米Amazon.com、MacBook Air M5の13インチ1TBモデルを150ドル値引き　6月値上げ後で最安水準

米Amazon.comで、13インチMacBook Air M5の1TB構成が再入荷し、いずれも150ドル引きで販売されている。これはAppleの6月25日の値上げ以降、米国で確認できる最安水準だ。M5世代の購入を検討している読者にとっては有力なタイミングだが、在庫は断続的で、色によっては購入時点で状況が変わる可能性がある。

■Amazonで13インチMacBook Air M5の1TBモデルが値下げ

米Amazonは米国時間7月15日朝、13インチMacBook Air M5の1TB構成を再入荷し、各モデルを150ドル値引きした。16GB/1TBモデルが1449ドル（約23万4738円、1ドル=162円換算、通常1599ドル）、24GB/1TBモデルが1649ドル（約26万7138円、通常1799ドル）の2構成である。

セール情報トラッカーの9to5Toysによると、同時点でBest BuyはM5 MacBook Airの全ラインアップを定価で販売していた。13インチモデルで意味のある値引きを実施している主要な米小売業者は、現時点ではAmazonだけの模様。

■6月25日の値上げで何が変わったのか

Appleは2026年6月25日、MacとiPadのラインアップを値上げした。Appleは、AIデータセンターが高帯域DRAMの世界供給を吸収していることによるメモリーコスト危機を理由に挙げ、報道各社への声明で「これほど大きく、これほど急速な部品価格の上昇は見たことがない」と述べている。

Gartnerの2026年メモリー価格分析やCounterpoint Researchなどの調査会社によると、メモリー価格は2025年第4四半期から2026年半ばまでに4倍超に上昇したという。

この値上げにより、13インチMacBook Airの実勢価格の下限も切り上がった。16GB/1TB構成は、発表の数日前のPrime DayではAmazonで最安1149ドルまで下がっていたが、現在の定価は1599ドルとなっている。13インチのベースモデルも、従来の1099ドルから1299ドルへ引き上げられた。

9to5Toysによると、Amazonは値上げ後の数週間、値引き価格の在庫維持に苦戦していたという。そのため今回の再入荷は、新しい定価を下回る価格で1TB構成を購入できる数少ない機会の1つだ。

■M5の価値を支える設計上の変更点

今回の値引きの意味を理解するには、M5で何が変わったかを把握する必要がある。MacBook Air M5はAppleのユニファイドメモリアーキテクチャを採用しており、CPU、GPU、Neural Engineが、チップパッケージ上に直接実装された単一のLPDDR5Xメモリープールを共有する設計だ。

M5では理論上153.6GB/秒のメモリー帯域を持ち、この共有メモリーに3つの演算ユニットが同時にフルスピードでアクセスできるため、CPU用RAMとGPU用VRAMが分かれた構成で必要になるデータコピーの性能損失を避けられる。2.7ポンドのファンレスノートPCでも、競合するWindows機であれば単体GPUを要するAIワークロードをこなせる工学的理由はここにある。

M4からの最も大きな設計変更は、各GPUコア内にNeural Acceleratorを追加した点だ。これは行列積演算向けの専用ユニットで、AI推論処理を単一の集中ブロックではなくGPU全体に並列分散できるという。Appleの社内ベンチマークは2025年9月に実施され、2026年3月と4月に独立レビューでも確認されたとされ、M5のAIスループットはM4の4倍超に達したという。

MacRumorsのベンチマーク検証では、10コアM5のGeekbench 6マルチコアスコアは多数の投稿結果でおおむね1万7000〜1万7276、M4は約1万4731で、約15〜17％の改善とされる。シングルコアは約4195〜4268だった。

AppleのM5 Air技術仕様によると、このチップはTSMCの第3世代3nmプロセス「N3P」で製造され、最大4.4GHzで動作する4つの高性能コアと6つの高効率コアからなる10コアCPU、16コアNeural Engine、Wi‑Fi 7とBluetooth 6を提供するAppleのN1無線チップを備える。なお、値引き対象の24GB構成は10コアGPUを搭載し、16GBモデルの8コアGPUよりグラフィックス性能で有利だ。

