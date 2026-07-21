Alphabet・テスラ・インテルの決算迫る、巨額AI設備投資の収益化を測る試金石に

今週、Alphabet、テスラ、インテルの3社が2026年第2四半期決算を発表する。市場が注目するのは、膨らみ続けてきた巨額のAI関連設備投資（Capex）が、それに見合う収益を生み出しているかどうかだ。今回の3社の決算は、AI投資サイクルが実際のリターンにつながっているかを測る、これまでで最も包括的な単一週の判断材料になるとアナリストらはみている。

■AI投資のリターンが問われる決算週

ウォール街は、2026年第2四半期で最も多くの決算発表が集中する週を迎える。背景にあるのは、3年前から膨らんできた「1800億ドル（約29兆1600億円、1ドル＝162円換算）の設備投資が、いつ相応の収益に変わるのか」という疑問だ。Alphabetとテスラは水曜日の夜（日本時間では木曜日早朝）、インテルは木曜日の夜（日本時間では金曜日早朝）に決算を発表する。3社の決算を合わせると、AI投資サイクルが実際のリターンを生み出しているのか、それともテクノロジー史上最大の設備投資ブームが事業の実態を上回るペースで先行しているのかを示す、単一週としてはこれまでで最も包括的な判断材料になるとアナリストらはみている。Epoch AIが2026年6月に公表した分析では、クラウドインフラ構築企業の設備投資とフリーキャッシュフロー（FCF）の乖離が詳しく示されている。

先週には、この疑問を一段と強める動きがあった。AI投資が短期的な需要を上回っているとの懸念から、AMD、Broadcom、TSMCなどの半導体株が大きく下落した。月曜日のナスダックは反発して始まり、約0.7%上昇した。Alphabet株も、GoogleがAIのコンピューティング制約の緩和を目的とするGemini統合型サーバーチップを開発しているとの報道を受け、2.9%上昇した。地政学情勢も引き続き変動要因となっている。週末に米国とイランが互いに空爆を実施したことで、ブレント原油は一時1バレル90ドル近くまで上昇したが、イランが非公式な外交ルートは維持されていると示唆した後に上げ幅を縮小した。

■Alphabet：最も重要なのは4620億ドルの受注残高

ウォール街は、Alphabetの第2四半期決算について、売上高を約1168億ドル（約18兆9216億円）、1株当たり利益（EPS）を約2.89ドルと予想している。EPSは前年同期比で約24%増となり、アナリスト予想を上回ってきた最近の傾向が続くことになる。

しかし、株価を大きく動かす可能性があるのはEPSではなく、Google Cloudの成長率だ。2026年第1四半期のクラウド部門売上高は前年同期比63%増の200億ドル（約3兆2400億円）となり、受注残高は前四半期比でほぼ倍増して4620億ドル（約74兆8440億円）に達した。アナト・アシュケナージCFOは第1四半期の決算説明会で、今後24か月間にこの受注残高の半分以上を売上高へ転換する計画だと述べた。水曜日の説明会では、投資家が経営陣にその進捗を問うことになる。

この転換の成否には構造的な意味がある。Alphabetは2026年通期の設備投資見通しを1800億～1900億ドル（約29兆1600億～30兆7800億円）へ引き上げた。2023年の設備投資額は323億ドル（約5兆2326億円）だったため、5倍を超える規模だ。経営陣は2027年についても、すでに過去最大となる2026年の水準から「大幅に増加する」との見通しを示している。TechTimesによる大手テクノロジー企業のAI投資分析で示されているように、こうした支出の直接的な結果として、Alphabetの2026年第1四半期のフリーキャッシュフローは前年同期比47%減の101億2000万ドル（約1兆6394億円）に落ち込んだ。したがって、受注残高を売上高へ転換するペースは単なる製品指標ではない。資金が枯渇する前に、設備投資サイクルがリターンを生み出せるかどうかを左右する数値だ。

Alphabet独自のTPU（Tensor Processing Unit、テンソル処理装置）は、競合他社にはない構造的なコスト優位性をもたらす。Alphabetは、MicrosoftやMetaが推論処理用のGPUについてNVIDIAへ支払うような利益上乗せ分を負担する必要がない。サンダー・ピチャイCEOは第1四半期の決算説明会で、4月下旬時点において、Geminiが直接API経由で毎分160億トークンを処理していると述べた。この規模の処理が経済的に成立するのは、Alphabetが稼働に必要な半導体を自社で保有しているためだ。アナリストらは、Google Cloudの営業利益率が30%に近づくなか、2026会計年度のEPSが約14.32ドルとなり、年間で約32.5%増加すると予測している。

