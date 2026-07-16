ASUS、最新Tandem OLED搭載の「ROG Swift」2機種を発売。高輝度・高リフレッシュレートを実現するも、暗いシーンでの表示制限が指摘される

ASUSのゲーミングブランド「Republic of Gamers（ROG）」は、最新のTandem RGB OLEDパネルを採用したフラグシップゲーミングモニター2機種を発売した。26.5インチの「ROG Swift OLED PG27UCWM」と31.5インチの「PG32UCWM」で、ゲーム向けに設計されたこの世代のパネルとしては初の出荷となる。しかし、採用されているLG Display製の4層スタック構造には、暗いシーンで縞模様（バンディング）が発生するという技術的な制約が専門家やメーカーによって確認されており、購入時には留意が必要とされている。

■True Tandem RGB OLEDの仕組みと1,000ニトの実現

標準的なゲーミングOLEDパネル（LG DisplayのWOLEDやSamsung DisplayのQD-OLEDなど）は、単一の発光層スタックに依存している。この単一スタックがディスプレイの全出力を担うため、ピーク輝度とパネルの寿命の双方が制限される要因となっていた。

これに対し、Tandem OLEDは複数の発光層を同一パネル内に垂直に積層し、電荷発生層で結合することで、各層を独立して発光させつつ輝度問題を解決している。光を生成する負荷が4つの層に分散されるため、同じ輝度を達成するにあたって各スタックをより低い電流密度で駆動できる。その結果、発熱と各層への負荷が比例して減少し、従来のシングルスタックOLEDでは到達できなかった輝度上限を実現している。

PG27UCWMとPG32UCWMは、LG Displayの最新Tandem WOLEDアーキテクチャを採用し、ASUSはこれを「True Tandem RGB OLED」としてマーケティングしている。従来のWOLEDパネル（赤・緑・青に加えて白色サブピクセルを追加したもの）との大きな違いは、白色サブピクセルを一切排除した純粋なRGBストライプ画素配列を採用している点だ。白色サブピクセルを排除したことで、テキスト描画時の色にじみが解消されて視認性が向上し、ピーク輝度時のカラーボリュームが従来のWOLED設計と比較して最大27%拡大するという実用的なメリットが生まれている。

公式スペックによると、ピーク輝度は本格的なHDRトーンマッピングに対応する1,000ニトに達し、コントラスト比1,500,000:1、DCI-P3カバー率99%、工場出荷時キャリブレーションによるDelta E値2未満、真の10ビットカラー出力、およびDolby Vision認証を備えている。

■4K/240HzとFHD/480Hzを切り替える「デュアルモード」

両モニターには、ASUSが「デュアルモード」と呼ぶ、ハードウェアホットキーによる動作状態の切り替え機能が搭載されている。「4K@240Hzモード」では、DisplayPort 2.1a UHBR20のフル帯域幅（80 Gbps）を活かし、3840×2160のフル解像度と最大240Hzのリフレッシュレートで動作する。「FHD@480Hzモード」では、解像度が1920×1080に下がる代わりにリフレッシュレートが480Hzまで引き上げられ、画素数よりもフレームごとの動きの明瞭さが重視される競争性の高い高速ゲーム向けの設定となる。

FHDでの480Hzという上限は、このサイズと解像度の組み合わせにおいて、現在消費者が入手できるOLEDディスプレイの中で最速の部類に入る。参考までに、ASUSが2026年前半に発売した1440p/540Hz対応のTandem WOLEDモニター「PG27AQWP-W」の発売価格は1,099ドル（約17万8,038円、1ドル=162円換算）であった。

なお、480Hzモードにおける実用上の注意点として、後述するグレーの縞模様（バンディング）特性は、リフレッシュレートが高くなるほど顕著になる。これは、フレームあたりの画素充電時間が短くなり、パネルの駆動回路によるニアブラック（黒に近い領域）の電流制御が難しくなるためである。

■GaNFET電源の採用による寿命の向上

PG27UCWMとPG32UCWMは、従来のROG OLEDモニターで採用されていたシリコンMOSFETベースの電源に代わり、窒化ガリウム電界効果トランジスタ（GaNFET）設計を採用している。これがOLEDモニターにおいて重要となる理由は、熱対策にある。

