映画『Coyote vs. ACME』最終予告編が公開：アニメの不条理を裁く「現実の法律」とは

ワーナー・ブラザース・ディスカバリーが税金対策のためにお蔵入りにした映画『Coyote vs. ACME』が、独立系配給会社の救済を経て2026年8月28日に世界劇場公開される。本作はアニメキャラクターのワイリー・コヨーテが架空の企業ACME社を製造物責任で訴えるというコメディだが、その根底にある法的・工学的な設定は驚くほど現実に即している。本記事では、予告編の公開に合わせて、本作が描く「トゥーン物理学」と現実の法律・技術との接点を紐解く。

■お蔵入りから約82億円での救済劇へ

Ketchup Entertainmentは2026年7月23日、『Coyote vs. ACME』の最終予告編を公開し、同日にチケット販売を開始した。また、8月28日の世界劇場公開に先立ち、7月25日にサンディエゴ・コミコン2026で初の一般向け上映を行うと発表した。この公開は、ハリウッドで最もあり得ないサバイバルストーリーの結末を意味する。大手スタジオが税金控除のために消し去ろうとした完成作を、独立系配給会社が約5000万ドル（約82億円、1ドル=164円換算）を投じて劇場公開にこぎつけたのだ。

ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は2023年11月、制作費約7000万ドル（約114億8000万円）をかけた完成済みの本作をお蔵入りにし、約3000万ドル（約49億2000万円）の税金控除を計上した。デイビッド・ザスラフCEOによるこの決定は業界全体で反発を招いた。本作は『バットガール』（予算約9000万ドル、約147億6000万円）や『Scoob! Holiday Haunt』に続き、完成しながらも公開されずにお蔵入りとなった3作目の映画となった。Amazon Prime Video、Apple、Netflixはいずれも本作の試写を行ったが、獲得を見送っている。

独立系配給会社のKetchup Entertainmentは2025年3月、約5000万ドル（約82億円）と報じられる価格で世界配給権を獲得した。同社は以前にも、WBDがお蔵入りにしたアニメーション映画『The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie』を救済し、世界興行収入1548万ドル（約25億4000万円）を記録しており、インディーズ企業がアニメーションを救うモデルの興行的な実証を果たしていた。

ワイリー・コヨーテの落ちぶれた看板弁護士ケヴィン・エイヴリーを演じるウィル・フォルテは、2026年3月のインタビューで、お蔵入りに対する自身の反応を「極度のフラストレーション、燃え上がるようなフラストレーション、多くの怒り、白熱した怒り」と表現した。さらに、この映画がたどった「クレイジーな旅」によって、結果的に2023年に通常通り公開されていた場合よりも多くの人々の目に触れることになるかもしれないと付け加えた。デイブ・グリーン監督はよりルーニー・テューンズらしい比喩を用い、「映画を作るのは、岩を丘の上に押し上げるようなものだ。それはワイリー・コヨーテが毎日やっていることだ」と語っている。

チケット販売と同時に公開された最終予告編は、アンダードッグ（負け犬）の物語を強調している。何十年にもわたってACME製品による大惨事に見舞われてきたワイリー・コヨーテが、ついにケヴィン・エイヴリーの法律事務所の看板広告を目にし、反撃を決意する。ACMEの防衛弁護士であり、ケヴィンの威圧的な元上司であるバディ・クレーンをジョン・シナが演じる。ケヴィンの姪でパラリーガルのペイジ・エイヴリー役はラナ・コンドル、裁判官役はルイス・ガスマンが務める。エリック・バウザは、ワイリー・コヨーテや、原告側チームにACMEの内部情報を提供する謎の情報提供者（ディープ・スロート）として登場するバッグス・バニーなど、9つのアニメキャラクターの声を担当している。

お蔵入り前のテスト試写では、観客スコアが90点台後半を記録し、テスト観客の約95%が「非常に良い」または「素晴らしい」と評価したとされている。この数字が正確であれば、ファミリー映画としては極めて稀な高評価となる。

