『スパイディとすごいなかまたち』シーズン5が米国で配信開始―幼児向けアニメに隠された「本物の科学」とは

マーベルの幼児向けアニメ『スパイディとすごいなかまたち』のシーズン5が、米国時間2026年7月13日朝に米国のディズニー・ジュニアで放送開始された。本作は世界的な大ヒットを記録しているだけでなく、劇中に本物の科学的知見が数多く取り入れられているのが特徴だ。親子で視聴しながら作中の描写を紐解くことで、優れたSTEM教育の教材としても活用できるポテンシャルを秘めている。

■シーズン5で始まる「レスキュー・ウェブ」のアーク

新シーズンでは、ピーター・パーカー（スパイディ）、グウェン・ステイシー（ゴースト・スパイダー）、マイルズ・モラレス（スピン）の「チーム・スパイディ」が、スパイディ仕様の消防車や救助装備を駆使する「レスキュー・ウェブ（Rescue-Webs）」のストーリーを展開する。シーズン1からエグゼクティブ・プロデューサーを務めるハリソン・ウィルコックス氏は、2026年1月にこのアークについて「スパイディと消防車やヘリコプターなどの救助車両が大好きな4歳児のために作られた」と語っている。

さらに今シーズンでは、4人の新しいスーパーヒーローがゲストとして登場する。マリオ・ロペスが声を担当する「ミスター・ファンタスティック」は、伸縮能力とファンタスティック・フォー譲りのエンジニアリング能力でチームに加わる。アヴェリン・チョイが演じる「シルク」は、跳ね返るクモ糸（リコシェ・ウェブ）を武器に味方として参戦する。また、ロケット（声：トレヴァー・デヴァル）とグルート（声：ケビン・マイケル・リチャードソン）も複数回登場する。さらに、5月1日にディズニー・ジュニアのYouTube短編で先行登場した、幼児向けにアレンジされたシンビオートのキャラクター「シンビー（Symbie）」が、いたずらっ子としてシーズンを通して登場する。

■シルクの「リコシェ・ウェブ」は最先端のポリマー工学

シーズン5で最も工学的に興味深い能力を持つのがシルクだ。彼女のクモ糸は、標的に付着する前に壁などの表面を跳ね返る（リコシェ）ように設計されている。マーベルの原作コミックにおいて、シンディ・ムーン（シルク）の糸は指先から生物学的に分泌されるものであり、ピーター・パーカーの合成ウェブ・フルイドとは異なる物質である。

現実のクモの牽引糸（ドラグライン・シルク）は、工学分野で最も研究されているバイオ素材の一つだ。その強靭さ（破壊されるまでに吸収できるエネルギー量）は約160メガジュール毎立方メートル（MJ/m³）に達し、防弾チョッキに使われるケブラー（50 MJ/m³）の3倍以上、鉄鋼（6 MJ/m³）の約26倍に及ぶ。この性能は、結晶性の「ベータシート」ナノ構造で剛性をもたらすMaSp1と、非晶質で伸縮性をもたらすグリシン豊富なセグメントからなるMaSp2という、2つのタンパク質の階層構造によって実現している。2023年には、中国の研究チームがCRISPR-Cas9遺伝子組み換え技術を用いて遺伝子組換えカイコから初のフルレングス蜘蛛糸繊維の合成に成功し、引張強度1,299メガパスカル（MPa）、強靭さ319 MJ/m³を達成してケブラーの6倍の強靭さを記録した。

シルクの「跳ね返る糸」を物理的に実現するには、飛行中や中間面への接触時には粘着せず、最終目的地に到達した瞬間に粘着性が活性化する「動的に切り替え可能な粘着表面」が必要となる。現在、手術用ロボットや精密製造用グリッパーを開発するポリマー化学者たちは、pH応答性ハイドロゲルやトリガー式の粘着切り替え技術を用いて、まさにこの課題を研究している。つまり、この能力は不可能な物理法則を求めているのではなく、まだ完全に実用化されていない最先端の物理工学に基づいているのだ。

■災害救助ロボットの現実を反映した「TRACE-E」

シーズン1からチーム・スパイディの相棒として活躍するクモ型ロボット「TRACE-E（トレーシー）」（声：ディー・ブラッドリー・ベイカー）のデザインは、単なるビジュアル上の選択ではなく、災害救助という任務において工学的に正しい形状をしている。

都市部における捜索救助ロボットの最大の課題は、不整地への対応だ。瓦礫の中では車輪型の車両は機能しない。多脚ロボット（4脚や6脚）は、各脚が半独立して動作するため、崩落した床や瓦礫の山、狭い通路を走破できる。ボストン・ダイナミクス社の「Spot」は哺乳類の歩行メカニズムを応用して階段や瓦礫を移動し、スタンフォード大学の「StickyBot」はヤモリの足の裏を模倣した乾燥粘着技術（ナノスケールの繊毛によるファンデルワールス力）を用いて、吸引力なしで滑らかな垂直ガラスを登る。TRACE-Eが壁を登る仕組みは「電着（エレクトロアドヘジョン）」と呼ばれ、静電気によって壁面に吸着する技術であり、NASAやDARPA（国防高等研究計画局）も宇宙船の検査プラットフォーム向けに資金を提供している。