窒化ガリウムはワイドバンドギャップ半導体であり、シリコンよりも高い電圧に対応し、状態間の遷移を高速に行うことができる。スイッチングが高速化されることで、同じワット数でも電源のトランスやインダクタ、コンデンサを小型化できる。また、スイッチング損失が減ることで、無駄な熱エネルギーの発生が抑制される。ASUSの測定によると、従来のシリコンベース電源を搭載したモニターと比較して、排熱は約35%削減され、通気口の温度は10%低下、パネル全体の推定寿命は約25%向上するという。

ASUSの公式ROGブログでは、従来の電源ソリューションと比較して「最大30%の効率向上」が謳われている。ただし、これらの数値はASUSによる公表値であり、第三者機関による独立した検証が待たれる状況である。

■購入前に知っておくべき「グレーの縞模様（バンディング）」の制約

Tandem WOLEDモニターが2025年第4四半期に出荷開始されて以来、超低輝度レベルにおいて一部の個体で表示の均一性に問題が発生することが文書化されている。ディスプレイ検証専門サイト「TFTCentral」のサイモン・ベイカー（Simon Baker）氏は、「Rtings.com」「Monitors Unboxed」「PCmonitors.info」「HDTVtest」による独立した検証結果をもとに、ASUSおよびLG Displayとの直接的な技術的やり取りを通じてこの問題を明らかにした。

根本的な原因は、Tandem WOLEDパネルが約1ニト未満のニアブラック（黒に近い影）を描画する際、ディスプレイドライバ（DAC）を極めて微小な電流で動作させることにある。このレベルでは、ドライバのチャンネル間に存在する固定の微小電流のばらつきが、相対的に大きな影響を及ぼす。LG Displayの測定によると、グレー階調「8」（約0.26ニト）において、チャンネル間の最小電流と最大電流のばらつきは約31%に達し、これが暗い単色エリアにおいて水平または垂直の縞模様（バンディング）として視認できるレベルになる。一方で、グレー階調「32」（約4.82ニト）では、同じ絶対的なばらつきであっても比率としてはわずか1.25%にとどまり、目視では感知できなくなる。

LG Displayはこの制限を直接認めており、この挙動はパネルの異常や品質欠陥ではなく、現在のTandem OLED技術における超低グレーレベル駆動時の既知の物理的特性を反映したものであると説明している。ASUSもファームウェアのみによる修正は困難であることを確認しており、この物理的現象をファームウェアだけで解決できる可能性は極めて低いと示している。

この問題は、前世代のWOLEDやQD-OLEDパネルよりもTandem WOLEDパネルで顕著であり、リフレッシュレートが高くなるほど悪化する。そのため、FHD@480Hzモードはこの特性が最も現れやすい設定となる。なお、両メーカーともに製造品質管理の改善を進めていると報告しており、Gigabyteは新しい生産ロットにおいて垂直バンディングの状況が初期ロットに比べて大幅に改善されたことを確認しているという。

購入を検討しているユーザーへの実用的なアドバイスとして、この縞模様は1ニト未満の管理されたテストパターンで最も視認しやすく、一般的な使用環境よりもデスクトップのダークモードやゲーム内の暗いシーンで発生しやすい。ASUSおよびTFTCentralは、返品や交換を申請する前に、モニターの到着時にパネルの「リフレッシュサイクル」を実行し、一定の慣らし運転期間（エージング）を設けた上で、標準的なテストパターンではなく実際の使用環境に照らし合わせて個体を評価することを推奨している。

■AIエージェントによる制御と接続性

PG27UCWMとPG32UCWMは、ASUS Display Control CLIおよびAgent Skillソフトウェアをサポートしており、対応するAIエージェントを介して自然言語によるリクエストでモニター設定を照会・調整できる。1回のリクエストで、1台または複数のモニターにまたがる複数の設定を連携させることが可能だ。例えば、競技プレイ向けに「FHD@480Hzに切り替えてFPSモードを有効にする」、あるいは夜間の視聴向けに「特定の色温度と輝度プロファイルに設定する」といった操作が行える。CLIはローカルで動作し、エージェントがユーザーの意図をサポートされているハードウェアレベルのコマンドシーケンスに変換する。

