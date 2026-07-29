ハッブル宇宙望遠鏡が観測、アンドロメダ銀河の星形成率が過去5億年で80%減少

The Astrophysical Journalで発表された新たな研究により、アンドロメダ銀河の星形成率が過去5億年間で約80%減少したことが明らかになった。ワシントン大学などの研究チームがハッブル宇宙望遠鏡を用いて約2億個の恒星を解析した結果、星の誕生ペースが大幅に鈍化していることが判明した。この発見は、銀河がどのように星形成を停止していくのかを理解する上で重要な手がかりとなる。

■ハッブルが2億個の星を「化石記録」として読み解く

地球に最も近い巨大な隣接銀河は、5億年にわたって静寂に向かいつつある。月曜日（2026年7月27日）にThe Astrophysical Journalで発表された新たな研究は、アンドロメダ銀河の円盤部の3分の2にわたり、その静寂を星ごとにマッピングした。ワシントン大学とカリフォルニア大学サンタクルーズ校の研究チームは、NASAのハッブル宇宙望遠鏡を用いて約2億個の個々の星をカタログ化し、アンドロメダ銀河の星形成率が過去5億年間で約80%減少したことを発見した。年間約1太陽質量の新しい星が誕生していた状態から、現在ではわずか5分の1太陽質量にまで落ち込んでいる。最も急激な減少は直近の4000万年間に起きており、これは宇宙のスケールで見ればほんの一瞬の出来事である。

この研究の背後にある手法は、発見そのものと同じくらい注目に値する。天文学者は天の川銀河の外に出て遠くから観察することはできないため、わずか250万光年（宇宙のスケールでは実質的に道を挟んだ向かい側）の距離にあるアンドロメダ銀河は、星ごとの進化の歴史を外部の視点から読み取ることができる唯一の巨大渦巻銀河となっている。

重要な指標となるのは星の光の色である。大質量星は高温で青く燃えるが、わずか数百万年で燃え尽きる。一方、低質量星は赤く輝き、数十億年にわたって存続する。検出された2億個の星を色-等級図（光度と色のグラフ）にプロットし、その分布を理論的な恒星進化モデルと比較することで、研究チームは過去の各時点において、銀河の各領域にそれぞれの年齢の星がいくつ存在していたかを再構築した。この手法は「恒星考古学（stellar archaeology）」と呼ばれることもあり、アンドロメダ銀河においては、一辺が約300光年（91パーセク）のセル内で星形成の歴史を区別できる十分な空間分解能で、5億年前まで遡ることができる。

「個々の星は銀河形成の化石記録であるため、それらを測定する必要がある」と、ワシントン大学の天文学者で本研究の共著者であるBen Williams氏は述べている。「アンドロメダ銀河において、それを行うのに十分な広範囲にわたって高い空間分解能を提供できる望遠鏡はハッブルだけだ」

データは、ハッブルの最も野心的な2つのサーベイプログラムを組み合わせたものから得られた。1つは、2010年から2013年にかけて掃天観測用高性能カメラ（ACS）と広視野カメラ3（WFC3）を使用し、紫外線から近赤外線にわたる4つのフィルターで銀河の北側円盤をマッピングした「PHAT（Panchromatic Hubble Andromeda Treasury）」である。もう1つは、円盤の南半分（伴銀河M32に最も近く、銀河の合体史を最もよく診断できる領域）へと対象範囲を広げた195軌道のフォローアッププログラム「PHAST（Panchromatic Hubble Andromeda Southern Treasury）」である。これら2つのサーベイを合わせることで、約600の重複するポインティング（視野の指向）により、アンドロメダ銀河の円盤の約3分の2をカバーした。

■数字が示すもの：息を整える銀河

星形成率の数値自体が明確な物語を語っている。約5億年前、アンドロメダ銀河は毎年約1太陽質量のガスと塵を新しい星に変換していた。これは控えめだが持続的なペースである。約4000万年前までに、その割合は年間約0.5太陽質量へと半減した。NASAハッブルのプレスリリースによると、現在ではその割合はさらに低下し、年間約0.2太陽質量になっているという。