■原作の訴状は正確：スラップスティックではなく設計上の欠陥

映画の前提である「ワイリー・コヨーテがACME社を製造物責任で訴え、それが米国の法廷で真面目に取り扱われる」という設定は、実は荒唐無稽ではない。映画の直接の原作となった、Ian Frazierによる1990年のThe New Yorker誌のパロディ訴状は、パロディというよりも教科書通りに正確な製造物責任の訴状のように読める。同一の製品ラインで85件の事故が記録され、すべてが同じカテゴリーの故障を引き起こしているというパターンは、米国の厳格責任法理の下では、単なる「欠陥製品」ではなく「システム上の問題」を示す。そして、システム上の問題こそが、タバコ産業、アスベスト産業、オピオイド製造業者が米国法制史上で最大の懲罰的損害賠償を科される根拠となったものだ。

Ian Frazierのオリジナルの記事は、米国地方裁判所（アリゾナ州テンピ南西部地区）でワイリー・コヨーテを代理する弁護士の冒頭陳述として書かれており、連邦消費者製品安全法（合衆国法典第15編第47章第2072条(a)）に基づき、85件の具体的なACME製品の故障をカタログ化している。この訴状が面白いのは、アニメの混沌に対して厳密な法的形式主義を適用しているからだが、構造的にも正しい。

現代の米国の製造物責任法は3つのカテゴリーの欠陥を認めており、それらはすべてACMEのカタログに登場する。

「設計上の欠陥」は、製造品質に関係なく、設計図の性質上、製品のすべてのユニットに存在する。ACMEのロケットスレッド（車輪付きのプラットフォームに固体燃料ブースターを縛り付けたもので、ブレーキや誘導システムが組み込まれていない）は、まさにこの意味での設計上の欠陥である。出荷されるすべてのユニットが設計上等しく危険なのだ。設計上の欠陥の法理（米国における欠陥製品の厳格責任を確立した1963年のカリフォルニア州最高裁判所の画期的な判決「Greenman v. Yuba Power Products」で法典化された）の下では、製品が意図された目的で使用する消費者に予見可能なリスクをもたらし、製造時に安全な代替設計が存在した場合、製造業者は責任を負う。ブレーキ機構を備えたACMEロケットスレッドは技術的に可能だったが、ACMEはそれを含めないことを選択した。

「製造上の欠陥」は、意図された設計からの逸脱であり、特定のユニットを設計図の指定よりも危険にする。ACMEの「ロードランナーを転ばせるための」巨大輪ゴム（常にユーザーに逆戻りする製品）は、製造上の欠陥である可能性がある。設計コンセプト（弾性トラップ）自体が本質的に自己破壊的というわけではないが、材料の仕様がユニット全体で一貫した逆戻り故障を引き起こしている。不法行為法第2次リステイトメント第402条A（1965年）で法典化された厳格責任の枠組みの下では、負傷した当事者は製造業者の過失を証明する必要はなく、製品に欠陥があり、それが危害を引き起こしたことを示すだけでよい。

「警告上の欠陥（マーケティング上の欠陥）」は、製品に本質的で明白でない危険性があるにもかかわらず、適切な警告が提供されなかった場合に生じる。ACMEのバットマンスーツ（「ユーザーの生涯にわたって保証」）は、教科書通りのマーケティング上の欠陥である。保証の文言は技術的には正確だが、製品の致命的な故障モードを隠蔽するように意図的に構成されている。その保証を読み、安全性の保証として理解した消費者は、実質的に誤解させられている。裁判所は一貫して、この種の保証の文言が警告上の欠陥の法理の下で訴訟の対象になると判断している。

