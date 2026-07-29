米FRB、7月会合を開始　原油高で利上げ確率は約3分の1に上昇

米連邦準備制度理事会（FRB）は米国時間7月28日、2日間の日程で連邦公開市場委員会（FOMC）を開始した。市場では据え置きが中心シナリオだが、原油高とインフレ再加速への懸念から、7月利上げの織り込みは約3分の1まで上昇している。政策判断は米東部時間7月29日午後2時（日本時間30日午前3時）に発表されるが、ケビン・ウォーシュ議長が先行き指針を示さない方針を取っているため、結果と記者会見の双方に不確実性が残る。

■原油ショックで利上げ確率が3倍超に

FRBの金融政策決定機関であるFOMCは7月28日朝、ワシントンで2日間の会合を開始した。アナリストやトレーダーは、今回を近年でも特に先行きの読みにくい政策判断であり、少なくとも2026年に入って最も不確実な会合とみている。ウォーシュ議長の下では、従来の議長が市場の不確実性を抑えるために使ってきたフォワードガイダンスや金利見通し、政策の方向性を示す発信が意図的に取り除かれた。そのため、サプライズの可能性が高いわけではなくても、市場はサプライズがないと確信できなくなっている。

市場が織り込む7月利上げ確率は、7月28日朝の時点で約3分の1だった。30日物FF金利先物から確率を算出するCMEグループのFedWatchツールでは、7月15日時点の利上げ確率は10.7％にすぎなかった。しかし、米国産標準油種のWTI原油が一時1バレル100ドル（約1万6400円、1ドル＝164円換算）を超え、イランを巡る戦闘が激化したことを受け、7月22日には約34.7％へ3倍以上に上昇した。

CoinGapeが示したFedWatchデータによると、7月27日時点の先物市場は据え置きを約65％、利上げを約35％織り込んでいた。CMEのFedWatchでは週中に利上げ確率が一時46.5％まで上昇した後、低下した。これは極端なリスクだけを示す数字ではなく、市場参加者が実際の資金を投じて形成した確率である。

■イラン情勢と原油高がインフレを押し上げる構図

利上げ観測を押し上げた直接の要因は、地政学的なエネルギー供給ショックだ。WTI原油は7月に約20％上昇した。ペルシャ湾とオマーン湾を結ぶ幅約30マイル（48キロメートル）のホルムズ海峡では、戦闘により船舶の航行が断続的に脅かされた。同海峡には世界の液体石油の1日当たり流通量の約20％が集中しており、航路に支障が生じれば供給が減り、原油価格と総合インフレ率が押し上げられる。

FRBが重視する個人消費支出（PCE）物価指数は、当時最新だった2026年5月に前年同月比4.1％となり、2023年4月以来の高水準に達した。変動の大きい食品とエネルギーを除くコアPCEも3.4％と、2023年10月以来の高水準だった。いずれもFRBが掲げる2％目標を大きく上回る。

一方、足元では状況が変化した。米国とイランの戦闘休止が週末を通じて維持されたことから、7月28日朝のWTI先物は約1.2％安の1バレル約81.59ドル（約1万3381円）、北海ブレント原油は約1.5％安の約87.05ドル（約1万4276円）となった。前日の27日にはオマーン主導の外交活動が進み、同国外相がイラン、サウジアラビア、カタール、クウェート、エジプトの各国関係者と電話協議した。

ただし、イラン外務省は状況を限定的に説明している。同省は、イランは「現在、米国とは交渉していない」とし、オマーンとの協議はホルムズ海峡の航行管理だけを対象とし、「米国とは無関係だ」と述べた。

Capital.comのシニア市場アナリスト、ダニエラ・ハソーン氏は「状況は解決から程遠い」と指摘した。そのうえで、「ホルムズ海峡の航行リスクと紅海で続く混乱により、エネルギー市場は新たなニュースに左右されやすい。交渉が後退すれば、原油価格は再び急上昇しかねない」と述べた。28日に原油価格が下落しても、7月の上昇は短期的な総合インフレ率を高止まりさせる可能性が極めて高く、FOMCは一時的なショックと判断した場合でも無視できない。

AAAのガソリン価格データを引用した複数の報道によると、全米のレギュラーガソリン平均価格は7月22日の週に1ガロン4ドル（約656円）を超え、1年超ぶりの高値となった。CBS Newsが報じたところでは、Navy Federal Credit Unionのチーフエコノミスト、ヘザー・ロング氏は、イランでの戦争に伴い燃料、医療、外食などのサービス価格が大きく上昇し、中間層や中所得以下の米国人にとって「痛みを伴う」状況だと述べた。

