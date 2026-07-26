NVIDIA、GeForce全ラインのGPUキット価格引き上げを通知か　旧世代にも影響

NVIDIAがグラフィックスカード製造パートナーに対し、GeForce製品向けGPUキットの広範な価格引き上げを通知したと報じられている。AI向けメモリである広帯域メモリ（HBM）の需要拡大に伴うGDDRメモリの供給不足が背景にあり、最新のRTX 50シリーズだけでなく、旧世代の低価格帯・ミドルクラス製品にも影響が及ぶ可能性がある。

■ミドルクラスにも波及するGPUキットの価格引き上げ報道

ミドルクラス製品の価格が安定しているとみてGPUの購入を見送っていた消費者にとって、購入機会は狭まりつつあるかもしれない。NVIDIAはアドインボード（AIB）パートナーに対し、GDDR7を搭載するBlackwell世代のRTX 50シリーズと、GDDR6を使用する旧世代のGeForce製品を対象とした、広範なGPUキットの価格引き上げを通知したと報じられている。これにより、メモリ価格高騰の第1波を免れていた低価格帯やミドルクラスの購入者も、直接的な影響を受けることになる。

NVIDIAは、ASUS、MSI、Gigabyteなど、店頭向けグラフィックスカードを製造・販売するボードパートナーに対し、GPUダイと所定容量のビデオメモリを組み合わせた「GPUキット」を供給している。メモリコストが上昇すればキット全体の価格も上がり、AIBには認定された代替調達ルートが存在しない。TweakTownの報道によると、NVIDIAは2026年5月、RTX 5090と中国市場向けモデルのRTX 5090D V2に限定してキット価格を引き上げており、今回の通知は2026年に入って2回目となる。今回は対象範囲が広く、これまで安定して手頃な価格を維持してきたカードにも影響が及ぶ見通しだ。

この情報は、サプライチェーンに情報源を持つ台湾のハードウェアメディアBenchLifeが最初に報じ、その後24時間以内にTechPowerUpが独自に確認したほか、VideoCardz、PC Gamer、OC3D、KitGuruも相次いで報じた。BenchLifeの報道を翻訳した内容によると、パートナー企業はGDDR7搭載のBlackwellラインナップに加え、「GDDR6メモリを使用するGeForce製品」を対象としたキット価格引き上げの正式な通知を受け取ったという。対象には、2021年の発売当初の希望小売価格（MSRP）に近い価格で2026年7月に米国の小売店へ予想外の復帰を果たしたRTX 3060 12GBなど、再投入されたRTX 30シリーズ製品も含まれる。この有利な価格設定は、今後維持できなくなる可能性がある。

同じBenchLifeの報道によると、パートナー企業はGPU冷却システム、PCB（プリント基板）の製造、パッケージングについてもコスト上昇を負担している。ただし、その上昇幅は、キット価格改定の主因であるメモリ関連のコスト増より小さいという。

■AI向けHBMと消費者向けGDDRの生産競合

価格上昇の中心にあるのは、AIデータセンター向けアクセラレータに使用される広帯域メモリ（HBM）と、消費者向けゲーミングGPUに使用されるGDDR7およびGDDR6という、2種類の高性能メモリを巡る経済条件の不均衡だ。両カテゴリーは、世界の主要DRAMメーカーであるSamsung、SK Hynix、Micronの製造能力を取り合っている。

HBMは、従来型DRAMよりもダイあたりの物理的な面積が大きい。MicronのCEOであるSanjay Mehrotra氏は、HBM3Eのダイが、同容量のDDR5モジュールのおよそ2倍の大きさになると説明している。ダイが大きければ、1枚のウェハーから製造できる個数は少なくなる。そのため、ウェハーをHBMに割り当てると、標準的なGDDR7などに割り当てた場合と比べ、生産できるメモリの総ビット数が大幅に減少する。

