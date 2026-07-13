海外の超大物YouTubeらが有料配信へ―新番組『Rabbit Hole』が挑む「無料から有料への移行」という壁

総フォロワー数6億7500万人を誇る36人の人気デジタルクリエイターが出演する新番組『Rabbit Hole』が、米国時間の7月13日（月）にDisney+とHuluで配信開始される。YouTubeやTikTokなどで普段は無料で視聴されているスターたちが、有料のストリーミングサービスでも視聴者を引きつけられるのか、業界の注目が集まっている。本作は、クリエイターコンテンツを有料配信のエンゲージメントへと転換する新たな試みとして位置づけられている。

■ティーン向け『サタデー・ナイト・ライブ』を目指す『Rabbit Hole』とは

『Rabbit Hole』は、カルバーシティを拠点とするクリエイターメディア企業「pocket.watch」が制作する、全10話（各話30分）のバラエティシリーズである。同社は2017年にクリス・M・ウィリアムズ氏によって設立された。本作には、プレミアムストリーミングシリーズとしては過去最大規模となる36人のデジタルクリエイターが集結。ソーシャルメディアのフィードのようなテンポの速いエネルギーを、洗練された30分の番組に落とし込み、チャレンジ企画、コラボレーション、コメディスケッチ、ショートコンテンツなどを展開する。

番組の宣伝において比較対象として挙げられているのが、1994年から2005年までニコロデオンで放送され、多くの若手スターを輩出したスケッチコメディ番組『All That』だ。この比較には確かな裏付けがある。『Rabbit Hole』を共同制作したpocket.watchの最高コンテンツ責任者（CCO）であるアルビー・ヘクト氏は、1997年から2003年までニコロデオンの映画・テレビエンターテインメント部門プレジデントを務めており、当時『スポンジ・ボブ』や『ドーラといっしょに大冒険』、『ブルーズ・クルーズ』、そして『All That』の開発を指揮していた人物である。

ヘクト氏は、ニコロデオン時代と同様の制作哲学を本作にも適用している。「私たちはクリエイターのブランドが何であるかを見極め、それに合わせてフォーマットを構築します。既存のフォーマットに彼らを無理やり当てはめることはしません」と同氏は語る。その結果、マジシャンのダン・ローズ氏によるマジックや、いたずら動画で知られるトッパー・ギルド氏の身体を張ったコメディ、アーティストのZHC氏のアート制作など、各クリエイターが独自に築き上げてきたスタイルや世界観がそのまま番組内のセグメントに反映されている。

出演陣には、現在の「ジェネレーションAlpha（α世代）」のトップクリエイターたちが名を連ねる。複数プラットフォームの合計フォロワー数が1億2790万人に達するトッパー・ギルド氏を筆頭に、1億人のZhong氏、7610万人のZHC氏が続く。さらにコリンズ・キー氏（4880万人）、Jesser氏（5290万人）、That's Amazing（4110万人）、ジョシュ・ペック氏（3840万人）、ダン・ローズ氏（3830万人）、ソフィー・ドッシ氏（2860万人）、EvanTube（1770万人）といったトップ層が脇を固める。また、Hero DW氏（1630万人）やCozy Ivn氏（1540万人）など、17人のクリエイターが各話のショートコンテンツを提供している。

■YouTubeのトップスターたちは「有料の壁」を越えられるか

『Rabbit Hole』が解決しなければならない構造的な課題は、クリエイターエコノミーにおいて広く知られている。YouTubeは無料でアルゴリズム駆動型、かつ視聴のハードルがない。アカウントや支払いがなくても、どの動画でもすぐに視聴できる。一方でHuluなどの有料配信サービスは、アクティブなアカウント、継続的な支払い、そして別のプラットフォームへ移動するという能動的な意思決定を必要とする。業界のアナリストらによると、無料のフォロワーから有料会員への転換率は通常2〜5％程度にとどまるとされている。仮に本作のキャストが持つ合計6億7500万人のフォロワーの1％が転換しただけでも675万人の新規・維持会員に相当し、飽和しつつあるサブスクリプション市場においては大きな数字となる。

