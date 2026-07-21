Claude Fable 5の課金体系が改定、Maxは追加料金なし・Proはトークンごとの従量課金へ

Anthropicは、最上位AIモデル「Claude Fable 5」のプロモーション期間を終了し、新たな2段階の課金体系を導入した。MaxおよびTeam Premiumプランの契約者は追加料金なしで利用を継続できる一方、ProおよびTeam Standardプランの契約者は1回限りのクレジットを使い切った後、トークンごとの従量課金へと移行する。この変更は、競合モデル「GPT-5.6 Sol」の登場や、Anthropicが控える新規株式公開（IPO）に向けた収益性改善の動きが背景にあるとみられる。

■課金体系の2極化：Maxは維持、Proは従量課金へ

太平洋時間7月20日午前0時（日本時間7月20日午後4時）、AnthropicはClaude Fable 5の恒久的な2段階アクセス構造を適用開始した。Anthropicの7月17日の公式X（旧Twitter）アカウント（@claudeai）の発表によると、MaxおよびTeam Premiumのサブスクライバーは、標準の週次利用制限の50%を上限として、追加のトークン料金なしでFable 5を利用できる。一方、ProおよびTeam Standardのサブスクライバーは追加料金なしでの利用ができなくなる。

ProおよびTeam Standardのサブスクライバーには、1回限り100ドル（約1万6,200円、1ドル＝162円換算、以下同）の利用クレジットが提供されるが、これを使い切った後は、入力100万トークンあたり10ドル（約1,620円）、出力100万トークンあたり50ドル（約8,100円）の従量課金が必要となる。これはAnthropicの一般公開モデルの中で最も高額な料金設定である。

100ドルのクレジットは一見十分に見えるが、実際にはすぐに底を突く。出力100万トークンあたり50ドルという単価では、Fable 5が想定している自律的なマルチファイル作業など、200万出力トークンを生成するような集中的なコーディングや文書分析セッションを1回行うだけで、クレジットをすべて消費してしまう。Proサブスクライバーは、月額100〜200ドル（約1万6,200円〜3万2,400円）のMaxプランへのアップグレード、別モデルへの移行、あるいは出力ボリュームに応じて変動する従量課金の受け入れという選択を迫られる。

■輸出管理から再デプロイまで：Fable 5が辿った6週間

Fable 5は6月9日、Anthropic初の一般公開向け「Mythos」クラスモデルとしてローンチされ、当初はPro、Max、Team、一部のEnterpriseサブスクライバーに追加料金なしで提供されていた。しかし、6月12日に米商務省が輸出管理規則（EAR）に基づく輸出管理指令を出したことで状況は一変した。Anthropicは、米国内外を問わず、自社の外国人従業員を含むすべての外国籍の人物に対してFable 5およびMythos 5へのアクセスを停止することを余余儀なくされた。グローバルプラットフォーム上で国籍をリアルタイムに検証する信頼性の高い仕組みがなかったため、同社は全ユーザーに対して両モデルの提供を一時的に停止した。法律事務所Greenberg Traurigの法的分析（National Law Review掲載）によると、これは最先端AIモデルへのアクセスを制限するために輸出管理が強化された事例であると指摘されている。

その後、Amazonの研究者が発見した、モデルにソフトウェアの脆弱性を特定させ、場合によっては動作するエクスプロイトコードを生成させるジェイルブレイク（脱獄）手法に対処するため、Anthropicは新たな安全分類器を訓練した。米商務省の「AI安全基準・イノベーションセンター（Center for AI Standards and Innovation）」による独立したテストと承認を経て、6月30日に輸出管理が解除され、Fable 5は7月1日に再デプロイされた。

その後、課金移行の期限は二転三転した。当初は7月7日までとされていた無料アクセス期間は、ユーザーの反発を受けて7月12日まで延長され、さらに7月19日まで再延長された。これらの延長はすべて、Xの@claudeai公式アカウントを通じて発表された。