一方、HBMはAI顧客に対して1単位あたりはるかに高い価格で販売できる。Google、Microsoft、Meta、Amazonなどのハイパースケーラーは、利用可能なHBM供給を吸収するほどの、上限を明確に定めない注文を出している。メモリメーカーは消費者向けメモリの供給量ではなく利益率を重視して生産を最適化するため、製造能力もHBMへとシフトしている。

AI向けGPUダイにHBMスタックを接続するために必要なTSMCの先端パッケージング技術「CoWoS」も、第2のボトルネックになっている。CoWoSの生産能力は2026年後半までに月産12万〜14万ウェハーへ拡大すると推定されているが、依然として全能力が予約済みの状態だ。NVIDIAだけで、H100、B200、GB200データセンター向けアクセラレータのために、割り当ての約60%を使用しているとされる。

ここに現在のGPU市場が抱える構造的な皮肉がある。NVIDIAを世界で最も利益を上げる企業の一つに押し上げたAIアクセラレータ事業そのものが、メモリ不足を引き起こす最大の需要要因となり、同社による消費者向け製品の投入を妨げ、AIBパートナーに小売価格の引き上げを迫っている。

■メモリコスト高騰でRTX 50 SUPERは保留

3GB GDDR7の価格高騰による最も目立った影響を受けている製品が、NVIDIAのRTX 50 SUPERシリーズだ。計画されているRTX 5080 SUPER、RTX 5070 Ti SUPER、RTX 5070 SUPERは、ハードウェアとしては準備が整っていると報じられている。少なくとも1社のボードパートナーが量産可能なGPUを受け取ったものの、NVIDIAはパートナーに対し、発売を無期限で保留するよう指示したという。

理由はコスト計算にある。SUPERシリーズは、既存のBlackwellラインナップが採用する標準的な2GBチップではなく、より高密度な3GB GDDR7モジュールを使用する計画だ。現在、3GB GDDR7モジュールの価格は1個60〜70ドル（約9,800〜11,500円、1ドル＝164円換算）であるのに対し、2GB GDDR7モジュールは約20ドル（約3,300円）とされる。

256ビットバスで24GBのVRAMを実現するために8個のモジュールを使用するRTX 5080 SUPERの場合、部品表（BOM）に占めるメモリ部分のコストだけで480〜560ドル（約7万8,700〜9万1,800円）に達する。標準的な2GBチップを使用した場合の約160ドル（約2万6,200円）と比べると、GPUダイ、PCB、冷却機構、電源供給部品、AIBの利益を考慮する前から、メモリだけで320〜400ドル（約5万2,500〜6万5,600円）のコスト増となる。Tech4Gamersは、発売延期に関する分析でこの点を詳しく取り上げている。

価格差は容量差に比例していない。3GB GDDR7ダイの密度は24Gbitであるのに対し、2GBチップは16Gbitだ。高密度ダイは同じプロセスノードでも歩留まりが低く、欠陥の影響も受けやすいため、供給不足時には容量の増加率を上回るコスト上昇が生じる。

また、KitGuruの報道によると、NVIDIAは利用可能な3GB GDDR7チップを、RTX Pro 6000 BlackwellやRubin CPX AIカードなど、より利益率の高い製品へ振り向けているという。こうした製品では、メモリコストの上昇をエンタープライズ顧客向けの価格に転嫁しやすい。

業界アナリストの間では、メモリ価格の状況が改善することを条件に、RTX 50 SUPERシリーズの最も現実的な発売時期として2026年後半またはCES 2027が挙げられている。NVIDIAは公式な発売時期を示していない。

同様に保留されているのが、3個の3GB GDDR7チップを必要とするRTX 5050 9GBだ。現在の価格では、3個のモジュールだけで180〜210ドル（約2万9,500〜3万4,400円）となり、前世代のミドルクラスカードの小売価格に迫る。

