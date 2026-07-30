中国国有航空機メーカーCOMAC、高地向け「C919-600」初飛行　エアバスの独占市場に挑む

中国の国有航空機メーカーCOMACが、高地路線に特化したC919の短胴型「C919-600」の初飛行を実施した。エアバスが長年独占してきたチベット高原などの過酷な路線に、政府の支援を受けた国産機で挑む構えだ。しかし、型式証明の取得時期は未定であり、西側製部品への依存や米国の輸出管理リスクなど、商業運航に向けた課題は依然として多く残されている。

■高地路線に挑む「C919-600」の初飛行

中国の国有航空機メーカーであるCOMAC（中国商用飛機）は水曜日（7月29日）、C919の「高原（Plateau）」向け派生型である「C919-600」の初飛行を実施した。プロトタイプ機（B-002U）は上海浦東国際空港から離陸し、1時間59分の飛行で予定されていたすべてのテスト項目を完了した。この飛行により、C919-600はC919ファミリーの中で飛行試験を開始した2番目のモデルとなり、エアバスが「A319neo」によって数十年にわたり独占してきた世界最高標高の民間航空路線に直接挑むことになる。

COMACは、この飛行がC919ファミリーの開発における重要な一歩であると述べている。ただし、同社は型式証明の取得時期については明らかにしていない。

航空業界の読者にとって、今回のマイルストーンの重要性は、飛行そのもの（上海での2時間の試験飛行は、標高4,411メートルの稲城亜丁空港の環境とは程遠い）よりも、このプログラムが何を意味するのかという点にある。すなわち、中国の戦略的に重要な高原路線ネットワークにおけるエアバスの支配に対し、政府の支援を受けた初の本格的な国産の対抗馬が登場したということだ。さらに、この路線を誰よりも熟知している航空会社から40機のローンチ注文を受けている点も重要である。

■「高温・高地（Hot and High）」環境が航空機に与える影響

C919-600がなぜ技術的に意義深い成果であるのか、そしてなぜ商業運航への道のりが依然として不透明なのかを理解するには、同機が克服すべき物理的条件を知る必要がある。

航空業界で「Hot and High（高温・高地）」とは、空港の標高が高いことによって空気密度が異常に低くなる状態を指す。標準大気条件下の海抜ゼロメートルでは、空気密度は約1.225 kg/m3である。西蔵航空（Xizang Airlines）の主要ハブであり、標高3,570メートルに位置するラサ・クンガル空港では、空気密度は海抜ゼロメートルの約75パーセントになる。標高4,334メートルのチャムド・バンダ空港では、約65パーセントまで低下する。

これが重要なのは、エンジンの推力と空気力学的な揚力の両方が空気密度に比例するからだ。海抜ゼロメートルで130キロニュートンの推力を発生するエンジンは、高原の高度では実質的に有効推力が15〜20パーセント低下する。翼が対気速度1ノットあたりに発生する揚力も減少するため、航空機が離陸するには滑走路上でより高い真対気速度が必要となり、結果としてより長い滑走路が求められる。チベットの一部の空港は、極端に長い滑走路でこれを補っている。例えば、チャムド・バンダ空港の舗装滑走路は約5,500メートルあり、世界の民間空港の中で最も長い部類に入る。

C919-600が採用した技術的解決策は、機体の軽量化、座席数の削減、航空機1キログラムあたりの推力向上という古典的な手法である。COMACは基本型のC919から胴体フレームを6区画取り除き、機体の長さを38.9メートルから約34メートルに短縮した。これにより構造重量が大幅に削減され、座席数も基本型の164席から約140席へと減少した。その結果、希薄な空気の中で加速・上昇しなければならない最大離陸重量が軽減されている。また、C919-600は現在のCFMインターナショナル製「LEAP-1C」よりも強力なエンジンを搭載し、空気力学的な改良が施されていると説明されているが、COMACは量産機にどの特定のエンジン派生型が搭載されるかは公表していない。

