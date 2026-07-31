台湾Quanta、AI株急落下で19年ぶりの大型増資へ　最大21.9億ドル調達の狙いと薄利ODMの構造

台湾のQuanta Computer（クアンタ・コンピュータ）は、最大21.9億ドル（約3,592億円）規模のグローバル預託株式（GDS）発行による資金調達を計画している。台湾市場全体が歴史的な下落に見舞われる中で募集を開始し、調達資金を米ドル建てのAIサーバー部材の購入に充てる方針だ。価格はまだ決定していないが、経営陣は株式の希薄化とディスカウントを受け入れてでも資金を確保できるほど、今後のAI需要は底堅いとみている。

■資金調達の真の使途

台湾の主要株価指数が1,564ポイント下落し、TSMCが3.51%下落したのと同じ水曜日、世界有数のAIサーバー組立企業であるQuanta Computer（台湾証券取引所：2382）は、市場環境の好転を待つのではなく、歴史的な規模となり得る資金調達の募集を開始した。同社はグローバル預託株式（GDS）の発行を通じて最大21.9億ドル（約3,592億円、1ドル＝164円換算）の調達を目指している。ReutersとBloombergは、これが台湾企業による株式売り出しとして過去19年間で最大規模となる可能性があると報じている。AIインフラの投資サイクルを注視する投資家にとって、今回の募集ではタイミングそのものがメッセージとなっている。Quantaの経営陣は、市況の回復を待つよりも、株式の希薄化と6%～7.8%のディスカウントを受け入れられるほど、今後の需要は底堅いとみているということだ。

募集価格はまだ決定していない。Reutersが確認したタームシートによれば、水曜日中に価格が決定される見込みだ。すでに明らかになっているのは発行の仕組みである。Quantaはルクセンブルク証券取引所で4,900万GDSを、1GDS当たり43.91～44.77ドル（約7,201～7,342円）の価格帯で募集している。1GDSは普通株式5株を表すため、裏付けとなる新株は計2億4,500万株に上る。約370億ドル（約6兆680億円）の時価総額を持つQuantaにとって、発行済み株式数を相応に増加させる規模である。

タームシートには、調達資金を外貨建ての原材料購入に使用すると記載されている。この表現は、見た目以上に具体的な意味を持つ。QuantaはグローバルなAIサーバーサプライチェーンにおいて、組み立て工程を担っている。同社が組み込むGPUアクセラレータであるNVIDIAのGB200やGB300プラットフォームは米ドル建てで価格設定されている。SamsungやSK Hynixの広帯域メモリ（HBM）、ネットワーク部品も米ドル建てだ。一方、Quantaの人件費や一部の諸経費は新台湾ドル（TWD）建てとなっている。その結果、構造的な通貨のミスマッチが生じる。米国のハイパースケーラーからの代金は米ドルで入るものの、主要部材にも米ドル建ての価格が付いており、Quantaは主としてTWD建てのバランスシートから調達資金を手当てしなければならない。

ルクセンブルクでのGDS発行は、欧州を含む世界の機関投資家から米ドル相当の資金を調達するものであり、この通貨面のギャップに直接対処できる。この金融商品自体は特殊なものではない。預託銀行が台北で原資産となるQuanta株式を保有し、投資家は台湾証券取引所の口座を開設することなく、国際市場でGDSを購入できる。1GDSが普通株式5株を表す仕組みと米ドル建ての取引により、海外の投資家は通常利用している決済条件でQuanta株に投資できる。資金使途が外貨建て原材料の購入と明記されていることは、調達資金が投機的な在庫ではなく、すでに受注しているAIサーバーの生産に充てられることを示している。

■記録的な売上と利益率の圧迫：ODMのパラドックス

Quantaの2026年第1四半期決算からは、売上高だけでは見えない状況が浮かび上がる。同四半期の連結売上高は8,092億新台湾ドル（約249.8億米ドル、約4兆967億円）に達し、前年同期比66.6%増となり、四半期として過去最高を記録した。AIサーバーの出荷は前四半期比で30%以上増加し、サーバー売上高全体に占めるAIサーバーの割合は75%を超えた。サーバー事業全体は現在、同社売上高の80%以上を占めており、10年前のノートPC中心の事業構造からほぼ完全に逆転している。

