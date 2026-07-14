Googleスプレッドシート、Excelの「3D棒グラフ」取り込み時の表示崩れを修正　企業向けアカウントにも順次適用

Googleは本日（2026年7月14日、日本時間）、Googleスプレッドシートにおいて、Excelファイルからインポートした「3D棒グラフ」が勝手に2Dに変換されてしまう長年の問題を修正するアップデートを、計画的リリース（Scheduled Release）ドメインの企業向けアカウントに順次適用開始した。この修正は、先行して7月1日に適用された即時リリース（Rapid Release）ユーザーに続くもので、すべてのGoogle Workspaceプランおよび無料の個人アカウントに無償で自動適用される。ただし、段階的なロールアウトのため、一部の組織に反映されるまでには最大15日かかる可能性がある。

■インポート処理の内部で何が変更されたのか

これまでインポートに失敗していた技術的な理由は明確である。Excelは、国際標準規格（ECMA-376およびISO 29500）で定義されている「Office Open XML（OOXML）」を使用してグラフの形状をエンコードしている。Excelファイル（.xlsx）内のすべてのグラフは「DrawingML」の「chartSpace」構造の中に格納されており、3Dグラフの場合、その子要素である「view3D」が、X軸・Y軸の回転、グラフ幅に対する奥行きの割合、高さの倍率、直角軸フラグ、遠近感の値といった奥行きに関するすべての仕様を保持している。

従来のGoogleスプレッドシートでは、3D棒グラフを含むExcelファイルをインポートする際、「barChart」要素は正しく解析され、カテゴリ、数値、系列ラベル、色は維持されていた。しかし、「view3D」要素の読み込みと適用が行われていなかった。その結果、データは正確であるものの、作成者が3Dで作成したグラフが、何のアラートもなく2D棒グラフへと勝手に変換されて表示されていた。今回の修正により、インポート処理に「view3D」の解析が追加され、Excelで設定された奥行きや回転のパラメータがGoogleスプレッドシート上でも正しくレンダリングされるようになった。

ただし、この修正が「カバーしていない範囲」を理解することも重要である。OOXMLにおける「view3D」要素は棒グラフ専用ではなく、3D柱状グラフ、3D円グラフ、3D折れ線グラフ、3D面グラフにも同様に適用される共通のグラフプロパティである。しかし、Googleの発表では「3D棒グラフ」のみが明記されており、他の3Dグラフタイプが今回のレンダリング変更に含まれているかどうかは確認されていない。そのため、3D柱状グラフや3D円グラフを含むExcelファイルを頻繁に共有する組織は、修正がすべての3Dグラフタイプに及んでいると仮定せず、自社ドメインにアップデートが届いた段階でインポート時の挙動をテストすることが推奨される。

■対象ユーザーと提供スケジュール

今回のロールアウトは、Googleの標準的な2トラックのリリースモデルに沿って行われる。即時リリースドメインには、Google Workspace Updatesブログで発表があった7月1日にアップデートが適用された。管理者による制御された機能提供を好む、大半の企業向け導入環境である「計画的リリースドメイン」では、本日（7月13日、現地時間）から段階的なロールアウトが開始され、今後15日以内にすべてのアカウントで利用可能になる見込みである。これにより、企業向けアカウント全体への完全な普及は、おおむね7月28日頃になるとみられる。

この修正に利用制限はない。Business StarterからEnterprise Plusまでのすべての有料Google Workspaceティアに加え、無料の個人向けGoogleアカウントのユーザーにも提供される。管理者が有効化する必要のある設定や切り替えスイッチはなく、AIライセンスも不要である。この全ユーザーへの一斉提供は、同じ7月のアップデートに含まれるGemini搭載の「数式エラー診断機能」とは対照的である。同機能は「Gemini for Workspace」の有効化が必要で、7月15日からユーザーごとの利用制限が適用される予定となっている。

計画的リリースドメインのIT管理者にとって、本日は重要なマイルストーンとなる。アップデートが適用されたかどうかを確認するには、3D棒グラフを含むExcelファイルをインポートし、グラフが2Dに平坦化されず、奥行きを持ってレンダリングされるかを確認するだけでよい。

■3Dグラフに対するデータ可視化の懸念と、再現性の重要性

3Dグラフのインポート再現性を高めることは、技術的に正しいアプローチである。しかし、「そもそも3Dグラフを使用すべきか」という問いに対しては、データ可視化の研究コミュニティから数十年にわたり否定的な意見が多く寄せられてきた。

その基礎となるのが、ウィリアム・クリーブランド氏とロバート・マギル氏の研究である。彼らのグラフィカルな知覚に関する研究では、人間は角度や面積、奥行きの関係を判断するよりも、共通の目盛りに沿った位置を判断する方がはるかに正確であることが実証されている。3D棒グラフは、視聴者に苦手な比較モードを強いることになる。遠近感による歪みによって、手前にある棒が同じ高さの奥にある棒よりも高く見えてしまったり、視野角によっては手前の棒の陰にデータポイントが隠れてしまったり（オクルージョン）するためである。Tableau、Power BI、Qlik Senseといった主要な商用ビジュアライゼーションプラットフォームが、正確性への懸念を理由に、機能から3Dグラフを意図的に排除しているのもこのためである。

しかし、その議論は今回の修正の価値を損なうものではない。Googleは3Dグラフをデザインの選択肢として推奨しているわけではなく、「受信者が見るグラフは、作成者が作成したグラフと同じであるべきだ」という、デザインの好みとは独立した原則を適用している。3Dから2Dへの勝手な変換は、どちらの形式が客観的に優れているかに関わらず、双方に通知なく表現を変更してしまうため、再現性の欠如という失敗にあたる。美的な理由、クライアントの要望、または組織のスタイルガイドに従って意図的に3Dグラフを作成したユーザーにとって、Googleスプレッドシートで2Dに変換されてしまうことは改善ではなく、送信者も受信者も気づきにくい望まない変更であった。