■エアバスのニッチ市場と、過去の失敗例との違い

四川省にある標高4,411メートルの稲城亜丁空港は、世界で最も標高の高い民間空港である。この空港には、特別に改修されたエアバスA319（A319-115およびA319-133）のみが就航している。その理由は、現在商業運航されている他のナローボディ機（単通路機）では、この環境で確実に運航できないためだ。

西蔵航空が運航する全路線（標高3,570メートルのラサ・クンガル空港や標高4,334メートルのチャムド・バンダ空港を含む）をはじめとする高原路線を支配しているA319neoは、実質的に競合がいない状態を維持してきた。高地対応のナローボディ機市場は非常に小規模で特殊であり、参入を試みたメーカーにとって歴史的に厳しい市場だったからだ。

高温・高地特化型ジェット機に関する航空業界の過去の実績は、概して商業的な失敗の歴史である。マクドネル・ダグラス「DC-9-20」、ボーイング「707-220」、BAC「One-Eleven 475」など、高地路線向けに短胴化・推力向上型の派生機を製造したメーカーは、ニッチな高地性能と引き換えに巡航効率の低下やペイロード（有償荷重）の減少を受け入れることに、航空会社が消極的であることに直面した。これらのプログラムの多くは数機しか売れず、製造中止となった。エアバス自身も後の世代では高温・高地向け派生機から距離を置き、強力な最新のターボファンエンジンに頼ることで、標準的な機体でもほとんどの高地環境に対応できるようにした。

C919-600の市場での立ち位置がこうした過去の失敗例と異なるのは、技術面ではなくガバナンスの面にある。西蔵航空は、中国政府がチベット高原向けに指定した航空会社であり、この戦略的な航空ネットワークは、中国政府によって同地域の重要なインフラと見なされている。同航空会社には、これらの路線で国産機を運航するインセンティブがあり、政府からの指示も受けている。このような「キャプティブ市場（囲い込まれた市場）」の構造こそが、ニッチな航空機を成立させる条件となる。つまり、市場競争に勝つ必要はなく、政府の要請を満たせばよいのである。

■高地路線を知り尽くすローンチカスタマー

西蔵航空（旧Tibet Airlines、2026年2月に英語名をXizang Airlinesに変更）はラサに本社を置き、ほとんどのパイロットがキャリアの中で経験することのないような空港を拠点に運航している。同社は現在、高地運航用に改修されたエアバスA319のフリートを運航しており、高原路線での長年の経験を持つ同社のエンジニアは、C919-600の設計要件に直接的な意見を提供した。

COMACと西蔵航空の正式な協力協定は2023年12月に締結され、同航空会社は開発パートナー兼ローンチカスタマーとなった。翌2024年2月のシンガポール航空ショーで、西蔵航空はC919-600を40機確定発注した。

2024年9月、COMACはラサ・クンガル空港で標準型C919の試験飛行を実施し、-600派生型の具体的な改良を設計する前に、高地での基準となる性能データを収集した。C919-600のプロトタイプは2026年1月にロールアウトし、地上滑走や高速ブレーキ試験を経て、水曜日の初飛行に至った。

C919-600の目標航続距離は約3,000キロメートルであり、これは同機がサービスを提供するよう設計された地域の高原ネットワークと一致している。

■西側ライバルを模倣するファミリー化戦略

水曜日の初飛行は、COMACが単一モデルのプログラムではなく、真の航空機ファミリーを構築していることを示すこれまでで最も明確なシグナルである。同メーカーは、中国東方航空とのパートナーシップの下、約210名の乗客を収容できる長胴型派生機「C919-800」も開発中であり、2030年頃の就航を目指している。-600と-800の派生型を合わせると、約140席から210席の範囲をカバーすることになり、これはエアバスのA319neoからA321neoファミリーのラインナップと重なる。

