米海兵隊の太平洋島嶼作戦を支える新型揚陸艦「マクラング級」、米海軍が22億ドルの建造管理契約

米海軍は、新型のマクラング級中型揚陸艦（LSM）の建造管理について、フロリダ州ジャクソンビルを拠点とするTOTE Servicesと22億ドル（約3564億円、1ドル＝162円換算）の契約を結んだ。海軍の公式契約発表によると、これにより米海兵隊は、第二次世界大戦後に米国防総省が本格的には配備してこなかった、港湾インフラのない未整備の海岸に自ら乗り上げ、海兵隊員や車両、物資を直接送り届けられる艦種を手にする見通しとなった。中国との潜在的な紛争で活動範囲となり得る、数千海里に及ぶ太平洋の島嶼部での運用を想定している。

■対中島嶼戦を想定した「EABO」構想と新型揚陸艦の役割

2026年7月13日に発表された契約は、マクラング級を最大8隻整備するもので、オプションを含めると総額は26億ドル（約4212億円）に達するとUSNI Newsは報じている。1番艦「マクラング（USS McClung）」の引き渡しは2029年秋の予定だ。海軍の長期目標は35隻で、議会予算局（CBO）はその整備費を60億～90億ドル（約9720億～1兆4580億円）と見積もっている。これは、海兵隊が西太平洋で「遠征前方基地作戦（EABO）」構想を遂行する3個海兵沿岸連隊を継続的に支えるための規模である。

EABO構想では、小隊規模の海兵隊部隊が、中国の対艦ミサイルの射程内にある島々の拠点間を移動し、対艦巡航ミサイルや長距離センサーを使って敵の海上戦力に対処する。一方で、部隊を分散させて機動性を保つことにより、中国の精密打撃で効果的に捕捉・攻撃されることを避ける。

こうした部隊に現在欠けているのが、日常的な移動と兵站支援を担い、使用可能な港がない海岸にも直接送り届けられる艦艇だ。Seapower誌によると、LSMがなければ、ハワイと沖縄で編成が進む海兵沿岸連隊は、島嶼部を利用した演習を大規模かつ継続的に実施できない。米陸軍が保有する少数の舟艇がこの機能の一部を担ってきたが、海軍は数十年にわたり専用の自前の手段を保有していなかった。

■数十年の空白を経て復活する「戦車揚陸艦」の系譜

マクラング級は、戦車揚陸艦（LST）と呼ばれる艦艇の設計思想を受け継いでいる。これは、第二次世界大戦中の太平洋における島嶼跳躍作戦を可能にした、海岸への乗り上げが可能な船体形式である。LSTは未整備の海岸に自ら乗り上げ、艦首ランプを下ろすことで、クレーンや桟橋、整備された港湾施設を使わずに車両を直接揚陸できた。1944～45年の太平洋戦役を兵站面で支えた艦艇であり、海兵隊が2019年に公表したEABOドクトリンも、この島嶼跳躍作戦を明示的なモデルとして、同種の能力を相当な規模で必要としている。

しかし、米海軍は過去60年間、これとは逆の方向に進んできた。現行のサン・アントニオ級ドック型輸送揚陸艦は全長208メートル、排水量2万5000トン、アメリカ級強襲揚陸艦は全長257メートル、排水量4万5000トンで、いずれも自ら海岸に乗り上げることはできない。深い水深を確保できる沖合の停泊地点からホバークラフトやヘリコプターで海兵隊員を送り、継続的な作戦には比較的健全な港湾インフラを必要とする。

これらは極めて高い能力を持つ一方、防衛計画担当者からは、中国の接近阻止・領域拒否（A2/AD）圏内で日常的に運用するには価値が高すぎる艦艇とみなされている。マクラング級は大型揚陸艦の代替ではない。大型艦が持つ能力と、EABOが必要とする海岸間の兵站輸送との間にある空白を埋める艦艇である。

■実艦のあるオランダ企業の設計を採用

マクラング級は、オランダのダメン・シップヤーズ・グループによる商用設計「Landing Ship Transport 100（LST-100）」をベースにしている。米海軍海洋システムコマンド（NAVSEA）は、設計データパッケージを約330万ドル（約5億3460万円）で購入し、2025年12月に同設計を選定した。