■方針転換の背景：競合「GPT-5.6 Sol」の台頭

Anthropicの当初の計画では、プロモーション期間終了後にFable 5を完全にクレジット制（サブスクリプションへのバンドルなし）へ移行する予定だった。しかし、Maxプランにバンドルを残す形へと方針転換した背景には、技術メディア「The Decoder」が報じたように、競合他社への対抗策があった。

OpenAIの「GPT-5.6 Sol」が7月9日に一般公開され、その価格は入力100万トークンあたり5ドル（約810円）、出力100万トークンあたり30ドル（約4,860円）と、Fable 5の半額から6割程度に設定された。独立系ベンチマーク機関「Artificial Analysis」の総合インデックスにおいて、Fable 5のスコアは約60点、Solは約59点と、一般的な能力では統計的にほぼ互角である。さらに同機関の分析によると、Solは同等の結果を得るために出力するトークン数が少なくて済むため、タスクあたりのコストはFable 5の約3分の1に抑えられるという。

競合がほぼ同等の性能をより低価格で提供する中で、自社の最上位モデルにアクセスできないMaxやTeam Premiumプランを提供し続けることは、顧客離れ（リテンション問題）に直結する。今回の課金分割は、高価格帯のプランにおいてFable 5を差別化機能として維持しつつ、Proサブスクライバーには「Sonnet 5」の利用や上位プランへのアップグレードを促す狙いがあるとみられる。

■Fable 5の技術的特徴とSolとの比較

Fable 5のプレミアムな価格設定は、従来の「Opus 4.8」や競合の「Sol」とは異なる、具体的なアーキテクチャ上の特徴に基づいている。Fable 5は、一般向けにリリースされた初のMythosクラスモデルであり、プラットフォーム文書によると、明示的な指示がなくてもすべてのリクエストで思考の連鎖（chain-of-thought）プロセスを実行する「常時オンの適応型推論（adaptive reasoning）」を採用している。ただし、生の思考プロセスは応答として返されず、最終的な出力のみが表示される。

このアーキテクチャにより、30日間のデータ保持義務が課されている。Anthropicは、複数回のリクエストにまたがる複雑な攻撃パターンを監視する必要があるため、入力と出力の両方を保持しなければならない。Opus 4.8以前のモデルで利用可能だった「データ保持ゼロ」のオプションは、Fable 5やMythos 5では選択できない。

基本スペックとしては、100万トークンのコンテキストウィンドウ、1応答あたり最大128,000トークンの出力制限を備える。また、サイバーセキュリティの脆弱性悪用、バイオ・化学兵器の強化、大規模なモデル蒸留の疑いがあるリクエストに対しては、安全分類器がセッションの約5%をOpus 4.8にリダイレクトする。その際、開発者が明示的にフォールバックを処理できるよう、ステータスコード「HTTP 200」とともに、stop_reasonに「refusal」と分類器の名前が返される。

コーディングのベンチマークにおいて、Fable 5の強みはタスクに依存する。Anthropic独自の評価（第三者による検証は未実施）では、SWE-bench ProでFable 5が80%を記録し、Solの64.6%を上回った。一方で、エージェント型やターミナルベースのコーディングベンチマークではSolが優位に立っており、Terminal-Bench 2.1で88.8%を記録したほか、DeepSWEでも強力な結果を示している。長期的な一貫性と広範なコンテキストが必要なリポジトリレベルの作業ではFable 5に分があるが、日常的なエージェントループやターミナルベースのタスクでは、Solのコストパフォーマンスが際立つ。

さらに、Fable 5は新しいトークナイザーを採用している。Anthropicの価格設定ドキュメントによると、pre-Opus 4.7モデル向けに作成されたプロンプトをFable 5に移行すると、トークン数が最大35%増加する場合がある。リアルタイムの応答を必要としないワークロード向けには、料金が半額（入力100万トークンあたり5ドル（約810円）、出力25ドル（約4,050円））になるBatch APIも用意されている。