■AMDやIntelも逃れられない業界全体の問題

この問題に直面しているのはNVIDIAだけではない。AMDのRadeon RX 9000シリーズはGDDR7ではなくGDDR6を使用しているが、GDDR6もまた、今回の供給問題を引き起こしているメモリ生産能力の広範な再配分の影響を受けている。

VideoCardzが引用したBoard Channelsのサプライチェーン情報によると、AMDはボードパートナーに請求するGDDRメモリキットの価格を、2026年7月から約10%引き上げたという。これは約半年間で2回目の値上げとなる。さらに、2026年後半にはRadeonラインナップ全体で10〜15%の追加値上げが予想されている。

消費者向けに価格を抑えた選択肢を提供するため、NVIDIAとSamsungがSamsungの成熟プロセスを用いる製造ラインで生産を再開したRTX 3060 12GBも、GDDR6を使用している。2021年の発売当初のMSRPに近い価格で再投入された同製品も、NVIDIAによる最新のキット価格引き上げ通知の対象に明確に含まれている。復帰時の価格でこのカードを購入した消費者は、2026年に利用できた中で最も有利な価格で入手できたことになる。今後生産される製品は、より高価になる。

同じくGDDR6を使用するIntel Arc GPUシリーズも、同様に影響を受ける。消費者向けグラフィックスメモリを使用するGPUベンダーで、この根本的な供給不足の影響を受けない企業は現在存在しない。

■アナリストの予測と購入検討者への影響

短期的な状況改善を期待する購入者にとって、供給側のデータは楽観できる内容ではない。IDCによる2026年のDRAM供給予測では、供給量は前年比16%増となる見通しだが、これは過去の標準的な増加幅である20〜30%を下回る。供給能力の増加分がHBMの生産に吸収されるためだ。IDCは現在の状況を、周期的な調整ではなく、製造能力の「恒久化する可能性のある戦略的な再配分」と位置付けている。

IntelのCEOであるLip-Bu Tan氏は、メモリ業界の主要企業との直接の対話を根拠に、「2028年まで緩和はない」と公に述べている。TrendForceは、従来型DRAMの契約価格が2026年第1四半期に前四半期比で90〜95%上昇し、グラフィックスDRAMについては2026年第2四半期も一段の上昇が続くと予測している。

世界のDRAM生産のほぼすべてを担う主要3社の一つであるSK Hynixは、2027年が供給不足の最も深刻な年となり、供給逼迫が2030年まで続く可能性があると警告している。

Micron、Samsung、SK Hynixの新しい製造施設は建設中だが、相当規模の追加生産が実現するのは早くても2027年後半になる見通しだ。複数のアナリストは、AIインフラの展開ペースを考慮すると、その時期でさえ楽観的だとみている。

購入者への実際の影響は明確だ。GPU購入者が2026年前半に経験した相対的な価格安定期は終わりつつある。ただし、NVIDIAによるキット価格の引き上げが、直ちに小売価格の上昇として現れるわけではない。AIBは新しいキットを注文する前に既存在庫を販売し、一部の企業は値上げ分の一部を負担して、小売価格への転嫁を抑える可能性がある。

それでも方向性は明確だ。今回の通知後に注文されたキットから組み立てられるGPUは、それ以前に製造された同等のカードよりコストが高くなる。

NVIDIAは「すべてのGeForce SKUの出荷を継続しており、メモリの供給量を最大化するため、サプライヤーと緊密に連携している」と公式に説明している。この声明は現在も有効だが、価格については触れていない。

GPUの購入を検討する消費者にとって、判断の前提は変わった。新しいメモリ工場の稼働、RTX 50 SUPERの発売発表、AIインフラ購入者による需要の鈍化など、一般的な購入判断の期間内にメモリ価格の上昇圧力を反転させる明確な材料は見当たらない。価格の正常化を待つことは、半導体サプライチェーンの構造的な方向性に反する展開を期待する判断になりつつある。

