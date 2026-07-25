ThinkBook 16p Gen 6にRTX 5070 12GB版を追加、筐体は据え置きでVRAMに余裕

Notebookcheckが2026年7月22日に報じたところによると、レノボはThinkBook 16p Gen 6の構成オプションを拡充し、インテルのCore Ultra 9 290HX Plusプロセッサーと、12GBのGDDR7 VRAMを搭載するNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを追加した。筐体設計の変更はなく、16インチのアルミボディ、165Hz駆動の3.2K IPSディスプレイ、85Whバッテリーは従来モデルからそのまま引き継がれている。Notebookcheckは2025年12月のレビューで、従来モデルを「最高クラスの16インチ・マルチメディアノートPCの一つ」と評価していた。

今回の刷新の狙いは明快だ。従来のThinkBook 16p Gen 6が搭載する8GBのVRAMでは負荷の高いクリエイティブ作業に余裕がないと考え、購入を見送っていたユーザーに対し、同じ世代の中で直接的なアップグレード先を提供する。ディスプレイのキャリブレーション、筐体品質、熱設計、拡張オプションは変わっておらず、違うのはプロセッサーとGPU、VRAM容量である。

価格や発売時期はまだ発表されておらず、既存のRTX 5060構成からどの程度の価格差になるかは未確定だ。

■RTX 5070 12GBが実際にもたらすもの、もたらさないもの

まず明確にしておくべき点がある。今回搭載されたRTX 5070の12GB版は、一般的な意味で高速化されたGPUではない。2026年4月から5月にかけて公開された第三者ベンチマークでは、12GB版のRTX 5070 Laptop GPUは合成ベンチマークにおいて8GB版とほぼ同等の性能を示している。これは、両バージョンが同じ128bitメモリバス、4,608基のCUDAコア、384GB/sのメモリ帯域幅を共有しているためであり、この仕様は同GPUが発表された4月28日にも確認されている。VRAM容量の増加は、16ギガビットモジュールに代えて24ギガビットモジュールという高密度なメモリチップを採用したことによるもので、バス幅の拡張やチップ数の増加によるものではない。増えたのは容量であり、スループットではない。

この違いは見た目以上に重要だ。大規模なローカル言語モデルの推論、ネイティブの3.2K（3200×2000）解像度でのメモリ負荷の高いゲーム、複雑なテクスチャを扱う3Dシーン管理など、ワークロードが8GBの上限に達する場合、12GB版は実際に測定可能な効果をもたらす。初期のベンチマークデータによると、270億パラメータのローカルLLMを最高品質の設定で実行した場合、12GB版のRTX 5070は8GB版を大幅に上回る性能を示した。一方、量子化された90億パラメータの設定では、両者の性能は同等だった。理由は単純で、90億パラメータでは8GB版のVRAMが飽和しないが、270億パラメータでは容量の余裕を完全に使い切ってしまうためだ。

もう一つ、買い手が理解しておくべき変数が、総グラフィックス電力（TGP）の上限が115Wに設定されている点だ。ゲーミングノートPCでは、RTX 5070を140～175Wで動作させることが多く、その電力枠では同じチップから明確に高いGPU性能を引き出せる。ThinkBook 16p Gen 6は、RTX 5060とRTX 5070の両方を同じ115Wの上限で動作させている。これは、ゲーミング機ではなくプロ向けクリエイターノートPCとしての位置づけに沿った、意図的な設計上の選択だ。筐体の熱設計と動作音は、この電力レベルでクリエイティブ作業を持続的に実行することを想定して最適化されている。GPUの生の処理性能を最大限に重視する買い手は、構成を比較する際、VRAM容量だけでなくTGPも併せて評価すべきだろう。

とはいえ、RTX 5070 12GB版はNVIDIAのBlackwellアーキテクチャを採用しており、Blackwell世代のDLSS 4マルチフレーム生成機能は電力上限にかかわらず利用できる。対応するゲームやアプリケーションでは、DLSS 4はネイティブにレンダリングされた1フレームにつき最大3フレームをAIで生成し、合計の出力フレーム数を最大4倍にできる。これにより、ゲームやGPUアクセラレーションを利用した動画プレビューなど、映像出力を伴うワークロードではTGPの制約をある程度補える。

■なぜRTX 5070には2種類のメモリ構成が存在するのか

12GB版のRTX 5070 Laptop GPUは2026年4月に発売された。これは、継続するGDDR7メモリの供給制約に対するNVIDIAの対応の一環だった。NVIDIAのドライバーパッチノートによると、12GB構成を実現する24ギガビットメモリモジュールは、8GB版で使用される16ギガビットモジュールとは別の調達元となる在庫をノートPCメーカーに提供する目的で導入された。両バージョンは異なる価格帯で併存し、どちらを採用するかはOEMが製品構成ごとに選択する。

