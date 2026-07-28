フィリピン発のEV「Elektron」が登場、最上位モデルは約525万円　仕様や納車時期は未確定

フィリピンの自動車メーカーFrancisco Motorsは2026年7月27日、同社初となるバッテリーEV（BEV）のコンパクトSUV「Elektron」を公式に発表した。最上位グレードの価格は約3万2,000ドル（約525万円）に設定され、同社の創業年にちなんだ1,947ペソ（約5,200円）での予約受付を開始している。ただし、現時点で公表されているスペックはすべて暫定的なものであり、フィリピン国内での納車時期や航続距離の認証基準、プラットフォームの提携先などは未確定となっている。

■120%以上の成長を遂げる市場への参入

Francisco Motorsは2026年7月27日、5ドアのコンパクトクロスオーバー「Elektron」を発表した。最上位の「Deluxe」グレードの価格は1,947,000フィリピンペソ（2026年7月27日時点のレートで約3万2,000ドル、約525万円）に設定されている。同時に、1,947枠限定の予約プログラム「Founder Orbit」を開始した。予約金は1枠あたり1,947ペソ（約32ドル、約5,200円）で、これは約80年にわたりフィリピンの街並みを特徴づけてきた同ブランドの創業年（1947年）にちなんだものである。しかし、今回の発表には、フィリピンでの確定した納車日、検証済みの航続距離、プラットフォームの提携先企業名は含まれていない。

1,947ペソの予約を検討している読者が留意すべきなのは、発表時に開示されたすべての仕様が明示的に暫定的なものであり、今後のテストや規制当局による検証の対象となることだ。最上位グレードで600km（373マイル）超とされるElektronの航続距離は、どの認証サイクルに基づくものか明らかにされていない。中国の製造プラットフォームを採用したEVでは、欧州で使用され、世界的な比較基準として広く参照されるWLTPよりも航続距離が15〜25%長く算出されることがあるCLTC基準で数値を公表する例が多い。Francisco Motorsがどの基準を適用しているかを開示するまで、フィリピンのドライバーが期待できる実際の航続距離は未確認のままである。

この発表のタイミングは、市場動向を意識したものだ。フィリピンにおけるバッテリーEVの販売台数は、2026年第1四半期に前年同期比で120%以上増加し、フィリピン自動車工業会（CAMPI）およびトラック製造者協会（TMA）の加盟ブランドで約2,289台に達した。2025年同期は1,027台だった。2025年通年の電動車全体の販売台数は約58,905台で、全国の自動車販売台数の約12%を占めている。政府の長期ロードマップでは、電気自動車産業発展法（EVIDA、共和国法第11697号）の下、2040年までにフィリピン国内を走るEVを約250万台にするという目標を掲げている。

2026年第1四半期、CAMPI・TMA加盟ブランドの中でフィリピンにおけるBEV販売首位となったのはVinFastで、3月だけで1,171台を販売した。一方、CAMPI非加盟ながら2026年4月時点でフィリピンのEV市場シェア55%を占めるBYDは、2025年に前年比446%増となる26,122台を販売した。この激化する競争の中で、Francisco Motorsは単に新型車を投入するだけでなく、文化的な存在意義も打ち出そうとしている。ジープニーメーカーである同社は、競争に参入する初のフィリピン系OEMになることを目指している。

■3つのグレード展開と未承認の仕様

Elektronは3つのグレードで展開される。エントリーモデルの「Basic」は、シングルモーターと54.9kWhのバッテリーを組み合わせ、航続距離は約400km（249マイル）、最高速度は160km/h（99mph）、0-100km/h加速は7.7秒と暫定的に示されている。4スピーカーのオーディオシステムを搭載する。

中間グレードの「Fashion」は、航続距離約500km（311マイル）とされる63kWhのバッテリーを搭載する。最高速度はBasicと同じ160km/h（99mph）で、車内オーディオは9スピーカーシステムに強化される。

最上位の「Deluxe」は、デュアルモーターによる全輪駆動（AWD）と81.5kWhのバッテリーを組み合わせ、航続距離は600km（373マイル）超、最高速度は180km/h（112mph）と暫定的に示されている。オーディオシステムは10スピーカーである。価格は1,947,000ペソ（約3万2,000ドル、約525万円）で、Francisco Motorsが具体的な小売価格を公表している唯一のグレードである。

3つのグレードはすべて、フィリピンの充電インフラで主要な規格として定着しつつあるDC急速充電規格「CCS2（Combined Charging System 2）」を採用し、約30分で急速充電できるとしている。Elektronには、最長8年または15万km（93,210マイル）のうち、いずれか早く到達した時点までの保証が付く。

これらの仕様はいずれも、フィリピンの規制当局によって検証されたものではない。一般向けの納車を開始する前には、陸上交通局（LTO）による型式認証を完了し、必要となる場合にはEVIDAへの適合審査も受けなければならない。