なお、前世代のカードを検討する購入者には、依然として選択肢が残されている。RTX 4070、RTX 4070 Ti、RX 7800 XT、RX 7900 GREなど、現在の深刻な供給不足が始まる前に調達されたメモリを搭載するカードだ。これらは同じ部品を巡ってAIインフラ購入者と競合しないため、価格上昇圧力が比較的小さい。ミドルクラスからハイエンドまでの現行世代カードでは、供給不足は構造的なものであり、入手可能なあらゆる情報から判断して、短期間では解消しそうにない。

■注目ポイントQ&A

●なぜ2026年にGPUの価格が再び上昇しているのですか？

NVIDIAがAIBパートナーに対し、GDDR7を使用するBlackwell世代のRTX 50シリーズと、GDDR6を使用する旧世代のGeForce製品を対象に、GPUキットの価格引き上げを通知したためです。根本的な原因は、AIデータセンター向けアクセラレータ用の広帯域メモリ（HBM）へ、半導体ウェハーの生産能力が構造的に再配分されていることにあります。世界のDRAMのほぼすべてを生産するSamsung、SK Hynix、Micronが、AI顧客に対してウェハーあたりではるかに高い価格で販売できるHBMへ生産能力を移したことで、消費者向けのGDDR7とGDDR6の供給が減少しています。その結果、メモリメーカーからGPUベンダー、AIB、小売店へと続く供給網全体でコストが上昇しています。

●RTX 50 SUPERはいつ発売されますか？

NVIDIAは変更後の発売時期を示していません。ハードウェアは準備が整っており、少なくとも1社のAIBが量産用GPUを受け取ったと報じられていますが、NVIDIAはパートナーに対し、すべての発売準備を保留するよう指示したとされます。遅延の直接的な原因は、標準的な2GBチップが約20ドル（約3,300円）であるのに対し、3GB GDDR7モジュールが1個60〜70ドル（約9,800〜11,500円、1ドル＝164円換算）に達していることです。8個のモジュールを使用するRTX 5080 SUPERでは、メモリの部品コストだけで480〜560ドル（約7万8,700〜9万1,800円）になります。業界では2026年後半またはCES 2027が有力な時期として挙げられていますが、確定した情報ではありません。GDDR7の価格が改善しなければ、一部のモデルは現在計画されている構成のままでは発売されない可能性もあります。

●GPUは今買うべきですか、それとも待つべきですか？

現在のサプライチェーンデータとアナリスト予測に基づけば、値下がりを待つことは、メモリ市場の構造的な方向に反する展開を期待する判断となります。IDCは今回の供給不足を、恒久化する可能性のある戦略的な再配分と位置付けています。IntelのCEOであるLip-Bu Tan氏は、2028年まで緩和は期待できないと公に述べ、SK Hynixは2027年が供給不足の最も深刻な年になると警告しています。現在のGPUが正常に動作し、必要な処理をこなせている場合は、そのまま使用し続けることが経済的に最も合理的です。購入が必要な場合は、深刻な供給不足が始まる前のメモリを使用するRTX 4070クラスやRX 7800 XTクラスなどの前世代カードが、現行世代より価格上昇圧力の小さい選択肢となります。

●GDDR7の供給不足はAMD Radeonカードにも影響しますか？

はい。AMDのRadeon RX 9000シリーズはGDDR7ではなくGDDR6を使用していますが、GDDR6の供給も、HBMへの生産能力再配分という同じ要因によって制約を受けています。報道によると、AMDは2026年7月からAIBパートナー向けGDDRメモリキットの価格を約10%引き上げました。これは約半年間で2回目の値上げです。2026年後半には、Radeon RX 9000シリーズ全体でさらに10〜15%の値上げが予想されています。同じくGDDR6を使用するIntel Arcカードも同様に影響を受けるため、現在の消費者向けGPUベンダーで、根本的なメモリ不足の影響を受けない企業はありません。

元記事: Not Just Flagships: NVIDIA Raises GPU Kit Costs Across Entire GeForce Lineup