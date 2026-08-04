アリアナ・グランデ、評価される苦悩を「チェーンソー」MVで表現するも、ネットの関心は「彼女の体型」に

アリアナ・グランデが7月31日にリリースした8枚目のスタジオアルバム『Petal』と、そのミュージックビデオは、批評家からキャリア最高傑作と高く評価された。しかし、評価され続けることの苦痛そのものを主題にした作品であるにもかかわらず、ネット上で支配的だったのは彼女の体型をめぐる議論だった。女性アーティストの作品が、常に容姿の評価へとすり替えられてしまうSNSの構造的な問題が、あらためて浮き彫りになっている。

■批評家が絶賛する新作『Petal』

アリアナ・グランデは7月31日、8枚目のスタジオアルバム『Petal』をリリースし、同時に6分50秒のミュージックビデオを公開した。ビデオでは、女性パフォーマーが、自分を繰り返し値踏みしては却下する男性エグゼクティブの審査員たちをチェーンソーで殺害する様子が描かれる。批評家たちはこれを彼女のキャリアで最も完成度の高い作品だと評した。しかしネット上で支配的だったのは、ビデオの中のグランデがどう見えたかという話題だった。

話の全体像はそれだけだ。前作『Eternal Sunshine』からのギター主体の鋭い音楽的転換も、ビスタビジョン（VistaVision）による撮影も、キャリア最高のレビューも、著名な女性アーティストの新しいビジュアルをすべて同じやり方で――すなわち「彼女の体型を品定めする機会」として――処理するメディアのエコシステムの中に投げ込まれた。

少なくとも批評家の反応は、このアルバムの真剣さを認める点でほぼ一致している。リリース時に評を寄せた批評家のうち、Varietyは『Petal』をグランデにとって最大の音楽的転換であり、これまでで最も音楽的にも歌詞的にも完成された作品だと呼んだ。一方、Rolling Stoneは100点満点中80点をつけ、このレコードはグランデの最も良い部分を引き出していると述べた。

Rolling Stoneは『Petal』を、同誌が「華麗で緻密に作り込まれている」と評した『Eternal Sunshine』と好意的に比較し、『Petal』は「はるかに緩やかで自発的」だと指摘した。グランデは「音楽的にも感情的にも、思うままに撃っている」といい、その姿勢が「アリアナ・グランデの最も良い部分を引き出している」と同誌は記している。

Varietyはさらに踏み込み、このレコードが「怒りに満ちた、尖ったアリ（アリアナ）」を提示していると表現し、おそらく彼女のキャリアにおける最大の転換であり、音楽的にも歌詞的にも最も完成されたアルバムであると結論づけた。

Billboardは、このアルバムを、グランデが『Eternal Sunshine』の感情的な手触りを引き継ぎつつ、よりダークなギター主体の領域へと姿を変えたものだと説明した。同誌はこれを「大衆に真っすぐ突きつけられた、マニキュアを施した中指」と呼び、タイトル曲が「セレブリティとしての彼女と、一人の人間としての彼女との危うい関係」を巧みに描いていると称賛した。The Telegraphも『Petal』に100点満点中80点を与え、「微妙な音のディテールを拾い上げ、歌詞と感情を解きほぐすために身を乗り出して聴くべきアルバムであり、再生するたびに曲の焦点がより明確になる」と評した。

Rolling StoneとThe Telegraphがともに80点をつけ、Varietyがグランデのキャリアで最も熱狂的なレビューの一つを掲載したことは、主要な音楽批評家の間で、これが真剣に受け止める価値のあるアルバムだというコンセンサスがあることを示している。しかし、より広範な反応は、これを「体型のスナップショット」として扱った。

すべてのレビューが無条件に肯定的だったわけではない。Slant Magazineは『Petal』が鋭さを示していると認めつつも、「自ら課した限界を乗り越えられていない」と主張し、失速していると指摘した。Stereogumは、これを意図的なアンチ・ポップ的縮小と表現し、グランデがリバーブの効いた雰囲気のあるプロダクション全体で自身の能力をあえて抑えていると指摘した。これは、アルバムの控えめな性質を、欠陥ではなく意図的なものとして捉える解釈である。

