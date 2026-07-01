PC版Kindleアプリが提供終了、新アプリへの移行方法と「アップグレード不可」となる対象者

米Amazon.comは2026年6月30日（現地時間）、長年提供してきた旧「Kindle for PC」アプリを完全に終了した。すでにインストール済みのアプリであっても、同日中に認証が停止され利用できなくなる。Microsoft Storeで提供されている後継の新アプリはWindows 10および11に対応しているが、ARMプロセッサ搭載デバイスのユーザーなど、一部の環境では移行時に問題が発生すると報じられている。

■旧アプリは完全に動作停止、事前ダウンロードも無効に

電子書籍関連メディアのGood e-Readerが2026年4月に報じたところによると、米Amazonは旧「Kindle for PC」アプリ（バージョン2.9.1）のアプリ内ポップアップを通じて、2009年に提供を開始した32bit Win32デスクトップアプリのサポートを6月30日に終了するとユーザーに通知していた。

今回の終了措置はサーバー側で強制される。Amazonが旧アプリの認証を無効化するため、サードパーティのサイトから直前にダウンロードしたものであっても、インストール済みの旧アプリは一切動作しなくなる。旧アプリはAmazonのサーバーに接続してライセンスを検証しなければ、書籍を開くことができない仕様になっているためだ。

これは、アップデートの提供は終了するもののアプリ自体は起動し続けるといった、一般的な「サポート終了」とは根本的に異なる。Amazonがバックエンド側で能動的にアクセスを遮断する形だ。近年で最も近い例としては、2021年1月に実施されたAdobe Flashの終了が挙げられる。この際も、Flash Player自体がインストールされていてもコンテンツの実行がブロックされた。

Amazonが説明する終了の理由は、旧アプリが採用している32bit Win32フレームワークでは、現代のシステムに求められるセキュリティやパフォーマンスの基準を満たせなくなったためである。後継となる新アプリはMicrosoft Store向けに構築された64bitネイティブアプリであり、WindowsのTPM（Trusted Platform Module）を利用した強固なハードウェアレベルの暗号化を採用している。これにより、サードパーティ製のDRM（デジタル著作権管理）解除ツールによる解除が大幅に困難になるとみられる。

■新アプリ「Kindle for Windows」の対応環境と制限事項

後継となるのは、Microsoft Storeで提供されている「Kindle for Windows」アプリだ。2026年6月初旬に米国および英国のユーザー向けにリリースされ、同月中にグローバル展開が進められてきた。

新アプリが対応している環境および機能は以下の通りである。

・Windows 10 バージョン 1809（October 2018 Update）以降、およびWindows 11の全エディション

・Kindle本、コミック、マンガ（ComiXologyの「Guided View」を含む）

・AudibleまたはAmazonで購入したオーディオブック

・読書の進捗状況、ハイライト、メモの複数デバイス間同期

・パーソナルドキュメントのインポート（サイドロード）

・キーボード、マウスに加えてタッチ入力に対応

一方で、非対応の環境もある。最大の制限は、ARMベースのWindowsマシンに対応していない点だ。QualcommのSnapdragonプロセッサを搭載したデバイス（Microsoft Surface Pro 11など）のユーザーは、Microsoft Storeから新アプリをインストールできない。複数のユーザーが、これらのデバイスでストアからのインストールがブロックされることを確認している。Amazonはこの制限について公に認めておらず、ARMサポートのロードマップも示していない。また、バージョン1809未満のWindows 10環境も対象外となる。

なお、移行時の注意点として、旧アプリにダウンロードしていた書籍データは自動的には引き継がれない。新アプリで同じAmazonアカウントにサインインした後、クラウド上のライブラリから手動で再ダウンロードする必要がある。

■ユーザーが今すぐ取るべき3つのアクション

1. ダウンロード前にプロセッサを確認する：Snapdragonチップを搭載したARM版Windowsデバイスを使用している場合、新アプリはインストールできない。現時点での最善の代替策は、ブラウザからアクセスできる「Kindle Cloud Reader（read.amazon.com）」を利用することだ。Chrome、Edge、Firefox、Safariなどのブラウザでインストール不要で動作する。

2. Microsoft Storeから新アプリをダウンロードする：x86またはx64プロセッサを搭載したWindows 10（バージョン1809以降）またはWindows 11のユーザーは、Microsoft Storeで「Kindle」と検索するか、Amazonのサイト経由でアプリを入手できる。サインイン後、ライブラリから個別に書籍をダウンロードすればオフラインでも読書が可能だ。

3. ハイライトとメモを確認する：ユーザーが作成した注釈データはAmazonアカウントに保存されているため、アプリの移行によって消失することはない。これらのデータは、どの閲覧環境からでも「read.amazon.com/notebook」にアクセスして確認できる。

■Amazonの各国サイトでリンクの更新に遅れも

2026年6月中旬の時点で、Amazonの米国以外のサイトでは、ダウンロードページが新アプリ向けに正しく更新されていないケースが確認されていた。Good e-Readerの調査によると、米国のAmazon.comはMicrosoft Storeのページへ正しく誘導していたものの、カナダ（Amazon.ca）や英国（Amazon.co.uk）のサイトでは依然として旧アプリのインストーラーへのリンクが掲載されていた。また、ドイツ（Amazon.de）では「Kindle for PC」をクリックすると、新アプリではなくAndroid版Kindleアプリのページにリダイレクトされる状態だったという。