■利上げでは供給ショックを直接解決できない

利上げは需要側に働きかける政策手段だが、現在のインフレは主として供給側の問題である。FRBが政策金利を引き上げると、企業や消費者の借り入れコストが上昇し、支出と需要が減る。供給に対して需要が弱まれば価格上昇が抑えられる。これは景気過熱による需要牽引型インフレに対する典型的な作用だ。

しかし、足元のインフレ上昇は過剰需要が主因ではない。イランでの戦争によってホルムズ海峡経由の石油輸送が混乱し、世界市場への供給が減少したことで、輸送、製造、サービスへコスト上昇が波及した。利上げで海峡を再開したり、石油生産を増やしたりすることはできない。供給不足が問題であるときに需要をさらに減らせば、インフレを持続的に解消できないまま景気後退、場合によってはリセッションを招くリスクがある。ウォーシュ議長は、この供給ショックへの対応を迫られているとみられる。

一方、FOMC内のタカ派には、供給側のインフレでも長期化すれば自己増殖的になるとの反論がある。高物価が続けば労働者は補償として賃上げを求め、企業は人件費上昇を見越して価格を引き上げる。こうした二次的効果が定着すると、物価と賃金が相互に上昇する循環へ発展し、需要抑制が必要になる。その段階まで放置すれば、FRBの信認にも大きな傷がつく。

FOMCで投票権を持つダラス連銀のローリー・ローガン総裁は、今回の会合を前に利上げを明確に求めた最初のメンバーとなった。ヒューストンでの講演原稿で、「インフレはあまりに高い状態があまりに長く続き、2％へ完全に戻る軌道に乗っているようには見えない」と述べた。投票権を持つクリーブランド連銀のベス・ハマック総裁も、同連銀の講演ページを通じて同様の切迫感を示した。ウォーシュ議長が据え置きを主導すれば、両氏は反対票を投じると予想されている。

■中心予想は据え置き、秋以降の利上げを警戒

先物市場の利上げ確率は高まったものの、会合を分析したエコノミストの幅広い予想は据え置きである。7月28日朝に公表されたCNBCの分析は、ウォーシュ議長が今回利上げに動きにくい理由として、本人が利上げを支持しているように見えないこと、FRBの情報発信や政策反応関数を検討中の作業部会を損なうこと、トランプ政権との関係やジェローム・パウエル前議長が理事会に残る中で政治的な問題を伴うことの3点を挙げた。FactSetの調査対象となったエコノミストは全員が据え置きを予想しており、実現すれば5会合連続で金利変更がないことになる。

Bank of Americaは、原油価格の上昇を主因に今回を「際どい判断」としながらも、利上げ時期は7月ではなく9月、10月、12月で、それぞれ0.25ポイントと予想した。この見方では、7月の据え置きはインフレを軽視する判断ではなく、状況が変化する中で秋の行動に向けた土台を整える順序の問題となる。

Employ Americaのアナリストは、据え置きと同時に声明の文言が変更されると予想する。「物価安定を実現するため、委員会は行動する用意がある」といった表現を追加し、ウォーシュ議長が廃止した正式なフォワードガイダンスには当たらない形で、引き締め意向を示す可能性がある。

TD Securitiesの米国担当エコノミスト、オスカー・ムニョス氏は、委員会内で「タカ派の勢いが強まっている」とし、ローガン、ハマック両総裁とみられる2人が反対する「身内争い」の会合になると予想したとFortuneが報じた。JPMorganの米国担当チーフエコノミスト、マイケル・フェローリ氏も、少なくとも2人のタカ派が反対する「意見の割れた決定」を予想した。Wells Fargoは、ウォーシュ氏にとってFOMC議長として2回目の会合となる今回も、委員会が「さらなるデータを待つ」ため据え置きになる可能性が高いとした。

Citiの経済チームは最もハト派的な見方を示した。市場は原油ショックに過剰反応しており、6月のコアインフレの弱さと雇用者数の伸び鈍化を踏まえれば7月利上げは正当化しにくく、FRBは早ければ10月にも利下げを再開する可能性が高いとしている。

