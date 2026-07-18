NVIDIA、GeForce RTX 50の「ホットスポット温度」を18ヶ月間非開示に──サードパーティツールの対応で初の保証申請も

NVIDIAのGeForce RTX 50シリーズの所有者は、発売から18ヶ月間、GPUの最も重要な診断指標である「ホットスポット温度」を確認できない状態にあった。しかし、2026年7月にサードパーティ製ツールがこの制限を回避したことで、一部のカードで異常な温度差が発覚し、メーカーへの保証申請を行う動きが出始めている。NVIDIAが今後この回避策をドライバーアップデートなどで再びブロックするかどうかは、現時点では不透明である。

■18ヶ月間隠されていた「最も重要な指標」

NVIDIA GeForce RTX 50シリーズのグラフィックスカードの所有者は、1年半にわたり、チップ上で最も有用な診断指標である「ホットスポット（hotspot）温度」にアクセスできないままカードを動作させていた。GPUダイの実際のピーク温度を測定するこのホットスポットセンサーは、2025年1月以降に販売されたすべてのBlackwellアーキテクチャ採用カードに物理的に搭載されており、NVIDIAの工場技術者もハードウェアの診断に使用していた。しかし、一般の消費者はこれを一切読み取ることができなかった。

この状況は、2026年7月14日にCPUIDが「HWMonitor 1.65」をリリースしたことで一変した。このアップデートにより、特別な内部ツールや起動用Linux環境、修理店の資格などを必要とせず、通常のWindowsアプリケーションを介してGeForce RTX 50シリーズのホットスポット温度を読み取ることが可能になった。それから72時間以内に、懸念すべき測定結果の報告が相次ぎ、7月17日には少なくとも1社のボードパートナー（グラフィックスカードメーカー）が、この新たなデータに基づいて顧客に対して公式に保証点検を案内する事態に至っている。

この一連の流れは偶然ではない。NVIDIAの内部診断ソフトウェア「MODS（Modular Diagnostic Software）」は、一般のツールがアクセスできなかった18ヶ月間、一貫してホットスポットセンサーの数値を読み取ることができていた。つまり、ユーザーが確認することを許されなかったセンサーを用いて、NVIDIAの技術者が返品されたRTX 50シリーズの診断を行うという、構造的な情報の非対称性が存在していたのである。

■ホットスポットセンサーとは何か、なぜ温度差（デルタ）が重要なのか

現代のGPUダイには、シリコン内部に直接埋め込まれた温度センサーのネットワークが分散して配置されている。Windowsのタスクマネージャーや「MSI Afterburner」、ゲームのオーバーレイ表示などに現れる「GPU温度」は、このネットワーク全体の平均値であり、局所的な温度スパイクを意図的に平滑化した数値である。一方、ホットスポット温度（ジャンクション温度とも呼ばれる）は、ネットワーク全体の中で最も高い1点の数値を報告するもので、ダイの中で最も負荷がかかっている場所の実際のピーク温度を示している。

適切に冷却された正常なカードでは、ホットスポット温度は通常、平均GPU温度よりも12〜20℃高く推移する。この温度差（デルタ）こそが重要な診断シグナルとなる。この差が35℃や40℃にまで大きく広がった場合、ダイの一部が周囲のシリコンよりも劇的に高温になっていることを意味する。これは通常、ダイとヒートシンクの間にある熱伝導材料（TIM：Thermal Interface Material）が、その場所で適切に接触していないことが原因である。Tom's Hardwareが報じたRTX 5070 Tiの修理事例でも、まさにこの不具合パターンが確認されている。

熱伝導材料（一般的にはサーマルペースト）の劣化には、主に2つのパターンがある。1つは、ペーストが時間の経過とともに乾燥して熱伝導率を失う「ドライアウト（dry-out）」である。もう1つは、より即時的な影響を及ぼす「ポンプアウト（pump-out）」現象だ。ゲームのプレイなどによってGPUの加熱と冷却が繰り返されると、ダイのパッケージとヒートシンクがわずかに異なる比率で膨張・収縮を繰り返す。この機械的なサイクルにより、ペーストがダイの中央から外周部へと押し出され、最終的に最も高温になるシリコンの中央領域にペーストがほとんど残らない状態になる。高電力半導体パッケージにおけるこの現象は、学術文献でも確立された故障モードとして記録されている。