GDDR7自体は、従来世代のノート向けGPUで使用されていたGDDR6から大きく進歩した規格だ。Micronの仕様によると、GDDR7はPAM3（3値のパルス振幅変調）信号方式により、ピン当たり最大32Gbpsを実現する。GDDR6より帯域幅が約60％広く、電力効率も50％以上向上している。8GB版と12GB版のRTX 5070はメモリ規格とモジュール数が同じであるため、いずれもこうしたGDDR7の特性を等しく利用できる。

■同じ筐体、大きく異なるCPU性能の上限

今回追加されたCPUの目玉は、インテルの24コアArrow Lake HXフラッグシップであるCore Ultra 9 290HX Plusだ。このプロセッサーは今回のアップデート以前、主にRazer Blade 18 2026、MSI Raider 16 Max HX、Alienware 16X Auroraなどのハイエンドゲーミング機に搭載されていた。Alienware 16X AuroraはAmazonで3,459ドル（約56万7,300円、1ドル＝164円で換算）と記載されている。Notebookcheckのベンチマークによると、290HX Plusは、従来のレビュー機に搭載されていたCore Ultra 7 255HXと、ミドルクラスのCore Ultra 9 275HXの双方を明確に上回るマルチコア性能を示している。

動画編集、3Dレンダリング、ソフトウェアのコンパイル、大規模なAI推論処理など、CPU依存度の高いワークロードにおいて、290HX Plusは従来のThinkBook 16p Gen 6構成より明確に上位の性能を提供する。一方、ゲームの大半を含むGPU依存度の高いワークロードでは、引き続きGPUとそのTGP上限が性能を左右する主要な要因となる。

レノボは、より下位のCPUオプションとしてCore Ultra 7 251HXも追加した。18コアの251HXは既存のCore Ultra 7 255HXより下位に位置し、Notebookcheckの比較ベンチマークによると、マルチコアワークロードでは290HX Plusより20％以上低い性能となる。ThinkBook 16p Gen 6を初めて検討する買い手は、どのCPUグレードを選択するかを慎重に確認する必要がある。構成による性能差は以前より大きくなっている。

■ゲーミングノートPC並みのCPUを搭載したクリエイター向けノート

ThinkBook 16pは、レノボの製品ラインアップの中で一貫して独特な位置を占めてきた。クリエイティブ職向けに設計され、ゲーミング向けのLegionではなくThinkBookブランドに属しながら、ゲーミンググレードのGPU構成を採用してきた。そして今回、価格が大幅に高いゲーミングフラッグシップ機と同等のCPUグレードに並んだ。

そうしたゲーミング機との違いは意図的なものだ。控えめなツートーンのアルミ筐体、RGBライティングを備えない外観、ゲーミングUIではなく生産性を重視したソフトウェア構成などに、その方針が表れている。

会議室や顧客との打ち合わせでも業務用デバイスとして違和感のない外観を保ちながら、ゲーミンググレードのCPUとGPU性能を必要とする買い手にとって、RTX 5070 12GBを搭載したThinkBook 16p Gen 6は、そのギャップの多くを埋める製品となる。筐体、ディスプレイ、バッテリー、接続性が変わっていないため、従来構成に対する既存のレビューも大部分が引き続き参考になる。

■価格はまだ発表されていない

本稿執筆時点で、レノボはRTX 5070 12GBおよびCore Ultra 9 290HX Plus構成の価格や発売時期を公表していない。RTX 5070 12GB構成のThinkBook 16p G6は、レノボのPSREFデータベースに2026年5月6日付のエントリーとして掲載されているものの、地域別の価格は確認されていない。

従来のThinkBook 16p Gen 6を検討したものの、VRAM容量への懸念から購入を見送っていた買い手にとっては、同じ筐体世代の中で利用できるアップグレード先が確認されたことになる。

■レノボは中国企業であること：中国法が求める義務

Lenovo Group Limitedは香港で法人登記され、主要な事業運営拠点を北京に置いている。レノボの株式のおよそ30％は、中国科学院が過半数を保有するLegend Holdings Corporationによって保有されている。中国科学院は政府系の研究機関である。以下の3つの中国法がレノボの世界的な事業運営に適用され、企業方針、サーバーの設置場所、西側諸国での法人登記によって適用を免れることはできない。