月曜日朝のAlphabet株の2.9%上昇には、別の材料もあった。GoogleがAIの効率向上と外部の半導体サプライチェーンへの依存低減を目的に、Gemini統合型サーバーチップを開発しているとの報道だ。この開発が水曜日の決算説明会で確認されれば、TPUによるコスト優位性のモデルをサーバーチップ市場へ拡大し、受注残高が示す供給制約下の需要に直接対応するものとなる。

■テスラ：記録的な納車台数も、焦点はロボタクシーと利益率

テスラは、すでに市場予想を大きく上回る実績を示したうえで、水曜日の決算説明会を迎える。同社は2026年第2四半期に、過去最高となる48万126台の車両を納車し、エネルギー貯蔵製品の導入量は13.5GWhとなった。納車台数は、アナリストのコンセンサス予想である約40万6024台を7万4000台以上上回った。テスラにとって近年最大級の上振れだ。

しかし、この納車実績だけでは投資家の懸念を完全には払拭できていない。テスラ株は年初来で約13～15%下落しており、株価の基礎となる評価には、自動車販売をはるかに超える成長シナリオが織り込まれている。投資家が評価しているのは、AIおよびロボティクスのプラットフォームとしてのテスラの将来性であり、具体的にはロボタクシーサービス「Cybercab（サイバーキャブ）」と人型ロボット「Optimus（オプティマス）」だ。これらのプログラムは急速に資金を必要としている。テスラは、AIインフラ、Dojo 2の計算能力、ロボタクシーの製造、Optimusの開発に振り向けるため、2026年の設備投資見通しを200億ドルから250億ドル（約4兆500億円）へ引き上げた。

水曜日に発表される決算について、コンセンサス予想は売上高が約260億～276億ドル（約4兆2120億～4兆4712億円）、調整後EPSが約0.52ドルとなっている。売上高は前年同期比で約16%増加する計算だ。予想に幅があるのは、納車台数が回復する一方、自動車部門の粗利益率が18%前後にとどまるとアナリストらがみており、先行きに相応の不確実性があるためだ。

こうした主要数値が発表されても、決算説明会の焦点はすぐにAIへ移るとアナリストらはみている。テスラはここ数週間でCybercabサービスをマイアミへ拡大しており、250億ドル規模のAIおよび自動運転への投資について、収益化に向けた信頼できる道筋を示すよう求められている。モルガン・スタンレーのアンドリュー・パーココ氏は「中立（Hold）」評価を維持しながら、目標株価を417ドルへ引き上げた。同氏は、水曜日にロボタクシーとOptimusについて「前向きな最新情報」が示されると予想する一方、それだけでは株価評価の大幅な見直しにつながらない可能性が高いと指摘した。UBSのアナリスト、ジョセフ・スパック氏も「中立」を維持しつつ目標株価を引き上げた。2026年通期の納車台数が前年同期を下回らない可能性が高まったことを理由としている。

オプション市場は、決算発表後のテスラ株について、上昇・下落いずれかの方向に約7.6%動くことを織り込んでいる。これは、過去4四半期における決算発表後の平均変動率である約4.4%を大きく上回る。

■テスラのロボタクシー技術の仕組み

Cybercabは、テスラの既存車両約700万台から収集した映像データで訓練されたFSD（Full Self-Driving）と同じ、完全なエンドツーエンド型ニューラルネットワークを採用している。競合する自動運転システムとは異なり、高精度地図やLiDAR（ライダー）には依存せず、車載のカスタムAIチップを使ってカメラ映像だけで推論処理を行う。Optimusは、遠隔操作による人間の実演データを用いて訓練されている。器用な動作が可能な手には、テスラが設計したリニアアクチュエーターが採用されている。

両プログラムとも、訓練段階で大規模な計算資源への投資を必要とする。250億ドルの設備投資見通しによってフリーキャッシュフローがマイナスになるのは、このためだ。訓練コストが先行して発生する一方、収益は商用展開が本格化するまで生じない。

水曜日の決算説明会で問われるのは、まさにこの時間差だ。アナリストらは、一般的な進捗説明ではなく、車両数、1マイル当たりの売上高、稼働率といった具体的な展開指標を求めている。