また、TRACE-Eの表情豊かなLEDの目や反応性の高い音声キューといった感情的なデザインも、単なる飾りではない。人間とロボットの相互作用（HRI）の研究では、感情表現を通じて内部状態を伝えるロボットの方が、人間とのチームにおいて高い信頼性と優れた協調性を生み出すことが実証されている。これは、救助隊員とロボットが極限のストレス下で連携する災害対応シナリオにおいて、実用的に極めて重要な要素となる。

■ミスター・ファンタスティックが示す「ソフトロボティクス」の未来

ミスター・ファンタスティック（リード・リチャーズ）は、自らの体を伸ばし、曲げ、変形させて、橋やバネ、あるいは状況に応じた道具へと姿を変える。フィクションにおけるこの能力は、生物の組織が引き裂かれたり機能を失ったりすることなく、元の長さの何倍にも伸びることを前提としている。

しかし現実の皮膚の弾性限界は、不可逆的な損傷に至るまで約60〜80%の伸びが限界だ。それを超えると真皮のコラーゲン繊維が断裂し、血管系が崩壊し、極度に引き伸ばされた四肢には神経信号が伝達できなくなる。これらは既知の生物学では解決できないため、リード・リチャーズにはフィクションとしての起源が必要だった。

一方で、現実の材料科学が達成している成果も驚異的だ。ポリアクリルアミドハイドロゲルは、弾性を維持して元の形状に戻りながら、日常的に1,000%の伸びを達成している。ハーバード大学の「ソフトロボティクス・ツールキット」で使用されているシリコーンエラストマーは500〜700%の伸びに達し、液晶エラストマーは熱や光の刺激によって硬化、軟化、変形を制御できる。2010年頃にソフトロボティクスを学問分野として確立したハーバード大学のホワイトサイズ・グループは、ソフトロボットを「形態は機能に従う」という設計思想の実践例として位置づけている。ミスター・ファンタスティックが体を伸ばして隙間に橋を架ける姿を見る幼児は、現代の先端材料研究を牽引する設計思想を目の当たりにしているのだ。

■システム工学の教材としての「消防車」

レスキュー・ウェブのアークで中心となるスパイディ仕様の消防車は、その赤と青のカラーリングの下に、高度なシステム工学プラットフォームとしての仕組みを隠し持っている。

現代の屈折はしご車は、関節式ブームに油圧シリンダーを組み込んでおり（密閉された液体に加わった圧力はすべての方向に均等に伝わるという「パスカルの原理」により、コンパクトなバルブシステムから約30メートルの梯子を精密に伸ばすことができる）、毎分1,000ガロンの放水が可能な遠心ポンプ（流体力学における「ベルヌーイの定理」）、肉眼では見えない熱源からの赤外線を検出するマイクロボロメータアレイを用いたFLIR熱画像カメラ、そして「ボイルの法則」に基づく圧力調整を行う自給式呼吸器を統合している。これらは単なる背景設定ではなく、大規模な消火活動を可能にする技術そのものだ。

ここで教育的に重要なのは、クモの巣と消防車がほぼ同一の力学原理に従っているという点だ。クモの巣は荷重分散構造であり、幾何学的なネットワーク全体に張力を分散させることで、1本の糸に致命的な力が集中するのを防ぐ。消防署のロープ救助システムも、アンカー、荷重分散、分散ネットワーク全体の張力管理という全く同じ原理で動作している。番組は、これらの工学的領域を視覚的に重ね合わせて子供たちに見せているのだ。

■新キャラクター「シンビー」の生物学的・材料科学的背景

今シーズンのいたずらっ子として登場する「シンビー」は、ヴェノムなどで知られる半精神体エイリアン生命体「シンビオート」を幼児向けにアレンジしたキャラクターだ。作中では脅威的な存在ではなく、ウィルコックス氏が「ただ走り回ってトラブルを起こすのが好きな」変身能力者として表現している。

しかし、その根底にある生物学は非常に興味深い。マーベル作品におけるシンビオートは宿主と結合し、その生理機能や行動を変化させ、分離することが困難であるという特徴を持つが、これは現実の生物学的現象のドラマ化である。例えば、猫の消化管内でしか繁殖できない原生生物の寄生虫「トキソプラズマ（Toxoplasma gondii）」は、感染したネズミの猫に対する恐怖心を減少させ、自らが猫に捕食されやすくすることで伝播確率を高める行動修飾を行う。また、「ゾンビアリタケ（Ophiocordyceps unilateralis）」は、オオアリの体に侵入し、胞子を拡散するのに最適な場所に登らせてから宿主を殺す。これらは宿主の行動を変化させる生物学的結合の実例だ。