2017年施行の中国国家情報法第7条は、中国の管轄下にあるすべての組織と国民に対し、国家の情報活動を支持、支援、協力することを求めている。この義務は中国国内で行われる活動だけでなく、レノボの世界的な事業運営にも適用される。

2017年施行の中国サイバーセキュリティ法は、データの国内保存要件を定めるとともに、ネットワーク運営者に対し、要請に応じて政府によるデータへのアクセスに協力することを求めている。

2021年施行の中国データセキュリティ法は、国家安全保障に関する調査への協力を含む、政府によるデータアクセスに関する追加の義務を定めている。

これらは価格と比較して判断する種類のリスクではなく、固定された法的条件である。レノボのプライバシーポリシー、米国における企業構造、西側諸国を拠点とする同社幹部の説明のいずれも、中国国家情報法に基づく法的要件を上書きすることはできない。

レノボについて記録されているセキュリティ上の経緯には、次のようなものがある。2006年には、米国務省が中国資本に伴うリスクを理由にネットワークでの使用を禁止した。2007年には英国の情報機関MI5がバックドアを特定したとする評価を行い、これを受けてファイブ・アイズの情報機関パートナーである米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが、レノボ製デバイスを機密システムから除外した。

2008年には、イラクに展開していた米海兵隊で使用されたレノボ製ノートPCが中国へデータを送信していたことが判明した。2015年にはプリインストールソフトウェア「Superfish」の問題が公表された。2019年の米国防総省監察総監報告書はSuperfishについて、ユーザーの認証情報を監視し、ユーザーデータを中国本土のストレージセンターへ送るよう設計された「情報集約ツール」と表現した。

2025年7月には、セキュリティ企業Binarlyが、レノボ製デバイスで使用されているInsyde BIOSファームウェアの6件の脆弱性（CVE-2025-4421～CVE-2025-4426）を公表した。このうち4件は深刻度「高」と評価された。脆弱性は、OSが読み込まれる前に動作し、OSを再インストールしても影響が残り得るファームウェア層であるシステム管理モード（SMM）に関係するものだった。これらの事例は、TechTimesによる過去のレノボ製ハードウェア関連報道で取り上げられている。

ThinkBook 16p Gen 6が収集する可能性のあるデータには、Lenovo Vantageを含むレノボのソフトウェアを通じて収集される位置情報、利用パターン、診断テレメトリー、アプリケーションの動作状況、ハードウェア構成情報がある。これらはいずれも、前述の法律に基づく政府の情報提供要請の対象となる可能性がある。ThinkBook 16p Gen 6を対象とする独立した第三者によるセキュリティ監査は公表されていない。

読者がリスクへの露出を軽減するためにできることはあるが、完全には排除できない。プリインストールされたOSを消去し、レノボのリカバリーパーティションではなく、マイクロソフトの公式インストールメディアからWindowsを再インストールする。ハードウェアの動作に必要のないレノボ製ソフトウェアをすべて削除し、必要なハードウェアドライバーはレノボのPSREFデータベースから取得する。Windowsのタスクスケジューラでレノボのテレメトリーサービスを無効化し、レノボが継続的に公表するBIOSセキュリティ情報を確認する。ファームウェアの修正プログラムも速やかに適用すべきだ。

こうした対策のいずれも、中国を本拠とする企業としてレノボが負う構造的な法的義務を完全に解消するものではない。ここで説明した法的枠組みは、機密性の高い業務データ、政府データ、機密指定されたデータをこのハードウェアで扱う買い手にとって、考慮すべき背景となる。

■RTX 5070 12GB搭載のThinkBook 16p Gen 6は買いか

RTX 5070 12GBを搭載したThinkBook 16p Gen 6が適しているのは、特定の買い手だ。ゲーミンググレードのGPU性能を備えながら業務用デバイスらしい外観を持つ16インチノートPCが必要で、ローカルAI推論や高解像度のクリエイティブ作業に対応できる十分なVRAM容量を求めるユーザーが該当する。X-Riteの色精度基準に合わせてキャリブレーションされたディスプレイと、すでに高い評価を得ている筐体も特徴だ。

RTX 5060構成に対する既存のレビューが大部分で引き続き有効であることも利点となる。筐体、熱設計、ディスプレイ、接続性が同じであるため、レビュー実績のないまったく新しい設計の製品を購入する場合より判断材料が多い。

