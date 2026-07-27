『ザ・ルーキー』シーズン9、誘拐のクリフハンガーから再開へ ── Huluでは未公開シーン追加版も配信中

人気ドラマ『ザ・ルーキー』シーズン9が、2027年1月に2部構成の拡大版プレミアとして放送されることがサンディエゴ・コミコン（SDCC）で発表された。新シーズンは、シーズン8最終話の衝撃的な誘拐シーンの直後から物語が再開する。また、Huluでは重要な未公開シーンを追加したシーズン8第10話のエクステンデッド・カットが配信されており、ファンは新シーズンに向けて必見の内容となっている。

■シーズン9は誘拐直後から再開、ショーランナーが「ラブストーリー」と語る

7月25日（現地時間）に開催されたサンディエゴ・コミコン（SDCC）のインディゴ・ボールルームで、ショーランナーのアレクシ・ホーリーはファンが待ち望んでいた情報を発表した。ABCのドラマ『ザ・ルーキー』シーズン9は、チェンフォード（ルーシー・チェンとティム・ブラッドフォードのカップル名）の誘拐というクリフハンガーから直接続く、2部構成の拡大版プレミアで幕を開ける。撮影はすでに7月21日から始まっており、プレミアはABCのミッドシーズン・ラインナップの一部として2027年1月に放送されることが確定している。

シーズン8の最終話にまだショックを受けているファンに対し、メリッサ・オニール（ルーシー役）はステージ上から冗談交じりに謝罪した。ネイサン・フィリオン（ノーラン役）が、ティムとルーシーが海辺でのプロポーズの直後に鎮静剤を注射され、国際的犯罪組織のボスであるヒース・エヴェレット（ジェフリー・ヴィンセント・パリース）の工作員に拉致されたシーンを見て「リビングルームで発作を起こしそうになった」人はどれくらいいるかと問いかけた後、オニールは「落ち着くためのマグネシウムと美味しいお茶をお送りします。本当にごめんなさい」と観客に語りかけた。

SDCCでのニュースだけでは物足りないファンのために、もう一つ朗報がある。7月20日よりHuluでシーズン8第10話「His Name Was Martin」のエクステンデッド・カットが配信されている。これには、キャリアで最も心理的に困難な瞬間を経験し動揺するルーシーをティムが慰めるという削除されたシーンを含む、5分半の未公開映像が追加されている。

SDCCにはホーリーのほか、ネイサン・フィリオン、メリッサ・オニール、エリック・ウィンター、リチャード・T・ジョーンズ、アリッサ・ディアス、メキア・コックス、ショーン・アシュモア、ジェナ・ディーワン、リセット・チャベス、デリック・オーガスティンらフルキャストが集結した。パネルディスカッションには、同じく2027年1月にABCで放送開始予定のスピンオフ作品『The Rookie: North』にキャスティングされたジェイ・エリスが乱入し、ベテラン陣に警察官を演じる上でのアドバイスを求める一幕もあった。

ホーリーは、シーズン9の冒頭がクリフハンガーを回避しないことを明言した。「間違いなくその状況から始まり、彼らがどこにいるのか、どうやって救出するのか、そしてそこにどんな障害を置けるのかを描く」とホーリーは語った。彼はプレミアを「面白くて予想外のラブストーリー」でありながら「信じられないほどハイリスク」なものになると表現した。ティムとルーシーがどこに監禁されていようと、彼らは救助を待つのではなく自ら行動を起こすという。エリック・ウィンター（ティム役）は、2人が別々の場所に監禁されると予想しており、それが「危機感を高める」と付け加えた。ネイサン・フィリオンは7月28日から撮影に合流する予定だ。

■Hulu版エクステンデッド・カットの変更点

シーズン8第10話のエクステンデッド・カットは、テレビ放送版の43分に対し48分となっており、『ザ・ルーキー』のHulu作品ページの「特典（Extras）」セクションで視聴できる。このエピソードの脚本と監督を務めたホーリーは、追加された時間によって「全く違う形で息づいているように感じられる」と語っている。

