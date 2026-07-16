Metaに1.4兆ドルの賠償請求、SNSの「中毒性設計」を巡る裁判が本格化へ

ソーシャルメディアの運営のあり方を根本から変える可能性のある裁判が、間もなく本格化する。米国では、Meta（メタ）やSnap（スナップ）を被告とする大規模な責任追及裁判の審理が控えており、さらに2026年8月18日からは4つの州の司法長官がMetaに対し最大1.4兆ドル（約226兆8000億円）の制裁金を求める裁判がカリフォルニア州オークランドで開始される予定だ。本裁判では、ユーザーの投稿内容ではなく、無限スクロールやおすすめアルゴリズムといった「プラットフォームの設計そのもの」の是非が問われている。

■裁判所が「欠陥製品」と呼ぶ機能の正体

無限スクロールは、決して中立的なデザイン選択ではない。FacebookやInstagramが、次のページを読み込むためにクリックする従来の「ページネーション」を廃止したことで、ユーザーが「このまま続けるか」を主体的に判断する自然な休止ポイントが失われた。学術誌『Springer Journal of Business & Information Systems Engineering』は、無限スクロールをユーザーのテクノロジー依存を助長し自主性を損なう「ダークパターン」として特定している。また、欧州委員会（EC）も2026年7月10日、デジタルサービス法（DSA）に基づくMetaへの予備的な認定において、無限スクロールと自動再生が「ユーザーに停止を選択させるインターフェースの仕組みを能動的に排除している」と指摘し、ユーザーを「オートパイロット（自動操縦）モード」に陥らせていると断定した。

さらに、おすすめアルゴリズムが第二の罠として機能する。Metaのシステムは、最も正確な情報やユーザーの好みに合致した情報を表示するのではなく、エンゲージメント（プラットフォーム滞在時間の最大化）を優先するように訓練されている。開示されたMetaの内部調査によると、この最適化は不安や社会的比較を引き起こすコンテンツを意図的に押し出す結果となっている。なぜなら、そうした感情的反応こそが利用継続に直結するからだ。この「設計上の欠陥」という主張は、2026年3月にカリフォルニア州の陪審員によってすでに支持されている。

これらの追及を可能にした法的なブレイクスルーは、「コンテンツ」と「行為」の区別にある。米国では30年間にわたり、通信品位法（CDA）第230条（セクション230）によって、ユーザーの投稿内容に対するプラットフォーム側の免責が認められてきた。しかし裁判所は現在、この免責は無限スクロールや通知のタイミング、おすすめフィードの設計といった「プラットフォーム自体のエンジニアリングの選択」には適用されないとの判断を下している。マサチューセッツ州最高裁判所は2026年4月に、また連邦地方裁判所のエヴォン・ゴンザレス・ロジャース判事も2026年6月下旬に、Metaによる訴え却下の申し立てを退け、同様の結論に達した。

■内部調査が「検察側の最良の証拠」となった経緯

Metaに対する追及は、学術的な推論だけでなく、同社自身の内部文書に基づいている。

2020年、Metaの科学者らは調査会社Nielsen（ニールセン）と共同で、ユーザーがFacebookとInstagramを1週間停止した際の影響を測定する「Project Mercury（プロジェクト・マーキュリー）」を実施した。その結果、利用を停止したユーザーは、うつ病、不安、孤独感、社会的比較の感情が低下したと報告した。しかしMetaはこの結果を公表せず、プロジェクトを中止。社内では結果が「既存のメディア論調」によって歪められていると片付けた。その一方で、Metaは議会に対し、自社プラットフォームが10代の少女に有害であるかを数値化する能力はないと証言していた。これらの事実は、2025年11月に開示された裁判文書で明らかになった。

