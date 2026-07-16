Palitが新設計の「RTX 3060」を発表、GDDR7不足で旧世代GPUの再生産が本格化

Palit Microsystemsは、新設計の基板とクーラーを採用した「GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC」を発表した。AI需要に伴うGDDR7メモリの供給不足により最新のRTX 50シリーズの廉価モデルが品薄となる中、旧世代GPUの再生産が本格化していることを示す動きだ。本製品の価格や発売日は未定だが、VRAM容量を重視するユーザーにとって新たな選択肢となる可能性がある。

■Palitが新設計のRTX 3060を発表

Palit Microsystemsは15日（現地時間）、新モデル「GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC」を発表した。これは単なる旧在庫の再販ではなく、Nvidiaが復活させたAmpereアーキテクチャのラインナップに対して、純粋に新しい基板（PCB）設計を適用した初のモデルとなる。今年初めに開始された生産再開が、単なる在庫処分以上の段階へと成熟したことを示す最も明確なシグナルだ。

このカードは、2021年2月の発売時に初代RTX 3060を駆動したのと同じ「GA106」シリコン（3,584 CUDAコア、192ビットバス接続の12GB GDDR6メモリ、メモリ帯域幅360 GB/s）を搭載している。新しいのはその周辺部分だ。PalitはInfinity 2 OCに、通気性のあるバックプレートとヒートシンク後方のフロースルー構造を備えたデュアルファン仕様のオールブラッククーラーを搭載した。軽い負荷時にはファンを完全に停止させる0dBファンモードも備えている。コアとなるダイは変わっていないものの、Palitが初代Ampereサイクルで出荷したどの製品とも機械的・視覚的に異なるカードに仕上がっている。なお、価格と発売日は明らかにされていない。

■なぜ2021年のチップが再生産されるのか

Infinity 2 OCの背景を理解するには、2026年前半のGPU市場で何が起きたかを知る必要がある。

Nvidiaの現在のコンシューマー向けラインナップであるRTX 50シリーズは、GDDR7メモリを採用している。このメモリは、AIデータセンター向けアクセラレータを駆動する広帯域メモリ（HBM）を生産するのと同じ3社（Samsung、SK Hynix、Micron）によって製造されている。TrendForceによると、2026年にはAIインフラの構築が世界のDRAMウェハー生産能力の約20%を消費しており、メーカーは生産能力をHBMやサーバー向けDDR5にシフトさせている。GartnerやIntel自身のサプライチェーン評価を含む複数の業界アナリストによれば、2026年第1四半期にDRAMの契約価格は前期比で60%から95%急騰し、2027年後半まで意味のある供給改善は期待できないとされている。

この影響はゲーミングGPUにも直撃した。現行世代のRTX 50シリーズの廉価カードは発売以来品薄が続いており、RTX 5060の市場価格は329〜359ドル（約5万3000円〜5万8000円、1ドル=162円換算）と、希望小売価格（MSRP）の299ドル（約4万8000円）を大きく上回っている。エントリークラスを埋めると長らく期待されていた「RTX 5050 9GB」も、同じGDDR7の供給枠を巡る競合により遅延していると報じられている。

この空白を埋めるため、NvidiaはGA106を復活させた。韓国メディアのHankyungによれば、Samsung Foundryは2026年3月に8nm DUV（深紫外）プロセスでの同チップの生産を再開したという。これが重要なのは、Ada LovelaceやBlackwellチップで使用されるTSMCの4Nプロセスとは別の古い製造ラインであるためだ。つまり、SamsungはNvidiaが新しいGPUに必要とするTSMCの割り当てと競合することなく、GA106シリコンを生産できる。Asus、MSI、Colorful、そして最近Palitに統合されたGALAXブランドなどのAICパートナーが生産に参加することが確認されている。MSIのVentusモデルは、7月上旬に米Neweggにて329.99ドル（約5万3000円）で販売され、米国市場に登場した初の新しいRTX 3060となった。今回発表されたPalitのInfinity 2 OCは、この再生産サイクルから生まれた初の新設計ボードとなる。

■メモリ容量のからくりと実用上の優位性

RTX 3060の12GBというVRAM容量は、RTX 5060の8GBに対する主なセールスポイントとして広く引用されている。しかし、どちらの数字もメモリを大盤振る舞いしようと決定されたわけではなく、バス幅アーキテクチャの直接的な結果であることはあまり説明されない。