■チェーンソーを振り回すMVのメッセージ

クリスチャン・ブレスラウアーが監督し、アルバムと同時に7月31日に公開された「Petal」のミュージックビデオは、7分近くに及ぶ。これは多くのニュース番組の特集コーナーよりも長い。撮影はすべて、1950年代のパラマウント・ピクチャーズによるワイドスクリーン・フォーマットであるビスタビジョンで行われた。このフォーマットは、2026年においてプレステージ映画の指標となっている（詳細は後述）。グランデは、架空の企業「Fame INC.」の本社でオーディションを受け続ける、野心的なパフォーマーのペッパーを演じている。

年配の男性エグゼクティブからなる審査員は、彼女を機械的に評価する。「不十分」というスタンプを押され、次いで「セックスアピールなし！」と見なされる。彼女は戻ってきて再挑戦するが、再び却下される。最終的に、彼女はチェーンソーで彼らを手にかける。最後の種明かしで、この一連の出来事全体が映画であったことが判明する。今やスターとなったペッパーは、自身の物語の映画版で自分自身を演じていたのだ。シーンに映り込むフォーチュンクッキーには、「あなたは置かれた場所で咲く（You bloom wherever you are planted）」というテキストが入っている。

このビデオの解釈は明白だった。これは、16歳でニコロデオンに初登場して以来、彼女の職業人生につきまとってきた「評価のサイクル」に対するグランデのコメントである。しかし、ネット上の反応は、彼女を評価することだった。

■作品を無視して体型議論に沸くSNS

ビデオの公開から数時間以内に、ソーシャルメディアは体型に関するコメントで溢れかえった。懸念を示すコメントもあれば、そうしたコメントに反発する声もあった。両陣営とも膨大なエンゲージメントを生み出したが、そのいずれもチェーンソーについてのものではなかった。ファンの反応と論争をまとめた記事が、その幅広さを記録している。

ファンの反応は、「彼女の体重は公の議論の対象ではない。痩せているからといって女性をボディシェイミング（体型批判）することは、いかなる場合でもボディシェイミングだ」というものから、「彼女は極端に痩せていて心配だ」というものまで幅があり、少なくとも1人は、懸念の枠組みとして、1983年に神経性無食欲症の合併症で亡くなったシンガーソングライター、カレン・カーペンターの名前を持ち出した。これらの反応のそれぞれが返信を生み、それがさらなるコメントを生み、エンゲージメントを生み、アルゴリズムがそれをより多くの人々に表示して新たなコメントを誘発した。

サイクルはこうして始まったわけではない。サイクルが始まったのは、ビデオが公開されたからだ。

グランデはこれまで何度も体型に関するコメントというテーマについて言及しており、その直接性は増している。2024年12月、ウェブシリーズ『Oui Oui Baguette』のために『ウィキッド』の共演者シンシア・エリヴォとともに行われたフランス人ジャーナリスト、サリマ・ジャンヌ・プンブガとのインタビューで、グランデは公の場で成長することの意味について語り、目に見えて感情的になった。彼女は16歳か17歳の頃から世間の監視下に置かれた「標本」であったと自身を表現し、体型に関するコメントに対する社会の許容を「本当に危険」だと呼んだ。彼女は2025年11月、『ウィキッド ふたりの魔女』のプレスツアー中に同様のコメントが寄せられた際、Instagramでそのクリップを再共有し、「すべての人への愛を込めたリマインダーとして、昨年のこれを再共有します」とキャプションを添えた。彼女はまた、GLP-1受容体作動薬を使用しているという憶測も否定している。

本稿執筆時点では、彼女は今回の新たな波について公には言及していない。ツアーは続いている。8月2日、グランデの代理人は、ロンドンのバービカン・センターで2027年に予定されていた舞台『サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ』のウェストエンド・リバイバル公演からの降板を確認した。声明では、その理由として「終わりのない継続的な世間の監視」が挙げられている。制作会社のEmpire Street Productionsも別途、降板を確認した。

■ビスタビジョン採用が示す「映画」としての本気度

『Petal』のミュージックビデオの受け止められ方がなぜ注目に値するのかを理解するには、ビスタビジョンとは何か、そしてなぜ2026年に監督たちがそれを選んでいるのかを知ることが役立つ。

