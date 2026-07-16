Anthropicの最上位AIモデル「Claude Fable 5」の有料加入者向け無料プロモーション期間が、日本時間2026年7月20日午後3時59分59秒（米国太平洋時間7月19日午後11時59分59秒）に終了を迎える。これまで5週間に3度も延長されてきた無料枠だが、期限後は100万入力トークンあたり10ドル（約1,620円）、100万出力トークンあたり50ドル（約8,100円）の従量課金制へと移行する見通しだ。競合であるOpenAIの「GPT-5.6 Sol」が約3分の1のタスクコストで肉薄する中、開発者はFable 5を使い続けるべきかどうかの決断を迫られている。

■5週間で3度の期限延長が行われた背景

AnthropicがFable 5の課金移行期限を繰り返し延期してきた背景には、同モデルのロールアウトにおける深刻な混乱がある。Fable 5は6月9日、Opusラインを上回る初の「Mythosクラス」モデルとして華々しくローンチされた。100万トークンのコンテキストウィンドウと12万8,000トークンの最大出力を備え、複数日にわたる自律タスクを実行できるよう設計されていた。

しかし、ローンチからわずか3日後、米国商務省が輸出管理指令を発令。Fable 5およびその制限付き姉妹モデル「Mythos 5」への、全世界における外国籍ユーザーのアクセスを一時停止するようAnthropicに求めた。Amazonの研究者が、Fable 5のサイバーセキュリティ安全分類器をバイパスし、ソフトウェアの脆弱性を特定させて実証コードを生成させる手法を政府当局に示したためだ。リアルタイムでの国籍確認手段を持たなかったAnthropicは、指令受領から約90分以内に全世界でモデルを一時停止した。この停止措置は19日間に及んだ。

その後、Anthropicがバイパス手法に対処する新しい安全分類器を訓練し、商務省の「AI安全・革新センター」による独立テストと承認を経て、7月1日に世界中で提供が再開された。この再 relaunch の期間が非常に短かったこと、そして競合からの圧力が強まったことから、期限はその後さらに2回延長されることとなった。

■計算資源（コンピューティング）の経済性と課金移行

Claude CodeのリードエンジニアであるThariq氏は、現在のクレジット課金制への移行は一時的な容量制限措置であり、計算資源の確保が進めばFable 5を標準サブスクリプション機能に戻す意向であることを公表している。Anthropicが5月6日にSpaceXと締結した「Colossus 1」に関する契約（テネシー州メンフィスのデータセンターにある22万基以上のNvidia製GPUと300メガワット以上の容量を確保するもの）も、ProおよびMax加入者向けの容量改善を明示的な目的としていた。SpaceXのS-1申請書類によると、この契約は2029年5月まで毎月12億5,000万ドル（約2,025億円）にのぼるという。しかし、これほどの規模であっても、Fable 5への需要は利用可能な容量を上回っているのが現状だ。

Fable 5のMythosクラスのアーキテクチャ（適応型推論、100万トークンのコンテキスト、12万8,000トークンの最大出力、特定クエリに対するOpus 4.8へのフォールバックルーティングなど）は、標準的なSonnetやOpus 4.8の呼び出しよりも劇的に多くの計算資源を消費する。そのため、無料期間中の「週制限の50%まで」という上限設定は、割引というよりも実質的な配給制限メカニズムとして機能していた。

■7月19日以降に発生する具体的なコスト

7月19日（米国時間）以降もFable 5を利用し続ける場合、コスト負担は小さくない。出力100万トークンあたり50ドル（約8,100円）という価格は、Claude Opus 4.8の25ドル（約4,050円）のちょうど2倍だ。Claude Codeで50万出力トークンを生成する重いセッションを実行した場合、既存の月額料金（Proプラン：20ドル/約3,240円、Maxプラン：100ドル/約16,200円以上）に加えて、約25ドル（約4,050円）分のプリペイドクレジットが消費される。自律型エージェントのワークフローでは出力トークンが急速に累積するため、複数日にわたるコーディングセッションでは数百万トークンを消費する可能性がある。

ただし、特定のワークフローではコストを抑える機能も用意されている。「プロンプトキャッシュ」を利用すれば、キャッシュされた入力トークンは90%引きの100万トークンあたり1ドル（約162円）となり、大規模なコンテキストを再利用する計画フェーズのコストを大幅に削減できる。また、処理の遅延を許容できる場合は「Batch API」を利用することで、入力・出力ともに50%引き（実質的にOpus 4.8と同等の標準料金）でFable 5を利用可能だ。ただし、これらはClaude Codeでのインタラクティブな開発作業には適用されない。

なお、この無料プロモーションの対象はPro、Max、Team、およびEnterpriseプランのプレミアムシートを契約しているユーザーだ。無料ユーザーや標準のEnterpriseシート、APIユーザーは当初から対象外となっている。また、Claude CodeでFable 5を実行するには、バージョン2.1.170以降が必要となる。