この軌跡は無作為なものではなく、はるかにエネルギーに満ちた時代の後に続いている。これまでの研究で、アンドロメダ銀河は約20億年前に劇的な星形成のバースト（爆発的増加）を経験したことが確立されており、これは他の銀河との重力相互作用や合体によって引き起こされた可能性が最も高いとされている。今回の新たな研究は、そのバーストの余波を取り上げ、その後に続いた長期にわたる回復期と、それに続く緩やかな減少を記録している。

「マラソンを走った後には、少し息を整える必要があるのと同じだ」と、論文の筆頭著者でありワシントン大学の研究者であるTobin Wainer氏は述べている。

この減少は銀河全体に均等に広がっているわけではない。アンドロメダ銀河に残存する星形成活動の大部分は、銀河の中心から約3万2000光年（約9800パーセク）離れたリング構造に集中している。このリングにおける生産量の減少が、何よりも星の誕生率全体の低下を牽引している。重要なのは、アンドロメダ銀河が単に星の原材料を使い果たしつつあるという証拠を研究チームが見つけられなかったことだ。星を作るのに必要なガスや塵はまだ存在しているとみられる。銀河は、その物質を星に変換するための力学的な条件を失ったとみられており、この違いが、回復期にある銀河と最終的な衰退期にある銀河を区別する要素となっている。

■アンドロメダは「グリーンバレー」に位置する

PHASTの研究が、アンドロメダ銀河の局所的な描写にとどまらず重要である理由はここにある。年間0.2太陽質量という星形成率により、アンドロメダ銀河は天文学者が「グリーンバレー」と呼ぶ領域、すなわち活発に星を形成している青い渦巻銀河と、星形成を完全に停止した（クエンチングされた）赤い楕円銀河との間の移行帯、あるいはその近くに位置している。

宇宙の大規模なサーベイ観測により、銀河は「青く星形成を行う渦巻銀河」と「赤く静的な楕円銀河」の2つの集団に分かれ、その中間に位置するものは比較的少ないことが明らかになっている。銀河をこの移行へと駆り立てるもの、つまり何が星形成を停止（クエンチング）させるのかを理解することは、銀河進化における中心的な未解決問題の1つである。提案されているメカニズムには、中心にある超大質量ブラックホールからのフィードバック、周囲の銀河団による冷たいガスの剥ぎ取り、合体によるスターバースト後の緩やかなガスの枯渇などがある。

アンドロメダ銀河は、これらのクエンチングプロセスを、統合された光としてではなく個々の星のレベルで研究できるほど地球に近い唯一の巨大渦巻銀河である。そのため、PHASTの調査は単なる隣接銀河の歴史のカタログではなく、クエンチング理論に対する比類のない解像度を持つ観測的テストとなっている。研究者はこれを、宇宙論的スケールで同じプロセスをモデル化するコンピューターシミュレーションと直接比較することができる。

「アンドロメダ銀河は、星形成を行う渦巻銀河と、老齢の赤い星が支配する一種の楕円銀河との間にある移行型の銀河のように見える」と、カリフォルニア大学バークレー校のDaniel Weisz氏は、初期のPHAST関連の研究に関連して記している。

■伴銀河M32：最も可能性の高い要因

PHASTサーベイは、アンドロメダ銀河の長年の謎の1つを探るために設計された側面もある。それは、コンパクトな伴銀河M32（メシエ32）がアンドロメダ銀河の進化においてどのような役割を果たしたのか、という疑問である。

M32は、天球面上ではアンドロメダ銀河から約1万6000光年（約4900パーセク）の投影距離の軌道を回っている。しかし、視線方向の3次元的な位置は不確実である。天文学者は、M32がアンドロメダ銀河のどれくらい手前、あるいは奥にあるのかを直接測定できないため、M32が物理的にアンドロメダ銀河の円盤を突き抜けたことがあるのか、あるいはそれがいつだったのかを確認できない。M32自体のコンパクトで削ぎ落とされたような構造は、それ自体が過去の遭遇の状況証拠となっている。M32はアンドロメダ銀河の重力によって外側の恒星物質の多くを失い、かつてはより大きかった渦巻銀河の高密度なコアだけが残されたものだとみられている。

