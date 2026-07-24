AT&T、ネット契約純増が過去最高　自社株買いを100億ドルに増額、融合戦略でStarlinkに対抗

AT&Tが2026年7月22日に発表した第2四半期決算では、光ファイバーと固定無線アクセス（FWA）を合わせたブロードバンド契約数が64万6000件の純増となり、四半期として過去最高を記録した。この結果は市場予想を上回っただけでなく、衛星ブロードバンド、とりわけSpaceXのStarlinkがAT&Tの競争力を損なうとの見方に対する、経営陣の反論材料にもなった。

ジョン・スタンキーCEOは同日の決算説明会で、衛星通信が対応するのはAT&Tの地上ネットワークで到達できないトラフィックの約2%であり、地上網の代替ではなく「コーナーケース（限定的な例外）」だと主張した。今回の数字が示しているのは、より重要な競争がAT&Tの得意分野で進んでいるということだ。光ファイバーとモバイルを組み合わせたバンドルにより、解約しにくく、収益性が高く、Starlinkの影響を受けにくい顧客基盤が形成されつつある。

AT&Tが「コンバージェンス（融合）」と呼ぶこのバンドルの優位性は、第2四半期の好業績に付随するものではなく、その好業績を生み出す仕組みそのものである。

■過去最高のインターネット純増数と決算のハイライト

調整後1株当たり利益（EPS）は0.65ドルとなり、アナリストのコンセンサス予想である0.59ドルを約10%上回った。GAAP基準のEPSは0.66ドルで、前年同期の0.62ドルから増加した。売上高は前年同期比2.3%増の316億ドル（約5兆1824億円、1ドル＝164円換算）となったが、コンセンサス予想の約317億5000万ドルをわずかに下回った。ただし、この小幅な売上高の未達は、EPSが予想を上回ったことで大きく目立たなくなった。調整後EBITDAは5.2%増加し、フリーキャッシュフローは前年同期の44億ドルから47億ドルへ改善した。

加入者動向では、ポストペイド携帯電話の純増数が43万2000件に達し、アナリスト予測の約33万8500件を10万件近く上回った。ポストペイド携帯電話の月間解約率は0.86%を維持した。この数字は重要である。月間解約率0.86%は年間では約10%の顧客離脱に相当する一方、AT&Tが参考にしている欧州の固定通信・モバイル融合モデルでは、ブロードバンドとモバイルを1つのアカウントにまとめることに成功した通信事業者が、解約率を30～50%低減した実績がある。

今回の中心となったのはインターネット事業の数字だ。光ファイバーは36万7000件、FWAは27万9000件の純増となり、合計64万6000件はAT&Tの従来記録を更新した。スタンキーCEOは、光ファイバーの純増数についても第2四半期として過去最高だったと説明した。

高度ホームインターネットサービスの売上高は前年同期比で27%以上増加した。光ファイバー事業の成長に加え、2026年第1四半期に完了したLumen Technologiesの事業買収も寄与した。AT&Tの光ファイバー網は現在、個人・法人を合わせて3860万カ所を超え、2026年末までに4000万カ所を超えるという目標に向けて計画どおり進んでいる。

■防壁となる「コンバージェンス（融合）」戦略の技術的強み

加入者数も重要だが、それ以上に重要なのがコンバージェンス率である。

第2四半期末時点で、AT&Tの高度ホームインターネット顧客の42.5%が、同社のポストペイド無線通信アカウントも保有していた。AT&Tが新たな光ファイバー顧客への転換を進めている、直近で買収したLumenのサービス地域を除くと、この割合は45%に上昇する。スタンキーCEOはアナリストに対し、「顧客がインターネットアクセスを当社に集約すると、解約率が低下し、非常に高いブランド親和性が生まれ、顧客生涯価値も高くなる」と説明した。

その仕組みは、単なるロイヤルティー割引ではない。欧州の通信事業者が過去10年間で成熟させてきた固定モバイル融合（FMC）は、双方のサービスの乗り換えコストを同時に高めることで機能する。一方の契約を解約すれば、両方のサービスに影響が及ぶためだ。

戦略コンサルティング会社Arthur D. Littleの調査によると、欧州の成熟市場でFMCを展開する事業者は、非融合型の競合事業者と比べて年間解約率を30～50%低減している。1億件を超える無線通信接続を抱えるAT&Tの規模では、融合顧客層における有意な解約率低減は、一時的な販促効果ではなく、持続的に売上高を守る防壁となる。