ビスタビジョンは、20世紀フォックスのシネマスコープに代わる高解像度の選択肢として、1954年にパラマウント・ピクチャーズによって開発された。重要な技術的革新は、35mmフィルムをカメラ内で垂直ではなく水平に走らせたことだ。標準的な35mmフィルムは1フレームにつき4つのパーフォレーション（送り穴）分を露光するが、ビスタビジョンは8つ分を露光し、画像領域を2倍にした。この大きなネガにより、標準的な35mmフレームに広い画像を圧縮し、その過程で歪みや粒子を生じさせてワイドスクリーンを実現していたシネマスコープよりも、粒子が目立たず、色の彩度が高い鮮明な画像が得られた。

上映インフラが追いつかず、特殊なプリントのコストが法外だったため、このフォーマットは1950年代以降ほぼ放棄された。しかし、2025年と2026年には、『One Battle After Another』『Bugonia』『The Brutalist』、さらにはテレビ制作として初めてこのフォーマットを使用した『ユーフォリア/EUPHORIA』シーズン3などの作品でビスタビジョンが使われている。パラマウント・ピクチャーズのフィルム修復・保存担当ディレクターであるシャーロット・バーカーはNPR Illinoisに対し、ビスタビジョンの水平方向の向きが「投影されたときに驚くほど美しく見えるワイドスクリーン画像」を生み出したと語った。これは、今日の撮影監督たちが、デジタル制作では達成不可能な特有の触覚的で高解像度な質感と結びつけている効果である。

ブレスラウアーは、「Yes, And?」「We Can't Be Friends」、そして共同監督を務めた短編映画『Brighter Days Ahead』など、グランデのミュージックビデオを数多く手がけてきた。『Petal』のビデオを1950年代のフィルムフォーマット（古典的なハリウッド作品や、ビデオが視覚的に参照している特定の時代と結びついたフォーマット）で撮影するという決定は、思いつきではない。それは、このビデオがプロモーションコンテンツとしてではなく、映画作品として扱われているというシグナルだった。

このビデオが映画作品としてではなく、体型を論じる機会として受け止められたこと――そこにあるギャップこそが、ここで記録しておくべきものだ。

■「フィルターのない怒り」から生まれたアルバム

『Petal』のリリース前に出されたプレスリリースで、グランデはこのアルバムを、冷たく硬く困難なものの隙間から「生命に満ち、成長していく何か」と表現した。Apple Musicのインタビューでは、「普段は行かない場所から書いた」と述べ、多くの人が感じているものだという、フィルターのかかっていない怒りに触れ、普段よりも「フィルターをかけない」ことを自分に許したと語った。

アルバムのリードシングル「Hate That I Made You Love Me」は、2026年5月にHot 100で初登場1位を獲得した。これはグランデにとって同チャートでキャリア10曲目の1位だった。タイトル曲「Petal」はアルバムのセカンドシングルとして、7月31日にアルバムと同時にリリースされた。

グランデの41公演に及ぶ「Eternal Sunshine Tour」（2019年の「Sweetener World Tour」以来となるツアー）は、8月15日から始まるO2アリーナでの10公演のレジデンシーで幕を閉じる。ツアーは6月6日にオークランド・アリーナで開幕した。

■なぜ同じことが繰り返されるのか

グランデの新しいビジュアルが、その実際の内容に関わらず体型に関するコメントを生み出すというパターンは、『Petal』に限ったことではない。それは『ウィキッド』の撮影期間中や、2024年と2025年の両方の『ウィキッド』映画のプレスツアー中、そして2026年6月に「Eternal Sunshine Tour」のコンサート映像が出回り始めたときにも起きた。ビデオの内容、主題、芸術的意図は、ソーシャルメディアのエコシステムがそれをどう処理するかにおいて、事実上無関係だった。