また、シンビーを生物ではなく「材料」として捉えた場合、磁場に反応して可逆的に固化し、スマートアーマーや工業用クラッチとして研究されている「磁性流体（磁気粘性流体）」や、濡れた表面に結合し、トリガーによって剥離できるイガイ（ムール貝）模倣のDOPA（ジヒドロキシフェニルアラニン）化学を応用したポリマー粘着剤に酷似している。幼児向けのシンビーというキャラクターは、進化生物学、行動神経科学、材料科学という3つの真剣な研究分野の交差点に位置している。

■マーベルで最も視聴されているコンテンツ

本作の視聴者数は、一般的なマーベル作品の報道で語られる以上に驚異的だ。2024年第4四半期において、本作は2〜5歳児向けストリーミングシリーズの中で『ブルーイ（Bluey）』に次ぐ第2位を記録した。ディズニーが発表した2025年の「10億時間再生クラブ」には、MCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）の実写映画やドラマシリーズは1作も入っておらず、本作だけがその偉業を達成している。市場調査会社サーカナ（Circana）によると、2025年の全世界における未就学児向け玩具ライセンスの売上でも、本作は第3位にランクインしている。

さらに本作は、マーベルおよびディズニー・ジュニアの共同制作アニメとして初めて、シーズン6への更新が決定した作品となった。これは『アベンジャーズ・アッセンブル』や『ドックはおもちゃドクター』などの過去作が記録した5シーズンを塗り替える快挙だ。シーズン6の制作は、シーズン5の放送開始前である2025年6月にすでに決定していた。

子供のスクリーンタイム（画面を見る時間）に悩む保護者にとって、本作は単なる周辺的なスピンオフではなく、マーベルが制作する最も視聴されているコンテンツであるという事実は重要だ。本作を子供と一緒に視聴し、作中の描写（なぜクモ糸は鉄より強いのか、なぜ消防車のはしごは倒れないのかなど）について会話を交わすことは、家庭で実践できる最も効果的なSTEM教育のアプローチの一つであると研究でも示されている。

シーズン5は、ディズニー・ジュニアおよびディズニー・チャンネルで毎週放送される。また、過去の全4シーズン（計103話）はディズニープラスで配信中だ。

■注目ポイントQ&A

●『スパイディとすごいなかまたち』シーズン5はいつディズニープラスで配信されますか？

米国時間2026年7月14日（火）にディズニープラスで5話同時に配信が開始されます。これはディズニー・ジュニアおよびディズニー・チャンネルでのプレミア放送の翌日にあたります。なお、過去の全4シーズン（計103話）はすでに配信中です。

●シルクの「リコシェ・ウェブ（跳ね返る糸）」にはどのような科学的背景がありますか？

標的に付着する前に壁などで跳ね返る能力は、ポリマー化学における「動的に切り替え可能な粘着表面」という最先端の研究課題に対応しています。現実のクモの牽引糸は、結晶性のタンパク質と伸縮性のあるタンパク質を組み合わせることでケブラーの約3倍の強靭さを実現しています。跳ね返る糸を実現するには、途中の壁には付着せず、最終目的地でのみ粘着性を活性化させる必要があり、現在、手術用ロボットなどの分野に向けてpH応答性ハイドロゲルなどを用いた研究が進められています。

●親はどのようにこの番組をSTEM教育に活用できますか？

ただ子供に受動的に見せるだけでなく、親が一緒に視聴しながら作中の描写について語りかける「共同視聴」が効果的です。シーズン5では、消防車を通じた油圧工学や流体力学、シルクを通じたバイオ素材物理学、ミスター・ファンタスティックを通じたソフトロボティクス、TRACE-Eを通じた災害救助ロボット工学、シンビーを通じた寄生生物学や材料科学などが描かれており、これらを言葉にして子供と会話することが科学的リテラシーの向上につながると研究で示されています。

●この作品はMCU（マーベル・シネマティック・ユニバース）や映画『Spider-Man: Brand New Day』とつながっていますか？

直接的なつながりはありません。本作は「アース21642」と呼ばれる独自の並行世界を舞台にした幼児向けの独立した作品です。エグゼクティブ・プロデューサーのハリソン・ウィルコックス氏によると、MCUの大きな計画と矛盾が生じないようマーベルのクリエイティブ指導部と連携は取っているものの、キャラクターやストーリーの連続性は共有していません。なお、トム・ホランド主演、デスティン・ダニエル・クレットン監督の映画『Spider-Man: Brand New Day』は2026年7月31日に全米公開予定ですが、本作とは無関係です。

元記事: Spidey Season 5 Premieres Today: Real Spider Silk and Soft-Robot Science for Preschoolers