「このプログラムの主な動機の1つは、M32とアンドロメダ銀河の円盤との間の潜在的な相互作用を探ることだった」と、ワシントン大学の共著者であるZhuo Chen氏は述べている。

PHASTのデータは、まさにM32に最も近いアンドロメダ銀河の円盤の南側領域をカバーしていた。この領域は、M32が近すぎるため、以前の北側を対象としたPHATサーベイでは意図的に避けられていた。研究チームがこの領域で発見したのは、銀河の他の場所には見られない、星形成が抑制されたパターンであり、これは約6000万年前に始まったとみられている。

「M32が原因で星形成の減少が起きていると明言することはできない」とWainer氏は述べている。「しかし、それはすぐそこにあり、間違いなく最も可能性の高い容疑者だ」

研究チームは、この局所的な減少のタイミングが、M32が最後にアンドロメダ銀河の円盤をかすめた、あるいは貫通した時期を絞り込む制約条件になる可能性があると主張している。これは、視線方向の不確実性ゆえに何十年も解決されてこなかった問題である。

■天の川銀河への意味

アンドロメダ銀河と天の川銀河は、サイズ、質量、構造が概ね似ている。どちらも同じ局部銀河群にある巨大な棒渦巻銀河であり、初期宇宙においてほぼ同時期に形成された。両者の最近の歴史の違いは、比較をより有益なものにしている。天の川銀河が比較的安定した進化を遂げてきたのに対し、アンドロメダ銀河は最近のより活発な合体の歴史により、より混沌とした円盤構造を残している。

「このアーカイブデータには強い科学的価値がある」と、共著者であるカリフォルニア大学サンタクルーズ校のRaja GuhaThakurta氏は述べている。「アンドロメダ銀河が重要なのは、全体的な視点を得ながらも、非常に詳細に観察できるほど近い隣人だからだ」

NASAのハッブル衝突モデルによると、これら2つの銀河は重力的に結びついており、約40億〜50億年後に最初の接近遭遇を開始し、その後数十億年かけて完全な合体が完了すると予想されている。合体後のシステムは、老齢の赤い星が支配し、それ以上の星形成がほとんど、あるいは全くない完全にクエンチングされた残骸である巨大な楕円銀河になる可能性が高い。アンドロメダ銀河が現在たどっている静寂への軌跡を理解することは、合体後の銀河の長期的な未来がどのようなものになるかを示す初期のデータポイントを提供する。

■ローマン宇宙望遠鏡がハッブルの観測を引き継ぐ

ハッブルによる2つのアンドロメダ銀河サーベイは、10年以上の観測期間にわたり、合わせて約600回の望遠鏡のポインティングを必要とした。2026年8月30日にケネディ宇宙センターからSpaceXのFalcon Heavyで打ち上げられる予定のNASAのナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡は、同等のサーベイをわずかな時間で完了できる見込みだ。

その理由は、ローマン宇宙望遠鏡の決定的な技術的優位性にある。搭載されている広視野観測装置（Wide Field Instrument）は3億画素のカメラを備えており、同じ近赤外線波長において、1回のポインティングでハッブルの掃天観測用高性能カメラが捉えられる天域の約100倍をカバーする。PHATとPHASTのサーベイでは、アンドロメダ銀河の円盤の3分の2をカバーするために約600の重複する視野が必要だったが、ローマン宇宙望遠鏡は銀河の円盤全体と、それを取り囲む恒星ハローの一部を、はるかに効率的かつはるかに少ないポインティングで撮影できるようになる。

新たに承認されたローマン宇宙望遠鏡の観測プログラム（サイクル1、プログラム#2002）はまさにそれを行うものであり、アンドロメダ銀河の円盤全域にわたる数億個の星をターゲットとし、PHASTの手法をハッブルが到達できなかった領域にまで拡張する新世代の星形成史の測定を可能にする。ローマン宇宙望遠鏡は2026年11月下旬までに90日間のコミッショニング（初期動作確認）フェーズを完了し、2027年初頭に科学運用を開始する予定である。