さらに、開示された他の内部文書も衝撃的な内容だった。あるメモには「10代で大きく勝ちたいなら、彼らを10代未満（プレティーン）のうちに取り込まなければならない」と記されていた。また、別の調査では、公式には13歳以上を対象としているInstagramにおいて、11歳児が競合プラットフォームの4倍の割合でアプリに戻ってきていることが示された。2022年の内部監査では、「おすすめのアカウント」機能が、1日だけで140万人の不適切な大人を10代のユーザーに推奨していたことも判明した。社内の研究者間のチャットには「Instagramは麻薬であり、私たちは基本的に売人だ」という言葉まで残されていた。

Metaはこうした解釈に反論している。公式声明において、原告側の弁護士が内部文書を「意図的に引用」して誤解を招くストーリーを作り上げていると主張。10代のメンタルヘルスは「非常に複雑で多面的な問題」であり、単一のプラットフォームに帰することはできないとした。また、夜間にInstagramをブロックし、1日の画面利用時間を15分に制限できる「ティーンアカウント」の導入を挙げ、安全性への真摯な取り組みの証拠であると主張している。

しかし、陪審員はこの弁明を支持していない。2026年3月、ロサンゼルスの陪審員は最初の代表訴訟（ベルウェザー裁判）でMetaとYouTubeに対し、過失設計を認めて600万ドルの損害賠償を命じた。このうちMetaの責任割合は70％とされた。陪審は「悪意、抑圧、または詐欺」の証拠を認定しており、これは今後の訴訟における懲罰的賠償の適用において法的に重要な意味を持つ。カリフォルニア州の裁判官は2026年6月、セクション230や憲法修正第1条に基づくMeta側の抗弁を退け、この評決を支持した。

■「1.4兆ドル」という巨額請求の計算根拠

Metaが2026年7月6日の裁判資料で開示した制裁金請求額は、確定した評決ではなく、州司法長官らが勝訴した場合に求める金額である。2026年6月の口頭弁論で説明された算出方法によると、4つの州における対象の未成年ユーザーの推定数に、各州の消費者保護法が定める違反1件あたりの最大法定罰金を掛け合わせ、影響を受けた若者1人ひとりを個別の違反としてカウントしている。

対象ユーザーが数百万人から数千万人に及び、1件あたりの罰金が数千ドルに達するため、法定上の計算は兆ドル単位に膨れ上がる。この手法は、児童オンラインプライバシー保護法（COPPA）違反や同様の消費者保護訴訟における法定損害賠償の計算方法を踏襲しているが、これほどの規模の賠償額が司法審査を通過した前例はない。Metaは、基本的人権（適正手続き）に反すると異議を唱え、侵害行為に対して「著しく不釣り合いな」制裁金は憲法違反であるとする判例を引用した。同社は、この請求額を1998年のタバコ業界による包括和解合意（数十年間で総額2060億ドル、当時の為替レートで約27兆円）と比較し、あれは交渉による和解であり、裁判所が命じた制裁金ではないと主張している。

クレイ・カルバート氏などの法分析家は、1.4兆ドル（約226.8兆円、1ドル＝162円換算）という数字を「法外」と表現しつつも、司法長官らが一連の勝訴評決を経て法的な追い風を感じていると指摘する。プラットフォームの法的責任を専門とするエリック・ゴールドマン氏は、この賠償問題の核心にある憲法上の矛盾を指摘し、この規模の法定損害賠償を適用すれば「多くの人々が依存している業界全体を消し去りかねない」と述べた。米国の歴史上、これほどの規模の消費者保護制裁金が認められたことはなく、控訴審を勝ち抜いた前例もない。

■州が真に求めているもの：プラットフォームの再設計

1.4兆ドルという数字はその規模ゆえに注目を集めるが、訴訟を注視する法分析家らは、Metaにとってより本質的なリスクは金銭の支払いではなく、FacebookやInstagramの仕組みそのものの変更を命じる「裁判所の命令（差止命令）」であると指摘する。本訴訟における構造的救済策を分析するVerus訴訟トラッカーは、この再設計命令こそがMetaのビジネスモデルに対するより持続的な脅威であると評価している。

