SKハイニックスの7130億ドルAI投資計画、上場直後の乱高下を乗り切る　焦点はHBM供給能力

SKハイニックスのナスダック上場直後、株価はソウル市場で急落した後、米国市場で急反発した。ただ、相場の振れ以上に重要なのは、AI向け高帯域幅メモリ（HBM）の供給制約がなお強く、同社の大規模投資計画の成否が製造・実装歩留まりに左右される点である。投資家にとっては、短期的な株価変動よりも、2026年後半以降のHBM量産立ち上がりと、2027年以降も続くと見込まれる需給逼迫をどう見るかが焦点になる。

■上場から5営業日で試された大型計画

SKハイニックスは5営業日の間に、ナスダック史上で外国企業として最大となる約265億ドル（約4兆2930億円、1ドル＝162円換算）を調達し、その一方でソウル市場では過去最大の1日下落率となる15.4%安を記録した。その後、Barclaysが目標株価330ドルを提示してカバレッジを開始し、韓国政府が別枠で700兆ウォン規模の国家AIインフラ予算を打ち出したことを受け、米国市場では1日で27%反発した。

2026年7月15日水曜日までに、米国上場株は186ドル近辺で推移し、IPO価格149ドルを大きく上回った。株式をカバーする37人のアナリストのうち36人が買い評価としている。市場は、SKハイニックスの1,100兆ウォン（約7130億ドル、約115兆5060億円）規模のAI拡張計画に対し、半導体業界でも異例の短期間で厳しいストレステストを課した格好だ。そして同社は、その試練を乗り切った。

■本当の制約は株価ではなくHBMの物理的な供給力

この評価に重みがある理由は、株価モメンタムではなく、売買やソフトウェアの改修では解消できない物理的制約にある。SKハイニックス戦略の中核にある高帯域幅メモリ（HBM）は、AIチップ設計企業が単純に別のサプライヤーへ切り替えられる汎用品ではない。

HBMは製造時にNVIDIAのGPU基板へ物理的に接合される。積層したシリコンダイを貫通する銅柱で接続するTSV（Through-Silicon Via、シリコン貫通電極）と呼ばれる技術を使うため、HBMを搭載したAIアクセラレータが工場を出た時点で、そのメモリは恒久的なインフラになる。

この1,100兆ウォン計画が前提にしているのは、AIの物理的な拡大速度を最も強く制約するボトルネックが、モデル設計でも演算用シリコンでもソフトウェアでもなく、メモリ実装の歩留まりになったということだ。どこがその歩留まりを握るかが、AIインフラ増設のペースを左右する。

■HBM市場での優位と、すでに埋まった生産枠

Counterpoint Researchの2026年第1四半期までのデータによると、SKハイニックスは世界HBM売上高の約58%を握る。NVIDIAのBlackwellプラットフォーム向け主要メモリ供給元であり、Goldman Sachsによれば、今後のRubinプラットフォーム向けHBM4の供給量でも60〜70%を占めると見込まれている。

同社の2026年のHBM、DRAM、NANDの生産枠はすべて売約済みである。CEOの郭魯正（Kwak Noh-jung）氏はナスダック上場初日にReutersへ対し、2027年は供給面で「業界史上最悪の年」になると述べた。現在建設中の新工場が稼働するまでにはなお年単位の時間がかかるため、不足はさらに強まるとの見立てである。

■3つの製造拠点に分けた12年圧縮の拡張計画

SKハイニックスの1,100兆ウォン投資計画は、2026年6月29日に発表された。同日にはSamsungも140兆ウォンの投資を表明しており、韓国の李在明大統領との共同ブリーフィングで示された。計画は3つの製造拠点を軸に構成され、韓国の産業配置を大きく組み替える内容になっている。

中核となるのは600兆ウォンを投じる龍仁半導体クラスターだ。DRAMウエハーファブ4棟を計画しており、第1工場はすでに建設中で、土木・躯体工事を終え、現在はクリーンルーム設備の整備段階に入っている。米証券取引委員会（SEC）への提出資料によると、最初のクリーンルームは2027年第1四半期の開設を目標とする。残る3工場も順次整備し、4工場すべてを2033年までに完成させる計画だ。当初は2045年の完了を予定しており、工程を12年前倒ししたことになる。