■各プランにおける今後の影響

MaxおよびTeam Premiumサブスクライバーにとって、今回の変更は制限の明確化を意味する。Fable 5はプランにバンドルされるが、週次利用制限は標準の50%に制限される。また、5月13日から実施され、Fable 5の延期に合わせて延長されてきた「Claude Code」の週次制限50%緩和キャンペーンも本日（7月20日）で終了した。標準の制限枠が縮小した上で50%の制限が適用されるため、プロモーション期間中にヘビーユースしていたユーザーは、利用制限を強く実感することになるだろう。

ProおよびTeam Standardサブスクライバーにとって、今回の変更は構造的かつ長期的なものとなる可能性が高い。Claude CodeのリードエンジニアであるThariq氏は7月初旬、計算資源（コンピュートキャパシティ）が許せばFable 5を標準サブスクリプションプランに戻す意向をXで表明したが、具体的なスケジュールは示していない。その背景には技術的な現実がある。Fable 5の適応型推論アーキテクチャは、Opus 4.8に比べてトークンあたり大幅に多くの計算資源を必要とし、30日間の安全データ保持義務に伴うコンプライアンスコストも発生する。月額20ドル（約3,240円）のプランでこれらのコストを回収することは、月額100〜200ドルのMaxプランとは異なる経済的課題を伴う。

一方、6月30日にFreeおよびProプランの新しいデフォルトとして提供が開始された「Sonnet 5」は、エージェントタスクにおいてOpus 4.8に近い性能を発揮する。2026年8月31日までの導入特別価格として、入力100万トークンあたり2ドル（約324円）、出力100万トークンあたり10ドル（約1,620円）で提供されている。Fable 5のような100万トークンのコンテキストウィンドウや128,000トークンの最大出力は備えていないが、広範なコンテキストを必要としないワークロードにおいては、最もコスト効率の高い選択肢となる。

■中国Moonshot AIの「Kimi K3」が7月27日に登場、コスト競争が激化

来週にはコスト計算の前提がさらに変わる可能性がある。中国のMoonshot AIが開発した「Kimi K3」は、7月16日にAPI経由で提供が開始され、2026年7月27日にはモデルウェイトが完全に一般公開（オープンウェイト化）される予定である。Moonshot AIによると、Kimi K3は総パラメータ数2.8兆個に達する世界初のオープンソースモデルであり、896個のエキスパートからなるMixture-of-Experts（MoE）アーキテクチャを採用し、1トークンあたり16個のエキスパートのみがアクティブになる。

実際に推論に適用される計算資源は1トークンあたり約500億パラメータ相当であり、これは既存の巨大な高密度モデルと同等である。2.8兆という数値は、アクティブな計算量ではなく、重みのストレージ容量を示している。また、長文シーケンスの効率化を図る独自の「Kimi Delta Attention（KDA）」アーキテクチャにより、100万トークンのコンテキストウィンドウを実現し、標準的なアテンション機構と比較してデコード速度が6.3倍高速であると主張している。ただし、これらはMoonshot AIの発表資料に基づくものであり、ウェイトが公開されるまでは第三者による検証は不可能である。

開発者にとって、7月27日のオープンウェイト公開は、トークンごとのAPI手数料を支払うことなく、この規模のモデルを自社でホスト（セルフホスト）する選択肢をもたらす。ただし、bf16精度でモデルウェイトを保存するには数テラバイトのストレージが必要であり、大規模な運用にはマルチアクセラレータ構成のインフラが必要となる。

Kimi K3を検討するにあたっては、2つの重要な留意点がある。第一に、現在のベンチマーク結果はすべてMoonshot AIの自己申告であり、7月27日の公開後にコミュニティによる検証が始まるまでは、第三者による客観的な評価は存在しない。第二に、Moonshot AIは北京に本社を置いており、中国の「国家情報法」（2017年）第7条の適用を受ける。同法は、すべての組織に対し、国家の情報活動への支持、援助、協力を義務付けている。この法的義務は、サーバーの物理的な所在地や企業のプライバシーポリシー、西側諸国向けの企業構造に関わらず適用されるため、機密データを扱う開発者は、これを回避できない法的条件として評価する必要がある。