GA106ダイは192ビットのメモリバスを備えている。このバスを標準的な1Gb密度のGDDR6チップで満たすには、それぞれが16ビットを提供するチップが12個必要となり、これで192ビットの全幅に達する。これが12GBだ。バス帯域幅を無駄にしない限り、部分的に満たすオプションはない。2021年にNvidiaがRTX 3060を発売した際、350ドル未満のカードで12GBというのは予期せぬ恩恵のように感じられたが、実際には製品戦略というよりチップアーキテクチャの産物だった。

一方、RTX 5060を駆動するGB206ダイは128ビットバスを備える。これを1Gb密度のGDDR7チップで満たすと8個、つまり8GBとなる。より高速なGDDR7メモリは帯域幅でこれを補っており、RTX 3060の360 GB/sに対して448 GB/sを実現している。しかし、ゲームのテクスチャ負荷やAIモデルのウェイトファイルが利用可能な総容量を超えた場合、帯域幅は容量の代わりにはならない。RTX 5060は技術的に優れたカードであり、生のFP32演算性能で約50%高速、メモリ帯域幅で25%リードし、比較対象の中で唯一「DLSS 4 Multi Frame Generation」をサポートしている。しかし、VRAM容量は明確に少ない。

この差は2026年において構造的に重要な意味を持つようになった。複数の独立したテストにより、RTX 5060 8GBが1440pの高設定で特定のAAAタイトルを実行できないことが確認されている。これはシェーダー性能の不足ではなく、テクスチャの予算がカードの保持能力を超えているためだ。より極端なワークロードとして、ローカルで大規模言語モデル（LLM）を実行するユーザーは、標準的な4ビット量子化の140億（14B）パラメータモデルが、追加のコンテキストウィンドウの割り当て前にウェイトだけで8〜9GBを必要とすることに直面している。RTX 3060 12GBは、モデルを完全にGPUメモリに保持したまま、毎秒約28〜32トークンでこうしたモデルを実行できる。一方、RTX 5060 8GBはモデルをVRAMに全くロードできず、CPUへのオフロードにフォールバックするため、インタラクティブな使用が非現実的な速度に低下してしまう。

■Steamで依然として高いシェアを維持

Nvidiaの生産決定の背後にある市場の論理は容易に理解できる。RTX 3060は、ValveのSteamハードウェア調査において、2年近くにわたり最も使用されているGPUであり続けた。最新となる2026年6月の調査では、デスクトップ版RTX 3060は調査対象の全Steamシステムの3.73%を占め、モバイルチップとして初めて首位に立ったRTX 4060 Laptop GPU（3.81%）に次ぐ全体2位につけている。

このインストールベースは、ボードパートナーにとって実質的な価値を持つ。確立された名前で市場に再参入するカードは、5年間にわたるドライバーの成熟度、コミュニティによるベンチマーク、互換性に関するドキュメント、そしてユーザーの親近感を受け継ぐことができる。これらは、発売から数ヶ月の新しいGPUにはない利点だ。Palitが既存のInfinity 1ボードのラベルを貼り替えるのではなく、新しいPCB設計に投資するという決定を下したことは、同社がInfinity 2 OCを短期的な在庫変換ではなく、意味のある将来性を持った製品として扱っていることを示唆している。

■Infinity 2 OCの制約とターゲット層

5年前のアーキテクチャに基づいて構築されたカードには、新しいクーラー設計では解決できない限界がある。

RTX 3060は、Blackwellカードが従来のレンダリングフレーム1枚につき最大3枚の生成フレームを挿入できるNvidiaの最新AIフレーム生成技術「DLSS 4 Multi Frame Generation」をサポートしていない。DLSS 2および3（アップスケーリングと単一フレーム生成）はサポートしているが、最新のNvidia AIレンダリングスタックを使用したい購入者の期待には応えられない。また、出力はRTX 50シリーズのDisplayPort 2.1ではなくDisplayPort 1.4であり、超高リフレッシュレートや超高解像度のディスプレイを狙う購入者にとっては重要な制限となる。レイトレーシング性能も明確に弱く、AmpereのRTコア世代はBlackwellから2世代遅れている。

Infinity 2 OCのファクトリーオーバークロックは、ブーストクロック1,792 MHzに設定されている。これはNvidiaのリファレンス仕様である1,777 MHzから0.8%の増加に過ぎない。実世界のベンチマークでは測定誤差の範囲内であり、実質的にはオーバークロックされていないに等しい。Palit自身のマーケティングでも、これに関する意味のある性能の主張は行われていない。このカードはクロック速度ではなく、メモリ仕様と価格で勝負している。