C919の長胴型および高地向け派生型は、2023年の上海国際航空ショーで初めて一般公開され、2024年にはシンガポールとファーンボローでも展示された。COMACは、2035年までに世界のナローボディ機市場の20パーセントを獲得するという野心を表明しており、2037年までに約2,000機のC919の販売を見込んでいる。

■依然として残る多くの課題と不確実性

C919-600の初飛行は事実であり、その背後にあるエンジニアリングの取り組みも確かなものである。しかし、このプログラムの成功を阻む構造的な制約も同様に存在しており、技術に詳しい読者は、このマイルストーンとともにそれらを理解しておく必要がある。

認証のタイムラインは未定である。COMACは、中国民用航空局（CAAC）からのC919-600の型式証明取得のスケジュールを明らかにしていない。参考までに、基本型のC919は2017年5月に初飛行し、2022年9月にCAACの型式証明を取得するまで5年を要した。同様のタイムラインを当てはめると、C919-600のCAAC認証は早くても2031年になる。COMACはそのような推測を否定しているが、スケジュールも公表していない。

国際認証の目処は立っていない。欧州航空安全機関（EASA）はロイターに対し、基本型C919の認証は早くても2028年から2031年になるとの見通しを示している。派生型であるC919-600は、基本型が認証される前にEASAの認証を受けることはできない。COMACは米国連邦航空局（FAA）の認証を追求していない。つまり、当面の間、C919-600の市場は中国国内に限定される。

西側製コンポーネントへの依存が最大の弱点である。C919-600は、GEエアロスペースとフランスのサフランの合弁会社であるCFMインターナショナル製の「LEAP-1C」エンジンに依存しているほか、コリンズ・エアロスペースのアビオニクス、ハネウェルの飛行制御システムなど、西側サプライヤーのさまざまなシステムに依存している。2025年5月、米国はCOMACに対するLEAP-1Cの輸出ライセンスを一時停止した。この停止措置は2025年7月に解除されたが、基本型C919の生産に支障をきたした。COMACは2025年通年で30機以上の納入目標に対し、わずか16機しか納入できなかった。この出来事が浮き彫りにした構造的な脆弱性は恒久的なものである。C919ファミリーが米国の輸出管理対象コンポーネントに依存している限り、その生産スケジュールは米国の政策決定に左右される。

中国航空エンジン集団（AECC）は、LEAP-1Cの国産代替品として「CJ-1000A」を開発している。CJ-1000Aの中国での認証は早くても2027年と予想されており、本格的な生産は2030年頃からになるとみられる。

性能に関する主張は第三者によって検証されていない。推力重量比の向上、空気力学の改善、上昇性能の向上といったC919-600の高温・高地性能に関する主張は、COMACと共同開発者の西蔵航空によるものである。独立した規制当局や第三者の監査機関が、高原環境における同機の実際の性能を評価したことはまだない。その検証は、飛行試験が高標高の空港に移行して初めて開始されるが、そのスケジュールはまだ決まっていない。

国有企業であるCOMACは、中国政府の直接的な統制下で運営されている。その生産の優先順位、パートナーの決定、技術ロードマップは、中国政府の指示に従う。これには、C919の生産とサプライチェーンの強靭化を国家の優先事項として掲げる、2026年に承認された5カ年計画も含まれる。西蔵航空に高原路線の運航を義務付けている政府は、COMACを所有し、その生産アジェンダを設定する主体でもある。国際的なバイヤーにとって、この関係はプログラムの最大の強み（国内需要の保証）であると同時に、最も重大な戦略的複雑さでもある。

■ニッチ市場を超えたC919-600の意義

これらの制約をすべて考慮したとしても、水曜日の飛行は、西側メーカーが事実上競争を放棄していたニッチ市場の競争環境における真の変化を示している。

エアバスが高温・高地対応のA319派生型を製造したのは、主に中国の航空会社がそれを必要とし、そこに市場があったからだ。現在、COMACが専用の高原向け派生型を開発しているのは、中国政府が国内の航空会社に戦略的に重要な路線で国産機を飛ばすことを望んでいるからである。商業的な論理は政策的な論理の次に来る。この点が、C919-600を過去のすべての高温・高地向け航空機プログラムとは異なるものにしており、商業的に勝たなければならなかったDC-9-20やBAC One-Eleven 475との比較が完全には当てはまらない理由である。