しかし、今回のGDS発行を理解するうえで最も重要な数字は売上高ではなく、粗利益率である。2026年第1四半期の粗利益率は4.78%で、前年同期の7.92%から314ベーシスポイント低下し、過去15四半期で最低となった。CFOのElton Yang氏は5月の決算説明会でこの利益率低下について説明し、影響の約3分の2は、1ラック当たり300万ドル（約4億9,200万円）を超えるGB300ラックへの製品構成の変化によるもので、その出荷は前四半期比で2倍以上に増加したと述べた。残りの約3分の1は、ノートPCの製品構成と、新しいAI製品の輸入に関連する一時的な費用によるものだという。

ここでの構造的な問題は、ODM（相手先ブランドによる設計・製造）のビジネスモデルにある。Quantaはハイパースケーラーの仕様に合わせてAIラックシステムを設計・組み立てるが、各ラックの価値の大半を占めるGPUアクセラレータや広帯域メモリを自社で製造しているわけではない。GB300ラックが300万ドルを超える価格で出荷される場合、Quantaの粗利益率はその多額の売上高を分母として計算され、原価として転嫁される部材費が分母の大部分を占める。ラックの単価が上昇するほど、ラック1台当たりの粗利益額が横ばい、あるいは緩やかに増えていたとしても、粗利益率は低下する可能性がある。

Yang氏が示した利益率回復への道筋には2つの柱がある。第1に、ハイパースケーラーが開発を委託するカスタムアクセラレータを搭載したASICサーバーは、2026年下半期に数倍へ成長すると見込まれ、GPUベースのラックよりも高い利益率が期待されている。第2に、一部のプロジェクトが2026年下半期からコンサインメント方式に移行する。これは顧客がGPUとHBMを直接供給し、Quantaが手数料を受け取って組み立てと試験を行う方式だ。コンサインメント方式では、Quantaは部材分の売上高を計上せず、部材在庫も保有しないため、運転資金と売掛金の構造的な負担が軽減される。2026年通期のAIサーバー売上高が前年比で3桁成長するとの予測には、すでにこのコンサインメント方式への移行が織り込まれている。

S&P Global Market Intelligenceは、Quantaの2026年のAIサーバー売上高が前年比132%増となり、会社全体の売上高は約3.7兆新台湾ドル（約1,142億米ドル、約18兆7,288億円）に達すると予測している。これは2025年比で74%の増加となる。通期の設備投資目標は300億新台湾ドル（約9.26億米ドル、約1,519億円）で、主にタイと米国における製造能力の拡大に充てられる。

■株価急落の中での決断：台湾市場の2日間の暴落

今回の募集は、市場のAIインフラ投資家の確信を試すような2日間の株価急落のさなかに開始された。台湾の代表的な株価指数である加権指数は水曜日、1,564ポイント、率にして3.76%下落し、40,039.18で取引を終えた。取引時間中には39,384.85まで下落し、この日の下落幅は同指数の歴史上7番目の大きさとなった。前日の火曜日にも2,000ポイントを超える急落を記録しており、これは同指数史上3番目の下落幅だった。同指数は7月1日に47,018.99で取引を終えていたため、1カ月足らずで約15%下落したことになる。

引き金となったのは、これまでも市場で意識されてきた問題だった。Moore SecuritiesのアナリストであるAdam Lin氏は、AIインフラへの巨額の設備投資が十分なリターンを生み出すかどうかについての投資家の不安が、売り圧力につながったと分析している。Lin氏は「大規模なAI投資への懸念から市場心理が変化しており、投資家はそうした投資が十分なリターンをもたらさないのではないかと恐れている」と述べた。一方、CTBC Securitiesは、火曜日のより急激な下落について、企業のファンダメンタルズの悪化ではなく、強制的なレバレッジ解消と連鎖的なプログラム売りが主因だったと分析している。

加権指数の時価総額の40%以上を占めるTSMCは水曜日に3.51%下落し、2,200新台湾ドル（約67.90米ドル、約1万1,136円）で取引を終えた。指数全体の1,564ポイントの下落のうち、約640ポイントをTSMCが占めた。MediaTekは4.98%下落した。メモリ半導体メーカーはさらに大きな打撃を受け、Nanya Technologyは1日の値幅制限いっぱいとなる10%下落し、353.50新台湾ドル（約10.91米ドル、約1,789円）となった。