「NASAのナンシー・グレース・ローマン宇宙望遠鏡によって、さらに優れた全体的な視点が得られる可能性が高い」とGuhaThakurta氏は指摘し、10年がかりのモザイクではなく、単一の観測キャンペーンでアンドロメダ銀河の円盤全体とハローを捉える同望遠鏡の能力に言及した。

今のところ、ハッブルが描いた2億個の星のポートレートは、かつて活発な星の工場であり、現在は徐々に静寂に向かいつつある銀河のこれまでで最も詳細な記録となっている。これは、250万光年の宇宙空間を越えて光の色で書き記された、宇宙の最大の構造物でさえも誕生から最終的な静寂への弧を描くということを思い出させるものである。

■注目ポイントQ&A

●アンドロメダ銀河は死にかけているのですか？

アンドロメダ銀河は死んでいません。依然として星を形成していますが、そのペースは劇的に低下しています。2026年7月27日にThe Astrophysical Journalで発表された研究によると、同銀河の星形成率は年間約0.2太陽質量にまで落ち込んでおり、5億年前の年間約1太陽質量から80%減少しています。天文学者は、アンドロメダ銀河が活発に星を形成する渦巻銀河と、星形成を完全に停止した銀河との間の移行帯である「グリーンバレー」に位置していると説明しています。NASAハッブルのプレスリリースによると、このプロセスは突然の停止ではなく、緩やかな減速であるとされています。

●アンドロメダ銀河の星形成が減少した原因は何ですか？

最も可能性の高い説明は、約20億年前に起きた劇的な星形成のバースト（爆発的増加）に続く自然な減速です。このバーストは、他の銀河との合体や重力相互作用によって引き起こされたと考えられています。そのバーストの後、アンドロメダ銀河はマラソン後のような長い回復期に入りました。重要なのは、星を形成するために必要なガスや塵が枯渇したという証拠が見つかっていないことです。この減少は、燃料の枯渇ではなく、ガスの力学的な条件の変化に起因しているとみられます。また、PHASTの研究で記録されているように、M32と呼ばれるコンパクトな伴銀河が、約6000万年前に始まったアンドロメダ銀河の南側円盤領域における星形成の抑制に寄与した可能性があります。

●天の川銀河も最終的には星形成を失うのでしょうか？

数十億年というタイムスケールにはなりますが、その可能性が非常に高いです。天の川銀河は現在、アンドロメダ銀河の現在の生産量よりもはるかに高い、中程度のペースで星を形成しています。しかし、2つの銀河は衝突コースにあり、約40億〜50億年後に最初の接近遭遇を開始し、その後数十億年かけて完全な合体が完了すると予想されています。その結果生じるシステムは、おそらく老齢の星が支配する巨大な楕円銀河となり、新たな星形成はほとんど起こらないでしょう。NASAの天の川銀河・アンドロメダ銀河衝突モデルによると、現在アンドロメダ銀河がたどっている星形成停止の軌跡は、天文学者に合体後の未来のプレビューを提供しています。

●ローマン宇宙望遠鏡は、ハッブルがアンドロメダ銀河で発見したことをどのように改善するのでしょうか？

ハッブルによる2つのアンドロメダ銀河サーベイは、銀河の円盤の3分の2をカバーするために、数百回の望遠鏡のポインティングと約10年の観測期間を必要としました。2026年8月30日に打ち上げ予定のNASAのローマン宇宙望遠鏡は、近赤外線波長において1回のポインティングでハッブルの約100倍の天域をカバーする広視野観測装置を搭載しています。すでに承認されているローマン宇宙望遠鏡の観測プログラムでは、アンドロメダ銀河の円盤全体と周囲のハローの一部を撮影する予定であり、星形成史の調査をハッブルが到達できなかった領域にまで拡張し、M32との相互作用に関する制約をより明確にする見込みです。

元記事: Andromeda Shed 80% of Its Star Formation Over 500 Million Years, Hubble Finds