2026年3月にMetaに対して3億7500万ドルの陪審評決を勝ち取ったニューメキシコ州は、その後、37億ドル（約5994億円、1ドル＝162円換算）の是正費用に加え、実効性のある年齢確認の導入、有害アカウントの排除、おすすめアルゴリズムの再構築、未成年に対する無限スクロールのデフォルト無効化、特定の暗号化通信の制限といった「構造的救済策」を求める追加訴訟を提起した。州の検察官らは、2026年5月に終了した第二段階の公判でこれらの要求を詳述した。オークランドの裁判における州司法長官らも、同様の差し止めによる救済を求めるとみられる。

Metaの証券取引委員会（SEC）への提出書類によると、同社の収益の約98％は広告から得られており、その広告はこれらの機能が生み出すエンゲージメントに依存している。そのため、無限スクロールや通知頻度、おすすめアルゴリズムのターゲット設定に対する再設計命令が下されれば、制裁金の額に関わらず、同社の財務に直接的な打撃を与えることになる。Metaの株価は、2025年8月に過去最高値の787.42ドルを記録した後、2026年7月初旬までに年初来で約8.9％下落している。

■子供の年齢確認が、大人のプライバシーに及ぼすコスト

1.4兆ドルという見出しの影に隠れた重大な影響がある。それは、未成年者をプラットフォームから排除するために求められている「実効性のある年齢確認」という構造的救済策が、結果としてInstagramやFacebookを利用する「すべての成人ユーザー」に対し、第三者企業への身元確認書類の提出を義務付けることになる点だ。これは、過去にセキュリティ上の欠陥が報告されているシステムの上に、国家規模の本人確認インフラを構築することを意味する。

Metaが、保護者の同意なしに13歳未満の子供からデータを収集することを禁止する連邦法（COPPA）を厳格に遵守するよう命じられた場合、あるいは裁判所がニューメキシコ州の求める「実効性のある年齢確認」を採用した場合、技術的に可能な唯一のコンプライアンス手段は「全ユーザーの年齢確認」となる。つまり、大人がアカウントにアクセスする際にも、政府発行のID、クレジットカード、またはバイオメトリック（生体）データを第三者の年齢確認企業に提供しなければならなくなる。この訴訟に関するTechTimesの過去の報道が指摘したように、これは法分析家が「事実上の義務化」問題と呼ぶものであり、法律や裁判命令が明示的に年齢確認を求めていなくても、結果として本人確認が唯一の遵守経路となってしまう現象である。

この役割を担う第三者企業のシステムには、すでに問題が指摘されている。MetaやOnlyFans、ソニー・プレイステーション、TikTokなどに採用されているロンドン拠点のYoti（ヨティ）は、年齢確認システムを導入しているウェブサイトの推定60％にサービスを提供している。しかし、ジョージア工科大学の研究者らは、Yotiを介した確認作業において、ユーザーのIPアドレスやOS、ブラウザのメタデータが送信され、デバイスを特定・追跡される可能性があることを発見した。この情報はクレジットカード会社やIP位置情報サービス、さらには既知のデータブローカーに送信される可能性があるという。同大学のマイケル・スペクター助教授は「現実の状況は、企業が提供するプライバシー保証とは著しく異なっている」と警鐘を鳴らす。

プライバシーを保護する代替技術も存在する。ゼロ知識証明や属性ベースの認証技術を使えば、身元やその他の個人データを明かすことなく、ユーザーが基準年齢以上であることを数学的に証明できる。しかし、現在の米国の法律や係争中の裁判命令において、プラットフォームにこれらの手法の使用を義務付けるものは存在しない。「このユーザーは18歳以上である」と確認することと、「このユーザーが誰であるかを証明させる」ことの境界線こそが、子供の安全対策が大人のプライバシーリスクへと変貌する隙間となっている。

