分で導入できる消費者向け製品であり、専用ハードウェアや開発者向けのコマンドライン環境を必要としません。MPCとTEEを組み合わせ、ハードウェアで隔離された複数のエンクレーブに暗号鍵を分割することで、物理デバイスを使わずにノンカストディアルなセキュリティを実現しています。この種の仕組みを、技術者ではないAIアシスタント利用者も使えるようにした初の選択肢です。

●PayBoxにおける「ノンカストディアル」とはどういう意味ですか？また、なぜそれが重要なのですか？

ノンカストディアルとは、MoonPayが利用者の資金を預からず、同社のシステムが侵害された場合でも、単独では利用者の資金にアクセスできないことを意味します。2022年に経営破綻が大きく報じられた事業者のような従来型のカストディアル暗号資産取引所は、顧客資産を直接保管しているため、システム侵害や支払い不能によって顧客が資金を失う可能性があります。PayBoxのMPC設計では、MoonPayのシステム全体が侵害されたとしても、攻撃者が取得できるのは、トランザクションへの署名には不十分な鍵の断片だけです。資金を移動するには、所定のしきい値を満たす数の鍵断片が連携しなければなりません。Always Askモードでは、利用者がパスキーで承認しない限り、そのしきい値を満たす署名処理は完了しません。

元記事: MoonPay PayBox Brings Non-Custodial Crypto Payments to Claude and ChatGPT