エアバスが注視しているのは、C919-600が世界中でA319neoに取って代わるかどうかではない。そうはならないだろう。エアバスが注視しているのは、C919-600が西蔵航空の路線（すでに発注済みの40機）においてA319neoを置き換えるかどうか、そしてその成功が達成された場合、COMACが中央アジア、南アジア、アンデスなどの他の高標高市場に対して、高原対応の中国製航空機を売り込むための運用データと認証実績を得られるかどうかである。これは長期的な問いであり、水曜日の初飛行はその最初の一手に過ぎない。

■注目ポイントQ&A

●COMACのC919-600は、標準型のC919と何が違うのですか？

C919-600は、基本型のナローボディ機C919を短胴化した派生型で、高標高の空港での運航を目的に専用設計されています。COMACは胴体フレームを6区画取り除き、機体の長さを38.9メートルから約34メートルに短縮しました。これにより座席数が164席から約140席に減少し、機体重量が軽くなることで、標準的なジェット機では十分なエンジン推力と揚力を得ることが難しい空気の薄い「高温・高地」環境での性能が向上しています。また、より強力なエンジンと改良された空気力学を取り入れているとされていますが、量産機に搭載される具体的なエンジン派生型は公表されていません。

●C919-600はどの空港に就航するように設計されていますか？また、それらの空港はどれほど過酷な環境ですか？

主なターゲットは、中国西部のチベット高原にある空港です。ラサ・クンガル空港は海抜3,570メートルに位置しています。標高4,334メートルのチャムド・バンダ空港は、世界で最も標高の高い民間空港の一つです。四川省の稲城亜丁空港は標高4,411メートルで世界最高所の民間空港であり、現在は特別に改修されたエアバスA319の派生型のみが就航しています。これらの高度では、空気密度が海抜ゼロメートルの63〜65パーセントまで低下する可能性があり、エンジン推力が大幅に減少するため、はるかに長い滑走路か、C919-600のように軽量化され特別に適合された航空機が必要になります。

●C919-600は中国国外でも飛行できますか？

近い将来には飛行できません。C919-600は中国民用航空局（CAAC）の国内認証のみを対象としており、水曜日の飛行が初の試験飛行であったため、その認証すらまだ付与されていません。欧州航空安全機関（EASA）は、基本型のC919の認証を早くても2028年から2031年と見込んでおり、C919-600のような派生型には追加の認証が必要になります。COMACは米国のFAA承認を追求していません。当面の間、C919-600の市場は中国路線を運航する中国の航空会社に限られます。

●COMACのC919-600は米国の輸出管理によるリスクにさらされていますか？

はい。C919-600は基本型のC919と同様に、米国のGEエアロスペースとフランスのサフランの合弁製品であるCFMインターナショナル製「LEAP-1C」エンジンや、ハネウェル、コリンズ・エアロスペースなどの米国サプライヤーによるアビオニクスおよび飛行制御システムに依存しています。2025年5月、米国はCOMACに対するこれらのコンポーネントの輸出ライセンスを一時停止し、2025年7月に制限が解除されるまで数週間にわたり生産が停止しました。この出来事は、米国の輸出管理が単なる仮説上のリスクではなく、C919プログラム全体にとっての構造的な脆弱性であることを示しました。中国は国産の代替エンジン「AECC CJ-1000A」を開発中ですが、中国での認証は2027年以前には見込まれておらず、量産は2030年頃になる見通しです。

元記事: China’s C919-600 Narrowbody Flies for the First Time, Targeting Airbus’s Altitude Monopoly