この前倒しには、SKハイニックス、中央政府、地元のインフラ計画担当者による調整が必要だった。韓国政府は、許認可の迅速化、税制優遇、電力・水道などのインフラ利用の調整を進め、修正後の工程を実現可能にするとしている。

清州の既存製造拠点には100兆ウォンを投じる。中心となるM17工場には80兆ウォンを配分し、2027年着工、2029年上期操業開始を予定する。さらに先端パッケージング施設P&T7に20兆ウォンを充て、2027年の建設完了を目指す。P&T7はNAND向けにとどまらず、HBMの積層を支える独自のMR-MUF工程を拡張する拠点でもある。ここでも制約はウエハー確保よりパッケージング処理能力にある。

第3の柱は、段階的に400兆ウォンを投じる南西部半導体クラスター構想だ。候補地はまだ決まっていない。SKハイニックスは、土地、水・電力、交通インフラを地域政府と中央政府の双方と協議しながら検討している。郭氏は、龍仁だけでは長期需要を満たせないと明言している。未開発地から新クラスターを立ち上げて量産に入るまで10年以上かかるため、今から計画を始める必要がある。

■なぜHBMにはここまで巨額の設備投資が必要なのか

HBMは、プロセッサの計算速度に対して従来型メモリのデータ供給が追いつかない「メモリの壁」への解決策として生まれた。標準的なDDR5メモリは64ビットのバスでプロセッサと通信するが、HBMはその通信路を高速化するのではなく、大幅に広くすることで帯域を確保する。

HBMスタックは複数のDRAMダイを垂直に積み重ねた構造で、SKハイニックスの現行HBM4E世代では最大12層で構成される。各ダイはTSVで接続され、信号はボンディングワイヤを大きく迂回するのではなく、薄くしたシリコンの内部を上下方向に流れる。GPUやCPUとはシリコンインターポーザを介して接続され、32の独立チャネルにまたがる2,048ビット幅のデータバスを使う。DDR5の64ビットに比べて桁違いに広く、HBM4は1スタック当たり毎秒2TB超の帯域を、従来メモリより低い消費電力で実現する。データがセンチメートルではなくナノメートル単位の距離を移動するためだ。

この構造の製造コストこそが、投資計画の規模を押し上げる要因である。HBM 1GB当たりに必要なウエハー生産能力は、標準的なDDR5 DRAMの約3倍に達する。SKハイニックスがAIアクセラレータ向けHBMへ製造能力を振り向ければ、その分だけ従来型メモリへ回せる能力は減る。消費者向け・企業向けの通常DRAM価格が急騰している背景はここにある。

こうした状況の中、2026年6月25日には米カリフォルニア北部地区連邦地裁に独占禁止法上の集団訴訟が提起され、Garciaguirre v. Samsung Electronics（No. 26-cv-04752）でSKハイニックス、Samsung、Micronが被告に名を連ねた。3社がDRAM供給を制限するために共謀したとする主張だが、各社はまだ法廷で応答しておらず、主張も立証されていない。3社で世界DRAM市場の約90%を握る。

裁判所が協調行為を認定するかどうかとは別に、不足そのものは現実の問題である。Meritz Securitiesのシニアアナリスト、Kim Sunwoo氏は、2026年後半時点でDRAM供給各社が満たせている需要は75〜80%にとどまり、2027年には60%台まで低下する可能性があると試算している。通信社が追跡しているDRAMの供給充足率も、同様の状況を示している。SKハイニックスの歴史的な拡張は、こうした需給環境の中で進められている。

■HBM4Eが支える利益率

2026年6月、SKハイニックスは12層HBM4Eのサンプルを主要顧客へ予定より前倒しして出荷した。公表された性能値は具体的で、確認済みである。ピン当たり16Gbpsで、HBM4の11〜13Gbpsに比べて約45%高速化した。12層スタックによりパッケージ当たり48GBの容量、総帯域は約4TB/秒に達する。電力効率はHBM4比で20%以上改善し、熱抵抗は17%改善した。高密度で高温になりやすい現代のAIデータセンターラックでも、持続的な動作が可能になる。