■「30分の急速充電」の実際の意味

ElektronのCCS2充電に関する主張は、購入の判断材料とする前に詳しく読み解く必要がある。EV業界の慣例において、「30分の急速充電」とは、リチウムイオン電池が最も効率よく電力を受け入れられる領域である、充電残量（SOC）約20%から80%まで充電するのに必要な時間を指す。空に近い状態から100%までのフル充電には大幅に長い時間がかかる。バッテリーを保護するため、充電量が多い領域では充電速度が急激に低下するからだ。

Deluxeグレードの81.5kWhのバッテリーパックを、フィリピンのCCS2急速充電設備で一般的とされる100〜150kWのDC充電器で充電した場合、20〜80%の充電には約35〜50分かかるとみられる。Francisco Motorsは、同社のAIプラットフォーム「DOMENG」と連携した、最大1MWに対応する「Flash Charging」システムにも言及しているが、その機能に必要なインフラの詳細は公表されていない。

また、CCS2は、フィリピンで流通している一部のBYDモデルが使用するGB/T充電規格とは互換性がない。これは、フリート購入者や、複数ブランドのEV所有を検討している家庭にとって実用上の留意点となる。

■競合モデルとの比較

Elektron Deluxeの価格は1,947,000ペソ（約3万2,000ドル、約525万円）である。比較対象として、現在フィリピンのCAMPI・TMA加盟ブランドの中でBEV販売首位のVinFastが展開する「VF 6」は、1,499,000〜1,699,000ペソ（約2万4,300〜2万7,500ドル、約399万〜451万円）で販売されている。VF 6のバッテリー容量は59.6kWhで、航続距離は約460〜480km（286〜298マイル）である。フィリピンのEV市場全体で大きなシェアを持つBYDの「Atto 3」は、同国では2つのグレードを展開している。49.9kWhのバッテリーを搭載し、航続距離410km（255マイル）とされる「Standard Range Dynamic」と、60.48kWhのバッテリーを搭載し、航続距離480km（298マイル）とされる「Extended Range Premium」である。

公表された数値上では、Elektron Deluxeは直接の競合2車種よりも大きなバッテリー容量と長い航続距離をうたっており、その分、価格も高い。また、Elektronの8年または15万km（93,210マイル）という保証条件は、東南アジア市場に参入している多くの主要EVブランドと同等か、それを上回る水準である。価格が未確定のBasicおよびFashionグレードは、VF 6の価格帯とより直接的に競合する位置づけとなっている。

決定的な違いは、フィリピン市場におけるVinFastとBYDの車両はすでに規制当局による型式認証を経ており、納車可能で、実際のユーザーによる利用実績も確認できる点だ。Elektronはまだその段階に達していない。

■非公開のプラットフォーム

Elektronの未公開情報の中で最も重要なのは、価格ではなく、車両プラットフォームの正体である。

Francisco MotorsのElmer Francisco会長は2026年5月、CleanTechnicaに対し、「車両プラットフォーム自体はすでに実際の環境で実証されており、まだ少数ではあるものの、複数の国の路上で稼働している」と認めている。これは、Elektronがゼロから独自に設計されたアーキテクチャではなく、第三者のパートナーが開発した既存のプラットフォームを採用していることを意味する。ASEAN市場向け車両が当初、中国で製造される予定であることから、提携先は中国にある可能性が高い。

プラットフォームのライセンス供与と委託製造を組み合わせるモデルは、中国のEV業界では十分に確立されている。独自のアーキテクチャを開発する場合と比べ、市場投入までの時間と必要な資本を大幅に削減できる一方、差別化やサプライチェーンの透明性が損なわれる可能性がある。また、特定の車両が販売先市場の認証制度に基づいてテストされるまでは、航続距離、性能、安全性に関する主張を独立して検証することはできない。

Francisco Motorsは、バッテリーの供給元、モーターの製造元、プラットフォームの提携先を明らかにしていない。その情報が公開されるまで、同じプラットフォームを使用する他の車両とElektronの仕様を独立して比較分析することはできない。

■車両を超えたプラットフォーム構想

Francisco Motorsは、Elektronを単なる車両販売として提示しているわけではない。今回の発表には、同社のモビリティ運用プラットフォーム「Jeepney.io」と、車両、顧客、パートナー、サービスを結ぶ「コマンドレイヤー」と説明されるAIインターフェース層「DOMENG」が組み込まれている。DOMENGは予約、支払い、サポート依頼を管理するが、同社はこれが自動運転システムではなく、人間の判断を代替するものでもないと明言している。

1,947ペソのFounder Orbit予約金は、最終的な購入価格に充当される。Francisco Motorsは、個人消費者だけでなく、フリート購入者、地方自治体、交通協同組合、金融機関も対象としている。この市場戦略は、同社の野心と、フィリピンではこの価格帯の個人向けEVの販売規模がまだ限られているという現実の両方を反映している。

Francisco会長は、1,000台の事前予約を達成すれば、2028年までの現地組み立て開始を正当化できる可能性があると述べている。その後の段階では、輸出に対応できる規模での生産も構想している。より広範な計画に関連する3億5,500万ドル（約582億円）という段階的な開発額は、同社が示した数値である。

