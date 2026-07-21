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東証グロ－ス指数は大幅に3日ぶり反発、上値は重いが終日底堅く推移
*16:58JST 東証グロ－ス指数は大幅に3日ぶり反発、上値は重いが終日底堅く推移
東証グロース市場指数 908.46 ＋11.21／出来高 3億8985万株／売買代金 1636億円東証グロース市場250指数 704.07 ＋8.90／出来高 1億6318万株／売買代金 1292億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって大幅に3日ぶり反発。値上がり銘柄数は399、値下がり銘柄数は156、変わらずは37。
東京市場が3連休中の先週末17日の米国株式市場で、ダウ平均は続落。原油高や半導体株安が重しとなった。昨日20日のダウ平均は続落。原油高が重しとなった。ナスダックは今週決算を控えるハイテクが買われたが、終盤にかけ利食い売りに押された。
今日のグロ－ス市場は上値は重いが終日底堅い展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は1.42％高となった。東証グロース市場指数は先週末までの続落で5.48％下落しており、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかった。また、国内長期金利が落ち着いた動きとなっていることがバリュエーション（投資尺度）面で割高感が意識されやすい新興市場で安心感となった。一方、イラン情勢の先行き不透明感が強まっており、引き続き東京市場で警戒材料となった。また、今週は国内企業の4-6月期決算発表が始まることに加え、米国でテスラ、アルファベット、IBM、テキサス・インスツルメンツ、インテルなど東京市場全体に影響を及ぼす可能性のある決算発表が相次ぐことから、これらを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあった。さらに、東証グロース市場指数は先週末段階で917pt強の水準に位置する25日移動平均線が上値抵抗線として意識され、ここからの短期的な上値余地は大きくないとの見方もあった。こうした状況から今日の新興市場は上値はやや重いが終日底堅く推移した。
個別では、第1四半期営業利益が51.2％増となった令和AH＜296A＞、7月27日に防衛事業戦略発表会を開催すると発表したテラドローン＜278A＞、発行済株式数の4.20％の自社株消却を発表したアシロ＜7378＞、PAI-1阻害薬RS5614の局所進行非小細胞肺がんに対する第2相治験が開始されたと発表したレナサイエンス＜4889＞が上げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が上昇。値上がり率上位には、JSH＜150A＞、チャットプラス＜598A＞などが顔を出した。
一方、前週末まで2日連続ストップ安の売り地合いが継続したTMH＜280A＞、200日線を下回り手仕舞い売りを誘ったビープラッツ＜4381＞、25日線を割り込み手仕舞い売りがかさんだ技術承継機構＜319A＞、200日線を上抜けず手仕舞い売りが出たベルトラ＜7048＞が下げた。時価総額上位銘柄では、パワーエックス＜485A＞やタイミー＜215A＞が下落。値下がり率上位には、SAAFHD＜1447＞、リンカーズ＜5131＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 150A|ＪＳＨ | 685| 143| 26.38|
2| 598A|チャットプラス | 2784| 500| 21.89|
3| 9238|バリューＣ | 472| 80| 20.41|
4| 296A|令和ＡＨ | 901| 150| 19.97|
5| 5242|アイズ | 1429| 199| 16.18|
6| 5575|Ｇｌｏｂｅｅ | 1087| 150| 16.01|
7| 7138|ＴＯＲＩＣＯ | 160| 19| 13.48|
8| 278A|テラドローン | 15370| 1600| 11.62|
9| 325A|ＴＥＮＴＩＡＬ | 1799| 166| 10.17|
10| 6232|ＡＣＳＬ | 1805| 143| 8.60|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4381|ビープラッツ | 414| -100| -19.46|
2| 1447|ＳＡＡＦＨＤ | 338| -67| -16.54|
3| 280A|ＴＭＨ | 989| -114| -10.34|
4| 5131|リンカーズ | 118| -11| -8.53|
5| 319A|技術承継機構 | 16250| -1430| -8.09|
6| 7048|ベルトラ | 166| -12| -6.74|
7| 3133|海帆 | 99| -7| -6.60|
8| 9257|ＹＣＰ | 549| -34| -5.83|
9| 4412|サイエンスアーツ | 1186| -72| -5.72|
10| 5592|くすりの窓口 | 2307| -135| -5.53|《SK》
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