連邦最高裁判所は2025年の「Free Speech Coalition対Paxton」判決において、性的に露骨な表現を扱うウェブサイトに対する年齢確認義務を合憲とする判断を示した。しかし、この判決は未成年者にとってわいせつな性的コンテンツを含むサイトのみを対象としたものだ。電子フロンティア財団（EFF）、アメリカ自由人権協会（ACLU）、民主主義テクノロジーセンター（CDT）は、Paxton判決の憲法上の論理は、未成年者と成人が同等の憲法修正第1条の権利を有する一般向けソーシャルメディアには適用されないと言明している。ソーシャルメディアに対する年齢確認の構造的命令は、今後、新たな憲法上の挑戦に直面する可能性が高い。

■大西洋の両岸からの圧力

1.4兆ドルの制裁金請求が申し立てられる5日前の2026年7月10日、欧州委員会は、MetaのInstagramとFacebookが中毒性のある設計を通じてEUのデジタルサービス法（DSA）に違反しているとの予備的見解を公表した。欧州委員会は、Metaが無限スクロール、自動再生、プッシュ通知、および超パーソナライズされたおすすめアルゴリズムのリスクを適切に評価・軽減しなかったと判断した。欧州委員会のヘンナ・ヴィルックネン執行副委員長（技術主権・安全・民主主義担当）は、欧州市民の身体的および精神的健康を守ることは「ソーシャルメディアプラットフォームにとって最優先事項でなければならない」と述べた。

これらの予備的見解が最終決定で確定した場合、Metaは世界全体の年間総売上高の最大6％に相当する制裁金を科される可能性がある。2026年のプロキシファイリング（委任状説明書）で開示されたMetaの2025年の売上高（約2009億7000万ドル）に基づくと、その上限は約120億ドル（約1兆9440億円、1ドル＝162円換算）に達する。欧州委員会はまた、Metaのおすすめアルゴリズムがユーザーに過激なコンテンツを次々と表示する「ラビットホール（ウサギの穴）」効果を生み出しているかについても、別途調査を進めている。

EUによるこの動きは、2026年2月にTikTokに対して行われた同様の機能群に関する予備的認定に続くものであり、欧州当局が「中毒性設計」をカテゴリー全体の取り締まり優先事項として位置づけていることを示している。欧州委員会はまた、2026年第4四半期に「デジタル公平法（Digital Fairness Act）」を提案することを確約しており、これにより中毒性設計や操作的なパーソナライズの禁止がEU消費者保護法に明文化される見通しだ。Metaにとって、同一の機能を巡り米国とEUで同時に法的責任に直面している事態は偶然ではなく、両大陸の規制当局が同じエンジニアリングの選択に対して同じ結論に達した結果である。

■今後の展望

2026年7月27日にロサンゼルスで開始される代表訴訟は、この一連の訴訟の第2弾であり、MetaとSnapに対して陪審員の判断が下される初の裁判となる。審理は数週間に及ぶ予定だ。Metaは、Snapの最高経営責任者（CEO）エヴァン・シュピーゲル氏が陪審の前で初めて証言するのを目の当たりにする緊迫した状況に直面している。また、TikTokの和解を報じたNBCニュースによると、両社は陪審に評決が委ねられる前に個別の交渉なしに和解することはできない。この裁判は、3週間後にオークランドで控える州司法長官らとの本裁判における証拠や専門家証人の攻防を直接占う前哨戦となる。

2026年8月18日にオークランドで始まる裁判は、1ヶ月以上続くと予想されている。ゴンザレス・ロジャース判事は、金銭的救済の決定を諮問陪審ではなく裁判所が行うこと、また責任判断の段階で陪審に対して具体的な金額（1.4兆ドルなど）に言及することを禁止するというMeta側の要請を検討中である。この1.4兆ドルという数字を法廷内に持ち込ませるかどうかの手続き上の攻防が、陪審への印象や、最終的な控訴の構成を左右することになる。

Metaが直面する広範な訴訟リスクは、現在40の州司法長官、および個人原告、学区、ネイティブ・アメリカン部族などを含む多地区統合訴訟（MDL）の2893件以上の訴訟に及んでいる。さらに14の州による追加請求を扱う別の裁判が2027年2月に予定されている。ケンタッキー州の学区による代表訴訟の和解（被告4社が総額2700万ドルを支払い、うちMetaが900万ドルを負担）は、一部の被告が裁判前に和解を選択することを示しているが、Metaは陪審評決に至ったすべての手続きにおいて、最後まで法廷に立ち続ける主要プラットフォームとなっている。