■Google Workspaceが進める相互運用性の強化

本日の計画的リリースでの有効化は、Googleが2019年にOOXMLとの直接互換性を目指して「Office編集モード」を導入して以来、継続的に取り組んできたクロスプラットフォーム間のフォーマット崩れ対策の一環である。

この取り組みは、今年4月に開催された「Google Cloud Next」で急加速した。Googleは、Workspace管理コンソールに直接組み込まれた新しいクラウドベースのデータインポートサービスにより、Microsoft 365からWorkspaceへの組織全体の移行スピードが従来比で最大5倍高速化したと発表した。同イベントでは、従来のExcel VBAスクリプトをGoogle Apps Scriptに変換するGemini搭載の「Officeマクロコンバーター」、Gmail内でのOfficeファイル編集機能、そして2026年第4四半期に予定されているGoogleドキュメントでの変更履歴（レッドライン）サポートなども発表されている。

今回の3Dグラフの修正もこの流れに沿ったものであり、特定かつ再現可能な変換エラーを確実に解消するものである。チェコのITコンサルティング企業Revolgyの調査によると、中大規模企業の約64%がWorkspaceとMicrosoft 365を併用している。このような環境において、インポート時のグラフの再現性は、特殊なケースではなく日常的な業務課題である。勝手な変換エラーを一つずつ解消していくことは、ツールの選定評価における摩擦を減らし、クロスプラットフォーム間の信頼性を高めることにつながる。

GoogleがCloud Nextで報告したデータによると、Google Workspaceは現在、製品全体で30億人以上のユーザーを抱え、1300万以上の有料顧客を擁している。ドメイン数ベースのシェアでは、Workspaceが生産性ツール市場の約50%を占め、Microsoft 365が約45%となっている。ただし、企業向けの有料シート数ベースでは立場が逆転し、Microsoft 365が大企業セグメントを支配している。ドキュメントを多用するワークフローにおいて、グラフの互換性のギャップは、これまで企業がMicrosoft 365を選定する具体的な理由の一つとして挙げられてきた。

■今後の課題

Googleスプレッドシートにおいて、すべてのグラフタイプでExcelとの完全な互換性が実現したわけではない。今回の3D棒グラフの修正は、Googleが公表していない未解決の互換性リストの中の、一つのギャップを埋めたに過ぎない。3D柱状、3D円、3D折れ線、3D面といった他の3Dグラフタイプが、今回のアップデートに含まれているかは確認されていない。また、グラフの形状が維持されたとしても、フォント、色、条件付き書式など、グラフ以外のフォーマットの違いは依然として発生する可能性がある。

さらに、Googleスプレッドシート上でネイティブに3Dグラフを作成する機能は、今回のアップデートには含まれていない。3D棒グラフを新規作成するには、依然としてExcelで作成したファイルをインポートする必要がある。Googleが今後、インポートだけでなくグラフの新規作成においても3Dサポートを拡張する予定があるのか、あるいは他の3Dグラフタイプへ対応を広げる予定があるのかについては発表されていない。

■注目ポイントQ&A

●Googleスプレッドシートで3Dグラフを新規作成できるようになりましたか？

いいえ、新規作成はできません。今回の修正はExcelファイルからインポートした3D棒グラフのレンダリングに関するもので、3D形状をエンコードするOOXMLの「view3D」要素を正しく読み込んで再現する機能です。Googleスプレッドシート上でゼロから3D棒グラフを作成することは依然としてできず、必要な場合はExcelで作成したファイルをインポートする必要があります。

●修正の適用後も、インポートしたExcelのグラフがGoogleスプレッドシートで異なって見えるのはなぜですか？

いくつかの原因が考えられます。第一に、今回の修正は「3D棒グラフ」に特化したものであり、3D柱状、3D円、3D折れ線、3D面などの他の3Dグラフタイプへの対応は確認されていません。第二に、グラフの形状が正しく再現されても、フォントや色、条件付き書式、テーマ要素などのデザイン設定が異なる場合があります。第三に、組織が「計画的リリース」ドメインに設定されている場合、アップデートの適用までに最大15日程度（7月下旬頃まで）かかる場合があります。

●Google Workspaceの「即時リリース」と「計画的リリース」の違いは何ですか？

Googleの2トラックリリースモデルにより、管理者は新機能の適用タイミングを制御できます。「即時リリース」ドメインは、Googleが新機能を発表した直後に適用を受けるため、早期アクセスを希望する組織に適しています。「計画的リリース」ドメインは、管理者がユーザーへの周知や準備を行う時間を確保できるよう、発表から少し遅れて段階的に（最大15日間かけて）機能が適用されます。多くの大企業では「計画的リリース」がデフォルトに設定されています。

●このアップデートは、Excelとの完全な互換性を目指す取り組みの一部ですか？

はい。完全な互換性にはまだ達していませんが、2019年の「Office編集モード」導入から続く相互運用性強化プログラムの一環です。これまでに、Officeファイルの直接編集、暗号化されたExcelファイルのサポート、Gemini搭載のVBAマクロコンバーターなどが提供されてきました。今後も取り組みは継続されますが、他の3Dグラフタイプへの対応など、具体的なロードマップは公表されていません。

元記事: Google Sheets Extends Excel 3D Bar Chart Fix to Enterprise Accounts Today