Kindleが「自分で電池交換できる」設計に全面刷新へ　2027年2月のEU規制期限に向けAmazonが準備中との報道

Amazonが、電子書籍リーダー「Kindle」の全ラインナップをユーザー自身でバッテリー交換可能な設計へと全面的に刷新する計画を進めていると報じられました。これは2027年2月18日に期限を迎える欧州連合（EU）のバッテリー規則に対応するための措置とみられます。新モデルは2026年内にも登場する可能性があり、プロセッサの高速化によるAI機能の強化も噂されています。

■EUバッテリー規則の「2027年2月期限」がもたらす全面刷新

2026年末までにKindleの購入を検討しているユーザーは、重要な選択を迫られることになるかもしれない。現行ラインナップは現在も購入可能だが、ユーザー自身でバッテリー交換が可能で、より高速なAIプロセッサを搭載した再設計モデルが年内に登場すると噂されているからだ。

電子書籍リーダーの世界市場で約72％のシェアを握るAmazonにとって、避けて通れないのが「EUバッテリー規則（2023/1542）」の第11条である。Good e-Readerが2026年7月14日に報じたところによると、Amazonは同規則の対応期限である2027年2月18日に間に合わせるため、Kindleの全ラインナップを刷新する準備を進めているという。

この規則では、EU市場に投入されるすべてのポータブル機器について、エンドユーザーが市販の工具のみを使って自分でバッテリーを取り外し、交換できる設計にすることを義務付けている。ヒートガンや接着剤を溶かす化学溶剤の使用は明示的に禁止される。さらにメーカーは、該当モデルの販売終了後も少なくとも5年間は、合理的かつ非差別的な価格で交換用バッテリーを提供しなければならない。この期限は交渉の余地がなく、2027年2月18日以降、要件を満たさないデバイスはEU内での法的販売が認められなくなる。

■新旧問わずすべてのKindleモデルが再設計対象に

Amazonの内部情報に詳しいGood e-Readerの報道によると、この再設計は「Kindle Paperwhite」「Paperwhite シグニチャー エディション」「Colorsoft」「Kindle Scribe」、そしてエントリーモデルの「Kindle」に及ぶという。これには、2025年後半から2026年前半にかけて発売されたばかりの比較的新しいモデルも含まれる。

主な変更点は、長年Kindleの背面パネルを固定するために使われてきた「接着剤による接合」から、ユーザーが筐体を開けてバッテリーを交換できる「ネジ留め式のエンクロージャー（筐体）」への移行だ。

このハードウェアの変更は、見た目以上に大がかりなものとなる。従来の接着剤による接合は、デバイスを薄く保つだけでなく、防水性能を担保する密閉性を生み出す役割も果たしていた。ネジ留め式の背面パネルでは同様の密閉性を直接再現できないため、エンジニアはガスケット（圧縮Oリングや外周シール）を用いた設計を採用する必要がある。これには、シールの形状やネジの位置、取り外し可能なバッテリーコンパートメントのスペースを確保するために、シャーシ全体をゼロから再設計する必要があるという。

■流出したファームウェアが示す「バッテリー認証」の懸念

Amazonが公表前にハードウェアの再設計に着手していた証拠は、意外な場所から見つかっている。一時的に公開された後に取り下げられたKindleのファームウェア（バージョン5.19.4）の中に、バッテリー交換インフラに関する記述が含まれていたのだ。

MobileReadフォーラムのユーザーが解析した文字列によると、「取り付けられたバッテリーが認識されないため充電が制限された」という警告や、「Amazonの仕様を満たすバッテリーの使用を推奨する」という案内、さらに「QRコードをスキャンしてバッテリー交換キットを購入する」といった指示が含まれていた。このファームウェアがその後サーバーから削除されたことは、Amazonがまだ新デバイスを発表する段階にないことを示唆している。

しかし、このファームウェアには懸念すべき点もある。「Amazonの仕様を満たすバッテリー」という表現や、未認証バッテリーに対する充電制限は、いわゆる「パーツペアリング（部品の紐付け）」を想起させる。これはサードパーティ製の互換バッテリーを検知した際にデバイスの機能を制限するソフトウェア制御であり、iFixitなどの分析でも問題視されてきた。EUバッテリー規則は、予備部品の紐付けなどソフトウェアを用いてバッテリー交換を阻害することを明示的に禁止しているため、Amazonがこの仕様のまま製品を出荷した場合、ハードウェア面では規則に適合していても、ソフトウェア面で非適合とみなされる可能性がある。

■高速なAIプロセッサの搭載も噂に

Amazonはこの規制対応のタイミングを、ハードウェアの全体的なアップグレードの機会としても活用する模様だ。Good e-Readerの報道によると、新しいKindleには現行ラインナップよりも高速なプロセッサと大容量のRAMが搭載され、デバイス上での高度なAI機能が利用可能になると予想されている。

この時期は、電子ペーパー向けに設計された新しいチップアーキテクチャの登場とも重なる。2026年5月末の「Computex 2026」において、E InkとMediaTekは「MT8115」および「MT8126」という2つの新しいシステム・オン・チップ（SoC）を発表した。このプラットフォームは、電子ペーパーディスプレイ向けに設計されたAI対応プロセッサに、ハードウェア・タイミング・コントローラーを初めて直接統合したものだ。これにより、従来のチップで必要だった外部コントローラーが不要になり、ディスプレイ書き換え時の遅延や消費電力が削減される。最大7.4TOPS（毎秒7.4兆回演算）のAI演算性能を誇りながら、電子書籍リーダーの強みである数週間持続するバッテリー寿命を維持できるという。

