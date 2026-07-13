Netflix、8月から短尺動画に本格参入　YouTubeの牙城「リビングルーム」を狙う

NetflixがYouTubeの圧倒的なシェアに対抗するため、デジタルパブリッシャー大手6社とコンテンツライセンス契約を結んだことが報じられた。2026年8月3日より、米国や英国などの英語圏6市場で短尺動画シリーズの配信を開始する。この動きは、テレビ視聴時間においてNetflixを大きく引き離すYouTubeへの直接的な対抗策とみられている。

■YouTube追撃に向けたNetflixの新たな一手

Netflixは、デジタルパブリッシング界の超大手であるPenske Media、BuzzFeed Studios、Condé Nast、Hearst Magazines、People Inc.、Tastemadeの6社とコンテンツライセンス契約を締結した。2026年8月3日より、英語圏の6つの市場において、これらパブリッシャーが制作する短尺動画シリーズの配信を開始する。これは、テレビ画面におけるYouTubeの支配的な地位に対する、Netflixによるこれまでで最も直接的な挑戦となる。

米調査会社Nielsen（ニールセン）の2026年4月度データによると、米国のテレビ総視聴時間におけるシェアは、YouTubeが13.4%に達しているのに対し、Netflixは7.8%にとどまる。YouTubeが約1.7倍のリードを保っており、この差は過去2年間で着実に拡大している。Netflixにとって、もはや無視できない規模に達しているのが現状だ。

今回の配信対象となるのは、米国、カナダ、英国、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランドの契約者。8月3日以降、Vanity Fairの「セレブ嘘発見器」、Architectural Digestの「豪邸ルームツアー」、Billboardの「24 Hours With（アーティスト密着）」、BuzzFeed Celebの「30の質問」など、すでに他プラットフォームで人気の高い短尺シリーズが視聴可能になる。動画の長さは2分から20分以上と幅広く、エンタメ、ファッション、フード、旅行、ライフスタイルなど多岐にわたる。過去のアーカイブだけでなく、新規に制作されたエピソードも配信され、ローンチ後にはさらに提携パブリッシャーが追加される予定だという。

■広告プランの収益性を高める「短尺動画」の経済学

パブリッシャーのコンテンツをNetflixの収益に結びつけるビジネスロジックは、同社が注力する広告事業にある。短尺コンテンツの経済性は、従来のオリジナル長編作品とは大きく異なる。

2022年11月に導入されたNetflixの広告付きプランは、現在同社の主要な成長エンジンとなっている。Netflixの発表によると、2026年第1四半期において、広告付きプランが提供されている市場では、新規契約の60%以上を同プランが占めている。広告付きプランの月間アクティブユーザー数（MAU）は2億5,000万人に達しており、2025年5月時点の9,400万人から急増した。2026年の広告収入は、2025年の15億ドルから倍増し、30億ドル（約4,860億円、1ドル＝162円換算）に達する見通しだ。英調査会社Omdiaは、この数字が2030年までに80億ドル（約1兆2,960億円）に達すると予測している。

短尺コンテンツはこの収益ロードマップと直結している。視聴者が短尺動画を続けて再生すると、1時間あたりの広告挿入機会（プレロールやミッドロール）が、1本の長編ドラマを視聴する場合よりも大幅に増加する。これにより、会員数を増やしたり値上げをしたりすることなく、広告在庫を増やすことが可能になる。

さらに、ライセンス費用もオリジナル制作より大幅に抑えられる。Netflixのオリジナルドラマは1話あたり数十万から数百万ドルの制作費がかかるが、パブリッシャーの動画はすでにYouTube向けなどに制作されたものであり、制作コストはパブリッシャー側が回収済みだ。Netflixはライセンス料を支払うだけで済むため、極めて低いマージナルコスト（限界費用）でコンテンツ量を拡充できるメリットがある。

■「一気見モデル」の限界と、シーズン2の視聴者減少問題

今回の短尺動画の導入は、Netflixが直面するもう一つの構造的課題への対策でもある。Netflixの株価は2026年6月に17%下落し、過去1年間で40%下落するなど、投資家の警戒感が高まっている。その背景には、同社が築き上げた「一気見（ビンジ・ウォッチング）モデル」の弱点がある。

Bloombergが7月5日に報じたNetflixの内部データによると、同社の人気ヒット作の多くが、シーズン1からシーズン2の配信開始までの間に、視聴者の30%から70%を失っているという。2023年の大ヒット作『ONE PIECE』は、2026年3月にシーズン2が配信されたが、視聴者は30%減少した（これでも減少幅は最小部類である）。『Beef/ビーフ』は2026年4月に高い評価を得て復活したものの、3年のブランクを経て視聴者は70%減少した。『アバター：伝説の少年アン』のシーズン2にいたっては、配信開始後4日間の視聴回数が870万回と、シーズン1の2,120万回から59%も急落し、幹部らに衝撃を与えた。