この世代の進化は速度と効率だけではない。SKハイニックスはHBM4Eで、第5世代「1b」10nm級DRAMコアから、第6世代「1c」DRAMへ移行した。より高密度なプロセスで同じダイ面積当たりのメモリセル密度を高め、パッケージ外形を広げずに容量と効率を押し上げる。

同社はAdvanced MR-MUF（Mass Reflow Molded Underfill）工程も改良した。積層工程の途中で各ダイ間に液体保護材を注入し、硬化させて構造マトリクスを形成する方式で、紙より薄いダイを12層接合しても機械的・熱的な健全性を保つ。

HBMスタック最下層で読み書きや誤り訂正、メモリコントローラのスケジューリングを担うベースダイは、業界ではHBM4E向けにTSMCの3nm級ロジックプロセスで製造されると広くみられている。従来世代まで使われてきた12nm級ベースダイからの更新という見方だが、SKハイニックスはこれを正式には確認していない。より高機能なベースダイは、電力管理の高度化やスタック当たり帯域の引き上げにつながる。比較対象としてSamsungは、自社の4nmファウンドリープロセスでHBMベースダイを製造している。どちらの手法が量産時の歩留まりと性能で優位に立つかは、2026年から2027年にかけてのHBM4E認定競争を左右する技術論点の一つだ。

サンプルではなく量産出荷としてのHBM4本格立ち上がりは、2026年第3四半期と見込まれている。市場は第2四半期の立ち上がりを織り込んでいたが、それが実現しなかった。これに加え、Korea Investment & Securitiesのアナリスト、Chae Min-sook氏が7月13日付ノートで、SKハイニックスの第2四半期営業利益が市場コンセンサスの65兆ウォンを約8%下回る約60.4兆ウォンになると予想したことが、7月13日のソウル市場急落の直接的な引き金になった。なお、この水準でも前年同期比556%増である。

■資金調達はどう賄うのか

これほどの資本需要に対し、SKハイニックスはどう資金を確保するのかという疑問が直ちに浮上した。短期的な答えが、2026年7月10日に完了したナスダック上場である。SKハイニックスは1単位149ドルの米国預託証券（ADR）を通じて約265億ドルを調達した。2014年9月のAlibabaの250億ドルを上回り、外国企業による米国上場として過去最大となる。需要は売り出し規模の7倍超に達した。

Baillie Gifford、Coatue Management、Situational Awareness Partnersなどのアンカー投資家は、合計で最大70億ドル規模の購入意向を示した。主幹事はBank of America、Citigroup、Goldman Sachs、JPMorganである。調達資金は、龍仁クラスター第1工場、清州P&T7パッケージング施設、そして2027年までの確保に11.9兆ウォン（79億ドル、約1兆2798億円）を投じるとしたASMLのEUV露光装置に充てられる。

ADRの仕組みには、単なる資金調達以上の戦略的意味がある。SKHYのADR1単位は、韓国の普通株0.1株分を表す。これにより、これまで韓国市場の売買制度を利用しなければならなかった米国機関投資家が、ドル建てで直接投資できるようになる。従来はディスカウント評価されていたSKハイニックスにとって、新たな資本市場への経路を開く意味もある。

SKハイニックスの予想PERは、アナリスト予想ベースの2026年利益に対しておおむね6〜8倍で推移しており、Micronの7〜9倍に比べて低かった。HBMで優位な市場シェアを持ちながら評価が割安だったギャップを、ナスダック上場は部分的に埋める狙いもあった。

株式調達以外では、この投資計画は段階的であり、営業キャッシュフローを前提とする。2026年第1四半期売上高は52.58兆ウォンで前年同期比198%増、営業利益は37.61兆ウォン、営業利益率は72%超だった。アナリストは、2026年通期営業利益が200兆ウォンを超える可能性もあると予想している。実現すれば、半導体業界で前例のない水準となる。1,100兆ウォンの投資は長年にわたって分散されるため、近い将来に一括で流出する現金ではなく、各段階の需要見通しと市場環境に応じて実行される数十年規模のコミットメントである。