これを支える技術基盤がAT&Tの「OneConnect」プラットフォームである。同プラットフォームは、家庭向け光ファイバーインターネットと5G無線通信を、1つのアカウントと請求関係に統合する。

FWAでは、モバイルネットワークと同じ5Gミッドバンド周波数帯を使ってブロードバンドを提供する。利用者宅に設置する機器は、溝を掘る工事やケーブル敷設、専門業者による設置予約を必要としない。一方、FWAの容量は周波数帯域による制約を受け、モバイル利用者と共有される。このためAT&Tは、FWAを光ファイバーの代替ではなく、光ファイバーのカバー範囲を補完するものとして展開している。

人口密度の高い地域では、専用帯域を使え、上りと下りの性能が等しい対称型通信を提供する光ファイバーが構造的に優位である。一方、光ファイバー網がまだ届いていない地域では、FWAによって迅速かつ低コストにサービス範囲を拡大できる。今回の過去最高の実績は、両方の提供経路でこの戦略が同時に機能していることを示している。

AT&Tは2026年第1四半期に、Lumen Technologiesのマスマーケット向け光ファイバー事業の買収を予定より早く完了した。これにより約100万件の光ファイバー顧客を加え、11州の主要な新規都市圏へサービス地域を拡大した。

Lumenから引き継いだ加入者の1契約当たり平均売上高（ARPU）は、AT&Tが自社で獲得した光ファイバー顧客よりやや低い。第2四半期の光ファイバーARPUが前年同期比1.3%低下したのは、主にこれらの加入者が四半期全体に反映されたためである。この顧客層を除けば、光ファイバーARPUはおおむね横ばいだった。

■AIエージェントが通信インフラの投資論を変える

スタンキーCEOは決算説明会で、目先の競争環境にとどまらない見方も示した。同氏によると、エージェント型AIはネットワークトラフィックを「量、形態、対称性、重要性」の面で変化させており、その変化は高密度かつ低遅延の地上インフラを保有する通信事業者に構造的な利益をもたらすという。

この主張の根拠となるデータは具体的だ。シスコが実際のトラフィックパターンを分析した2026年5月のレポートによると、AIエージェントは、同じ作業を人間が手動で行う場合よりも、1タスク当たり約450%多いネットワークトラフィックを発生させる。

AIエージェントは1回のリクエストを送って応答を待つだけではない。複数のシステムに問い合わせ、API呼び出しを連鎖させ、複数の情報源から文脈を取得し、出力を検証して処理を繰り返す。それぞれの段階で、個別のネットワーク通信が発生する。

増加するトラフィックの約70%はAI推論であり、エージェントのロジックと、それを動かす大規模言語モデルとの間で発生するマシン間通信を意味する。シスコの研究者が「エージェントの脊髄」と呼んだこの推論接続には、安定した動作のために低遅延と対称型の帯域幅が必要となる。

Starlinkの遅延は25～60ミリ秒であり、一般家庭の多くの用途ではケーブル回線と競争できる水準にある。しかし、光ファイバーは5～20ミリ秒の遅延と対称型の上り通信速度を備えるため、遅延に敏感なAIワークロードでは構造的な優位性がある。

Cloudflareのマシュー・プリンスCEOは2026年6月、主にAIエージェントが生み出す自動化トラフィックが、インターネット史上初めて人間によるトラフィックを上回り、ボットがHTMLウェブトラフィックの57.5%を占めたと明らかにした。

企業ネットワークのトラフィックは、従来の前提でも今後10年間で2.5倍に増加すると予測されている。シスコのレポートによると、エージェント型AIが広く普及すれば、約9倍に増えるとのモデル試算もある。

AT&Tの主張は、光ファイバーを重視する投資戦略が家庭向けブロードバンドだけを対象とするものではないということだ。ラストワンマイルを通過するトラフィックが、対称型かつ低遅延の接続上で動く機械知能に支配されるようになったとき、そのインフラを保有することに意味がある。

■株主還元を拡大、自社株買いを100億ドルへ

こうした状況を背景に、AT&Tの取締役会は2026年の自社株買い計画を加速し、年初に設定した80億ドルから約100億ドル（約1兆6400億円、1ドル＝164円換算）へ引き上げることを承認した。