過去の事例を見ると、その成果は一様ではない。人気グループ「Sidemen」がYouTubeからNetflixに移行して制作したリアリティ番組『Inside』は、配信開始週に英国の13〜24歳の間で視聴数2位を記録したものの、シーズン中盤にはZ世代の視聴トップ100から脱落した。また、MrBeast（ミスタービースト）氏によるAmazonの『Beast Games』シーズン1には約1億ドル（約162億円、1ドル＝162円換算）が投じられたと報じられているが、同氏自身はかつて従業員に対し「NetflixやHuluはやめて、YouTubeをたくさん見るべきだ」と語り、無料かつアルゴリズムによる摩擦のないビデオが持つ構造的な優位性は、有料の壁の向こう側では再現できないと主張していた。

pocket.watchは、コンテンツが最初から正しく構築されていれば、この移行課題は解決可能だと考えている。同社が賭けているのは、クリエイター個人のYouTubeチャンネルでは提供できない「衝突の斬新さ」だ。YouTubeでトッパー・ギルド氏のいたずら動画を見ている視聴者も、彼がZHC氏のアート企画やコリンズ・キー氏のマジックと絡む姿は見たことがない。このアンサンブルが、個人のチャンネルでは生み出せない驚きを提供する。pocket.watchの創設者兼CEOであるクリス・M・ウィリアムズ氏は、「このキャストは歴史的なだけでなく、変革をもたらすものです。何億人ものファンを持つクリエイターの影響力を1つの番組に統合することは、わが社が最も得意とすることを示しています」とコメントしている。

ディズニー側も、この取り組みを会員獲得の観点から評価している。ウォルト・ディズニー・カンパニーのダイレクト・トゥ・コンシューマー部門コンテンツプランニング＆パートナーシップ責任者であるローレン・テンペスト氏は、「『Rabbit Hole』は、ティーンに最も支持されている36人のクリエイターへのアクセスを、1つのシリーズとして会員に提供します」と述べている。この位置づけは、番組を単なる伝統的なコンテンツとしてではなく、クリエイターへのアクセスをまとめた「アグリゲーション製品」として捉えるものであり、競争の激しい市場で購読料を正当化したいDisney+やHuluのニーズに直接応えるものとなっている。

■単なる番組にとどまらない、pocket.watchの「ファネル」戦略

『Rabbit Hole』は単独で存在するわけではない。pocket.watchとディズニーが配信開始に合わせて構築した、より大きなコンテンツ戦略の入り口（プレミアムゲートウェイ）として機能する。すでにHuluでは出演キャスト8人の個別シリーズが配信されており、配信開始日に合わせてさらに多くのタイトルが追加される予定だ。合計240話（各30分）に及ぶクリエイター主導の番組アーカイブが用意されており、これは単なる見せかけの数字ではなく、戦略的な設計に基づいている。

ストリーミング業界の調査によると、カタログの豊富さは会員の維持（リテンション）を予測する最も強力な指標の一つとされている。『Rabbit Hole』を視聴して新しいクリエイターを発見したユーザーが、同じプラットフォーム上でそのクリエイターの過去番組を20話以上見つけられれば、単発のプレミア配信だけでは得られない「契約を継続する構造的な理由」が生まれる。pocket.watchのバックカタログは、単なる配信イベントを長期的なエンゲージメント資産へと変換する。ウィリアムズ氏は、「オリジナルシリーズは視聴者に高品質な入り口を提供し、より広い『Rabbit Hole』の世界は、ファンがすでに愛しているタレントの何百ものエピソードをさらに深く楽しむことを可能にします」と説明する。