■インテル「18A」：歩留まり20ポイント改善の持つ意味

木曜日に決算を発表するインテルでは、別の論点が焦点となる。同社の株価は2026年に163%以上上昇した。インテルの製造事業再建が単なる目標ではなく、現実のものになったと投資家が判断し、企業評価が根本的に見直されたためだ。

その評価見直しの中心にあるのが、インテルの最先端半導体製造技術である「18A」プロセスノードだ。「18A」は18オングストローム、すなわち1.8ナノメートルを指し、TSMCの「N2」プロセスやSamsungの「SF2」ノードと並ぶ、現在の半導体製造技術の最前線に位置する。

18Aが技術面で重要であり、投資家からも注目される理由は、2つのアーキテクチャ上の革新を同時に組み合わせた初の量産プロセスだからだ。1つ目は、Gate-All-Around（GAA）トランジスタ構造をインテルが実装した「RibbonFET」である。従来のFinFETトランジスタでは、ゲートがフィン型のチャネルを3方向から囲む。これに対しRibbonFETでは、ゲートがリボン型のナノワイヤチャネルを4方向すべてから囲む。これにより、2nm未満の微細領域で静電制御を強化し、リーク電流を減らして、消費電力当たりの性能を高められる。

2つ目は、インテルの裏面電源供給ネットワーク「PowerVia」だ。VDDとVSSの電源配線を表面側の金属層ではなく、シリコンの裏面側に通す。これにより、電圧降下を約30%抑え、同じ消費電力で動作周波数を6～10%高められる。

両技術は2026年1月に量産へ入った。直近の四半期までに、18Aの歩留まりは前四半期の65%から約85%へ向上した。比較すると、TSMCの同等の2nmノードは立ち上げ時に約70～80%であり、SamsungのSF2ノードは40%未満と推定されている。

この歩留まり改善は、単なる技術指標ではない。インテルの目標株価を100ドルから155ドルへ引き上げ、投資判断を「買い」としたKeyBancのアナリスト、ジョン・ビン氏は、独自調査から、インテルがすでに18A-P版の顧客としてAppleを獲得したことが示されていると述べた。2027年に量産開始が見込まれる、MacBookやiPad向けの低価格帯Mシリーズプロセッサを製造するという。わずか1年前には資産の減損処理や大規模な人員削減を進めていたインテルにとって、画期的なファウンドリ顧客の獲得となる。

アナリストらが木曜日に精査するのは、こうした技術的進歩と財務の実態との隔たりだ。インテルのファウンドリ部門は第1四半期に計54億ドルの売上高を計上したが、インテル以外の顧客から得た外部ファウンドリ売上高は、わずか1億7400万ドル（約281億8800万円）だった。同部門の営業損失は約24億ドル（約3888億円）に達した。年初来163%の株価上昇を正当化するには、社内向け製造での歩留まり改善を外部顧客からの売上高へつなげ、営業赤字から損益分岐点に近い状態へ移行する、信頼できる道筋を木曜日の説明会で示す必要がある。

市場予想では、インテルの第2四半期EPSは0.22ドルとなり、前年同期の1株当たり0.10ドルの赤字から大幅に改善する見通しだ。売上高は前年同期比約12%増の144億2000万ドル（約2兆3360億円）と予想されている。オプション市場は、決算発表後のインテル株について約15%の変動を織り込んでいる。年初来163%の上昇を木曜日の決算で正当化できるかどうかを巡る不確実性の大きさを反映したものだ。

■AI投資は本当にリターンを生んでいるのか？

月曜日の相場回復は、市場全体の好調な決算が続くなかで起きた。S&P 500構成企業の2026年第2四半期における混合利益成長率は24.7%となっている。6月末時点の当初予想である23.2%、先週時点の22.5%から上昇した。決算シーズン序盤に発表した企業が、引き続き市場予想を上回っているためだ。この成長率が決算シーズン終了まで維持されれば、同指数は2四半期連続で20%を超える利益成長を記録し、2桁の利益成長は7四半期連続となる。

今シーズンに決算を発表したS&P 500構成企業のうち、88%がアナリストの利益予想を上回っている。過去5年間の平均である約78%を大きく上回る水準だ。売上高成長率は12.8%で、2022年第2四半期以来の高水準となっている。