一方、この構成が適さないのは、ゲームにおけるGPUの生の処理性能を最優先する買い手だ。115WというTGP上限は実際の性能上の制約となる。同じRTX 5070チップを搭載するゲーミング機は通常、25～60W高い電力枠で動作させている。また、機密性の高いデータを扱う買い手にとって、前述の中国法に関する項目は任意の参考情報ではなく、購入条件の一部である。

価格が発表されれば、既存のRTX 5060構成に対する上乗せ額が、VRAM容量の増加に見合うかどうかを判断できる。その情報はまだ明らかになっていない。

■注目ポイントQ&A

●8GBのVRAMで十分ですか。それともRTX 5070 12GBへアップグレードする価値がありますか。

ThinkBook 16p Gen 6のネイティブ3.2K解像度で多くのクリエイティブ作業を行う場合、8GBでは余裕が少なくなりつつあります。12GB版は、大規模なローカル言語モデルの推論、およそ130億パラメータを超えるモデル、VRAMを使い切るような3Dシーン、ネイティブ解像度で高密度のテクスチャを使用するゲームにおいて、意味のある余裕をもたらします。

ただし、12GB版はメモリバスを拡張したものではなく、より高密度なメモリチップを採用したものです。そのため、帯域幅の384GB/sとGPUの生の演算性能は、両バージョンでほぼ同じです。今回のアップグレードで増えるのはVRAM容量であり、GPUの処理速度ではありません。使用するワークロードが日常的に8GBの上限に達しているなら、アップグレードには実質的な意味があります。上限に達していない場合、GPU性能は既存構成と変わりません。

●115Wという同じTGP上限は、ThinkBook 16p Gen 6のゲーム性能にとって何を意味しますか。

TGP（総グラフィックス電力）は、持続的な負荷がかかった状態でGPUが使用できる電力を示します。Razer、MSI、AlienwareのゲーミングノートPCは、同じRTX 5070チップに140～175Wを割り当てることが多く、その結果としてより高い性能を引き出しています。

ThinkBook 16p Gen 6はRTX 5060とRTX 5070のいずれも115Wに制限しています。これにより、ゲーム時のピーク性能より持続的なワークロードを重視した、比較的静かで発熱の少ないマシンとなっています。BlackwellのDLSS 4マルチフレーム生成機能は、対応タイトルでは見かけ上の差をある程度縮めますが、より高いTGPがもたらす演算性能の余裕を完全に代替するものではありません。

●レノボは中国企業ですか。そのことはThinkBook 16p Gen 6に影響しますか。

レノボは主要な事業運営拠点を北京に置き、香港で法人登記されています。同社は2017年施行の中国国家情報法の適用を受けています。同法は、中国の組織に政府の情報活動への協力を法的に求めており、この義務はレノボの世界的な事業運営にも適用されます。中国サイバーセキュリティ法（2017年）とデータセキュリティ法（2021年）も、政府によるデータアクセスに関する追加の義務を定めています。レノボのプライバシーポリシーや西側諸国における企業構造によって、これらの法律を上書きすることはできません。

レノボには、2015年のSuperfishプリインストール問題や、セキュリティ企業Binarlyが一部を深刻度「高」と評価した2025年のBIOSファームウェア脆弱性など、記録されたセキュリティ関連の事例があります。さらに、中国へのデータ送信を主張する2026年の集団訴訟案「Christy v. Lenovo」（事件番号3:26-cv-01133）もあります。この訴訟は係争中であり、判決は出ていません。機密性の高い業務データを扱う買い手は、購入前に本記事のセキュリティに関する項目を確認することをおすすめします。

●Core Ultra 9 290HX Plusは、従来のThinkBook 16p Gen 6のCPUと比べてどう違いますか。

従来のNotebookcheckレビュー機には、20コアのArrow Lake HXプロセッサーであるCore Ultra 7 255HXが搭載されていました。290HX Plusはコア数が4つ増えて合計24コアとなり、クロック上限も性能コアで最大5.5GHzに向上しています。255HXは最大5.2GHzです。また、Arrow Lakeの分離型タイルアーキテクチャに伴うメモリレイテンシーの不利を軽減する、より高速なダイ間インターコネクトを備えています。

Notebookcheckのベンチマークによると、290HX Plusは255HXとミドルクラスの275HXの双方を、マルチコア性能で大幅に上回っています。動画エンコード、3Dレンダリング、コンパイル、大規模な推論処理など、CPU依存度の高いワークロードでは、明確に上位の性能を提供します。GPU性能がボトルネックとなるタスクでは、引き続きTGP上限が制約要因となります。



元記事: ThinkBook 16p Gen 6 Adds RTX 5070 With 12GB VRAM: Same Chassis, More Headroom