追加されたのは、プロットを根本的に変えるようなシーンではない。むしろ、放送版に深みを与えるものだ。凶暴化した解体作業員から警官たちが逃れるウェストビュー精神病院内でのアクションシーンの延長、ベイリー（ジェナ・ディーワン）とグレイ警部（リチャード・T・ジョーンズ）の潜入捜査の糸口を深める対話の追加、そしてハーパー（メキア・コックス）とマイルズ・ペン（デリック・オーガスティン）の関係性の変化を肉付けするやり取りの増加などである。

構成上最も重要な追加は、ティムとルーシーの削除されたシーンだ。放送版では、警官が関与した発砲事件で義務付けられている質問をティムがルーシーに行うという、手続き上適切なやり取りでエピソードが終わる。エクステンデッド・カットで復元されたのはその後の展開だ。TVLineのエピソードレビューによれば、ティムがルーシーを慰めるこのシーンは「私たちのお気に入りのカップルの親密な姿を描き出しており」、ティムが組織の義務を果たしながらも「勤務中に彼女のことを考え、心配し、守ろうとしていた」ことを示している。

ホーリーが2026年3月にTV Insiderに語ったところによると、脚本家たちがルーシーの経験の心理的重みを強調したのは意図的なものだった。なぜなら、彼女は攻撃者を撃ったのではなく、被害者である男性を殺してしまったという、極めて個人的な状況だったからだ。

■「His Name Was Martin」：タイトルの意味と道徳的損傷

第10話は、安否確認が生存をかけた危機へと発展する展開で幕を開ける。ノーラン、ハーパー、マイルズの3人は、長らく放置されていたウェストビュー精神病院で解体作業員が行方不明になったという通報を受けて出動する。内部で彼らが発見したのは、凶暴化し、野生化し、自身の行動を認識していない様子で手当たり次第に攻撃してくる作業員たちだった。応援に駆けつけたルーシーとセリーナ（リセット・チャベス）だが、ルーシーはグループからはぐれ、作業員に追い詰められる。化学物質への曝露によって人間の認識の限界を超えた彼は、フローリングナイフで襲いかかってくる。ルーシーは正当防衛で彼を殺害する。

彼女が人の命を奪ったのはキャリアで初めてであり、しかも殺した相手は犯罪者ではなかった。エピソードのタイトルは、この物語の倫理的な中心を示している。番組は彼に名前を付けることで、マーティンが脅威となる前は一人の人間であったこと、そして彼が脅威となったのは彼自身の性質ではなく、彼と彼の働く建物に何がなされたかの結果であることを主張している。

これは番組の道徳的構造にとって付随的なものではない。『ザ・ルーキー』は常に、警察活動は制度的失敗の下流に存在すると主張してきた。ウェストビューのストーリー展開は、その主張を建物自体に組み込んでいる。ウェストビューは、連続殺人犯リアム・グラッサー（セス・ガベル）が被害者を拉致し殺害した精神病院だった。腐敗した精神科医メグ・デビッドソンは、患者の症状を悪化させるために意図的に建物の水道に毒を混入していた。シーズン8第11話「Aftermath」では、意図的な汚染の残留物である化学物質が解体作業員を凶暴化させたことが確認された。この恐怖は超自然的なものではなく、制度的なものだ。市が何年も浄化せずに放置し、何も知らずに足を踏み入れた解体作業員を罠にかけた場所なのだ。

シーズン8第10話のエクステンデッド・カットの最も重要な結果は、アクション映像やハーパーとマイルズの対話ではない。復元されたティムとルーシーのシーンだ。なぜなら、このシーンはネットワーク局の警察ドラマとしては珍しく、「道徳的損傷（moral injury）」を正確に描いているからだ。

道徳的損傷とは、もともと退役軍人の臨床研究から発展した概念であり、自分の中核となる道徳的信念に反する行動に参加したり、目撃したり、防げなかったりしたことによる心理的苦痛と定義される。これは恐怖に基づくPTSDとは異なる。道徳的損傷は危険を生き延びることではなく、たとえ必要であったとしても、決して越えたくなかった一線を越えるような行為がなされたという認識に関するものだ。

