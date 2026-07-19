AIクラスターの敵は「塵」：Microsoft Azure、3Mの拡張ビーム光コネクタ（EBO）導入で構築を高速化へ

Microsoftと3Mは、Azureデータセンターに3Mの「拡張ビーム光コネクタ（EBO）」技術を導入する戦略的提携を発表した。AI GPUクラスターの構築において、微細な塵による光ファイバーの汚染とそれに伴う洗浄作業が大きなボトルネックとなっていたが、新技術の導入により接続作業時間を大幅に短縮できると期待されている。本提携は双方向のものであり、3Mも自社業務にMicrosoftのAIプラットフォームを導入する。

■AIクラスター構築を阻む「目に見えない塵」の脅威

Microsoftのインフラエンジニアが新しいAI GPUクラスターを立ち上げる際、ボトルネックとなるのはチップ自体ではなく、目に見えないほど微細な塵であることがある。

この物理的な課題に対処するため、3MとMicrosoftは2026年7月15日に戦略的提携を発表した。Azureは、3Mの拡張ビーム光コネクタ（EBO：Expanded Beam Optical）技術をデータセンターに導入する、初のハイパースケーラーとなった。AIコンピューティング容量への需要が構築ペースを上回る中、この取り組みはMicrosoftがAI計算容量をオンラインにするスピードを有意に加速させる可能性がある。

この提携は双方向のものだ。3Mは引き換えに、カスタマーサービス、財務、営業などの社内業務改革に向けて、CopilotやMicrosoft Fabricを含むMicrosoftのAIおよびデジタルプラットフォームを採用する。3Mの公式プレスリリースが詳細を伝える通り、両社は互いにとっての主要顧客となる。

■従来の光ファイバー接続が抱える物理的限界と作業負担

ハイパースケール環境において、高密度な光ファイバー接続の維持がいかに困難であるかを理解するには、その物理的な仕組みを知る必要がある。

従来の光コネクタは、研磨された2つのファイバー端面を直接押し当てることで光を透過させる。しかし、この設計は極めて精密なアライメントと清浄な表面を必要とする。Fluke Networksの技術概要によると、標準的なマルチモード光ファイバーのコア径は約50ミクロン（人間の髪の毛の太さほど）であり、このスケールではわずかな塵でも光信号を散乱または遮断してしまう。一般的な企業向けデータセンターであればポートの汚染は軽微な問題で済むが、数万もの光ファイバー接続が存在するAI学習クラスターにおいては、この問題が累積して深刻な遅延やコストのかかる手戻りにつながる。

また、作業工数の面でも課題がある。従来の光コネクタを接続する際、1ポートあたり約3分の検査・清掃作業が必要となる。数千もの接続を行うハイパースケールデータセンターでは、熟練技術者の作業時間が数日分も奪われることになる。3Mのテストデータによると、従来のMPOコネクタを使用したマルチファイバー接続の設置には8時間以上かかる場合があるが、EBOを使用すれば約1時間で完了するという。

■レンズで光を広げる「EBO技術」の仕組み

3MのEBO技術は、物理的に全く異なるアプローチをとる。ファイバー端面を直接接触させる代わりに、各コネクタの先端に精密なコリメーションレンズを配置する。

ConnectorSupplier.comの技術概要によると、コネクタが光を送信する際、最初のレンズが出力ビームを拡大し、光線を平行にする（コリメーション）。ビームは小さな空気層を通り、受信側コネクタのレンズで再び集光されてファイバーに入る。

NorthPennNowが2026年4月に公開した技術解説によると、ファイバー端面が接触しないため、塵の影響が変化する。50ミクロンのファイバーコアの大部分を塞いでしまうような塵であっても、コア径の最大150倍に拡大されたビームに対しては、遮る割合はごくわずかとなる。その結果、エンジニアは検査や清掃の作業を行うことなくEBOケーブルを接続できるようになり、コネクタ1箇所あたりの接続時間は約30秒に短縮される。

高密度データセンター向けに開発された3M独自の設計では、反射防止蒸着コーティングを施した鏡面反射コリメーションを採用している。これは、Rosenberger OSIの分析が示すように、1970年代から軍用タクティカルケーブルなどで使われていたボールレンズ方式とは異なるアプローチだ。また、コネクタはジェンダーレス（凹凸の区別がない）仕様であり、大量導入環境における在庫管理を簡素化する。1本のEBOケーブルで12〜144芯のファイバーを収容でき、個別ラックの接続からデータセンターのバックボーン回線まで対応する。