ただし、これらの数値に含まれる集中リスクには注意が必要だ。Micron TechnologyとNVIDIAの2社だけで、24.7%の混合利益成長率のうち約7.9パーセンテージポイントを占める。この2社を除けば、指数の成長率は24.7%から約16.8%へ低下する。この集中は、AIインフラを巡る投資競争に依然として左右されている決算シーズンの構造的な特徴だ。表面的な指数の数値が企業間の不均一な業績を覆い隠すため、インデックス投資家にとって既知のリスクとなっている。

一方、S&P 500の残り493社も、第2四半期に22.8%の混合利益成長を達成するペースにある。実現すれば、2021年第4四半期以来の高水準となる。「マグニフィセント・セブン」とそれ以外の企業との格差は縮小しつつあり、アナリストらは2026年後半にさらに縮まると予想している。

このような背景から、今週最も重要な問いは、Alphabet、テスラ、インテルが単一四半期の市場予想を上回るか下回るかではない。テクノロジー史上最大級の設備投資計画を進める3社の経営陣が、支出をリターンへ転換する、具体的で信頼できる道筋を示せるかどうかだ。Epoch AIの試算では、大手クラウドインフラ構築企業全体のフリーキャッシュフローは今年の夏にゼロへ達する。そうなる前に道筋を示せるかが問われている。

■注目ポイントQ&A

●Alphabet、テスラ、インテルの2026年第2四半期決算はいつ発表されますか？

Alphabetとテスラは、2026年7月22日（水）の米国市場終了後に発表する予定です。インテルは7月23日（木）の米国市場終了後に発表する予定です。いずれも米国東部時間で、TipRanksなど複数の金融メディアが掲載する決算日程で確認されています。通常は発表直後にアナリスト向け決算説明会が開かれ、市場は業績見通しに関する発言を注視します。

●インテルの「18A」プロセスノードとは何ですか？なぜ重要なのですか？

18Aは1.8nmクラスの半導体製造プロセスです。ナノワイヤチャネルをゲートが4方向から囲むGAAトランジスタ「RibbonFET」と、シリコンの裏面側から電力を供給する「PowerVia」を組み合わせています。これにより電圧降下を30%抑え、同じ消費電力で動作周波数を6～10%高められます。直近の歩留まりは約85%まで改善し、TSMCの2nmプロセスが立ち上がった際の水準に近づく一方、Samsungの同等プロセスを大きく上回るとされています。KeyBancのアナリストによる調査では、Appleが2027年の量産開始を見込む低価格帯のMacBookおよびiPad向けチップについて、18A-P版の顧客になったとされています。事実であれば、インテルのファウンドリ事業が大規模な外部売上高を獲得できる可能性を示す、初の具体的な材料となります。

●Alphabetの1800億ドルに及ぶAI設備投資はリターンを生んでいますか？

2026年第1四半期までで最も明確な成果はGoogle Cloudです。売上高は前年同期比63%増の200億ドルとなり、受注残高はほぼ倍増して4620億ドルに達しました。アナト・アシュケナージCFOは、この受注残高の半分以上を今後24か月間に売上高へ転換する見通しを示しています。検索広告も前年同期比19%増加し、AI Overviewsは従来の検索と同程度の収益化率に達しています。一方、同四半期の設備投資額が357億ドルに達し、営業活動によるキャッシュ創出を上回るペースで増加したため、フリーキャッシュフローは前年同期比47%減の101億2000万ドルとなりました。水曜日の決算では、2027年に予定される設備投資の「大幅な増加」を前に、受注残高の売上高への転換が、この差を埋められるほど加速しているかが焦点となります。

●テスラの決算発表で、納車台数以外に投資家が注目すべき点は何ですか？

焦点は、ロボタクシー「Cybercab」と人型ロボット「Optimus」の進捗です。具体的には、Cybercabの車両数、1マイル当たりの売上高、稼働率、対象地域の拡大時期、一般消費者向けの監視なしFSDの進捗、Optimusの生産に関する定量的な目標が注目されます。テスラは、これらのAI・自動運転プログラムに充てるため、2026年の設備投資見通しを250億ドルへ引き上げました。第2四半期には約32億5000万ドルのマイナスのフリーキャッシュフローが予想されています。経営陣がこの支出を具体的で信頼できる短期的な収益化計画へ結び付けられるか、それとも一般的な楽観論にとどまるかが問われます。オプション市場は決算後に上下いずれかの方向へ7.6%動くことを織り込んでおり、結果を二者択一的なイベントとして評価していることがうかがえます。

元記事: Alphabet, Tesla, and Intel Earnings Are the First Real Test of AI Capex at Scale