インターフェースとしては、HDMI 2.1入力を2系統、DisplayPort 2.1a UHBR20（フル80 Gbps）を1系統、ノートPCユーザー向けの90W Power Delivery対応USB-Cを1系統、および3.5mmヘッドホン出力を備えている。

■焼き付き防止機能「OLED Care Pro」

両モデルには、5段階の感度調整が可能な改良型近接センサー「Neo Proximity Sensor」を核とした「Enhanced OLED Care Pro」が搭載されている。1分から15分まで設定可能な「Auto Away」タイマーは、ユーザーの離席を検知すると画面表示を切り替え、静止画の表示による画素の劣化を抑制する。これらのOLED Care設定は、すべて「ASUS DisplayWidget Center」アプリケーションから管理できる。

■注目ポイントQ&A

●True Tandem RGB OLEDとは何ですか？従来のQD-OLEDや通常のWOLEDとどう違いますか？

True Tandem RGB OLEDは、1つのパネル内に4つの発光層を垂直に積層し、各層を電荷発生層で結合した構造を持っています。各層が光出力を分担するため、1層あたりの電流密度を低く抑えながらピークHDR輝度1,000ニトを達成でき、発熱の抑制と長寿命化を実現しています。「RGB」という名称の通り、赤・緑・青のサブピクセルのみで画素が構成されており、輝度向上のために白色サブピクセルを追加している標準的なWOLEDパネルとは異なります（白色サブピクセルは色にじみの原因になることがあります）。また、Samsung DisplayのQD-OLEDは青色発光層の上に三角形やダイヤモンド型のサブピクセルを配置しており、輝度や発色に優れる一方で、細かなテキストににじみが発生しやすい特性があります。ASUSのRGBストライプ配列は、これら両方の問題を回避しています。

●Tandem WOLEDパネルの「グレーの縞模様（バンディング）」問題とは何ですか？PG27UCWMやPG32UCWMにも影響しますか？

グレーの縞模様は、デスクトップのダークモードやゲームの夜間シーンなど、輝度が1ニト未満の極めて暗い領域において、かすかな水平または垂直の筋として現れる現象です。これは、4層スタック構造のディスプレイドライバ（DAC）が超低輝度領域で極めて微小な電流で動作する際、チャンネル間の微小な電流のばらつきが相対的に大きくなるために発生します。LG Displayはこれを欠陥ではなく、現在のTandem OLED技術における既知の物理的特性であると説明しています。この問題はTandem WOLEDパネル全般に影響するため、同パネルを採用するPG27UCWMおよびPG32UCWMでも発生する可能性があり、特にリフレッシュレートが高いFHD@480Hzモードで顕著になります。対策として、使用開始時にパネルのリフレッシュサイクルを実行し、エージング期間を設けることが推奨されています。

●これらのモニターはHDRに対応していますか？どのような認証を取得していますか？

はい、対応しています。PG27UCWMとPG32UCWMはどちらもDolby Vision認証を取得しており、VESAの「DisplayHDR 400 True Black」規格に準拠しています。これは液晶モニター向けの標準的なDisplayHDR 400とは異なり、検証された真の黒表現とHDR輝度を保証する規格です。また、真の10ビットカラー出力により10億色以上の色表現が可能で、工場出荷時にDelta E値2未満に調整されています。色域はDCI-P3を99%カバーしており、シネマ規格のコンテンツをほぼ網羅しています。

●価格はいつ発表されますか？どこで購入できますか？

ASUSは2026年7月15日に発売を開始したと発表していますが、公式な希望小売価格（MSRP）は現時点で公開されていません。価格は発売後の数日以内に、ASUSの正規販売パートナーを通じて順次公開される見込みです。なお、2026年前半に発売された27インチの1440p/540Hz対応Tandem WOLEDモデル（PG27AQWP-W）が1,099.99ドルであったことから、4K Tandem RGB OLEDを採用する今回の新モデルはそれ以上の価格帯に位置付けられると予想されます。

元記事: ASUS ROG Tandem RGB OLED Monitors Ship: 1,000 Nits, 480Hz, and a Known Dark-Scene Limitation