■72時間で露呈した懸念と回復材料

市場がこの計画に最初の本格的な判断を下したのは、ナスダック上場から72時間以内だった。2026年7月13日のソウル市場で、SKハイニックス株はLSEGデータによれば15.37%下落し、過去最悪の1日下落率を記録した。直接の要因は、Korea Investment & Securitiesの業績ノート、HBM4本格出荷が第2四半期に立ち上がっていなかったこと、そしてより広範なマクロショックだった。

米中央軍はその前週末にイランへの空爆を発表し、イラン革命防衛隊はホルムズ海峡封鎖の可能性を示唆した。原油価格が急騰し、世界のグロース株が売られた。韓国半導体株はKOSPI構成比で合計40%超を占めるため、その打撃は特に大きかった。Samsungも約11%下落し、KOSPIは約9%下落して20分間のサーキットブレーカーが発動された。2026年に入って7回目だった。その日の外国人投資家はKOSPI上場株を約1.7兆ウォン（約11億ドル、約1782億円）売り越し、SKハイニックスの持ち高解消が中心だった。

米国市場の7月13日終値では、SKHYのADRは9.32%下落して152.35ドルで引け、IPO価格149ドルをわずか3.35ドル上回る水準まで下落した。ドル建て流動性と米国投資家によるアクセスのしやすさから、ADRには韓国本株に対しておよそ25%のプレミアムがついていたが、裁定取引圧力によってそのプレミアムが縮小し始めていた。上場時に買った投資家にとって、この圧縮の速さは不安材料となった。

その後、米国時間7月14日に3つの出来事が重なった。第1に、BarclaysのアナリストSimon Coles氏が、SKHYにOverweightと目標株価330ドルを付与してカバレッジを開始した。SKHYを正式にカバーした初の大手欧米系投資銀行となる。152.35ドルの終値に対して約117%の上昇余地を示し、時価総額が2倍近くになる可能性を示唆する水準である。Coles氏は、SKハイニックスがHBMで圧倒的シェアを持つにもかかわらずMicronより大きなバリュエーションディスカウントで取引されており、複数年にわたるメモリ不足が価格と利益率を現行コンセンサス以上に押し上げると論じた。

Coles氏は「短期的に粗利益率の上振れ余地もあるが、Bloombergコンセンサスとの差で最大なのは、HBM価格上昇とSKHYの強いポジションに支えられた2027年売上高の大幅な上振れだ」と書いた。Barclaysは深刻なDRAM不足が2027年にピークを迎え、2028年まで続くと見込んでいる。

第2に、韓国はAIインフラに明示的に重点を置く700兆ウォン（約5310億ドル、約86兆220億円）の国家予算を打ち出し、SamsungとSKハイニックスが主要な受益企業として位置付けられた。これにより、政府の関与は当初の1,100兆ウォン計画を超えて拡大した。第3に、シカゴ・オプション取引所（CBOE）でSKHYのオプション取引が始まり、マーケットメイカーが新規コールポジションをヘッジするために買いを入れたことで、機械的な買い圧力が生じた。

SKHYはこの1日で約27%上昇し、一時193ドル近辺まで上げた後、186ドル前後で引けた。7月15日までにソウル株も約13%上昇し、SKHYはなおIPO価格を大きく上回る水準で推移していた。

Rayliant Global Advisorsの最高調査責任者Phillip Wool氏は、この2日間の値動きを業界見通しの悪化ではなく、ポートフォリオのリバランスとみた。Ladenburg Thalmann Asset Managementの社長兼CEOであるPhil Blancato氏はReutersに対し、需要サイクルは「なお非常に強い」と述べ、2027年後半から2028年初めまで続く供給コミットメントにも変化はないとした。ソウル拠点のヘッジファンドPetra Capital ManagementのChan H. Lee氏は、7月13日の急落は広く予想されていたイベント後の利益確定売りが主因で、SKハイニックスの事業基盤の変化ではないとの見方を示した。Barclaysによるカバレッジ開始とアナリストコメントの詳細は、CNBCも報じている。