ルーシーは犯罪者を撃ったのではない。彼女は被害者である男性を殺した。建物の中に何があるか知らず、誰かを傷つける意図もなく、彼の暴力は完全に化学物質と制度的怠慢によって彼にもたらされた結果だった。法的な正当性は明白だ。しかし、感情的な現実は異なる。道徳的損傷の臨床的理解の基礎を築いた心理学者ブレット・リッツは、これを「深く抱いている道徳的信念や期待に背く行為を犯すこと、防げないこと、目撃すること、または知ること」から生じると定義している。ルーシーの経験はまさにこの定義に当てはまる。

エクステンデッド・カットで復元された、ティムが一時的に手続きを脇に置き、上司としてではなく一人の人間として彼女に寄り添うシーンは、エピソードの残りの部分で描かれる制度的な処理とは対極にある。放送版は手続きを示した。Hulu版は、手続きの外にあるものを示している。

■凶暴化を引き起こす薬物の科学的根拠

番組の脚本家たちは、正確な物語上の選択をしている。彼らは「ゾンビ」という言葉を決して真剣には使わない。登場人物たちは、まだ理解できない事象に対して最も身近な言葉として本能的にその言葉を使うが、番組はウェストビューの作業員に起きたことが超自然的なものではなく、薬理学的なものであることを明確にしている。

この選択は、正当な科学的疑問を呼び起こす。実際にどのような化合物がこのような症状を引き起こし得るのか？ その答えにはいくつかの層がある。

2016年7月、ニューヨークのブルックリンで33人が同時に意識不明になる事件が発生し、メディアはこれを「ゾンビ・アウトブレイク」と呼んだ。New England Journal of Medicineに記録されたその原因は、「AK-47 24 Karat Gold」として販売されていたストリートドラッグに含まれる超強力な合成カンナビノイド、AMB-FUBINACA（別名FUB-AMB）だった。AMB-FUBINACAはカンナビノイド-1（CB1）受容体に極めて強力に結合し（天然のTHCをはるかに凌ぐ）、うめき声、無動、うつろな目といったほぼ完全な中枢神経系の抑制を引き起こした。

これは鎮静であり、狂乱ではない。ブルックリンの被害者は人を襲っていたわけではなく、無力化されていた。ウェストビューのような、自己防衛の意識を持たず、暴力的で方向性のある攻撃性を生み出すには、別のクラスの化学物質が必要となる。

より信憑性の高い候補は、実際の軍事的な歴史を持つ化合物群、すなわち抗コリン性精神化学剤である。その代表格が、1960年代にメリーランド州のエッジウッド・アーセナルで米軍によって開発され、NATOコードBZが割り当てられたBZ（3-キヌクリジニルベンジラート）だ。

BZは、末梢神経系および中枢神経系のムスカリン受容体でアセチルコリンをブロックする。その結果生じる「抗コリン性トキシドローム」は、熱く紅潮した乾燥肌、頻脈、瞳孔散大、そして決定的なことに、錯乱、幻覚、興奮、抑制の効かない攻撃性を含む活動亢進型せん妄といった特徴的な症状群を引き起こす。医学文献では、この症状を「興奮性（活動亢進型）せん妄」と表現し、錯乱、落ち着きのなさ、脅威に駆り立てられているように見えるが目的を持たない行動を特徴としている。

これこそがウェストビューでの症状だ。戦略的意図を持たず、自己認識もなく、自身の行動を全く理解していない様子で攻撃してくる人々である。

脚本の架空のシナリオが、ほとんどの視聴者が推測できないような形で正確に捉えている部分がある。記録された軍事および科学的情報源によれば、BZは「ほとんどの溶媒中で安定しており、湿った空気中での半減期は3〜4週間」であり、「土壌や水、ほとんどの表面において極めて残留性が高い」。米軍がこれを現役の兵器庫から外したのは、それが消散したからではなく、曝露した個人の行動への影響が「多様で予測不可能」であり、戦場での兵器として有用な特性ではなかったからだ。

揮発性の抗コリン剤が密閉された建物に堆積し、壁材、断熱材、換気システムに吸収され、その後、密閉された空洞を破壊する削岩作業などの解体作業によってエアロゾル化されるというシナリオは、薬理学的に筋の通った集団曝露のシナリオである。呼吸器保護具を着用せず、環境評価も行われていない構造的に脆弱な建物の内部で作業を行う解体作業員は、数分以内に吸入や皮膚接触を通じて高濃度のエアロゾル化された用量に曝露する可能性がある。