この決定により、数年にわたる計画の迷走に区切りが付いた。海軍は当初、「軽揚陸艦（LAW）」と呼ばれる独自のLSM設計を開発しようとしたが、業界から示された入札額は1隻当たり3億5000万ドル（約567億円）を超え、35隻の艦隊を整備できる水準を大幅に上回った。

そのため海軍は独自設計を推し進めるのではなく、設計完了前に建造を開始したコンステレーション級フリゲート計画とは反対の道を選んだ。同計画は、30億ドル（約4860億円）を超える契約オプションが設定された後、最終的に中止された。

LSM計画が選んだ船体は、ナイジェリア海軍の「NNS Kada」としてすでに就役している。同艦は2022年に引き渡された。また、オーストラリア陸軍が発注した8隻の揚陸艦にも採用されている。このためNAVSEAの担当者は、計画への本格的な関与を決める前に、実際に運用されている艦を調査できた。

■ダメン製船体でできること、できないこと

マクラング級の設計は、太平洋での分散型兵站任務には適する一方、それ以外の任務には適さないという、明確な設計上のトレードオフを持つ。

ダメンの設計仕様によると、全長は100メートル、幅は16メートル、喫水はわずか3.58メートルで、大型揚陸艦が接近できない海岸や島にも近づける。艦首ランプには観音開き式のクラムシェル・ドアがあり、海岸に向けて直接開く。港で船尾ランプから車両を積み込み、艦内のRO-RO貨物甲板を通って、艦首ランプからそのまま海岸へ降ろす「ドライブスルー」方式を採用している。クレーンや小型輸送艇、ホバークラフトは必要ない。

Stars and Stripesが確認した仕様によると、本艦は海兵隊員、車両、兵器、物資を合計で最大800トン積載でき、最大282人の兵員を収容できる。飛行甲板はヘリコプターと無人航空システム（UAS）の運用に対応する。巡航速度での航続距離は3400海里で、日本またはグアムから給油せずに第一列島線へ到達できる。乗組員は18～32人と少なく、補完対象となる大型甲板艦と比べて運用コストを抑えられる。

一方、マクラング級は戦闘艦ではない。計画上の武装は30mm砲1基で、広域防空ミサイルシステムや魚雷を持たず、サン・アントニオ級に匹敵する高度なレーダーも搭載しない。

紛争下での生存性は、複数の島に分散できるほど小型であること、探知されにくい低シグネチャー性、そして攻撃される前に位置を変えられる機動性に依存する。ただし、最高速力は14～15ノットで、サン・アントニオ級のようなドック型輸送揚陸艦（LPD）より約7ノット遅い。

戦略国際問題研究所（CSIS）のシニアフェローで、VCMモデルを研究するシンシア・クック氏は、商用分野の規律を取り入れた契約方式であっても、脅威の変化に伴って建造途中で要求仕様が変われば「根本的な力学は変わらない」と指摘した。同氏によると、要件変更は歴史的に「コスト超過とスケジュール遅延の最大の要因」になってきた。National Defense Magazineが報じた。

マクラング級では、ダメンの設計を基本的にそのまま使用し、米軍向けの通信設備と生存性向上策を加える一方、全面的な再設計は行わない「ビルド・トゥ・プリント（設計図に基づく建造）」方式を採用する。これは、要件変更による悪循環を防ぐことを明確な目的としている。

■民間主導の「艦艇建造マネージャー（VCM）」モデル

TOTE Servicesは、自ら艦艇を建造するわけではない。契約上の役割は、実際に建造する企業を管理することである。

通常の海軍艦艇建造では、海軍が主契約造船所と直接契約し、その造船所が供給企業を管理する。政府は大規模な監督チームを配置し、スケジュールとコストを追跡する。

これに対し、2026会計年度国防授権法（NDAA）が海軍に利用を指示した艦艇建造マネージャー（VCM）方式では、TOTEが海事担当ポートフォリオ調達執行官の下で海軍との主契約を持ち、実際の建造造船所に下請け契約を発注する。Defense Newsによると、この仕組みでは、造船所の業務遂行を直接契約上管理するのは政府ではなくVCMとなる。造船所が工程上の節目に間に合わなかったり、コスト超過を発生させたりした場合、最初に責任を問われるのは契約担当官ではなくVCMである。