MediaTekのプラットフォームでは、20カ国語以上のリアルタイム翻訳、複数話者の音声認識、会議の文字起こし、長文文書の要約などが、クラウドに接続することなくローカル環境で動作するデモが行われた。AmazonがこのMediaTek製チップを直接採用するか、あるいは独自チップを開発するかは不明だが、次世代Kindleが目指す方向性を示していると言える。

■なぜ2027年2月が絶対的な期限なのか

「2027年2月18日」という日付は、2024年2月に発効したEUバッテリー規則（2023/1542）の第11条に基づくロードマップによるものだ。この日以降にEU市場に新しく投入されるすべてのポータブルバッテリー搭載製品に、交換可能性の要件が義務付けられる。なお、この日より前に販売されたデバイスについては引き続き合法的に使用可能であり、規制は遡及適用されない。

Good e-Readerが伝えるAmazonの市場データによると、欧州はKindleの世界出荷台数の約27％を占めており、ドイツ、イギリス、フランスが主要3市場となっている。Amazonほどの生産規模を持つ企業にとって、EU向けとそれ以外の地域向けに異なる仕様のKindleを並行生産することは、グローバルでハードウェアを共通化するよりもコストがかさむ可能性が高い。これは、EUのUSB-C義務化が結果的に世界的な標準仕様となったのと同じ構図であり、アナリストらはバッテリー交換可能な新型Kindleが世界中で販売されると予想している。

■競合他社の対応状況

Amazonが着実に準備を進める一方で、他の電子書籍リーダーメーカーの多くは対応が遅れていると指摘されている。Good e-Readerが2026年6月後半に発表した分析によると、Onyx Boox、Bigme、Meebook、PocketBook、Tolinoなどの競合ブランドの多くは、この変更に対する準備が不十分であるという。これらの企業は、筐体の再設計だけでなく、交換用バッテリーのサプライチェーン構築、5年間の部品確保、交換手順書の公開など、多くの課題を2027年2月までにクリアしなければならない。

一方で、Amazonの最大のライバルである楽天Kobo（Rakuten Kobo）は、比較的早期から動いていた。同社は約2年前にiFixitと提携し、「Clara BW」「Clara Colour」「Libra Colour」などのモデル向けに、純正の交換部品やバッテリー交換サポートを提供している。また、2026年5月6日に399ドル（約6万4,638円、1ドル＝162円換算）で発表された「reMarkable Paper Pure」も、ユーザーによる交換を意識したとみられる10本のネジ留めシャーシと3,820mAhのバッテリーを採用しているが、現時点で公式な交換手順や交換用セルの販売については発表されていない。

■Kindleユーザーや購入検討者への影響

現在Kindleを所有しているユーザーは、規制開始後もそのままデバイスを使い続けることができる。しかし、これから新規に購入を考えている場合、タイミングが重要になる。現行のKindle PaperwhiteやColorsoft、Scribeは十分に優れたデバイスだが、これらは従来の「密閉型バッテリー」基準で作られている。一方で、年内とも噂される新世代モデルを待てば、ユーザー自身でバッテリーを交換しながら、より長期にわたって使用できるデバイスを手に入れることができる。

電子書籍リーダーの買い替え理由として最も多いのがバッテリーの劣化であることを考えると、ユーザー自身で、あるいは一般の修理店で安価にバッテリーを交換できるようになることは、Kindleを長期利用する上での経済性を大きく向上させるだろう。

なお、Amazonは新型モデルの具体的な発売日、価格、詳細なスペックを公式には発表していない。2027年2月の期限を考慮すると、2026年第4四半期（10〜12月）の製品発表が有力視されている。

■注目ポイントQ&A

●バッテリー交換が可能な新しいKindleは、日本などの欧州以外の地域でも販売されますか？

Amazonからの公式発表はありませんが、業界のアナリストは世界中で販売される可能性が極めて高いと分析しています。EU向けとそれ以外の地域向けに異なる設計の生産ラインを維持することは、物流や製造コストの面で非効率だからです。過去のUSB-C義務化の際と同様に、グローバルで仕様が統一されるとみられています。

●EUのバッテリー規則は、サードパーティ製の互換バッテリーを排除するようなソフトウェア制御を禁止していますか？

はい、禁止しています。EUバッテリー規則（2023/1542）の第11条では、ソフトウェアを用いてバッテリーの交換性を損なうこと（特定の部品を個体に紐付けるパーツペアリングなど）を明示的に禁じています。流出したAmazonのファームウェアに見られた「未認証バッテリーの充電制限」という挙動がそのまま製品に搭載された場合、規制違反となる可能性があります。

●現行のKindleを今すぐ買うべきですか、それとも新モデルを待つべきですか？

バッテリーの寿命や長期的な利用を重視するのであれば、再設計された新モデルを待つのが賢明です。新モデルでは自分でバッテリー交換が可能になり、販売終了後も少なくとも5年間は交換用バッテリーが提供されます。一方で、今すぐ使用したい場合は現行のPaperwhiteやColorsoftも優れた選択肢であり、規制開始後も問題なく使い続けることができます。

元記事: Amazon Rebuilds Entire Kindle Lineup for EU Battery Law Due in February