番組のシナリオが要求するすべての条件（特に、急速な発症、複数人の環境曝露、鎮静よりも攻撃性が優位であることの組み合わせ）を満たす単一の既知の化合物は存在しない。しかし、BZクラスの抗コリン剤が何年にもわたって建材に堆積・密閉され、解体によって再エアロゾル化されるという組み合わせは、現在の科学が提供できる最も薬理学的に妥当な候補である。Toxics誌の2025年のレビューでは、PCP誘導体やリゼルガミド化合物を含む新しい精神活性物質ファミリーが、臨床薬と敵対的利用の可能性のある薬剤との境界をますます曖昧にしており、合成が規制の追跡よりも早く拡散するにつれて、そのリスクは増大していると指摘されている。

エピソードで描かれたような、明らかな恐怖や目的、被害者の認識を持たずに攻撃するという暴力は、標準的な「闘争・逃走反応」ではない。攻撃性は、セロトニン（衝動的な攻撃性を抑制する）、ドーパミン（動機づけの顕著性を司る）、グルタミン酸（興奮性）、コルチゾール（ストレス反応）の相互作用によって調節される。セロトニン作動性の緊張を抑制すると同時に、ドーパミン作動性およびグルタミン酸作動性の経路を過剰に活性化する化合物は、研究者が「刺激非依存性攻撃性」と呼ぶものを引き起こす可能性がある。これは、特定の認識された脅威によって引き起こされるわけではなく、通常の抑制システムによって調節されない、暴力的に行動しようとする衝動である。

これが、番組の脚本家たちが自分たちのシナリオをゾンビの物語と区別する際に意味していることだ。影響を受けた作業員はアンデッドではない。彼らは器質性精神病、つまり脅威検出システムと抑制システムの両方が化学物質によって無効化された薬物誘発状態を経験しているのだ。

■誘拐シーンの即効性鎮静剤：薬理学的現実とドラマの脚色

シーズン8最終話の仕掛けである、ほぼ瞬時に意識を失わせる首への注射は、アクション系テレビ番組で繰り返し使われる手法であり、常に現実の薬理学を凌駕している。

現実世界で使用されている最も即効性のある臨床用鎮静剤は、急速な発症のために静脈内投与を必要とする。麻酔導入剤のゴールドスタンダードであるプロポフォールは、静脈内投与されると約40秒で意識を失わせる。別の静脈内導入剤であるエトミデートは、約60秒以内に作用する。筋肉内投与が可能なケタミンは、組織を通じた筋肉内吸収が直接の血管内投与よりも遅いため、その経路で鎮静を達成するのに3〜8分かかる。

首への注射は、たとえ血管に隣接した部位を狙ったとしても、直接の静脈内注射ではなく、筋肉内または皮下注射である。この経路から真に瞬時に意識を失わせるには、並外れた効力と脂溶性（脳に急速に移行する能力）を持つ化合物が必要となる。諜報や生物防衛の文献で最も信憑性の高い現実世界の候補は、モルヒネの約1万倍の効力を持つカルフェンタニルクラスの合成オピオイドか、メデトミジンなどの強力な動物用鎮静剤である。

番組の「首への即効性注射」は物語上の圧縮であり、薬理学的な現実ではない。しかし、その根底にある化学的性質、つまり、人が反応する前に無力化するほど速く血液脳関門を通過する、高脂溶性で超強力な化合物は存在する。ただ、テレビが示唆するよりも時間がかかるだけだ。

圧縮の構造的な理由は、番組が最も有能な2人のキャラクターを、警告も対抗策の猶予もなく、同時に無力化する必要があったからだ。ティムやルーシーに30秒の意識を与えるような薬剤であれば、彼らに30秒の抵抗の機会を与えてしまっただろう。薬理学的な真実はドラマの必要性と引き換えにされている。これは多くのアクション番組が行う取引であり、この番組は他の科学的要素をより慎重に根拠づけることで、その取引を正当化している。