■購入判断で重要になるメモリー容量

購入時に特に重要なのは、メモリーがチップに直付けされており、購入後に増設できない点だ。チェックアウト時に16GBを選んだ場合、後から容量を増やすことはできない。

端末上で動作するApple Intelligence関連タスク、例えばローカルLLM推論、画像生成、Siriの文章作成支援などでは、16GBはますます最低ラインに近づいている。そのため、24GB/1TBモデルの1649ドルは、AI負荷の高い用途を見込む買い手にとって、200ドル上乗せをある程度正当化できる余地がある。

一方で、16GB/1TBの1449ドルモデルは、日常的な生産性作業、Web閲覧、軽いクリエイティブ用途、一般的なマルチタスクには十分だ。

■今は買い時なのか

MacBook Air M5は2026年3月11日に発売された。MacRumorsのMacBook Air buyer's guideとMacworldのbuying guideによると、少なくとも2027年春まではハードウェア更新は見込まれていない。

また、2027年モデルではOLEDディスプレイを採用するとの報道が広く出ており、これは現行モデルにない大きな視覚面のアップグレードになりうる。ただし、これは将来モデルに関する報道ベースの情報であり、正式発表ではない。

より大きな値引きを待つべきかという点については、価格環境そのものが構造的に変わった。Appleの6月値上げを招いたDRAM不足は季節要因の変動ではなく、IDCとGartnerはいずれも、半導体のウェハー生産能力がAIデータセンター向けハードウェアに再配分されている状況を、循環的ではなく持続的なものと位置付けている。

Gartnerは、DRAMとSSDの価格が2026年末までに合計130％上昇し、本格的な緩和は2027年後半まで見込みにくいと予測している。この供給環境では発売直後やPrime Dayに一時的に見られた899〜949ドルの最安値が再び出る可能性は非常に低いと考えられる。

1449ドルの16GB/1TBモデルは、6月の値上げ後から今回までに出た最安値より約75ドル高い水準にとどまり、値上げ後の市場では有力な購入タイミングの1つだ。Macworldの最新buying guideも、新定価から100ドル以上安い場合はM5 MacBook Airを購入してよいと推奨しており、今回の150ドル引きはその基準を満たす。

すでにM2、M3、M4のMacBook Airを使っているユーザーにとって、M5の改善は有意義ではあるものの劇的ではない。一方、Intel Macからの移行やM1からの買い替えでは、CPU、GPU、Neural Engineの各面で性能差は大きい。

なおMacworldの価格データによると、Amazon UKでも同じ1TBモデルが同時に149ポンド値引きされている。ここ数週間のAmazonでの値引き在庫は断続的で、過去の再入荷分は短時間で売り切れた。16GB/1TBモデルでは複数色の在庫があるものの、色ごとの在庫は購入時に確認すべきだ。

■注目ポイントQ&A

●今回の150ドル引きはお買い得ですか

現在の価格環境を前提にすれば、有利な条件だといえます。2026年6月25日の値上げで、13インチ16GB/1TBモデルはPrime Day時の約1149ドルから、新定価1599ドルへと水準が切り上がりました。今回の1449ドルはその新定価を150ドル下回り、値上げ後の米国では最安水準です。Macworldのbuying guideも、新定価から100ドル以上安ければ買い時です。

●16GBと24GBのどちらを選ぶべきですか

ローカルでApple Intelligence機能をどの程度使うかで変わります。16GB/1TBモデルは、日常的な作業や軽めのクリエイティブ用途には十分です。一方、24GB/1TBモデルは、ローカルLLM推論や画像生成など端末上のAI処理で余裕があり、GPUも10コアです。メモリーは購入後に増設できないため、必要容量は購入時に決める必要があります。

●次のMacBook Airはいつ出ますか

MacRumors、Macworld、複数のアナリスト情報によると、少なくとも2027年春まではMacBook Airのハードウェア更新は見込まれていません。2027年モデルではOLEDディスプレイや薄型シャーシ刷新が報じられていますが、これは報道ベースの情報で、正式発表ではありません。

●ユニファイドメモリーとは何ですか

CPU、GPU、Neural Engineが同じ物理メモリープールを共有する仕組みです。M5では153.6GB/秒の帯域でこの共有メモリーにアクセスでき、分離されたメモリープール間でのデータコピーによる不利を避けられます。その結果、AI処理やグラフィックス、一般計算を同時に扱いやすくなります。一方で、メモリーは後から増設できません。

元記事: MacBook Air M5 Returns to $150 Off at Amazon: Best Price Since June Hike