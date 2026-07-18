レノボ、Intel 18A採用の「ThinkPad E16 Gen 4」を海外発売、メモリ換装可能で1,000ドル台から

レノボは2026年7月15日、ビジネス向けノートPC「ThinkPad E16 Gen 4」の販売を一部の国と地域で開始した。本製品は、インテルの次世代18Aプロセスを採用した低価格プロセッサ「Wildcat Lake」を搭載し、ユーザー自身でメモリを換装できるSO-DIMMスロットを備えている。現時点で北米や日本での発売日は未定だが、1,000ドル前後という手頃な価格帯で最新プロセッサと拡張性を両立させた選択肢として注目を集めている。

■Intelの低価格18Aチップ「Wildcat Lake」の実態とトレードオフ

インテルのCore Series 3「Wildcat Lake」プラットフォームは、2026年4月16日に正式発表された。これは、上位モデルであるCore Ultra Series 3「Panther Lake」の廉価版に位置づけられる。両ファミリーは同じ「Cougar Cove」パフォーマンスコア（Pコア）と「Darkmont」低電力高効率コア（LP Eコア）を共有しているが、Wildcat Lakeは低価格化を実現するために、スペックが大幅に抑えられている。

Wildcat Lakeのアーキテクチャは、2つのタイルを組み合わせたパッケージデザインを採用している。インテルの18Aプロセスで製造されるコンピュートダイには、2基のPコア、4基のLP Eコア、2基のXe3内蔵GPUコア、そしてNPU 5ブロックが統合されている。一方、接続性を司るプラットフォームコントローラータイルは、TSMCの旧世代プロセスであるN6ノードで製造されているとみられ、Thunderbolt 4ポート（最大2基）やWi-Fi 7、Bluetooth 6.0などをサポートする。これら2つのダイはUCIe規格で接続され、従来の有機基板上に実装されている。

この設計により、Wildcat LakeはPanther Lakeよりも大幅に低いコストで、Thunderbolt 4やWi-Fi 7といったプレミアムな接続機能を提供できる。しかし、その代償として性能面でのトレードオフは小さくない。Panther Lakeが最大16コア（Pコア4基、Eコア8基、LP Eコア4基）を搭載するのに対し、Wildcat Lakeは最大6コアにとどまる。内蔵GPUのXe3コア数もPanther Lakeの最大12基に対して2基のみで、NPU 5の性能もPanther Lakeの50 TOPSに対して17 TOPSに制限されている。

このNPU性能の差は、マイクロソフトの「Copilot+ PC」認証において決定的な違いとなる。同認証にはNPU単体で40 TOPS以上の性能が要求されるため、Wildcat Lakeを搭載するThinkPad E16 Gen 4は、インテルのNPU 5を搭載しているもののCopilot+ PCには適合せず、「Windows Recall」などの機能は利用できない。

インテルは、2026年中に70機種以上のWildcat Lake搭載デバイスが市場に投入される見込みであると説明している。ThinkPad E16 Gen 4の標準構成に採用されている「Core 5 320」の初期のPassMarkベンチマークスコアによると、マルチコアで15,222ポイント、シングルコアで4,047ポイントを記録している。これは、一般的なビジネスワークロード（文書作成、ブラウザベースのツール、ビデオ会議など）には十分な性能だが、動画エンコードや大規模なデータ処理など、マルチスレッド性能が求められる持続的なタスクでは、コア数の少なさがボトルネックになるとみられる。

■ThinkPad E16 Gen 4のスペックと価格設定

Wildcat Lake搭載のThinkPad E16 Gen 4では、Core 3 304、Core 5 315、Core 5 320、Core 5 330、そして最上位のCore 7 360という5種類のプロセッサオプションが用意されている。いずれも2基のPコアと4基のLP Eコアという構成は共通している。

メモリは、ユーザーがアクセス可能なシングルSO-DIMMスロットを介して、最大32GBのDDR5-5600をサポートする。ストレージは最大1TBのPCIe 4.0 M.2 SSD。ディスプレイは、標準構成の1920×1200（60Hz、NTSCカバー率45%）と、アップグレードオプションの1920×1200（120Hz、sRGB 100%）から選択可能で、いずれもピーク輝度は400ニトである。バッテリー容量は48Whまたは64Whから選択できる。