ポンプアウトや初期のペースト塗布不良が発生している場合、ダイの他の部分は冷えているため、平均GPU温度は正常に見えることが多い。しかし、影響を受けている局所的な領域は、NVIDIAの熱保護システムが作動する温度に達してしまう。Blackwell GPUにおけるその上限温度は107℃とされている。

■NVIDIA技術者はデータを持っていたが、ユーザーには非開示

2025年1月30日にGeForce RTX 50シリーズが発売された際、GPU-Zの開発者であるW1zzard氏はVideoCardzに対し、NVIDIAが一般向けの「NVAPI」インターフェースからホットスポット温度のデータを削除したことを認めていた。NVAPIは、サードパーティ製の監視ツールがGPUセンサーに問い合わせるために使用する公式のWindows SDKである。初期の監視ソフトウェアでは一時的に「255℃」という無意味な数値が表示されたが、開発者たちはセンサーに公式ルートでアクセスできないことを察知し、表示項目自体を削除していた。

当時、開発者コミュニティが把握していなかったのは、この制限がどれほど深いレベルで適用されているかという点だった。NVIDIAは、公開されているNVAPIだけでなく、秘密保持契約（NDA）下でパートナー企業のソフトウェア開発者に提供されているプライベートなNVAPIインターフェースからも、ホットスポットセンサーのデータを削除していたのである。

MSI Afterburnerの開発者であるAlexey "Unwinder" Nicolaychuk氏は、Guru3Dのフォーラムへの投稿でこの状況を明確に説明している。同氏によると、NVIDIAはVRAMやホットスポットの温度監視インターフェースを自社のプライベートな内部ソフトウェア専用に留めており、NVIDIA製GPUを搭載したグラフィックスカードを製造するパートナー企業にすら公開していないという。現在、NVIDIA製品でこれらの数値を表示しているツールは、リバースエンジニアリングされたプライベートインターフェースや、GPUレジスタへの直接アクセスに依存しており、これはGPUメーカー（NVIDIA）が好まないアプローチであると指摘している。

MSI AfterburnerはNVIDIAから公式にライセンス供与されており、サポートされているAPIインターフェースを使用する商業的な契約関係にあるため、Unwinder氏はNVIDIAの許可なしにこの機能を追加することはできない。NVIDIAが公式APIにセンサーを再追加しない限り、AfterburnerにBlackwellのホットスポット温度が表示されることはない。なお、2026年7月17日の時点で、NVIDIAはこの件について公式な対応を表明しておらず、公の場での言及も行っていない。

現在、この制限を回避しているツールは、GPUのMMIO（Memory-Mapped I/O）レジスタに直接アクセスしている。これはドライバー層を完全にバイパスしてハードウェアと通信する低レベルの経路である。この手法は機能しており、現時点で明らかな不安定さは見られないが、将来のNVIDIAのドライバーアップデートによってこのアクセス経路が遮断され、RTX 50の所有者が再び診断不能な状態に戻る可能性も残されている。

NVIDIAが今後、公式APIでのサポートを復活させるのか、現在の回避策を黙認するのか、あるいは最終的にこれらをブロックするのかは明らかにしていない。

■修理専門業者が示した、センサーが捉える異常の正体

このセンサーが非開示であることの実質的な影響が浮き彫りになったのは、2026年7月上旬のことだった。ブラジルの修理専門家であるPaulo Gomes氏が、顧客から性能低下の相談を受けたRTX 5070 Tiを診断する動画を公開した。同氏はNVIDIAの内部ツール「MODS」を使用してカードを検査した。

通常のWindows上の監視ツールでは、このカードの平均GPU温度は約67〜68℃を示しており、一般的な基準では何ら懸念を抱く数値ではなかった。しかし、MODSでの測定により、ホットスポット温度がBlackwellの熱保護上限である107℃に繰り返し達していることが判明した。1回のテストセッション中にカードは何度もサーマルスロットリング（熱による破損を防ぐための強制的な性能低下）を引き起こしており、GPUのクロック周波数が低下して一時的に温度が下がるものの、すぐに再び107℃まで上昇してスロットリングを繰り返す状態に陥っていた。