■生産スケジュールと現状

米国および南米市場向けのパイロット生産は、2026年後半にカリフォルニア州サンタクラリタの施設で開始することが目標とされている。フィリピン市場向けを含むASEAN市場向けの車両は、当初、中国の施設で生産される予定だが、フィリピンの購入者向けの具体的な納車日は確認されていない。部品の現地調達とフィリピンでの最終組み立ては次の段階として位置づけられており、1,000台の事前予約を達成することを条件に、2028年を目標としている。

Francisco Motors LLCは2025年にデラウェア州で設立された米国登録の法人だが、Francisco家の自動車事業の歴史とブランドアイデンティティはフィリピンに根差している。母体となるFrancisco Motors Corporationは1947年に創業し、フィリピンのビコル地方カマリネス・ノルテ州に本社を置いている。

現時点で1,947ペソの予約を申し込む購入者が認識しておくべき状況は、次の通りだ。Elektronの仕様は暫定的で、プラットフォームの提携先は未公表、ASEAN市場向けの生産は始まっておらず、LTOの型式認証も保留中で、フィリピンでの納車日は発表されていない。予約金は購入価格に充当されるが、車両の割り当て、最終的な価格、融資条件、納車を保証するものではない。

■ジープニーからEVへ：ブランドの歴史

Anastacio Trinidad Francisco氏は1947年、ラスピニャス市のサポテで、後にFrancisco Motorsとなる事業を創業した。当初は資本金200ペソの塗装工場としてスタートし、米軍の払い下げジープを、後にフィリピン人が「ジープニー」と呼ぶようになる定員を増やした乗用車へ改造していた。兄弟のFernando氏と、機械技術者だったJorge氏も事業に加わった。同社は本格的な車体メーカーへと成長し、1960年にはFrancisco Motor Corporationとして法人化された。1970年代後半には、FMCの年間生産台数は5,000台に達し、2つの製造工場で2,000人を雇用していた。同社は1960年代にいすゞ車、1980年代にマツダのトラックとバン、その後はHyundai車の組み立ても行っていた。

「1,947」という数字は、1,947の予約枠、1,947ペソの予約金、1,947,000ペソというDeluxeの価格など、Elektronの発表全体を貫くモチーフとなっている。Elektronの暫定的な仕様が規制当局の検証を経ても維持されるか、また生産計画が実際にフィリピンの道路を走る車両へと結実するかによって、この数字が同社の第2章を象徴するものになるのか、それとも発表時の演出にとどまるのかが決まるだろう。

■注目ポイントQ&A

●Francisco Motors Elektronの価格と予約金の扱いは？

小売価格が公表されている唯一のモデルであるDeluxeグレードは、1,947,000ペソ（2026年7月27日の中値為替レートで約3万2,000ドル、約525万円）に設定されています。Francisco Motorsの公式サイトによると、1,947ペソ（約32ドル、約5,200円）のFounder Orbit予約金は最終的な購入価格に充当されますが、車両の割り当て、最終的な価格、納車日、融資条件を保証するものではありません。BasicおよびFashionグレードの価格は発表されていません。

●Elektronはフィリピンでいつ購入できるようになりますか？

フィリピンの購入者向けの確定した納車日はありません。米国および南米市場向けのパイロット生産は、2026年後半にカリフォルニア州サンタクラリタの施設で開始することが目標とされています。フィリピン向けを含むASEAN市場向けの車両は、当初、中国で生産される予定ですが、生産完了時期は発表されていません。フィリピンでの現地組み立ては長期的な目標であり、1,000台の事前予約を達成することを条件に、同社は2028年という目標を示しています。すべての仕様とスケジュールは、規制当局による検証を待つ暫定的なものです。

●Elektronの航続距離が「暫定的」とはどういう意味ですか？

Francisco Motorsは、すべての仕様が「テスト、規制当局による検証、最終確認の対象となる」と明言しています。Basicの約400km（249マイル）、Fashionの約500km（311マイル）、Deluxeの600km（373マイル）超という航続距離の数値は、特定の認証基準に基づいて検証されたものではありません。中国のプラットフォームで製造されたEVでは、WLTPより航続距離が通常15〜25%長く算出されるCLTC（China Light-Duty Vehicle Test Cycle）基準が使用される例があります。Francisco Motorsが認証サイクルを開示するまで、フィリピンのドライバーがElektronに期待できる実際の航続距離は未確認です。

●ElektronのCCS2充電は、既存のフィリピンのインフラでどのように利用できますか？

CCS2（Combined Charging System 2）は、フィリピンで普及しつつあるDC急速充電規格で、主要幹線道路の充電拠点や専用ステーションに設置されています。Elektronがうたう30分の急速充電は、空の状態から100%までのフル充電ではなく、充電残量20%から80%までの区間を指しています。CCS2はVinFastや、国際市場向けに販売されているBYDの多くのモデルと互換性がありますが、フィリピン市場で流通している一部のBYDモデルが使用するGB/T充電コネクターとは互換性がありません。2026年7月時点でCCS2インフラは拡大していますが、まだ全国に均一に整備されているわけではありません。

元記事: Francisco Motors Unveils Elektron Electric SUV: Under ₱2M, Specs Unconfirmed