■IPOを控えるAnthropic、収益性への圧力

Anthropicは2026年6月1日、米証券取引委員会（SEC）に機密扱いでS-1登録申請書の草案を提出した。ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェース、モルガン・スタンレーを主幹事とし、2026年10月のNasdaq上場を目指しているとされる。同社の直近の評価額は、2026年5月28日に完了したシリーズHラウンド（65億ドル（約10兆5300億円）調達）時点で9650億ドル（約156兆3300億円）に達している。

上場を控えたAnthropicにとって、Fable 5が単なるユーザー獲得のための赤字サービス（ロスリーダー）ではなく、持続可能なトークン収益を生み出すモデルであることを証明することは、市場に対するビジネスモデルの提示において極めて重要である。

今回の課金体系の変更は、その最初の試金石となる。Maxサブスクライバーに対しては、月額100〜200ドルという価格設定の中でFable 5の計算コストを賄えると説明できる。一方、Proサブスクライバーは、100ドルのクレジットを使い切った後は、同社で最も高額な従量課金制の顧客となる。この高額な料金設定が、半額に近いGPT-5.6 Solや、来週登場するセルフホスト可能なオープンウェイトモデルとの競争の中で維持できるかどうか、同社の上場準備と並行してリアルタイムで検証されることになる。

■注目ポイントQ&A

●Claude Proプランでは、7月20日以降もFable 5を利用できますか？

いいえ、利用できません。現在、ProおよびTeam Standardプランの契約者には、Fable 5がサブスクリプションの標準機能として提供されなくなりました。代わりに1回限り100ドル（約1万6,200円）の利用クレジットが提供され、これを使い切った後は、入力100万トークンあたり10ドル（約1,620円）、出力100万トークンあたり50ドル（約8,100円）の従量課金となります。出力100万トークンあたり50ドルという料金では、自律的なマルチファイル作業など、200万出力トークンを生成する集中的なセッションを1回行うだけでクレジットを使い切ることになります。なお、MaxおよびTeam Premiumプランの契約者は、標準の週次利用制限の50%を上限として、追加料金なしで引き続き利用可能です。

●Claude ProプランにFable 5が戻る可能性はありますか？

将来的には戻る可能性がありますが、具体的な時期は未定です。Anthropicは今回の措置を一時的なものとしており、計算資源（コンピュートキャパシティ）が確保され次第、標準プランにFable 5を戻す意向を示しています。しかし、Fable 5の適応型推論アーキテクチャはOpus 4.8よりも大幅に多くの計算資源を消費し、30日間の安全データ保持義務に伴うコストも発生します。月額20ドル（約3,240円）のプランでこれらのコストを回収することは経済的に困難であるため、計算資源の大幅な拡大や利用制限の強化が行われない限り、早期の復活は不透明です。

●Claude Fable 5は、GPT-5.6 Solと比較して高い料金を支払う価値がありますか？

ワークロードによって異なります。独立系ベンチマークでは、Fable 5とSolの一般的な能力はほぼ同等とされています。Fable 5は、リポジトリレベルのソフトウェア開発タスク（SWE-bench Proで80%を記録）など、長期的な一貫性と100万トークンの広範なコンテキストを必要とする作業で強みを発揮します。一方、日常的なエージェントループやターミナルベースのコーディングタスクでは、Solの方がコストパフォーマンスが高く、タスクあたりのコストを約3分の1に抑えられます。

●Kimi K3とはどのようなモデルですか？代替として検討すべきですか？

Kimi K3は、中国のMoonshot AIが開発した総パラメータ数2.8兆個のMixture-of-Experts（MoE）モデルです。100万トークンのコンテキストウィンドウや画像認識機能を備え、2026年7月27日にモデルウェイトが一般公開される予定です。セルフホストには数テラバイトのストレージと大規模なインフラが必要となります。また、Moonshot AIは北京に本社を置くため、中国の国家情報法（2017年）に基づき、国家の情報活動に協力する法的義務を負っています。機密データを扱う場合は、この法的な条件を考慮する必要があります。

元記事: Claude Fable 5 Billing Splits Today: Max Gets It Free, Pro Pays Per Token