修理チームがカードを分解したところ、原因は一目瞭然だった。工場で塗布されたサーマルペーストがダイの中央から外側に押し出され、ダイの外周部に厚いリング状に蓄積していた。一方で、最も高温になるシリコンの真上にあたる中央部分は、ほぼ乾燥してペーストが失われていた。ペーストを塗り直した結果、ホットスポットのピーク温度は約100℃に低下し、スロットリングの発生は解消され、カードの本来の性能が回復した。

Gomes氏は視聴者に対し、MODSへのアクセスが公に議論されるようになる前に、自身のショップで同様の症状を示すRTX 50シリーズのカードを複数診断していたと語っている。平均温度は正常に見えるものの、ホットスポットはスロットリングの限界に達しており、所有者にはそれを知る術がなかったという。

■監視機能の復活から3日、Colorfulが顧客に点検を案内

CPUIDが7月14日に「HWMonitor 1.65」をリリースした際、同ソフトウェアがどのようにしてNVIDIAのセンサーブロックを回避したのかについての説明はなかった。しかし、このアップデートは正常に機能し、TechPowerUpやHardware Bustersが確認したところによると、MODSが内部的に読み取っていたものと同じセンサーから、通常のWindowsアプリ上でホットスポットの数値を表示することに成功している。

続いて「HWiNFO」もRTX 50シリーズのホットスポット対応を盛り込んだアップデートを配信したが、これには注意書きが添えられている。開発チームはBlackwellダイ上に2つの候補センサーを特定したものの、どちらが具体的にGPUのホットスポットを表しているかをまだ確定できておらず、現時点では一方がGPUのホットスポット、もう一方がVRM（電圧レギュレータモジュール）のホットスポットを追跡しているという説が有力視されている。また、ThinkComputersによると、7月15日に公開された「AIDA64」のベータ版（バージョン8.30.8337）でも、Blackwellのホットスポット対応が明記された。

これらのツールが利用可能になったことで、RTX 50の所有者たちは一斉に負荷テストを開始し、72時間以内に最初の不具合報告が浮上した。Colorful製の「iGame GeForce RTX 5080 Vulcan White」の所有者が、HWMonitorで100℃近いホットスポット温度を記録したため、同社の中国語サポートプラットフォームを通じてカスタマーサービスに問い合わせた。

ネット上に流出したサポートのやり取りのスクリーンショットによると、Colorfulの担当者は、同社製品においてGPU温度が50℃から90℃の間であれば正常の範囲内であると回答した。しかし、高負荷時にホットスポット温度が95℃以上の状態が10分以上続く場合は「オーバーヒート」として扱うべきであるとし、まずはケース内のエアフローやホコリの蓄積を確認し、良好な冷却環境下でも高温が続く場合は、クーラーの不具合やその他のハードウェア欠陥を排除するために、アフターサービスによる点検を申請するよう案内した。

これは、18ヶ月間消費者から見えない状態にあったホットスポット温度の数値を根拠に、Blackwell搭載カードのパートナー企業が顧客に対して公式に保証サービスへの案内を行った、初めての確認事例である。

また、中国のNGAフォーラムでは別の事例として、「Colorful iGame GeForce RTX 5090 D Advanced OC」において、ファンが約3,000 RPMで回転しているにもかかわらず、ホットスポット温度が112℃に達し、通常のGPU温度との差が約35℃に達したと報告されている。35℃という温度差は、初期のコミュニティテストで正常なカードが示している12〜20℃という数値に比べて、明らかに大きい。

■数値が意味するものと、未対応の人気ツール

これら2件の異常値の報告は、RTX 50シリーズ全体に広範または構造的な熱設計の欠陥があることを証明するものではない。HWMonitor 1.65を使用した初期ユーザーのコミュニティデータでは、大きなばらつきが見られる。例えば、水冷仕様でシャント抵抗改造を施し、3DMarkの負荷テスト中に900W以上の電力を消費したRTX 5090では、ホットスポットのピーク温度は約68℃、温度差は17℃に留まっており、極限状態の負荷下でも正常な挙動を示している。また、同じコミュニティテストにおける定格仕様の空冷RTX 5070 Tiでは、温度差は12〜15℃の範囲に収まっている。