オーストラリアにおける標準構成（Core 5 320、8GBメモリ、256GB SSD、48Whバッテリー、60Hzディスプレイ）の価格は1,456豪ドル（約15万7,248円、1豪ドル＝108円換算）からとなっており、同モデルのRyzen AI 400搭載版（1,557豪ドル）や、Panther Lake搭載版（2,015豪ドルから、約21万7,620円）よりも安価に設定されている。香港では8,760香港ドルから、シンガポールでは2,112シンガポールドル（約21万2,680円、1シンガポールドル＝100.7円換算）から販売されている。

■SO-DIMMスロットのメリットとシングルチャネルの制限

本製品で最も注目されている特徴が、ユーザー自身で換装可能なSO-DIMMスロットの存在である。2026年現在、ノートPC業界では薄型化や省電力化のためにメモリをマザーボードに直付け（オンボード）するLPDDRメモリへの移行が進んでおり、一度購入するとメモリ容量を後から増やせないモデルが主流となっている。その中で、ThinkPad E16 Gen 4がSO-DIMMスロットを1基維持したことは、将来的なアップグレードを望むユーザーにとって大きなメリットとなる。

しかし、これには重要な注意点がある。SO-DIMMスロットが「1基のみ」であるため、システムは常にシングルチャネルモードで動作することになる。メモリ帯域幅を2倍にするデュアルチャネル動作には2基のスロットが必要だが、本製品ではそれが不可能なため、どのような構成であってもシングルチャネルの帯域幅に制限される。一般的な事務作業では実用上の影響は軽微だが、システムメモリを共有する内蔵のXe3 GPUにとっては、このシングルチャネル動作が性能の明確な天井となる。CADのビジュアライゼーションや軽めの動画編集など、グラフィックス性能を重視する用途を想定している場合は、この制限を考慮する必要がある。

■中国のデータ関連法とセキュリティに関する留意点

レノボは香港証券取引所に上場し、北京にオペレーション本社を置く企業である。2025年の米政策提言機関「America First Policy Institute」の分析によると、同社の株式の約3分の1は、中国科学院が管理する政府系の投資機関を通じて保有されている。

中国の国家情報法（2017年）第7条は、中国国内のすべての組織および市民に対し、「国家の情報活動を支持し、これに協力し、これと協調すること」を義務づけている。また、サイバーセキュリティ法（2017年）やデータセキュリティ法（2021年）により、中国の管轄下にある企業にはデータの国内保存や政府へのアクセス提供義務が課されている。これらの法的義務は、同社のプライバシーポリシーやサーバーの物理的な所在地に関わらず適用される固定的な条件である。

実務上の影響として、レノボのプリインストールソフトウェアが収集するデータ（ハードウェアやソフトウェアの構成データ、利用パターン、デバイス固有の識別子、アプリケーションログなど）は、これらの法律に基づく中国政府からのアクセス要求の対象となる可能性がある。なお、2026年には、レノボのプリインストールソフトが米国のユーザー行動データを中国からアクセス可能なサーバーに送信していたと主張する集団訴訟が米連邦地裁に提起された。レノボ側はこれらの主張を否定しており、訴訟は現在も継続中である。

ただし、ThinkPadブランドは、過去に問題となった同社の個人向け製品ラインとは異なる扱いを受けてきた。2014年から2015年にかけて、レノボの個人向けノートPCにプリインストールされたソフトウェアがHTTPS通信を傍受していた「Superfish」問題では、米連邦取引委員会（FTC）との間で350万ドルの和解金支払いに合意したが、ThinkPadブランドの製品はこの和解対象から除外されていた。