Quanta自身は、この日の相場では相対的に底堅かった銘柄の一つである。同社株は取引時間中の安値である301.50新台湾ドルから回復し、1.28%安の309.50新台湾ドル（約9.55米ドル、約1,566円）で取引を終えた。この底堅さは注目に値する。セクター全体が幅広く売られた日に、今回の募集価格の基準となる同社株が比較的小幅な下落にとどまったからだ。

市場全体の下落には、より具体的なきっかけもあった。7月初めに発表されたTSMCの2026年第2四半期決算は、売上高の面では好調だったものの、Morgan Stanleyは、同社の追加設備投資の一部が純粋な生産量の増加ではなく、製造装置価格の上昇によるコストインフレを反映したものだと指摘した。さらに、AI投資によってAlphabetのフリーキャッシュフローがマイナスに転じたとの報道も重なった。その結果、市場によるAI投資サイクルの見方は、少なくとも一部では「需要を満たすための増強」から「需要が生まれることを期待した増強」へと変化した。

■なぜQuantaは外貨を必要とするのか

この資金調達のタイミングを理解するには、300万ドルのAIラックがQuantaのバランスシートにどのような影響を与えるかを理解する必要がある。Quantaがハイパースケーラー向けGB300ラックの組み立てを引き受けると、納品や代金回収の数カ月前に、NVIDIAのGPUとHBMを調達しなければならないことがある。いずれも米ドル建てで価格設定されている。部材の調達から顧客による支払いまでの時間差により、運転資金のギャップが発生し、ラックの価格と出荷量が増えるほど、そのギャップも拡大する。AIサーバー出荷が前四半期比で30%以上増加している状況では、四半期売上高が8,092億新台湾ドル（約249.8億米ドル、約4兆967億円）に達する企業にとっても、この資金負担は無視できない。

GDS発行では、米ドル相当の資金を直接調達できる。外国為替市場でTWDをUSDに交換し、それに伴うコストや為替変動リスクを負う代わりに、Quantaは海外の投資家からドル資金を調達し、部材の購入に回せる。募集開始の約6週間前に当たる6月16日、取締役会が増資を承認していたため、経営陣は募集のタイミングを柔軟に選択できた。

より広い背景として、Quanta、Foxconn、Wistron、Inventecなどの台湾ODMは、世界のAIサーバーラックシステムの大半を組み立てている。この集中は構造的な需要を生む。主要なハイパースケーラーがこの企業群を通じてAIハードウェアを発注する一方で、ODM各社には構造的に大きな運転資金負担が生じる。米国のハイパースケーラーが複数年の調達計画を示していることにより、QuantaはCFOのYang氏によれば、2027年より先までの受注を見通せる状況にある。この契約済みの受注残があるからこそ、経営陣は市場心理の回復まで資金調達を延期せず、ディスカウント価格での発行と株式の希薄化を受け入れられる。

■AIサーバー製造の今後

NVIDIAのGB300から次世代のVera Rubinアーキテクチャへのプラットフォーム移行は、すでに視野に入っている。Yang氏は第1四半期の決算説明会で、次世代AIサーバーの量産が2026年第3四半期末に始まり、第4四半期には売上高に寄与する見込みだと述べた。プラットフォームの移行時には、新たな量産準備費用や、歩留まり改善に向けた習熟コストが発生する。これは2026年第1四半期に利益率を押し下げたものと同じ構造である。

この繰り返される課題に対するQuantaの答えは、規模の拡大と生産拠点の分散である。GDSによる調達資金で支えるAIサーバー生産能力は、2026年末までに2025年末の約2倍とすることを目標としており、増強の中心はタイと米国だ。米国での拡張は、2026年1月の米台貿易協定にも一部後押しされている。この協定では、台湾側が米国産業に2,500億ドル（約41兆円）を投資することと引き換えに、台湾製品に対する関税が20%から15%へ引き下げられた。Quantaの米国施設は、この投資計画の一部とされる。

同社はまた、米国の製造能力を強化するため、完全子会社である海外子会社3社に合計8億ドル（約1,312億円）を資本注入することを取締役会が承認したと開示している。

AIシステムの購入企業やインフラ市場の関係者にとって、中心的な問題は、今回のGDS発行を合理的なものにしている需要サイクルが今後も続くかどうかだ。Yang氏が「われわれは30日前よりも、この市場について楽観的になっている」と述べたのは、今回の募集のおよそ6週間前だった。今回の募集自体が、その問題に対する経営陣の現時点での回答となる。経営陣は、2025年4月以来、台湾のハイテク株にとって最も厳しい週に、市場の弱さを反映したディスカウント価格で資金を調達してもよいと判断できるほど、需要は底堅いとみている。