スタンキーCEOは、この決定について、AT&Tの事業ファンダメンタルズと株式評価の間に乖離があることを反映したものだと説明した。7月22日の決算発表前までにAT&T株は2026年に約12%下落しており、無線通信市場の競争や衛星ブロードバンドとの競争に対する懸念が重荷となっていた。同社は2026年7月だけで、10億ドル近い自社株を買い戻す見通しだ。

通期業績予想は据え置かれた。AT&Tは引き続き、調整後EPSを2.25～2.35ドル、フリーキャッシュフローを少なくとも180億ドルと見込んでいる。2028年までに配当と自社株買いを通じて450億ドル以上を株主へ還元する方針も維持した。

2026年に予定する自社株買いと配当支払いの合計は約180億ドル（約2兆9520億円、1ドル＝164円換算）となる見込みで、同年のフリーキャッシュフロー見通しのほぼ全額に相当する。

財務面では、パスカル・デロシェCFOが、第2四半期末の純負債倍率は調整後EBITDAの2.68倍だったと説明した。EchoStarからの周波数ライセンス買収が完了した後は、一時的に約3.2倍へ上昇する見込みである。AT&Tは、この取引を2026年7月末までに完了すると見込んでいる。

AT&Tは、全国で約50MHz分の周波数を約230億ドル（約3兆7720億円、1ドル＝164円換算）で取得する全額現金取引に合意している。内訳は、3.45GHzのミッドバンド約30MHzと、600MHzのローバンド約20MHzである。米連邦通信委員会（FCC）は2026年5月に取引を承認した。経営陣は、買収完了後3年以内に純負債倍率を目標水準の約2.5倍へ戻すとしている。

3.45GHzのミッドバンド周波数は特に重要である。ミリ波5Gの通信速度と、ローバンドの建物内への電波到達性の中間に位置し、都市部での5G容量拡大やAT&TのFWAネットワークの支援に適している。

AT&Tはこの周波数を全米400以上の市場で取得する。これにより、FWAとモバイルサービスが同じ限られた帯域を奪い合うことなく両事業を拡大するうえで、主な制約となっていた周波数不足に対応できる。

■Starlinkを巡るスタンキーCEOの主張と残された論点

7月22日の決算説明会で最も重要だったのは、財務上の数字ではなく、スタンキーCEOによるStarlinkの評価と、その評価が検証に耐えられるかどうかだった。

スタンキーCEOは、衛星から端末へ直接接続する通信について、地上ネットワークで到達できないトラフィックの約2%に対応するものであり、「コーナーケース」だと説明した。また、SpaceXのStarlink MobileとMVNO契約を結ぶことはAT&Tの戦略的利益にならないとの考えを改めて示した。Starlinkは市場への参入が「非常に遅く」、AT&Tが数十年かけて構築した光ファイバーと無線通信のインフラを容易には再現できないというのが同氏の主張だ。

「2%」という見方には、一定の数値的な裏付けがある。ファイバー・ブロードバンド協会が委託し、調査会社Cartesianが実施した独立した容量分析によると、Starlinkの現在の衛星群が米国で対応できるのは約200万戸で、1平方マイル当たり約1戸に相当する。

米国の郊外・都市部の平均密度は1平方マイル当たり約30戸である。このため、Starlinkの現在の周波数容量は、人口密度の高い住宅市場へ大規模にサービスを提供するには不十分だ。同調査は、SpaceXがStarshipロケットを使って大型のV3衛星を配備することで、米国で対応できる戸数が2030年までに約550万戸へ増えると予測している。

ただし、スタンキーCEOの説明には重要な論点が欠けている。ウェルズ・ファーゴのアナリスト、スティーブン・カホール氏は7月8日、AT&Tの調査対象化を開始し、投資判断を「アンダーウェイト」、目標株価を18ドルとした。同氏は、米国の大手通信会社3社のうち、AT&TはStarlink MobileとのMVNO契約を結ぶ可能性が「最も低く」、純増数とポストペイド携帯電話アカウントのシェアを失うリスクが「最も高い」と評価した。

カホール氏は、AT&TとStarlinkがMVNO契約を結ぶ確率を20%、T-Mobileを30%、Verizonを40%と見積もった。さらに、StarshipによるV3衛星の打ち上げでStarlinkの容量が拡大すれば、2028年から業界全体のFWA純増数に圧力がかかり始めるとモデル試算している。これは、現在のAT&Tのコンバージェンス戦略の勢いだけでは無視できない時間軸である。