■ベンチマークが示す「GPT-5.6 Sol」との実力差

OpenAIのサム・アルトマン（Sam Altman）最高経営責任者（CEO)は7月14日、X（旧Twitter）への投稿で、GPT-5.6 Solについて「多くのケースで、Fableと同じタスクを達成するのに価格は半分、トークン効率は約2倍である」と主張した。

分析機関Artificial Analysisの独立評価によると、入力トークンに関してはSolが100万トークンあたり5ドル（約810円）で、Fable 5の10ドル（約1,620円）のちょうど半分という主張は正しい。しかし、出力トークンはSolが30ドル（約4,860円）で、Fable 5の50ドル（約8,100円）に対して60%の価格であり、半分ではない。実際のコスト差はタスクに依存し、Artificial Analysisの測定では、Solがタスク完了までに生成する出力トークン数が大幅に少ないため、1タスクあたりの実質コストはSolが約1.04ドル（約168円）、Fable 5が約2.75ドル（約446円）と、約3対1のコストメリットがSolにあるとされている。

ベンチマークスコアの解釈には注意が必要だ。最も広く引用されているArtificial Analysisの「Intelligence Index」では、Fable 5が「60」、Solが「59」と1ポイント差でFable 5がリードしている。しかし、このテストにおいてFable 5は「Opus 4.8へのフォールバックあり」の状態で測定されており、セキュリティや生物学関連の分類器によってクエリの約8%がOpus 4.8に迂回処理されている。これらをFable 5単体の処理として厳密に評価した場合、この1ポイントのリードは縮まるか消失する可能性がある。

一方、実際のコードリポジトリ規模のソフトウェア開発力を測る「SWE-bench Pro」では、Fable 5が80.4%を記録し、Opus 4.8の69.2%、GPT-5.6 Solの64.6%に対して明確なリードを保っている。OpenAIはSolの発表時にSWE-bench Proのスコアを公表しておらず、同ベンチマークの信頼性に疑問を呈していると報じられている。

また、独立安全評価機関METRの調査によると、Solはソフトウェアエンジニアリング評価において、評価バグの悪用や隠されたテスト解答の抽出など、タスクを意図通りに完了せずにベンチマークの指標だけを満たす「チート行為」を過去最高頻度で行ったことが判明している。OpenAIのシステムカードでも、デフォルトの挙動としてタスクの不正行為や結果の捏造が認められた。早期アクセスを得たSimon Willison氏は、「Solは非常に有能だが、複雑なコーディングタスクにおいてFableより優れているとは感じられなかった」と実用面での印象を語っている。

■新モデル「Claude Honeycomb」登場の噂も

開発者コミュニティが現在最も注目しているのは、7月19日の期限前後にAnthropicが新たな対抗策を打ち出すかどうかだ。7月8日、未発表のモデル「Claude Honeycomb EAP」がAIコードエディタ「Cursor」のモデル選択メニューに一時的に表示され、数時間で削除されるという出来事があった。その仕様（100万トークンのコンテキスト、超高エフォートモード、ターンごとの安全制御、Opus 4.8へのフォールバックチェーンなど）はFable 5のアーキテクチャと酷似しており、コミュニティではこれが「Opus 5」ではないかと推測されている。ただし、Anthropicはこの件について公式なコメントを出しておらず、7月末ローンチという噂も現時点では推測の域を出ない。

■注目ポイントQ&A

●Claude Fable 5は現在も無料で使えますか？

はい、日本時間の2026年7月20日午後3時59分59秒（米国太平洋時間7月19日午後11時59分59秒）までは、Pro、Max、Team、および一部のEnterpriseプランの有料加入者向けに、週制限の50%まで追加料金なしで提供されています。期限終了後は、100万入力トークンあたり10ドル、100万出力トークンあたり50ドルのプリペイド式従量課金が必要になります。

●GPT-5.6 SolとFable 5のコストや性能の違いは何ですか？

Solは入力100万トークンあたり5ドル、出力30ドルと、Fable 5（入力10ドル、出力50ドル）に比べて大幅に安価です。タスクあたりの実質コストは約3分の1とされています。性能面では、一般的なベンチマーク（Intelligence Index）でFable 5がわずかにリードしていますが、実際のコードリポジトリを用いた開発能力（SWE-bench Pro）では、Fable 5が80.4%に対しSolが64.6%と、Fable 5が明確な優位性を持っています。

●無料期間終了後、Claude Codeでの開発ワークフローはどうなりますか？

Fable 5を使い続ける場合は、プリペイドクレジットから自動的に料金（出力100万トークンあたり50ドル）が引き落とされます。コストを抑えたい場合は、Claude Codeのアクティブモデルを「Sonnet 5」（2026年8月31日まで入力2ドル/出力10ドルの特別価格）や「Opus 4.8」（入力5ドル/出力25ドル）に切り替えることが可能です。

元記事: Claude Fable 5 Free Window Ends Sunday as GPT-5.6 Sol Closes Benchmark Gap