85件の事故記録は、この文書における最も強力な法的手段である。個別の欠陥のケースでは、原告は特定のユニットに欠陥があったと主張する。しかし、同一の製品ラインで85件の事故が発生し、すべてが同じカテゴリーの故障を引き起こしている場合、それはシステム的なパターンを構成する。一貫したパターンは法的に重要である。なぜなら、それは議論を「このユニットに欠陥があった」から「製品ライン全体が不当に危険である」へと移行させるからだ。これは、20世紀に裁判所がタバコ産業、アスベスト製造業者、オピオイド販売業者に対して最大の製造物責任判決を下した教義上の根拠である。ACMEの85件の事故は、同じ種類のシステム的な証拠を構成するだろう。原告の弁護士は過失を主張するのではなく、企業責任（enterprise liability）を主張することになる。これは、Greenman裁判でロジャー・トレイナー裁判官が明確にした原則であり、個々の行為が不注意であったかどうかに関係なく、企業はその製品ラインが引き起こした傷害に対して責任を負うというものだ。

■ACMEのロケットスレッドにはホロマン空軍基地に現実のモデルがあった

ACMEのロケットスレッドは風刺だが、それが揶揄する技術は、1940年代後半にチャック・ジョーンズがワーナー・ブラザースの「ターマイト・テラス」アニメーション部門でロードランナーのアニメを制作していた頃には、完全に現実のものであり稼働していた。

JATO（ジェット補助離陸）技術は、重い荷物を積んだ航空機が短い滑走路で離陸するのを助けるために開発された固体燃料ロケットブースターを使用していた。1950年代初頭までに、米空軍はこの技術をニューメキシコ州のホロマン空軍基地での高速テストスレッドに応用した。ノースロップ社と協力して開発されたSonic Wind No. 1スレッドは、9基の固体燃料ロケットを使用し、5秒間で合計4万ポンドの推力を生み出した。精密に設計されたレールの上を走り、停止には水ブレーキシステムを使用した。スレッドの下に取り付けられたスクープが、レールの間に設置された水で満たされたダムに食い込み、運動エネルギーを熱と水しぶきに変換した。

1954年12月10日、空軍のジョン・ポール・スタップ中佐はSonic Wind No. 1に乗り、5秒間で時速632マイル（約1017km/h）に達し、一時的に地球上で最も速い人間となった。その後、重力の40倍に達する力の下で約1.4秒で完全に停止した。スタップは生き延びた。彼は実験を正確に設計していた。軍の訓練を受けたオペレーター、専用に作られたトラック、計器化された水ブレーキ、そして走行のすべてのミリ秒を記録する50〜60台の高速度カメラである。

スタップがホロマンでの29回のロケットスレッド走行から生成したデータは、自動車のシートベルト、航空機の射出座席、そしてそれ以来何百万人もの人々を保護してきた耐衝撃性基準のエンジニアリングパラメータを開発するために使用された。対照的に、架空のACMEロケットスレッドはクレーターしか生み出さなかった。スタップの安全装置がカタログに含まれていなかったからだ。

工学倫理の区別は明確である。計器化されたブレーキを備えた制御されたトラック上で訓練を受けたオペレーターのために設計されたデバイスは、正当な研究ツールである。同じデバイスが、訓練もトラックも停止メカニズムもない状態で、ソノラ砂漠にいる孤独なコヨーテに通信販売のカタログを通じて販売された場合、工学倫理の規範におけるすべてのリスク・ベネフィット分析に不合格となる。現実世界では、JATOクラスの推進システムを消費者向け製品として販売した企業は、民事責任だけでなく、連邦製品安全法に基づく潜在的な刑事責任に直面するだろう。これは誇張ではなく、Frazierのパロディ訴状が行っている正確な法的議論である。

スタップのロケットスレッドプログラムから日常言語に生き残ったもう一つの遺物がある。現在「マーフィーの法則」と呼ばれている原則だ。ホロマンでのあるテスト中、助手のエドワード・マーフィー・ジュニア大尉がテストハーネスの16個のセンサーすべてを逆向きに取り付け、すべてのセンサーからゼロの測定値が返ってきた。この事件をきっかけに、スタップは「失敗する可能性のあるものは、失敗する」という原則を明確にした。そしてACMEはその後、85の製品カテゴリーにわたってこれを実証したのである。