一気見モデルでは、視聴者が数日で全話を消費した後、次のシーズンまで1年半から3年近く待たされる。この長い空白期間に作品への熱量が冷めてしまうのだ。一方で、短尺のパブリッシャーコンテンツには「シーズン2問題」が存在しない。Vanity Fairの5分のインタビュー動画は、見終わればすぐに次の動画へと消費され、更新を待つ不安も、アルゴリズムに埋もれる心配もない。視聴者は常に新鮮なコンテンツにアクセスし続けることができる。

■成否を握る「レコメンド機能」の課題

この戦略が成功するかどうかは、Netflixのレコメンドシステムが、短尺動画をいかに適切にユーザーに提示できるかにかかっている。

Netflixの既存のレコメンドエンジンは、視聴完了率やシリーズへの復帰率など、長編コンテンツの視聴シグナルに基づいて最適化されてきた。しかし、TikTokやYouTubeのような短尺コンテンツの発見ロジックは異なる。スクロール率や動画維持率、サムネイルのクリック率など、より高速でノイズの多い行動フィードバックに対応する必要がある。

Netflixは2026年4月に、自社コンテンツの短いクリップを縦型フィードで表示する「Clips」機能を導入したが、これは長編作品へ誘導するためのツールにすぎなかった。今回のパブリッシャー動画は、それ自体が目的地（視聴のゴール）となる必要がある。Netflixがこれを既存の「Clips」に統合するのか、専用のハブを設けるのかはまだ明らかにされていない。YouTubeでは視聴時間の約70%がレコメンドによって生み出されており、Netflixが同等のアルゴリズムを構築できなければ、ユーザーが自発的に検索しない限りコンテンツが埋もれてしまうリスクがある。

■パブリッシャー側が負うリスク

提携するパブリッシャー側にも計算とリスクがある。BuzzFeedやCondé Nastなどは過去10年間で巨大なYouTubeチャンネルを築き上げてきた。Netflixとの提携は、確実なライセンス収入と、YouTubeを使わない層を含む2億8,000万人の会員へのアクセスをもたらす。

しかし、YouTubeのアルゴリズムは継続的な投稿やエンゲージメントを重視するため、コンテンツをNetflixに分散させることでYouTube上での推奨順位が下がるリスクがある。また、長期的には、Netflixがこれらの提携を「テストグラウンド」として利用し、将来的に自社で短尺コンテンツ（例えば2026年5月に発表したAIアニメスタジオ「INKubator」などを活用したもの）を内製化する可能性もある。その場合、パブリッシャーは再びプラットフォームに依存する不安定な立場に置かれるかもしれない。

Netflixが賭けているのは、「プレミアムな配信サービス」と「短尺動画をスクロールする場所」の境界線が、消費者の行動においてすでに消滅しているという点だ。8月3日のローンチは、その仮説が正しいかどうかを証明する最初の試金石となる。

■注目ポイントQ&A

●2026年8月にNetflixで配信される短尺動画にはどのようなものがありますか？

Vogue、Vanity Fair、Architectural Digest、WiredなどのCondé Nastブランド、CosmopolitanやElleなどのHearst Magazines、VarietyやBillboardなどのPenske Media、さらにBuzzFeed Studios、People Inc.、Tastemadeのコンテンツが配信されます。動画の長さは2分から20分以上で、米国、カナダ、英国、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランドの会員向けに提供されます。

●Netflixは短尺動画からどのように収益を得るのですか？

主に広告付きプランを通じて収益化します。短尺動画を連続して視聴してもらうことで、1時間あたりの広告挿入機会（プレロールやミッドロール広告）を増やし、広告在庫を拡大します。また、パブリッシャーが制作済みのコンテンツをライセンス取得するため、オリジナル作品を制作するよりも大幅にコストを抑えられるメリットがあります。

●Netflixの「一気見モデル」は失敗しているのですか？

完全に失敗しているわけではありませんが、短尺コンテンツの台頭により効率が低下していると指摘されています。データによると、人気シリーズのシーズン2は、シーズン1に比べて視聴者が30%から70%減少する傾向にあります。一気見モデルは全話をすぐに消費できる反面、次のシーズンまでの数年の空白期間に視聴者の熱量が冷めてしまうという構造的な弱点があります。

元記事: Netflix Recruits Vogue, BuzzFeed, and Variety in Bid to Outscroll YouTube