これは具体的な賭けである。その成否は、GDSが水曜日中にどのような価格で決まるかではなく、QuantaのAIサーバー出荷が、同社の通期見通しの前提となる前年比3桁成長を実現できるかどうかによって判断されることになる。

為替レートは2026年7月29日時点で1米ドル＝32.40新台湾ドル。換算額は概算。

■注目ポイントQ&A

●グローバル預託株式（GDS）とは何ですか？なぜQuantaは直接海外上場するのではなくGDSを利用するのですか？

グローバル預託株式（GDS）とは、預託銀行が発行する譲渡可能な証券で、外国企業の一定数の株式に対する権利を表すものです。Quantaの場合、1GDSが普通株式5株を表します。預託銀行はカストディアンを通じて台北で原資産となるQuanta株式を保有し、GDSはルクセンブルク証券取引所で米ドル建てで取引されます。この仕組みにより、海外の機関投資家は台湾の証券口座を開設することなく、通常利用している取引・決済条件でQuanta株に投資できます。Quantaにとっては、本格的な海外上場に伴う長い準備期間や開示要件を負うことなく、GPUやメモリの購入に必要な米ドル建て資金を直接調達できる利点があります。

●AIサーバーの売上高が急増しているのに、なぜQuantaの粗利益率はこれほど低いのですか？

これは、AI時代におけるODMのビジネスモデルが抱える構造的なパラドックスです。QuantaはAIラックシステムを組み立てますが、各ラックの価値の大半を占めるNVIDIAのGPUやSamsung、SK Hynixの広帯域メモリを製造しているわけではありません。GB300ラックが300万ドルを超える価格で出荷される場合、Quantaの粗利益率はその多額の売上高を分母として計算されます。原価として計上される部材費が分母の大部分を占めるため、高額なラックの出荷が増えるほど、組み立て作業から得る粗利益額が維持または増加していても、粗利益率は低下する可能性があります。CFOのElton Yang氏は2026年5月の決算説明会でこの仕組みを説明し、ハイパースケーラーがGPUとメモリを直接供給し、Quantaが手数料を受け取って組み立てるコンサインメント方式への移行により、2026年下半期からこの構造的な負担を軽減する方針を示しています。

●投資家はQuantaのGDS発行を自信の表れと見るべきですか、それとも警告のサインと見るべきですか？

それが今回の資金調達をめぐる中心的な論点です。自信の表れとする見方では、Quantaはハイパースケール顧客から2027年より先までの受注を見通しており、経営陣は投機目的ではなく、契約済みの需要に対応するために資金を調達しています。調達資金も漠然とした事業拡張ではなく、米ドル建て原材料の購入によって生じる具体的な運転資金のギャップに充てられます。一方、警告のサインとする見方では、株価が下落する市場で6%～7.8%のディスカウントが設定され、粗利益率も4.78%と過去15四半期で最低の水準にあります。さらに、今回の調達が前提とする前年比3桁の売上成長予測は、市場が現在疑問視しているAI投資サイクルに依存しています。今回の募集だけで答えが出るわけではなく、今後2四半期のQuantaのAIサーバー出荷動向が判断材料となります。

●なぜ今週、台湾のハイテクセクター全体がこれほど急落したのですか？

台湾の加権指数は、7月1日の47,018.99から水曜日の終値40,039.18まで約15%下落し、直近2営業日の下落幅は同指数の歴史上でも特に大きなものとなりました。直接的な要因は、米国のクラウド・ハイパースケーラーによる巨額の設備投資が、投資サイクルの転換前に十分なリターンを生み出せるかどうかについての不安です。これらの企業による設備投資は、2026年に合計7,000億ドルを超えると予測されています。AI投資によってAlphabetのフリーキャッシュフローがマイナスに転じたとの報道が最近のきっかけの一つとなりました。また、TSMCの2026年第2四半期決算では、想定を上回る設備投資の一部が生産量の増加ではなく、製造装置価格の上昇に起因するとされ、AIインフラ投資の採算性が圧迫されているとの懸念を強めました。TSMCだけで加権指数の時価総額の40%以上を占めるため、半導体セクターへの売り圧力は指数全体の下落に直結します。

元記事: Quanta Computer Launches Largest Taiwan Equity Sale in Decades Into AI Selloff