■乱高下が示したこと

この72時間の動きが示したのは、単なる株価の荒さではない。急落は、SKハイニックスの事業モデルに埋め込まれた構造的リスクを露呈した。主要顧客向けHBM供給契約は固定価格で結ばれており、収益の確実性は高い一方、スポット市場で価格が急騰しても上昇分をそのまま取り込みにくい。

2026年第2四半期には、通常DRAM価格が前四半期比約30%、NAND価格が約50%上昇したが、HBMは過去に合意した価格で売られていたため、SKハイニックス全体の平均販売価格上昇はそれに及ばなかった。Korea Investment & Securitiesのノートでは、DRAMの平均販売価格上昇率は前四半期比約28.9%とされ、従来予想の50%を下回った。この差が、営業利益の市場予想比約8%未達にほぼ直結した。

ただし、この未達は事業基盤の悪化を意味しない。Korea Investment & Securitiesは買い評価を維持し、修正後の四半期利益でもSKハイニックス史上最高益になると指摘している。問題だったのは、市場がそれよりさらに8%高い数字を織り込んでいたことだ。

一方、急反発は、7130億ドル計画を支える供給不足がまだピークに達していないことを示した。Barclaysは、SKハイニックスが2027年末までに現在の時価総額の40%超に相当する現金を持つ可能性があると試算しており、拡張継続に加えて自社株買いにも充てられる余地があるとみる。HSBCも最近の調査で、半導体業界が3〜5年の長期供給契約へ移行しつつあることで、今後2〜3年は収益の見通しが改善し、変動も抑えられる可能性があると指摘している。韓国の700兆ウォン国家予算は、この拡張に対する政府の関与が単独企業の判断だけに左右されないことを一段と明確にした。

もっとも、国際決済銀行（BIS）の年次報告書は、AI投資のリスクとして別の懸念を挙げている。AIツールが初期インフラ投資を正当化するだけの経済的リターンを生まなければ、企業やハイパースケーラーの支出が急減し、2027〜2033年に龍仁の新工場などが立ち上がる時期に供給過剰へ転じる可能性がある。月曜日に市場が織り込み、火曜日に再評価したのは、この過剰設備リスクでもあった。

■装置メーカーと供給網への波及

SKハイニックスの3拠点計画は、半導体製造装置業界にも即座に波及した。SamsungとSKハイニックスが2026年6月29日に共同発表した際、主要装置メーカーの株価は大きく上昇したと、アナリストや市場報告は伝えている。ASMLはアムステルダムで約6.8%、Applied Materialsはニューヨークで約5.5%、KLAは約9%上昇したという。

理由は明快で、新たなDRAMウエハーファブ4棟と複数の先端パッケージング施設を立ち上げるには、EUV露光装置、成膜装置、エッチング装置、検査装置を何年も前から発注しておく必要があるからだ。

Citigroupは、世界のウエハー製造装置（WFE）市場が2026年の約1450億ドルから、2027年に2000億ドル、2028年に2500億ドルへ拡大すると予測している。SusquehannaのアナリストMehdi Hosseini氏も、2028年は2500億ドルとの見通しを示した。韓国のメモリ工場への設備投資は、装置企業にとって複数年の受注残につながる。

ASMLは、先端半導体のパターニングに不可欠なEUV露光装置を独占的に供給している。SKハイニックスが2027年までに11.9兆ウォンを投じるコミットメントは、ほぼ単一の供給元へ流れることになる。これは2026年3月に発表された、SKハイニックスによるASML向け過去最大のEUV発注でも示されている。

■AIの拡大速度を誰が握るのかという国家的賭け

SKハイニックスの1,100兆ウォン計画は、韓国の広範な産業政策と切り離せない。李在明大統領は6月29日の発表で、SamsungとSKハイニックスの投資を、韓国をAI時代のインフラ中核へ押し上げる国家的な「三極メガプロジェクト」と位置付けた。政府は許認可の迅速化、税制優遇、政策金融、地方自治体との調整を約束している。

龍仁の工程前倒し、すなわち2045年から2033年への12年圧縮は、まさに企業、政府、インフラ計画担当者の連携があって初めて可能になった。SKハイニックスは2026年6月、25年以上ぶりにSamsungを一時上回り、韓国で最も時価総額の大きい上場企業となった。これも、この資本計画に政治的重みを与えている。