これらの初期報告が示しているのは、なぜホットスポット監視が独立したセンサーカテゴリとして存在するのかという理由そのものである。診断における価値は、絶対的な温度の高さではなく、平均温度との「差（デルタ）」にある。他の数値が正常に見えるカードで温度差が広がっている場合、ヒートシンクとダイの接触不良が生じていることを示唆している。これは、ペーストのポンプアウトや工場での不均一な塗布によって引き起こされる状態であり、前述のRTX 5070 Tiの修理事例で確認された状況と完全に一致する。

一方で、自作PCコミュニティで最も広く使われているGPU監視ツールである「MSI Afterburner」は、依然としてこのデータを表示できない。開発者のUnwinder氏が説明したように、NVIDIAとの商業的関係から、公式にサポートされたAPI経由で公開されているセンサーのみを使用するという制限があるため、NVIDIAが対応しない限り、Blackwellのホットスポット対応への明確な道筋はない。また、VideoCardzの報道によると、GPU-Zの開発者であるW1zzard氏も、RTX 50向けの独自のホットスポット読み取り機能を実装するかどうかを決定する前に、NVIDIAの対応を待つ姿勢を示している。現在のすべての回避策が、将来のドライバーアップデート1つで無効化されるリスクを抱えていることを考えれば、これは合理的な判断と言える。

コミュニティが開発したプラグイン「BlackwellHotspot.dll」を使用すれば、MSI Afterburnerでレジスタに直接アクセスしてホットスポット温度を表示させることも可能だが、これは非公式の拡張機能であり、他のツールと同様にドライバーの変更によって動作しなくなるリスクを伴う。

■過去の「Igor's Lab」による調査との違い

2026年7月に浮上したGPUダイのホットスポット温度差に関する報告に先立ち、2025年4月には「Igor's Lab」のIgor Wallossek氏による別のRTX 50シリーズの熱問題に関する調査が公開されていた。この調査では、サーモグラフィーカメラを用いて、PNY、Palit、MSIなどの複数のRTX 50シリーズ搭載カードの電源供給システム（VRM）を検査している。

Wallossek氏の報告によると、すべてのRTX 50シリーズ搭載カードにおいて、基板（PCB）上の電源供給エリア（電圧コンバータ、FET、コイル、ドライバーなどが配置されている領域）に高温ゾーンが存在することが確認された。これらのコンポーネントはBlackwellのリファレンスデザインにおいて高密度に配置されており、電源供給セクションの冷却が不十分な場合、局所的な温度上昇を招く。PNYのRTX 5070では、GPUコアの温度が十分に低く保たれているにもかかわらず、同エリアの温度が107.3℃に達していた。Wallossek氏は、電源供給エリアにサーマルパッドを追加することで、影響を受けるモデルの温度を約10〜12℃低下させられることを実証した。

この過去の調査は、2026年7月に報告されているGPUダイ自体のホットスポット問題とは異なるものである。Igor's Labの調査はサーモグラフィーカメラで外部から視認できる「基板上の電源供給エリア（VRM）」のホットスポットに関するものであり、今回の報告は「GPUシリコンダイ内部」のジャンクション温度センサーに関するものである。どちらもBlackwell世代のハードウェアにおける熱管理上の懸念事項ではあるが、物理的な場所も故障モードも異なる点に留意する必要がある。

■RTX 50所有者が今すぐ確認する方法

自身のRTX 50シリーズカードのホットスポット温度を確認したい所有者は、2026年7月17日時点で、以下の3つのツールのいずれかをダウンロードして利用できる。

1. HWMonitor 1.65（CPUID提供、無料）：最も広くテストされており、最初にこの数値を復活させた。

2. HWiNFO（最新ベータ版）：対応しているが、センサーの特定については開発チームによる最終確認待ちの状態。

3. AIDA64（ベータ版 8.30.8337、7月15日公開）：リリースノートにBlackwellのホットスポット対応が明記されている。

確認手順としては、GPUに完全な負荷をかけた状態で少なくとも15〜20分間のストレステストを実行し、通常の「GPU温度」と「ホットスポット温度」の両方の数値を記録する。初期のコミュニティ報告に基づく目安として、定格仕様の空冷カードが正常な状態であれば、温度差は12〜20℃の範囲に収まる。