■Azureユーザーへの影響とインフラ構築の制約解消

この提携がもたらす影響について、何が変わり、何が変わらないのかを明確にしておく必要がある。

現時点で、Azureのサービス、価格、リージョン、顧客側のハードウェア要件、APIへの変更は発表されていない。これはデータセンターの物理インフラにおける改善である。既存のAzureユーザーが、このEBO導入によって新しいインターフェースや機能を直接目にすることはない。

しかし、この技術がスケール環境で成果を発揮すれば、長期的にはGPU容量の拡大や新リージョンの開設が迅速化する可能性がある。Microsoftは2026年初頭に6250億ドル（約101兆2500億円、1ドル=162円換算）の商業クラウドのバックログを報告しており、その約45%がOpenAIからの需要とされる。物理インフラの構築ペースは重大な制約となっており、接続時間を6分の1に短縮する技術はこの制約に直接アプローチする。

Microsoftのニュースルームの発表が裏付けるように、同社の初期の導入実績では、塵への露出や日常的な取り扱いが避けられない実際の運用環境において、信頼性の高い信号性能を維持しつつ、ネットワークの展開期間を短縮できる可能性が示されている。

■EBO技術が抱えるエンジニアリング上のトレードオフ

あらゆる技術選定にはトレードオフがあり、EBOも例外ではない。

EBOコネクタは、物理接触型のコネクタに比べて挿入損失（インサーションロス）が高くなる。Fluke Networksの比較によると、標準的な物理接触型LCコネクタの最大挿入損失が約0.15dBであるのに対し、同等のEBOコネクタは2.0dBに達することがある。AI学習クラスター内部で一般的な、ラック内やクラスター内の短い接続距離であれば、この損失は許容範囲内に収まる。しかし、より長距離のデータセンター間接続においては、許容される損失の計算が厳しくなる。

また、レンズ設計の特性上、歪みなく通過できる波長の範囲が制限されるため、波長分割多重（WDM）技術とは互換性がない。WDMは1本のファイバーに複数の波長の光を流して帯域幅を増やす技術だが、EBOがこれに対応していないため、長距離や大容量のセグメントでWDMが使用される環境への適用は制限される。

さらに、EBOコネクタは従来のLCやMPOコネクタよりも物理的に大きいため、スペースが極めて限られたラック構成では課題となる可能性がある。

これらの制限は、EBOがデータセンターのどの部分に適しているかを理解する上で重要だ。この技術は、AI GPUクラスター内の高密度・短距離で、頻繁に抜き差しが行われる接続（作業時間の削減効果が最も大きい場所）に適している一方、長距離やWDMに依存する用途には適していない。

■業界標準化（MSA）によるマルチベンダー化の動き

Microsoftによる導入は、単独の動きにとどまらない。3Mの投資家向けリリースによると、同社は2026年5月12日、AIデータセンターインフラにおけるEBO接続のオープンで相互運用可能な仕様を策定する「マルチソース合意（MSA）」への加盟を発表した。このMSAではOracleが共同議長を務めている。

PRNewswireの発表によると、このアライアンスにはAMD、Arista Networks、Cisco、Meta、Molex、Amphenol、TE Connectivity、住友電工など、十数社以上の企業が名を連ねている。

このMSAの存在は、単なる加盟企業リスト以上の構造的な意味を持つ。Microsoftと3Mの2社間だけの提携であれば、Azureは重要なインフラ部品を単一のサプライヤーに依存することになり、ハイパースケーラーが最も嫌う「ベンダーロックイン」が発生する。しかし、オープンなMSAにより、EBOコネクタの仕様は業界の共有財産となる。複数のメーカーが同じ基準で製造できるため、Azureはロックインされることなく、価格、品質、納期において最も有利なサプライヤーから調達できるようになる。

MSAの共同議長を務めるOracleのラジャゴパル・スブラマニヤン（Rajagopal Subramaniyan）氏は、従来の物理接触型コネクタが求める厳格な清浄度の要件がネットワーク構築を遅らせ、メンテナンスのオーバーヘッドを増やしていると指摘する。その上で、EBO技術はこれらのボトルネックを克服し、より回復力のあるクラスター構成や将来のラック規模の光アーキテクチャを可能にすると、その実用的な意義を説明している。

Azureによる採用が重要なのは、自社の構築スピード向上だけでなく、他のハイパースケーラーが大規模な移行を決断するために必要な「実績ある参照事例」をエコシステムに提供するからである。

■3Mの供給体制とエンタープライズAIの活用

3Mは需要の拡大を待つだけでなく、供給体制の強化も進めている。2026年3月16日、同社は米国内のEBO製造能力を2倍以上に拡大する投資を発表した。3Mのデータセンター部門バイスプレジデントであるアレックス・アン（Alex An）氏は、前例のないペースで進むインフラ拡張の中で、技術のメリットを理解する顧客からの需要に応えるための投資であると述べている。