初期分の最大8隻について、TOTEはボリンジャー造船所とフィンカンティエリ・マリネット・マリンを管理する。ミシシッピ州パスカグーラにあるボリンジャーの施設が1番艦「マクラング（LSM-1）」を建造し、ウィスコンシン州マリネットのフィンカンティエリ・マリネット・マリンがさらに4隻を建造する。残り3隻について、TOTEは発注方法を決める裁量を持つ。

フィンカンティエリ・マリネット・マリンは、VCMが選定される前の2026年4月に、長納期資材向けとして3000万ドル（約48億6000万円）の契約を受けている。この通常とは異なる順序は、計画を急いで進める海軍の方針を示している。

TOTEの協力企業には、艦艇設計・エンジニアリングを担当するLeidos Gibbs & Coxのほか、The McHenry Management Group、MAD Security、ダメンも含まれる。TOTE Servicesのプレスリリースが明らかにした。

海軍のウィル・マハン研究・開発・調達担当次官補代理は、提案要求書（RFP）の発行から契約締結まで約5カ月だったと述べた。同規模の防衛計画に通常必要とされる期間のおよそ半分だという。

海事担当ポートフォリオ調達執行官のクリストファー・ミラー氏は、実績のある設計を採用し、議会が認めた権限を活用することで、緊急性を持って従来とは異なる方法で艦艇建造に取り組む決定を反映したものだと、海軍の公式発表で説明した。

TOTEにはVCMとしての実績がある。同社はすでに、米海事局（MARAD）が海事教育機関向けの訓練船5隻を整備する国家安全保障マルチミッション船（NSMV）計画でVCMを務めた。5隻のうち3隻は2026年3月までに予定通り引き渡され、残る2隻もその後12カ月以内に引き渡される見通しとされた。

この計画は、近年の米政府による艦艇建造計画の中で、スケジュールを維持した数少ない事例の一つと広く評価されている。これとは対照的に、米政府監査院（GAO）によると、海軍の直近11隻の各級1番艦は、計画予算を合計で80億ドル（約1兆2960億円）以上超過した。また、現在建造中の戦闘艦艇35隻は、すべて予定から遅れている。

海事戦略センターのスティーブン・ウィルズ氏は、VCM方式について、欧州の複数の海軍調達制度、特にスウェーデンの商船分野の慣行では標準的な手法だと指摘する。そこでは艦艇設計者が建造の仲介役を務めることが一般的だという。National Defense Magazineによると、米国でも以前から採用可能だったが、変わったのは制度を実際に利用しようとする組織としての意思である。

■イラクで死亡した女性海兵隊将校にちなむ命名

本級は、海兵隊のメガン・M・L・マクラング少佐にちなんで命名された。マクラング少佐は1995年に米海軍兵学校を卒業した広報将校で、2006年12月6日、イラクのラマディで即席爆発装置（IED）により死亡した。

同少佐は、イラク戦争の戦闘で死亡した初の女性海兵隊将校であり、任務中に死亡した初の米海軍兵学校女性卒業生でもある。カルロス・デル・トロ海軍長官が2025年1月に命名を発表した。

■今後の工程と計画を左右する課題

ボリンジャー造船所のパスカグーラ施設における1番艦マクラングの建造は、約3カ月後に当たる2026年第4四半期の開始を目標としている。計画通りに進めば、1番艦は2029年秋に引き渡される。建造期間は32～36カ月で、海軍が2026年2月にVCMの提案を募集した時点で想定していた期間と一致する。VCM契約全体は2030年6月までに完了する見込みだ。

計画の成否を測る試金石は、1番艦だけではない。コンステレーション級フリゲート計画にも体系的な調達計画があったが、海軍が計画の大部分を断念するまでに3年遅れ、1隻当たりのコストは約50％上昇した。

マクラング級にあってコンステレーション級に欠けていたのは、すでに航行している設計である。ダメンLST-100の海岸乗り上げ能力とRO-RO構造は、ナイジェリアでの実運用で実証されている。また、米国の要求とほぼ同じ内容のオーストラリアの調達計画にも採用された。