現時点で、Wildcat Lake搭載のThinkPad E16 Gen 4に関する独立した第三者機関によるセキュリティ監査結果は公開されていない。データの機密性が重視される環境で本製品を導入する場合、レノボのプリインストールソフトを含まないクリーンなOSイメージを適用する、ネットワークセグメンテーションによってデータ送信の挙動を制限する、といった対策が推奨される。米国務省や国防総省は、機密性の高いネットワーク環境におけるレノボ製品の使用を制限しているため、該当する環境のバイヤーは組織の調達ガイドラインを確認する必要がある。なお、プロセッサ自体は米国で設計されたインテル製チップであるため、一般的なビジネスや教育用途における主なリスク懸念は、シリコンそのものではなくソフトウェアおよび法的管轄権の範囲にとどまる。

■インテル「18A」プロセッサの商業的検証としての意義

インテルにとって、ThinkPad E16 Gen 4への採用は、同社の最先端プロセスノード「18A」で製造されたチップが、大量生産される商業製品として規模の大小を問わず出荷され始めたことを意味する。先行して投入されたPanther Lakeが18Aの技術的な実力を証明したのに対し、世界で最も普及しているビジネス向けノートPCファミリーの一つであるThinkPad EシリーズにWildcat Lakeが採用されたことは、インテルが主要OEMの要求に応える数量と価格帯で最先端チップを安定供給できる体制を整えたことを示している。

インテルはプレミアムWindows市場において、AMDのRyzenやクアルコムのSnapdragon Xプラットフォームからの激しい競争に直面してきた。約1,000米ドルという普及価格帯のThinkPadに18Aチップが搭載され、複数の国際市場で同時に出荷されることは、単なるプレミアムデモ機での採用とは異なる商業的なマイルストーンとなる。これがインテルのファウンドリ事業の本格的な回復につながるかどうかは、予告されている70以上のWildcat Lake搭載デザインが実際にどれだけ市場に普及し、実環境でどのようなパフォーマンスを示すかにかかっている。

■注目ポイントQ&A

●ThinkPad E16 Gen 4（Wildcat Lake搭載モデル）はCopilot+ PCですか？

いいえ、Copilot+ PCではありません。マイクロソフトのCopilot+ PC認証には、NPU単体で40 TOPS以上の性能が必要ですが、Wildcat LakeのNPU 5は17 TOPSにとどまります。そのため、Windows RecallなどのCopilot+専用機能は利用できません。これらの機能が必要な場合は、50 TOPSのNPUを搭載するPanther Lake構成のThinkPad E16 Gen 4を検討する必要があります。

●メモリのアップグレードは本当に可能ですか？注意点はありますか？

はい、可能です。ユーザーがアクセスできるDDR5 SO-DIMMスロットが1基用意されており、後から最大32GBのモジュールに換装することができます。ただし、スロットが1基のみであるため、メモリは常にシングルチャネル動作となります。デュアルチャネル動作による帯域幅の恩恵を受けられないため、内蔵GPUのグラフィックス性能を最大限に引き出したい用途では、パフォーマンスの制限が生じる点に注意が必要です。

●Intel Wildcat LakeとPanther Lakeの主な違いは何ですか？

Wildcat Lakeは、Panther Lakeと同じCPUマイクロアーキテクチャを採用しつつ、コストを抑えるためにスペックを縮小したモデルです。コア数は最大6基（Panther Lakeは最大16基）、GPUコア数は2基（同最大12基）、NPU性能は17 TOPS（同50 TOPS）に抑えられています。その分、搭載PCの価格はPanther Lakeモデルよりも約400ドル安く設定されており、一般的な事務作業には十分な性能を低コストで提供します。

●レノボが中国に本社を置く企業であることは、データセキュリティ上のリスクになりますか？

中国の国家情報法やデータセキュリティ法などの法律により、中国に本社を置く企業は政府の情報活動への協力やデータアクセス提供の義務を負っています。これは企業のプライバシーポリシーに関わらず適用される法的条件です。機密情報を扱う環境で導入する場合は、プリインストールソフトを含まないクリーンなOSを再インストールする、ネットワーク制限をかけるなどの対策が推奨されます。なお、搭載されているプロセッサ自体は米国設計のインテル製チップです。

元記事: ThinkPad E16 Gen 4 Ships With Intel Budget 18A Silicon and Upgradeable RAM