これらのリンクがその後修正されたかどうかは、本記事の公開時点では確認されていない。もし古いリンクのままの場合、ユーザーはダウンロードしたその日に使えなくなるアプリのインストーラーを入手させられることになる。

■電子書籍の「所有」が意味するもの

今回の旧アプリ終了は、デジタル書籍の所有権に関する構造的な問題を浮き彫りにしている。

ユーザーがKindle本を「購入」する際、実際には書籍ファイルそのものを手に入れているわけではない。ユーザーが受け取っているのは、Amazonのアプリやデバイスを通じてコンテンツにアクセスするための「取り消し可能なライセンス」であり、そのデータはAmazonだけが復号できるDRMで保護されている。KoboやBOOX、その他のサードパーティ製アプリなど、競合するプラットフォームでKindleのDRM保護コンテンツを合法的に読む手段は存在しない。

これは、他のデジタルメディアとは異なる強力なベンダーロックインを生み出している。例えば、音楽ストリーミングサービスはDRMに縛られていないため他社への乗り換えが比較的容易であり、動画ストリーミングのユーザーはそもそもファイルを「購入」しているという認識が薄い。しかし、Kindleの購入者は自分の本を「永久に所有している」と捉えがちであり、今回のようなプラットフォームの移行期になって初めて、そのアクセスの条件付きの性質を実感することになる。

Wikipediaの「デジタル著作権管理（DRM）」の項目には、「DRMの仕組みが変更されたり、必要なサービスが終了したりした場合、作品に永久にアクセスできなくなる可能性がある」と直接的に記されている。今回の終了措置によってアクセス権そのものが消滅するわけではなく、Amazonは代替アプリを提供している。しかし、Amazon側の都合とスケジュールによって、ユーザーの関与や救済措置なしにライブラリへのアクセス方法が再構築され得るという実態が、今回の件で示された形だ。

■新アプリは本当にWindows 10で動作するのか？

今回の移行を控えた数週間、最も議論を呼んだのがWindows 10への対応状況だった。Amazonの公式ヘルプページには、新アプリの対応OSとして依然として「Windows 11」のみが記載されている。しかし、Microsoft Store上のシステム要件には「Windows 10 バージョン 17763.0（バージョン 1809）」が最小要件として明記されている。

また、「The e-Book Reader」や「Good e-Reader」、Windows関連のフォーラムなど、複数の独立した情報源が、互換性のあるWindows 10環境で新アプリが正常にインストールされ動作することを確認している。

実務的なガイドラインとしては、Windows 10（バージョン1809以降）を使用している場合は、Microsoft Storeで「Kindle」を検索するのが最も確実だ。ハードウェアとOSのバージョンが適合していればインストールが可能であり、ARMプロセッサ搭載デバイスであればストア側でブロックされる。Amazon公式のドキュメントには不整合が見られるため、ストア上での表示を確認するのが最も信頼できる判断基準となる。

■注目ポイントQ&A

●購入済みのKindle本は読めなくなってしまいますか？

いいえ、購入した書籍が消えることはありません。書籍はAmazonアカウントに紐づいており、対応しているKindleアプリやデバイス、またはブラウザ版のKindle Cloud Reader（read.amazon.com）から引き続きアクセス可能です。今回の終了はWindows上で閲覧するためのソフトウェアが変更されるだけであり、ライセンス自体が失われるわけではありません。

●なぜ旧「Kindle for PC」は本日使えなくなったのですか？

Amazonが旧アプリに対するサーバー側の認証を停止したためです。旧アプリが採用している32bit Win32アーキテクチャでは現代のセキュリティ基準を満たせないとAmazonは説明しています。これは不具合ではなく、計画的に実施された強制的なアクセス遮断です。

●新しいKindleアプリはWindows 10でも動作しますか？

はい、多くのWindows 10環境で動作します。Microsoft Storeの要件ではWindows 10 バージョン 1809以降が必要とされています。Amazonの公式ヘルプページにはWindows 11のみが対応OSとして記載されているため混乱が生じていましたが、互換性のあるWindows 10であれば動作します。ただし、Qualcomm SnapdragonなどのARMプロセッサを搭載したWindowsデバイスは現時点で非対応です。

●今回の終了は、Kindle本を「所有」していないことを意味するのですか？

技術的には、Kindle本の購入は「Amazonが認可したアプリやデバイスを通じてコンテンツにアクセスする権利（ライセンス）」の取得であり、自由に持ち運べるファイルを購入しているわけではありません。そのため、Amazonはユーザーの同意なしにアクセス方法を変更する権限を持っています。特定のデスクトップアプリに依存したくない場合は、ブラウザで動作するKindle Cloud Readerが代替手段となります。

元記事: Kindle for PC Shuts Down Today: Which Windows App Replaces It and Who Cannot Upgrade