■ニュートン力学の代替としての「トゥーン物理学」

実写の法廷がアニメの物理法則の下で経験した傷害を裁くことができるという映画の中心的な設定は、ルーニー・テューンズの宇宙の性質に関する純粋な哲学的疑問を提起する。

ロードランナーのアニメの中では、物理法則は破られているというよりも、異なるルールセットによって支配されている。最も有名な例は、崖っぷちのサスペンションのルールだ。崖から走り落ちたキャラクターは、下を見て自分の窮状を意識的に認識する瞬間まで落ちない。これはランダムな不条理ではない。観察者の状態に対する意識的な認識が、その状態を支配する力が適用されるかどうかを決定するという宇宙における、首尾一貫した物理法則である。

この構造は、量子力学の議論の的となっている一つの解釈と驚くほど似ている。コペンハーゲン解釈は、量子系は観察されるまで明確な状態に決定されないとする。標準的な量子力学では、この原則は亜原子粒子に適用され、峡谷の上に吊るされたワイリー・コヨーテには適用されない。しかし、ルーニー・テューンズの宇宙は、観察者に依存する状態の決定を巨視的な重力にまで拡張しているにすぎない。ワイリー・コヨーテは、観察による崩壊の瞬間まで、落下している状態と落下していない状態の重ね合わせの中に一時的に存在しているのだ。

ロードランナーのアニメを一次資料として使用する「アニメーションの物理学」のコースを教えるサンノゼ州立大学の物理学者アレハンドロ・ガルシアは、このアニメが教育的にユニークに有用であると指摘している。なぜなら、物理法則が破られる正確な瞬間を特定することを学生に要求するからだ。これは、非標準的な時空幾何学をモデル化する際に理論物理学で使用されるのと同じ認知的規律である。

映画は、トゥーン物理学の世界を物語の内部（ダイエジェシス）で単に現実として扱うことで、法的な問題を解決している。ワイリー・コヨーテの経験は有効であり、彼の傷害は実際に受けたものであり、法廷は彼の証言を受け入れる。これは、ある意味で哲学的に急進的な動きである。非標準的な物理的枠組みの下で経験した苦痛は、ニュートン力学の下での苦痛と同じくらい現実的であり、法的救済を受けるに値すると主張しているのだ。

■Amazonプライムの先駆けとしてのACME社

ACME社の名前は、古代ギリシャ語で「頂点」や「山頂」を意味する「ἀκμή（akmē）」に由来する。この言葉は、1920年代のアメリカのビジネスディレクトリで電話帳対策として急増した。「Acme」という名前の企業は、アルファベット順のリストで最初に表示されたからだ。チャック・ジョーンズと彼のチームが架空の普遍的なサプライヤーにACMEを選んだのは、重層的な風刺のジェスチャーだった。すべてにおいて最高であると主張しながらすべてにおいて失敗する企業が、リストの最初に表示されることだけを目的とした歴史的なギミックにちなんで名付けられたのだ。

ターマイト・テラスの脚本家たちが知り得なかったのは、彼らがどれほど正確に未来を描写していたかということだ。アニメの中のACMEは、従来のハードウェアからジェット推進システム、地質学的異常キットに至るまで、想像し得るあらゆる製品カテゴリーを製造し、注文から数秒以内に人里離れた砂漠の場所に届ける単一ベンダーのコングロマリットである。後のルーニー・テューンズの作品では、ワイリー・コヨーテはオンラインで注文し、ほぼ瞬時に商品を受け取る。ターマイト・テラスの脚本家たちは、単一ベンダー、無限のカタログ、不可能なほど速いフルフィルメントシステムという概念を、1949年にコメディ的な不可能事として発明した。Amazon Primeは、約40年後にそれを商業的な現実に変えた。

映画の「企業の隠蔽工作」というプロットの筋書きも、現実世界のパターンに従っている。予告編によれば、ACMEは自社製品のシステム的な故障率を意図的に隠蔽していたことが明らかになる。これは、フォード・ピント（エンジニアが燃料タンクを再設計するよりも傷害の和解金を支払う方が安上がりだと計算した）、タバコ産業（何十年にもわたる発がん性研究の内部隠蔽）、ボーイング737 MAXのMCASシステム（異常報告を隠蔽する組織的な圧力が文書化されている）の文書化された内部の歴史と正確に一致する。これらのすべてのケースにおいて、最終的に成功した法理論は通常の過失ではなく、意図的な隠蔽（消費者に対する詐欺）であり、これは単なる補償的損害賠償ではなく懲罰的損害賠償を引き起こす。