この設計規律を35隻の艦隊全体で維持できるか、TOTEが管理する複数造船所への下請け体制が機能するか、そして艦艇の到着を待つ3個海兵沿岸連隊からの要望に伴う、避けがたい設計変更圧力に耐えられるかが問われる。その結果によって、マクラング級が近年の海軍艦艇建造実績からの真の転換となるのか、それとも順調に始まりながら崩れた計画の一つに加わるのかが決まる。

■注目ポイントQ&A

●マクラング級中型揚陸艦とはどのような艦艇で、なぜ海兵隊に必要なのですか？

マクラング級は、オランダのダメンLST-100をベースにした全長100メートル、4000トン級の海岸乗り上げ型揚陸艦です。最大800トンの海兵隊員、車両、兵器、物資を運び、艦首ランプを使って未整備の海岸に直接揚陸できます。給油せずに最大3400海里を航行できます。

海兵隊は、遠征前方基地作戦（EABO）を実行するためにこの艦を必要としています。EABOは、小隊規模の部隊を太平洋の島々に分散させ、対艦ミサイルで中国の海上戦力に対処しながら、捕捉されにくいよう頻繁に移動させる構想です。既存のサン・アントニオ級とアメリカ級は自ら海岸に乗り上げることができず、港湾施設を必要とするうえ、中国のミサイル射程内で日常的に使用するには大型で価値が高すぎます。議会調査局（CRS）の計画分析によると、マクラング級はこの能力上の空白を埋める艦艇です。

●既存の海軍揚陸艦とは何が違うのですか？

主な違いは規模と構造です。サン・アントニオ級は全長208メートルで、乗組員などは約800人に上ります。水深のある沖合に停泊し、エアクッション型揚陸艇（LCAC）やヘリコプターで海兵隊員を送り出します。アメリカ級は全長257メートル、排水量4万5000トンの航空運用中心の艦艇で、こちらも海岸には乗り上げられません。

これに対し、マクラング級は全長100メートル、4000トン級で、喫水は3.58メートルです。海岸に接近して艦首ランプから車両を直接降ろせます。大型揚陸艦の代替ではなく、大型艦が担う上陸部隊の輸送能力や指揮能力を補完し、敵の兵器射程内で大型艦が安全かつ費用効率よく実施することが難しい、海岸間の兵站輸送を担います。

●「艦艇建造マネージャー（VCM）」モデルとは何ですか？

海軍が主契約造船所と直接契約する従来方式とは異なり、商用船分野の経験を持つ仲介事業者を主契約者にする方式です。今回のTOTE Servicesは、造船所を下請け企業として契約上管理し、コストとスケジュールについて直接責任を負います。海軍は、この構造によって、両者を守る商業上の動機を持つ企業に説明責任を負わせられるとしています。

TOTEが担当したNSMV計画で、訓練船5隻のうち3隻が予定通り予算内で引き渡されたことが、この方式の可能性を示す主要な実績です。ただし、それが軍用艦艇の計画でも機能するかは未確定です。CSISのシンシア・クック氏は、商用分野の規律が機能するのは要件が安定している場合に限られ、建造途中の要件変更こそが、過去の計画におけるコスト超過とスケジュール遅延の最大の要因だったと慎重な見方を示しています。National Defense Magazineが伝えました。

●有事の際、マクラング級が中国のミサイルの標的になる危険はありませんか？

はい。その危険はあり、計画の設計担当者も認識しています。マクラング級の武装は30mm砲1基に限られ、広域防空ミサイルシステムを備えていません。

生存性を確保する手段は装甲や武装ではなく、分散です。多数の島の異なる拠点から運用できるほど小型にすることで、敵の標的捕捉システムが位置を特定し、移動前に攻撃できる可能性を下げます。支援対象となる海兵隊部隊にも同じ考え方が適用され、EABOでは一時的な島嶼拠点から対艦ミサイルを発射した後、反撃される前に移動することが想定されています。

議会調査局によるEABOの分析では、高価で高性能な少数の艦艇を予測可能な場所に集中させるより、小型で比較的安価な多数の艦艇を分散させる方が、中国のA2/AD環境下で生存性を高められるという、明確なリスク上の判断が示されています。

元記事: Marine Corps Gets Its Pacific Island Logistics Ship After $2.2B Navy Contract Award