最終的にSKハイニックスがこの約束をどこまで実行できるかは、表計算上の予測ではなく、量産時に誤差を許さない工程の歩留まりで決まる。紙より薄いダイを貫くTSV、ナノメートル単位の公差で位置合わせされる銅配線、そして最大稼働するデータセンターラック内で長年の熱サイクルに耐える積層構造である。7130億ドルで買うのは、市場シェアでも会計上の数字でもない。世界のどの企業よりも多くの銅を、より多くのシリコンへ通す物理的能力そのものだ。

BarclaysによるSKハイニックスのカバレッジ開始後、最初の週は27%の上昇で始まった。Barclaysが掲げた330ドル目標が妥当かどうかは、郭氏が見込むほどAIインフラ需要が持続するか、そしてSKハイニックスが前例のない規模で走らせる工程のパッケージング歩留まりを維持できるかにかかっている。現時点では、計画は維持されている。供給不足もまた続いている。

■注目ポイントQ&A

●ナスダック上場直後にSKハイニックス株が15%急落したのはなぜですか

2026年7月13日のソウル市場での急落は、主に3つの要因が重なったためです。Korea Investment & Securitiesが、第2四半期営業利益は市場予想の65兆ウォンを約8%下回る可能性があるとするノートを出し、固定価格のHBM契約によって通常メモリのスポット価格急騰の恩恵を取り切れていないことが明らかになりました。加えて、市場が期待していたHBM4出荷の本格立ち上がりが第2四半期には実現せず、さらに米国のイラン空爆とホルムズ海峡封鎖の可能性を受けた地政学リスクが世界のグロース株を圧迫しました。基礎事業が悪化したというより、非常に高い期待に届かなかったことが売り材料になりました。

●HBMとは何で、なぜAIに必要なのですか

HBMは、高帯域幅メモリと呼ばれるDRAMの一種です。複数のメモリダイを縦方向に積み、TSVでシリコン内部を直接つないで、プロセッサのすぐ隣に配置します。標準的なDDR5の64ビットに対し、HBMは2,048ビット幅のデータバスを使うため、HBM4では1スタック当たり毎秒2TB超の帯域を実現できます。AI向けGPUが高い演算能力をフルに使うには大量のデータを継続供給する必要があり、その要件にHBMが適しています。しかもHBMは製造時にAIアクセラレータへ物理的に接合され、後から交換できません。

●7130億ドル規模の拡張で供給過剰になるリスクはありますか

あります。半導体業界は過去に景気循環が激しく、2000年から2023年までにDRAMは6回の大きな好不況サイクルを経験し、景気後退局面では大手メーカーのエルピーダメモリが経営破綻した例もあります。今回の懸念は、新工場が稼働する時期です。AIインフラ投資が現在の想定より早く減速すれば、2027年から2033年にかけて龍仁の新工場などの生産能力が加わる時期に、需給が緩む可能性があります。一方でSKハイニックスは、この計画を一括支出ではなく需要の見通しに応じた段階実行にしており、Barclaysは少なくとも2028年までは深刻なDRAM不足が続くとみています。BISは逆に、AI投資の収益化が進まなければマクロ的な反動リスクがあると警告しています。

●SKHYのADRプレミアムについて投資家は何を理解すべきですか

SKHYのADR1単位は、韓国普通株の10分の1に相当します。理論上は本株と等価になるはずですが、実際には米国投資家がドル建てで直接売買でき、流動性や決済のしやすさもあるため、ADRにプレミアムがつくことがあります。7月13日のソウル市場急落後には、このプレミアムが本株比で約25%まで拡大しました。そのため、企業の基礎価値とは別に、裁定取引でプレミアムが縮小する圧力がADR価格の下押し要因になりました。大きなプレミアムを支払って購入する場合、SKハイニックス事業への追加的な持ち分ではなく、米国市場からアクセスできる利便性に追加料金を払っていることになります。7月15日時点ではこの差は縮小したものの、完全には消えていません。

元記事: AI Memory Crunch Locks In SK Hynix Lead as $713B Plan Weathers Historic Swing