この解釈において、ワイリー・コヨーテの85件の事故記録は冗談ではない。それは決定的な証拠（スモーキング・ガン）なのだ。

■注目ポイントQ&A

●『Coyote vs. ACME』はいつ劇場公開されますか？

『Coyote vs. ACME』は2026年8月28日に世界公開されます。最終予告編は2026年7月23日に公開され、同時にチケット販売も開始されました。また、劇場公開に先立ち、2026年7月25日にサンディエゴ・コミコン2026で初の一般向け上映が行われます。

●ワイリー・コヨーテがACME社を製造物責任で訴えるというのは、法的に現実的ですか？

多くの人が思っている以上に現実的です。映画のインスピレーションとなったIan Frazierによる1990年のThe New Yorker誌の訴状は、教科書通りの製造物責任の訴状として構成されています。設計上の欠陥（ロケットスレッドにブレーキシステムがない）、製造上の欠陥（巨大輪ゴムの一貫した逆戻り故障）、マーケティング上の欠陥（致命的な故障モードを隠蔽するように設計されたバットマンスーツの保証の文言）を正確に特定しています。最も重要なのは、同一の製品ラインにおける85件の事故記録が、個別の欠陥のケースを企業責任の主張へと変えるシステム的なパターンを構成していることです。これは、タバコ産業やオピオイド製造業者に対して使用されたのと同じ法理論です。Frazierの訴状で適用された厳格責任の法理は、製造業者が過失であったかどうかに関係なく欠陥製品に対する責任を負うことを確立した、1963年のカリフォルニア州最高裁判所の「Greenman v. Yuba Power Products」判決に直接由来しています。

●ACMEのようなロケットスレッドは実在の技術でしたか？

はい。チャック・ジョーンズがそれを描いていた頃には、すでに軍で活発に使用されていました。ニューメキシコ州のホロマン空軍基地にあった米空軍のSonic Wind No. 1スレッドは、9基の固体燃料ロケットを使用して合計4万ポンドの推力を生み出し、人間の被験者を5秒間で時速632マイル（約1017km/h）まで推進させました。軍のロケットスレッドとACMEの消費者向け製品の違いは、一方が正当なエンジニアリングツールであり、もう一方が製造物責任のケースとなるまさにその違いです。軍用バージョンには、訓練を受けたオペレーター、専用のトラック、計器化された水ブレーキ減速システム、そしてすべてのパラメータを監視する50〜60台の高速度カメラがありました。ACMEのカタログ版にはこれらが一切含まれていません。工学倫理の文献には、軍事レベルの危険なデバイスを制御されていない環境で訓練を受けていない消費者に販売することを指す用語があります。それは「予見可能な危険のリスク」と呼ばれ、設計上の欠陥責任が確立される基準となっています。

●なぜワーナー・ブラザースは完成した映画をキャンセルし、どのようにして『Coyote vs. ACME』は救済されたのですか？

ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのデイビッド・ザスラフCEOは、より広範なコスト削減戦略の一環として2023年11月に『Coyote vs. ACME』をお蔵入りにし、制作費約7000万ドル（約114億8000万円）の映画に対して推定3000万ドル（約49億2000万円）の税金控除を計上しました。『バットガール』や『Scoob! Holiday Haunt』に対する同様の扱いと並んで、この決定は業界全体で大きな反発を招き、最終的にWBDは制作チームが他の配給会社に映画を売り込むことを許可しました。Amazon、Apple、Netflixは試写を行いましたが獲得を見送りました。最終的に、独立系配給会社のKetchup Entertainmentが2025年3月に約5000万ドル（約82億円）と報じられる価格で世界配給権を獲得し、2026年8月28日に世界劇場公開されることになりました。

元記事: Coyote vs. ACME Drops Final Trailer: The Real Law Behind Every Rocket Sled Disaster