一方、提携のもう一つの側面として、3Mは自社のエンタープライズ業務にMicrosoftのAI機能を導入する。

両社の共同発表によると、3Mはカスタマーサービス、財務、営業、マーケティングにおいて、Microsoft Fabric、Dynamics 365、Copilotを活用してプロセスの簡素化と意思決定の迅速化を図る。初期の具体的な取り組みとして、新設された「Microsoft Frontier Company」のエンジニアが、3Mのグローバル・ビジネス・サービス部門における顧客注文管理の自動化を支援している。このプロジェクトでは、与信チェックや滞納評価、システム更新を自動化するAIエージェント主導のワークフローを構築しており、人間による監視とリアルタイム承認用のカスタムダッシュボードも備える。これにより、手作業の削減、プロセスの標準化、キャッシュフローの迅速化が期待されている。

3Mのエグゼクティブバイスプレジデント兼チーフストラテジーオフィサーであるジョン・ヴァン・ワイク（Jon Van Wyck）氏は、AIを成長の加速と顧客体験の向上のための強力なツールと位置づけ、Microsoftとの協業が3Mの業務改革とAIに必要なインフラの双方を発展させると述べている。

■Azureの動きが他のハイパースケーラーに与えるシグナル

MicrosoftによるEBOの採用は、技術的な検証だけでは得られない「ハイパースケールでの実稼働実績」をこの技術にもたらした。Amazon Web Services（AWS）、Google Cloud、Oracle Cloudといった競合他社は、光ファイバーの設置時間を大幅に短縮すると主張する物理インフラのアプローチを、競合が本格的に採用する様子を注視している。

Redmond Magazineの報道によると、Microsoftと3Mの提携によって開かれた20億ドル以上の光相互接続市場において、EBOを次に採用するハイパースケーラーが、従来の物理接触型ファイバーに依存し続ける競合に対して構築スピードの面で優位に立つという説得力のある事例が示されたことになる。

Data Center FrontierによるAI光インフラ市場の分析が指摘するように、光ファイバーはすでにAIインフラにおける戦略的な制約となっている。GPUクラスターが400Gや800Gを超えて1.6Tへとネットワークアーキテクチャを押し上げる中、かつては単なる設備として扱われていた物理レイヤーが、展開の成否を分ける重要な変数となっている。10年前には誰も想定していなかった規模において、すべてのケーブルの先端にあるコネクタが極めて重要な意味を持つようになっている。

■注目ポイントQ&A

●拡張ビーム光コネクタ（EBO）技術とは何ですか？従来のコネクタとどう違いますか？

EBOコネクタは、コネクタ端面にレンズを配置し、光ビームを拡大・平行化して対向コネクタに送信する技術です。従来の物理接触型コネクタのように端面同士を直接押し当てないため、接続部に塵が付着しても光の遮断影響が極めて小さくなります。これにより、データセンターでの設置時に必須だった検査や清掃のプロセスを省略できますが、挿入損失が物理接触型より高いことや、波長分割多重（WDM）技術と互換性がないといったトレードオフがあります。

●なぜ光ファイバーの汚染がAIデータセンターにおいてそれほど重要視されるのですか？

AIの学習クラスターは、従来のデータセンターに比べて1ノードあたり10倍から36倍もの光ファイバー接続を必要とするためです。膨大な数のGPUが相互に高速通信を行うため、接続の密度が極めて高くなります。この規模では、わずかなポートの汚染でも接続不良やメンテナンスの遅れが累積し、AIクラスター全体の稼働開始を遅らせる要因になります。また、800Gや1.6Tといった高速規格への移行に伴い、許容される挿入損失の基準が厳しくなっていることも影響しています。

●EBOのマルチソース合意（MSA）は、ハイパースケーラーにとってどのような意味を持ちますか？

MSAは、複数のメーカーが相互運用可能な共通仕様に基づいて製品を製造するための業界合意です。これにより、ハイパースケーラーは特定の1社（この場合は3M）に依存するベンダーロックインのリスクを回避できます。Microsoft Azureなどの事業者は、価格や納期、品質において最も有利なEBO準拠サプライヤーから柔軟に調達できるようになります。

●AzureのEBO導入によって、既存のAzureユーザーに何か影響はありますか？

いいえ、直接的な影響はすぐにありません。Azureのサービス内容、提供リージョン、価格、API、ユーザー側のハードウェア要件などに変更は発表されていません。これはデータセンターの物理インフラに関する改善であり、ユーザーは間接的なメリットとして、将来的にGPU容量の拡張や新リージョンの開設が従来よりも迅速に行われるようになるという恩恵を受ける可能性があります。

元記事: Dust Contamination Slows AI Clusters: Azure Deploys Expanded Beam Optics Fix