グランデの『Petal』での仕事は、まさにそれを名指しすることであるため、この事実ははっきりと指摘しておく価値がある。制作者自身が「フィルターのかかっていない怒り」から生まれたと説明し、批評家が「大衆に真っすぐ突きつけられた、マニキュアを施した中指」と評したアルバムが、偶然にその向けられた先の大衆についての会話になるわけではない。そうなるのは、音楽が何をしているのか、ビデオが何を主張しているのか、ビスタビジョンの美学が何を達成しているのかといった、別の会話をするためのインフラが、体型に関するコメントのためのインフラよりも弱いからだ。体型に関するコメントは、より多くのエンゲージメントを生み出し、より確実に表面化し、すでに流暢に実践されている。

グランデにはそれを変えることはできない。彼女は直接対処しようと試みた。無視しようとも試みた。それについてのアートを作ろうとも試みた。しかし、それについてのアートは、さらなる体型コメントの機会となってしまった。「Petal」のビデオが劇化しているサイクル――何度も何度も戻ってきて、最終的に審査員をチェーンソーで手にかけるパフォーマー――は、本稿執筆時点でもまだ回り続けている。

■注目ポイントQ&A

●『Petal』はどのようなアルバムですか？『Eternal Sunshine』とはどう違いますか？

『Petal』は2026年7月31日に、彼女のレーベル BabyDoll Music とリパブリック・レコードからリリースされたアリアナ・グランデの8枚目のスタジオアルバムです。緻密に作り込まれ華麗だと評された前作『Eternal Sunshine』と比較して、よりダークなギター主体のサウンドと、グランデが「フィルターのかかっていない怒り」と呼ぶものを中心に構築された、より生々しく自発的な作品となっています。Rolling Stone誌は100点満点中80点をつけ、彼女の最も良い部分を引き出していると評価しました。制作は前作と同じく、グランデとイリヤ・サルマンザデによる2人体制でほぼ全編が手がけられていますが、感情の手触りとサウンドの色彩は大きく異なり、より陰鬱で、より直接的で、洗練よりも即時性を優先しています。

●「Petal」のミュージックビデオはどのような内容ですか？

Gayetyが詳細にレビューしたこのビデオは、クリスチャン・ブレスラウアーが監督し、ビスタビジョンで撮影されました。グランデ演じる野心的なパフォーマーのペッパーが、架空の企業「Fame INC.」で年配の男性エグゼクティブたちからオーディションを受け続ける様子を描いています。彼女は「不十分だ」、次いで「セックスアピールがない」、さらには「本物ではない」と、次第に見下した調子で却下され、最終的にチェーンソーを手に戻ってきます。最後にこれが映画の撮影であり、スターとなったペッパーが自分自身を演じていたことが明かされます。このビデオは、作品だけでなく人物そのものが長年評価にさらされてきたことへのグランデの応答として広く解釈されており、劇中劇の構造を用いて、女性パフォーマーが観客から絶えずオーディションを受け続ける状況を批評しています。

●なぜビデオの撮影にビスタビジョンが選ばれたのですか？

ビスタビジョンは1954年にパラマウント・ピクチャーズが導入したワイドスクリーン用のフィルムフォーマットで、35mmフィルムを水平に走らせ、標準の4つに対し1フレームあたり8つのパーフォレーション分を露光することで画像領域を2倍にし、鮮明で粒子の目立たない映像を生み出します。2026年には賞レース向けの映画や『ユーフォリア/EUPHORIA』シーズン3などで復活を遂げており、このフォーマットを採用することで、古典的なハリウッド映画を参照する視覚的な質感を与え、プロモーション用の映像ではなく「映画作品」として構想されたことを示しています。

●グランデはビデオ公開後の体型に関するコメントに反応していますか？

記事執筆時点では、今回の新たなコメントの波に対して公には反応していません。しかし、彼女は過去に何度もこの問題に言及しており、2024年12月の『ウィキッド』プレスツアー中のインタビューでは、16歳の頃から世間の目にさらされる「実験皿の標本」のような存在だったと語り、体型に関するコメントを「本当に危険」だと述べています。彼女は2025年11月、そのクリップをInstagramで再共有しました。また2026年8月2日には、終わりのない継続的な世間の監視を理由に、2027年に予定されていた舞台『サンデー・イン・ザ・パーク・ウィズ・ジョージ』のウェストエンド・リバイバル公演から降板したことを、代理人が認めています。

元記事: Ariana Grande Made Chainsaw Video About Being Judged: Internet Judged Her Body