■フォワードガイダンス廃止で毎会合が予測困難に

ウォーシュ議長による情報発信の変更は、会合ごとの一時的な判断ではない。議長在任中、金融政策を巡る不確実性を恒常的に高める構造変化である。

バーナンキ、イエレン、パウエルの歴代3議長は、金利が実際に動く前に今後の方向性を伝えるフォワードガイダンスを主要な政策手段としてきた。市場、企業、家計が金利の先行きをある程度予測できれば、長期借り入れや設備投資契約、採用計画を立てやすい。中央銀行の用語では、予測情報によって期待を安定させる「デルフォイ型」の手法と呼ばれるが、ウォーシュ議長はこれを廃止した。

6月会合後の声明は約130語で、従来の同種の声明のおよそ半分だった。将来の金利経路を示唆する表現はすべて削除された。さらにウォーシュ議長は、ドットチャートに自身の金利予測を提出せず、現職FRB議長として初めて自らの予測値を伏せた。本人は、個人予測の追加は「政策運営に有益ではない」と説明した。FRBの行事日程で確認できる通り、7月1日にポルトガルのシントラで開かれた欧州中央銀行（ECB）フォーラムでも金利経路の提示を拒み、7月15日の議会証言でも同じ姿勢を示した。

その結果、過去の会合が何を示していても、毎回のFOMCを政策変更の可能性がある会合として織り込む必要が生じた。F/m Investmentsなどは、ウォーシュ議長の公開発言を学習させ、思考を再現しようとするAIチャットボットを開発した。しかし、本人の発言が少ないため、成果は限られている。

7月会合では経済見通し要約（SEP）も、新たなドットチャートも公表されない。SEPは年8回のFOMCのうち3月、6月、9月、12月の4回だけ公表され、7月は対象外である。7月29日午後に公表される公式情報は政策声明と記者会見の質疑応答だけで、現在の情報発信方針では、どちらも意図的に情報量を絞る可能性が高い。

■FOMCは三分され、実際の投票権が焦点に

6月のドットチャートでは、予測を提出した18人のうち、年末までに少なくとも1回の利上げを見込んだのが9人、据え置きが8人、利下げが1人だった。ウォーシュ議長は提出していない。CNBCの分析では引き締め派が過半数近くに見えるが、実際の投票構成を考慮する必要がある。

FOMCの投票権保有者は19人ではなく12人だ。FRB理事7人とニューヨーク連銀総裁は常に投票し、残る4議席は他の地区連銀総裁11人が毎年交代で担う。全19人が会合に参加して政策を議論し、四半期ごとの金利予測を提出するが、実際に投票するのは12人だけである。タカ派の9つの予測の相当部分が投票権を持たない地区連銀総裁によるものなら、9月利上げを支持する実際の連合は見かけより小さい。JPMorganの分析によると、フィリップ・ジェファーソン副議長、リサ・クック理事、ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁はいずれも忍耐強く待つ姿勢を示している。

投票権を持ち、判断を左右し得るクリストファー・ウォラー理事は7月利上げへの賛成を明言しなかったが、FRBは「2021年と2022年の過ちを繰り返してはならない」と警告した。これは、インフレ率が40年ぶりの高水準へ上昇する中でもFOMCが金利をゼロ近辺に据え置いた時期を指す。この警告は、7月ではなく9月の利上げを支持する立場とも整合する。

■住宅ローン、カード、投資市場への影響

政策変更の影響は債務の種類によって異なる。ホームエクイティ融資枠、クレジットカードの大半、当初の固定期間を終えた変動金利型住宅ローンは、FRBの誘導目標変更後すぐに動くプライムレートと連動する。FRBの消費者向け金融政策ガイダンスの説明では、0.25ポイントの利上げが実施された場合、15万ドル（約2460万円）のホームエクイティ融資枠の返済額は、現在の上乗せ金利を前提に月約20ドル（約3280円）増える。金利はFRBの決定から1～2回の請求周期内に改定される。

30年固定型住宅ローン金利はFF金利に直接連動せず、将来の金融政策全体に対する市場予想を反映する米10年債利回りを追う。Freddie Macが7月23日付で公表した直近の週間調査では、30年固定金利の平均は6.58％だった。FRBが据え置いても29日に直ちに変わるわけではないが、記者会見でウォーシュ議長が9月利上げ観測を肯定するか否定するかには影響される。先物市場は9月利上げを約80％織り込んでおり、固定型住宅ローンを申し込む人は、意識しているかどうかにかかわらず次の一手をすでに価格に反映されている。