2026年8月18日の裁判が、構造的な和解、損害賠償判決、あるいは長期にわたる控訴のいずれに結びつくにせよ、これまでのテクノロジー訴訟が成し得なかった領域に達している。それは、インターネットで最も収益性の高い広告ビジネスを築いたエンジニアリングの決断が、世界で最も精神的に脆弱なユーザーをターゲットにし、彼らがデバイスを置くのを防ぐために最適化された「欠陥製品」に該当するかどうかを、裁判所に判断させるだけの地位、証拠、そして組織的な機動力を備えた裁判プロセスの到来である。

■注目ポイントQ&A

●1.4兆ドルというMetaへの賠償請求額は現実的な数字ですか？

この数字は、カリフォルニア、コロラド、ケンタッキー、ニュージャージーの4州が求めている制裁金の最大額として、2026年7月6日の裁判資料に実際に記載されたものです。ただし、これは確定した判決ではなく原告側の請求額です。過去の判例では、憲法上の適正手続きを理由に巨額の法定損害賠償が減額される傾向があり、この規模の制裁金が最終的な司法審査を通過した前例はありません。Metaにとっては、金銭的賠償よりも、無限スクロールの廃止やアルゴリズムの再設計を命じる構造的な裁判命令の方が、広告収入（売上の98％）に直結するため、より大きな長期的リスクになると見られています。

●Metaの内部調査では具体的にどのような事実が判明していたのですか？

2020年にMetaが実施した「Project Mercury」という調査では、ユーザーがFacebookやInstagramの利用を1週間停止したところ、うつ病や不安、孤独感が低下したことが確認されました。しかし、Metaはこのプロジェクトを中止し、結果を公表しませんでした。さらに、議会に対しては「プラットフォームが少女に有害か検証する能力はない」と説明していました。また、別の内部文書では「10代で勝つには10代未満（プレティーン）を取り込む必要がある」との記述や、社内チャットで「Instagramは麻薬であり、私たちは売人だ」といった表現が使われていたことが、2025年11月に開示された裁判文書で明らかになっています。

●SNSの年齢確認が義務化された場合、大人のユーザーにはどのような影響がありますか？

実効性のある年齢確認が義務付けられた場合、大人のユーザーであっても、アカウントにアクセスするために政府発行のID（身分証明書）、クレジットカード、または生体データを第三者の年齢確認企業に提出せざるを得なくなります。Metaなどが利用している年齢確認サービス大手Yotiについて、ジョージア工科大学の研究者は、確認プロセス中にIPアドレスやブラウザのメタデータが送信され、データブローカーやクレジットカード会社に追跡されるリスクがあると指摘しています。個人情報を明かさずに年齢のみを証明する「ゼロ知識証明」などの技術もありますが、現在の裁判命令や法案でその使用は義務付けられていません。

●なぜ「無限スクロール」や「おすすめアルゴリズム」が裁判で問題視されているのですか？

無限スクロールは、ページの終わり（自然な休止ポイント）をなくすことで、ユーザーが「ここでやめるか」を判断する機会を奪う設計（ダークパターン）であると指摘されています。おすすめアルゴリズムは、ユーザーの健康や正確性ではなく、滞在時間を最大化（エンゲージメント優先）するように設計されており、不安や社会的比較を煽るコンテンツの方が利用継続につながるため、意図的にそれらを優先表示しているとされています。裁判所は、これらはユーザーの投稿内容（コンテンツ）ではなく、プラットフォーム側の「設計行為（エンジニアリングの選択）」であるため、通信品位法第230条による免責の対象外であると判断しています。

元記事: Meta Faces Jury Over Addictive Design: Four States Seek $1.4 Trillion in Damages