レイトレーシング性能を重視する購入者、12GBの上限を超えるVRAMを消費する将来のタイトルに余裕を持たせたい購入者、または高リフレッシュレートモニターのためにDLSS 4のフレーム生成を必要とする購入者にとっては、RTX 5060（またはより高価なRTX 5060 Ti 16GB）が依然として将来を見据えた選択となる。一方、現行世代のNvidiaの廉価カードが8GBしか提供していない価格帯で12GBのVRAMを求め、演算スループットよりもVRAM容量が重要となるワークロードを実行する購入者にとって、Infinity 2 OCは一風変わってはいるが理にかなった選択肢を提示している。

Palitは、Infinity 2 OCの価格、小売での発売日、販売地域を確定していない。より広範なRTX 3060復活のパターン（7月2日に米Neweggに掲載される前に、欧州と中国での小売販売が先行した）に基づくと、同様の段階的な展開が行われる可能性が高いとみられる。

■注目ポイントQ&A

●なぜ新しいRTX 5060が8GBなのに対し、古いRTX 3060は12GBのメモリを搭載しているのですか？

これはメモリを多く搭載しようとしたわけではなく、メモリバス幅による技術的な結果です。RTX 3060のGA106チップは192ビットのメモリバスを持ち、標準的な密度のGDDR6チップで満たすには12GB分（12個）が必要です。一方、RTX 5060のGB206チップは128ビットバスで、8GB分（8個）となります。Nvidiaはより高速なGDDR7メモリを採用して帯域幅で補っていますが、ゲームのテクスチャやAIモデルのウェイトがカードの容量を超えた場合、帯域幅は総容量の代わりにはなりません。

●RTX 5060の8GBという制限は、2026年現在において実際の問題ですか、それとも理論上の話ですか？

特定のワークロードにおいては、文書化され測定可能な現実の問題です。独立したベンチマークテストでは、VRAMの飽和により、RTX 5060 8GBが1440pの高設定で特定のAAAタイトルを実行できず、クラッシュや設定の引き下げを余儀なくされることが示されています。ローカルでのAI推論ではさらに深刻で、標準的な圧縮を施した140億パラメータのモデルは、コンテキストウィンドウを割り当てる前に8〜9GBのメモリを必要とするため、RTX 5060の8GBには全くロードできません。ただし、eスポーツタイトルや1080pでのゲームプレイにおいては8GBで十分であり、RTX 5060の方が高速です。

●なぜNvidiaは2026年に新しい廉価モデルではなく、5年前のチップを製造しているのですか？

端的に言えば、製造能力の問題です。現在のRTX 50シリーズはTSMCの高度な4Nプロセスを使用していますが、これはNvidia自身のハイエンドチップやAIデータセンター向けアクセラレータの生産により需要が逼迫しています。一方、GA106ダイはSamsungの8nmプロセスで製造されており、TSMCの割り当てに影響を与えることなく生産を拡大できる成熟したラインです。また、AI需要によるGDDR7メモリの不足も影響しています。RTX 3060はGDDR6を使用するため、現行GPUの生産を圧迫している供給制約の影響を受けにくいのです。

●今購入するなら、RTX 3060 Infinity 2 OCとRTX 5060のどちらを選ぶべきですか？

用途によります。ゲームにおいてはRTX 5060の方が高速（生の演算スループットで約50%増）であり、RTX 3060では利用できないDLSS 4 Multi Frame Generationをサポートしています。1080pでの競技ゲームが主な用途である場合や、将来のタイトルでDLSS 4を多用することが予想される場合は、RTX 5060の方が適しています。一方、大規模なローカルAIモデル（14Bパラメータ以上）の実行、大容量フレームバッファを伴う高解像度動画の編集、または設定を下げずに1440pでテクスチャの重いオープンワールドゲームをプレイする場合は、RTX 3060の12GB VRAMがRTX 5060には構造的に真似できない容量を提供します。Infinity 2 OCの価格は未定ですが、現在のRTX 5060の市場価格（約5万3000円〜5万8000円）を大きく下回る場合、容量を重視する購入者にとっては古いカードを選ぶ理由がさらに強まります。同価格帯であれば、一般的なゲーム用途ではRTX 5060の方が高速です。

元記事: Palit Launches New RTX 3060 Board as GDDR7 Shortage Keeps Budget GPU Shelves Bare