J.P.モルガンのアナリスト、セバスティアーノ・ペッティ氏は、より慎重な見方を示した。同氏によると、Starlinkは「短期的なファンダメンタルズ上の脅威というより、米国の無線通信市場に長く残る懸念材料」である。SpaceXによる米国内の地上ネットワーク構築は2028年に始まり、消費者向け直接サービスは2029年まで開始されないとの想定だ。

一方、TD Cowenのアナリスト、グレゴリー・ウィリアムズ氏は、AT&Tが支配的な光ファイバー網を持つことから、大手通信会社がSpaceXとの提携を選ぶ場合、卸売型のネットワーク貸し出し契約を交渉する可能性が最も高い通信会社になり得ると指摘した。

MoffettNathansonのアナリスト、クレイグ・モフェット氏は別の経路を挙げた。SpaceXが2027年に予定される政府のオークションで追加の無線周波数を取得し、その周波数を通信会社との卸売ネットワーク契約を交渉する材料に使う可能性である。

根本にあるのは、構造的な緊張関係だ。人口密度の高い住宅市場でStarlinkがAT&Tと直ちに大規模な競争を展開できないというスタンキーCEOの見方は妥当であり、人口密度に起因する容量制約も現実に存在する。

しかし、SpaceXと提携しないことがAT&Tの戦略的地位を守るという主張は、急成長する接続プラットフォームとの提携を断った通信会社の方が、提携した会社より有利になるという前提に立っている。ウェルズ・ファーゴの分析は、その反対の可能性を示す。カホール氏のモデルでは、Starlinkとの契約がない場合のAT&Tの評価額は1株16ドルだが、契約がある場合は約27ドルとなる。

第2四半期の実績は、短期的にはスタンキーCEOの主張の信頼性を高める。しかし、長期的な問題まで解決したわけではない。

■動き続ける競争相手にコンバージェンスで対抗

AT&Tがブロードバンドで大幅な純増を達成する一方、米国の大手通信会社3社は、限られたブロードバンド顧客を巡って激しく競争している。T-Mobileは自社のFWAサービスを拡大し、ポストペイド携帯電話のシェアを引き続き伸ばしている。Verizonは2026年1月にFrontier Communicationsの買収を完了し、光ファイバーの提供範囲を約3000万世帯まで拡大した。

あまり議論されていない脅威が、ケーブルテレビ会社から生じている。Spectrum MobileとXfinity Mobileは、Verizonから無線通信容量を卸売で購入し、ケーブルテレビ会社のブランドで再販売するMVNOである。

Recon Analyticsの分析によると、こうしたケーブル系MVNOは、2027～2028年までに業界全体のポストペイド携帯電話純増数の50%以上を占めると予測されている。ポストペイド無線通信市場では、Starlinkの現在の衛星容量よりも、この動きの方がAT&Tにとって差し迫った競争圧力となる可能性がある。

AT&Tは第2四半期中、銅線ネットワークの廃止を加速した。レガシー部門のサービス売上高は前年同期比26%減、EBITDAは約46%減となった。この移行は公表決算の数字を悪化させるが、必要な施策である。銅線インフラの保守には多額の資本が必要である一方、顧客が光ファイバーや高度な音声サービスへ移行するにつれて、そこから得られる収益は減少している。

今回の結果により、AT&TがアナリストのEPS予想を上回るのは5四半期連続となった。2026年第1四半期にも、ポストペイド携帯電話が29万4000件、インターネット全体が58万4000件の純増となり、いずれもアナリスト予想を上回った。調整後EPSも0.57ドルと、コンセンサス予想の0.55ドルを上回っていた。

2四半期連続の勢いに加え、経営陣が自社株買い目標を引き上げ、通期見通しを維持したことは、2026年後半を迎えるAT&Tの強気材料に新たな根拠を与えている。

AT&T株は2026年7月22日午前の取引で、約22.92ドルで推移していた。

■注目ポイントQ&A

●Starlinkは現時点でAT&Tの事業にとって脅威ですか？

短期的な脅威は、物理的な容量制約によって限定されています。調査会社Cartesianの独立分析によると、Starlinkの現在の衛星群が米国で対応できるのは約200万戸、1平方マイル当たり約1戸です。これに対し、米国の郊外の平均密度は1平方マイル当たり約30戸です。現在の規模では、AT&Tの光ファイバーや無線通信の顧客の多くが暮らす、人口密度の高い住宅市場へ十分なサービスを提供できません。