■シーズン9とスピンオフ『The Rookie: North』の展望

シーズン9は、ABCのミッドシーズン・ラインナップの一部として2027年1月にプレミア放送される予定であり、『The Rookie: North』と同時期に放送される。両番組は並行して放送され、ABCがこのフランチャイズの更新戦略で明確に言及しているクロスオーバーの機会を設定する。

エリック・ウィンターは、ティムとルーシーが別々の場所に監禁される可能性を公に示唆しており、これにより捜索が2つのストーリーラインに分かれ、救出の危機感が高まることになる。ホーリーはシーズン9の冒頭が「ラブストーリー」であることを確認しており、誘拐の直前にプロポーズがあったことを考えると、シーズン9の展開は、シーズン5以来ティムとルーシーの関係性を定義してきた疑問、すなわち、2人が直面した最も過酷な状況を乗り越え、職業的かつ個人的なパートナーシップを維持できるかどうかという問題に、ついに決着をつける位置づけとなっている。

『The Rookie: North』の主役であるジェイ・エリスは、SDCCに集まったキャストにアドバイスを求めた。ネイサン・フィリオンの答えは、この番組の精神を象徴するものだった。「みんなの名前を覚えること。そうすれば、遅刻したときに謝るのがずっと簡単になるよ」

■注目ポイントQ&A

●『ザ・ルーキー』シーズン9のプレミアはいつ放送されますか？ また、第1話はどのような構成になりますか？

シーズン9は、ABCのミッドシーズン・ラインナップの一部として2027年1月に放送予定です。ショーランナーのアレクシ・ホーリーは2026年7月25日のサンディエゴ・コミコンで、新シーズンがシーズン8の誘拐のクリフハンガーから直接続く、2部構成の拡大版プレミアで幕を開けることを確認しました。

●Huluで配信されている「His Name Was Martin」のエクステンデッド・カットには何が追加されていますか？ どこで視聴できますか？

シーズン8第10話のエクステンデッド・カットは、『ザ・ルーキー』のHulu作品ページの「特典（Extras）」セクションで視聴可能です。放送版より約5分半長く、ウェストビュー精神病院内でのアクションシーンの延長、ベイリーとグレイ、ハーパーとマイルズの対話の追加、そして影響を受けた作業員を殺さざるを得なかったルーシーをティムが慰める復元シーンが含まれています。ホーリーによれば、この削除された映像がエピソードの感情的な展開に深みを与えているとのことです。

●「His Name Was Martin」で描かれたような凶暴な野生化を引き起こす実際の薬物は何ですか？

このシナリオは、抗コリン性精神化学剤の影響に最もよく似ています。これは末梢神経系と中枢神経系のムスカリン受容体でアセチルコリンをブロックする化合物で、臨床医が「活動亢進型せん妄」と呼ぶ、興奮、幻覚、錯乱、抑制の効かない攻撃性を引き起こします。軍用化合物のBZ（3-キヌクリジニルベンジラート）は、湿った空気中で3〜4週間の半減期を持ち、表面で安定していると記録されており、番組の描写に完全に一致する単一の既知の化合物はないものの、解体中のエアロゾル化による再曝露というシナリオは薬理学的に筋が通っています。

●道徳的損傷とは何ですか？ それはエピソードでのルーシー・チェンの経験にどう当てはまりますか？

道徳的損傷とは、もともと退役軍人の臨床研究から発展した心理学的概念で、たとえ法的に正当化されたり状況的に避けられなかったりした行為であっても、自分の中核となる道徳的信念に反する行為に参加したり目撃したりすることから生じる苦痛を指します。「His Name Was Martin」でのルーシーの状況はまさにその典型です。彼女は犯罪者ではなく、彼女を傷つける意図もなく、完全に制御不能な状況によって暴力的になった男性を殺しました。法的な結果は明確ですが、選択の余地がなかったとはいえ、奪われるべきではなかった命を奪ってしまったという認識は、道徳的損傷を引き起こす出来事の定義そのものです。エクステンデッド・カットで復元されたティムとルーシーのシーンは、どんな手続きもそれを処理することはできず、書類仕事の後にこそ本当のケアが始まるという番組の認識を示しています。

元記事: The Rookie Season 9: Supersized Chenford Rescue Premiere Confirmed at SDCC