米東部時間29日午後2時（日本時間30日午前3時）の政策発表と、午後2時30分（同午前3時30分）からの記者会見は、投資家にとって異なる二つのイベントとなる。声明は短い定型文だが、記者会見は1時間近く続く場合がある台本のない質疑応答だ。歴代議長の下では声明の曖昧さを記者会見が補うことが多かったが、ウォーシュ議長は市場が最も知りたい点への回答を避け、かえって曖昧さを増す可能性がある。

7月27日の終値時点でS&P500種株価指数は7408近辺、ナスダック総合指数は2万4924近辺にあり、会合を前に株式市場はまちまちだった。米国債利回りは2025年初め以来の高水準近辺で、2年債は約4.32％、10年債は約4.65％だった。

据え置きでも声明がタカ派的なら、9月の利上げ経路を維持しつつ、債券市場の圧力を一時的に和らげる可能性がある。予想外の利上げなら利回りは急上昇し、AIインフラ関連や成長株など金利に敏感な銘柄を圧迫し、ドル高を招くとみられる。据え置きの場合でも、変動金利債務を抱える人には9月15～16日のFOMCまで約8週間あり、利上げ確率の上昇を踏まえて固定金利への切り替えが妥当か検討できる。

■9月会合までの焦点は7月CPI

今回据え置きとなっても、2026年末までに金融政策が引き締められる方向性は残る。7月14日公表の6月消費者物価指数（CPI）は前年同月比3.5％で、イラン紛争開始後では最も好ましい内容だった。停戦が維持されていた期間にエネルギー価格が前月比5.7％下落したことが主因だが、7月の原油高を踏まえると、この改善は脆弱に見える。

9月15～16日の会合までで最重要となる単一の指標は、米労働統計局（BLS）が8月12日に公表予定の7月CPIである。原油安による6月の改善が持続し、インフレが実際に鈍化していることが確認されれば、9月利上げ確率はエコノミスト予想に近づく形で低下する可能性が高い。イランを巡る停戦が不完全なまま原油価格が80ドルを超え、エネルギー主導の再加速が示されれば、確率はさらに上昇する。7月27日時点のCME FedWatchは、9月利上げを約80％織り込んでいた。

Bank of Americaが予想する2026年中の3回の利上げが実現すれば、FF金利の誘導目標は現在の3.50～3.75％から、12月には4.25～4.50％へ上昇する。これは2022～2023年の局面以来、最も積極的な引き締めとなり、住宅ローン金利、企業の借り入れコスト、現在の米国設備投資を主にけん引するAIインフラ整備に大きな影響を及ぼす。Goldman Sachsは、利下げ開始を2027年半ばから後半まで見込んでいない。

9月会合では新たな経済見通しとドットチャートが公表され、ウォーシュ議長が6月以来初めて委員会の方向性を正式に示せる。7月に利上げするのか、それとも9月まで待つのかは、約130語の政策声明と、その後の台本のない記者会見を通じて明らかになる。

■注目ポイントQ&A

●FRBは7月29日に利上げしますか？

FactSetの調査対象となったエコノミストは、3.50～3.75％での据え置きを予想しています。先物市場は約3分の1の利上げ確率を織り込んでいますが、中心シナリオは据え置きです。ローガン、ハマック両総裁とみられる2人が反対票を投じるとの予想が広がっています。

●政策判断は何時に発表され、何が公表されますか？

米東部時間7月29日午後2時、日本時間30日午前3時に政策判断が発表され、30分後にウォーシュ議長の記者会見が始まります。7月会合では経済見通し要約やドットチャートは公表されず、公式情報は政策判断、声明、記者会見の質疑応答となります。

●利上げや据え置きは住宅ローンやカードにどう影響しますか？

クレジットカードやホームエクイティ融資枠などの変動金利商品は、政策変更に伴って比較的早く金利が変わります。一方、30年固定型住宅ローンはFF金利に直接連動せず、将来の政策見通しを反映する米10年債利回りの影響を受けます。据え置きでも、9月の利上げ観測によって固定型金利が動く可能性があります。

●フォワードガイダンスの廃止で予測が難しくなるのはなぜですか？

議長が金利の方向性を事前に示せば、市場は政策変更を段階的に織り込めます。ウォーシュ議長は声明から金利経路の示唆を削り、自身のドットチャート予測も提出しませんでした。市場を固定する情報が減ったため、各会合で複数の結果を幅広く織り込む必要があります。

元記事: Fed Convenes With Rate-Hike Odds Near One-in-Three After Oil Shock Tripled Bets