SpaceXがStarshipロケットを使って大型のV3衛星を配備すれば容量は拡大し、同調査は2030年までに米国で約550万戸へ対応できると予測しています。中期的なリスクには、より現実味があります。ウェルズ・ファーゴは、Starlinkの容量拡大によって2028年から業界全体のFWA純増数に圧力がかかり始めると試算しています。また、スティーブン・カホール氏の分析では、SpaceXとMVNO契約を結ばない場合と結んだ場合とで、AT&Tの評価額に1株当たり10ドルを超える差が生じます。

●AT&Tのコンバージェンス戦略とは何ですか？

AT&Tのコンバージェンス戦略は、「OneConnect」プラットフォームを通じて、家庭向け光ファイバーインターネットと5G無線通信サービスを、単一のアカウント、請求関係、販促割引の仕組みにまとめるものです。

2026年第2四半期末時点では、AT&Tの高度ホームインターネット顧客の42.5%が、同社のポストペイド無線通信プランも契約していました。直近で買収したLumenの顧客を除くと、この割合は45%です。顧客には、サービスを別々に購入するより合計月額料金が安くなる利点があります。

AT&Tにとっての競争上の利点も重要です。Arthur D. Littleの調査によると、欧州の成熟市場でこの戦略を実行した通信事業者は、一方を解約すると双方のサービスに影響が及ぶため、年間解約率を30～50%低減しています。1億件を超える無線通信接続を持つAT&Tでは、解約率がわずかに低下するだけでも、時間の経過とともに大きな売上高の維持につながります。

●AIエージェントの普及はAT&Tのインフラ投資にどう影響しますか？

エージェント型AIとは、API呼び出しや推論処理を連鎖させ、マシン間のワークフローを管理しながら、複数段階のタスクを実行する自律型ソフトウェアエージェントです。

実際のWANトラフィックパターンを分析したシスコの2026年5月のレポートによると、AIエージェントは、同じ作業を人間が手動で行う場合よりも、1タスク当たり約450%多いネットワークトラフィックを発生させます。その約70%は、エージェントとそれを動かす大規模言語モデルとの間で発生するマシン間のAI推論通信です。

このトラフィックは継続的かつ双方向で、遅延に敏感です。そのため、共有容量で遅延が25～60ミリ秒の衛星通信に比べ、対称型の帯域幅と5～20ミリ秒の遅延を備える光ファイバーが有利になります。

エージェント型AIを考慮しない場合でも、企業ネットワークのトラフィックは今後10年間で2.5倍に増加すると予測されています。エージェント型AIが広く普及した場合は約9倍に増えるとの試算です。AT&Tの光ファイバーと5Gへの投資は、最も高密度で低遅延のラストワンマイル網を持つ通信事業者が、この需要増加からより大きな恩恵を受けるという考えに基づいています。

●AT&Tの株主は、ケーブル系MVNOとStarlinkのどちらをより懸念すべきですか？

いずれも現実的な競争圧力ですが、影響が強まる時期が異なります。Verizonから無線通信容量を卸売で購入し、ケーブルテレビ会社のブランドで再販売するSpectrum MobileやXfinity Mobileなどのケーブル系MVNOは、Recon Analyticsによると、2027～2028年までに業界全体のポストペイド携帯電話純増数の50%以上を占めると予測されています。これは、AT&Tを含む大手通信会社がすでに直面している短期的なシェア低下圧力です。

一方、AT&Tの中核である光ファイバー・無線通信事業に対するStarlinkの脅威は、より先のものです。短期的に対応可能な米国の住宅が約200万戸に限られるという容量制約があるためです。

リスクがより具体的になるのは2028年ごろからです。その時期にはSpaceXが米国内の地上ネットワーク構築を始め、拡大した衛星群が業界全体のFWA成長に圧力をかけ始めると予想されています。AT&Tのコンバージェンス戦略の勢いが、両方の圧力に同時に耐えられるほど持続的かどうかが、2026年後半の投資家にとって中心的な論点となります。

元記事: AT&T Posts Record Internet Quarter, Raises Buyback as Convergence Edge Widens