もし温度差が25℃を超えている場合、あるいはホットスポット温度が95℃以上の状態が持続する場合は、さらなる確認が必要だ。まずはPCケース内のエアフローを改善し、良好な冷却環境を整えても温度が下がらない場合、少なくとも1社のボードパートナーの対応事例に照らし合わせると、カードのメーカーのサポート窓口に連絡して保証点検を依頼することが推奨される。

現時点で未解決であり、この問題が円満に解決するか、あるいは混乱を招くかを左右するのは、NVIDIAがホットスポットセンサーの公式APIサポートを復活させるか、現在の回避策を容認するか、あるいはMMIOレジスタへのアクセス経路を遮断するドライバーを配信するかという点である。センサー自体は物理的に存在し、NVIDIAの技術者も返品されたカードの診断にそれを使用している。高額な対価を支払ってカードを購入したユーザーもそのデータを利用できるようになるかどうかは、現時点ではNVIDIAの判断に委ねられており、同社は沈黙を守っている。

■注目ポイントQ&A

●なぜNVIDIAはそもそもRTX 50のホットスポット温度監視機能を削除したのですか？

NVIDIAはこの決定について公に説明していません。2025年1月にBlackwell世代が発売された際、このセンサーは公開API（NVAPI）から削除され、パートナー企業向けの開発者用プライベートAPIからも削除されていました。しかし、センサー自体は物理的に搭載されており、NVIDIA内部の診断ツール「MODS」からはアクセス可能な状態が維持されていました。削除が意図的なものか、設計上の理由によるものか、あるいは一時的な措置なのかについて、NVIDIAはメディアの問い合わせに回答していません。

●私のRTX 50グラフィックスカードも、気づかないうちにサーマルスロットリングを起こしている可能性がありますか？

その可能性はあります。2026年7月14日に対応ツールが登場するまでは、一般ユーザーがそれを確認する手段はありませんでした。ゲーム中に原因不明のパフォーマンス低下が発生したり、ファンの回転数が異常に高くなったり、フレームレートが不安定になったりする場合、ホットスポットの異常発熱が原因である可能性があります。「HWMonitor 1.65」や「HWiNFO」の最新ベータ版、「AIDA64」のベータ版（8.30.8337）などをダウンロードし、15〜20分間のストレステストを実行して、通常のGPU温度とホットスポット温度の差を確認することをお勧めします。温度差が25℃以上ある場合や、ホットスポット温度が95℃を超えたまま低下しない場合は、異常が発生している可能性があります。

●ホットスポットの「温度差（デルタ）」は何を示しているのですか？

平均GPU温度とホットスポット温度の差（デルタ）は、主にヒートシンクとGPUダイの接触状態の良し悪しを示しています。サーマルペーストが適切に塗布され、クーラーが正しく密着している正常なカードでは、高負荷時でも温度差は12〜20℃の範囲に収まります。この差が25〜30℃以上に広がっている場合、ダイの一部が局所的に極めて高温になっていることを意味します。これは、熱伝導材料（ペースト）が熱サイクルによって外側に押し出される「ポンプアウト現象」が発生しているか、工場での塗布が不均一だったことが原因と考えられます。2026年7月に報告されたRTX 5070 Tiの修理例では、約40℃の温度差が生じており、分解したところ中央のペーストが完全に乾いて外周に押し出されている状態が確認されました。

●ホットスポット温度が高い場合、自分でサーマルペーストを塗り直しても安全ですか？

グラフィックスカードを分解してペーストを塗り直す行為は、メーカーや代理店の保証規定によっては保証対象外（サポート終了）となる場合があります。現在、Colorfulなどの一部メーカーは、良好な冷却環境下でもホットスポット温度が95℃を超える場合、公式にアフターサービスによる点検を申請するよう案内しています。そのため、異常な高温が確認された場合は、まずメーカーや購入店のサポート窓口に相談することをお勧めします。保証期間が切れている場合は、実績のある高品質なサーマルペーストを用いて自身で塗り直すことも自作PCユーザーの間では一般的な修理方法ですが、各カードのクーラー設計に合わせた慎重な分解作業が必要です。

元記事: NVIDIA Blocked RTX 50 Hotspot Sensor for 18 Months: First Warranty Calls Surface