このファネルモデルは、pocket.watchのビジネスの特徴である。同社は自社を「初にして最大のキッズ＆ファミリー向けクリエイターメディア企業」と位置づけており、2018年にHuluで最初の6タイトルを配信して以来、2025年までに同プラットフォーム上で23のシリーズ、スペシャル、映画を展開するまでに成長した。2025年2月の業界レポートによると、同社はプレミアムストリーミングにおけるクリエイターコンテンツのトップディストリビューターとなっている。『Ryan's World』のスペシャル番組や『Love, Diana』などは、Disney+とHuluで定期的にトレンド入りしている。今回の『Rabbit Hole』では、この提携が初めてDisney+とHuluの両プラットフォームでの同時配信へと拡大され、Disney+を通じて一部の国際市場でも配信される。

pocket.watchのアプローチは、クリエイターエコノミーにおける構造的な非対称性を活用している。クリエイターは、スタジオ側にコストをかけることなく、長年の自己資金によるコンテンツ制作を通じて、YouTubeやTikTok上で巨大な無料オーディエンスを事前に構築している。pocket.watchはアグリゲーターおよび制作インフラの役割を果たし、これらの構築済みオーディエンスをパッケージ化してストリーミング契約へと結びつける。これは、伝統的なスタジオがキャスティングだけで再現することは困難なモデルである。TIME誌の「2025年の最も影響力のある企業」に選ばれた同社には、2018年のバイアコムによる投資に続き、パラマウントも出資している。

■アルビー・ヘクト氏がニコロデオンでの成功を再現する方法

『Rabbit Hole』と『All That』の類似性は、単なるノスタルジーではなく構造的なものだ。『All That』が1990年代の地上波テレビで成功を収めたのは、当時の大手ネットワークがまだ気づいていなかった手法を取り入れたからである。それは、MTV時代のテンポの速い映像感覚に慣れ親しんだ若い出演者を中心にバラエティ番組を構築し、伝統的な脚本家の会議室に縛られることなく、彼ら自身にセグメントのクリエイティブな主導権を与えるという手法だった。ヘクト氏が当時得た「フォーマットにタレントを合わせるのではなく、タレントを中心にフォーマットを構築すべきだ」という洞察は、現在もそのまま生かされている。

ただし、2026年における構造的なアップデートは極めて大きい。今回の「タレント」たちは、地上波テレビとは全く異なるフィードバックループで動くプラットフォームでオーディエンスを築いてきた。1995年のニコロデオンのスケッチコメディ作家は、他のスケッチ番組を見て何が効果的かを研究できた。しかし、2026年のYouTubeクリエイターは、リアルタイムのアルゴリズムによるフィードバックに基づいて最適化を行っている。動画公開後の最初の30分間のパフォーマンスがその後の拡散力を決定するため、クリエイターは動画ごとにアプローチを再構築している。このような感性をそのまま維持できるのか、それともプレミアムストリーミングの制作インフラによってその個性が均一化されてしまうのかは、本作が実証することになる。

ヘクト氏が語る制作アプローチは、pocket.watchがその独自性を積極的に維持しようとしていることを示唆している。「私たちは彼らに『あなたたちの世界でのやり方を教えてほしい。私たちはそれに忠実であり続ける』と伝えました」と同氏は述べている。「彼らは自分たちのコンテンツと同様に、この番組でもディレクターです。彼ら自身の感性を持ち込み、そのスタイルと信頼性を捉えることが重要なのです」。その信頼性が、個人の部屋や制作スタジオから、洗練された30分の番組フォーマットへと移行しても維持できるかどうかが、このシリーズの最大の挑戦となる。

■注目ポイントQ&A

●Disney+とHuluで配信される『Rabbit Hole』とはどのような番組ですか？

『Rabbit Hole』は、pocket.watchが制作する全10話、各話30分のバラエティシリーズです。トッパー・ギルド氏（合計フォロワー1億2790万人）、Zhong氏（1億人）、ZHC氏（7610万人）、コリンズ・キー氏、Jesser氏、ジョシュ・ペック氏、ソフィー・ドッシ氏など、ティーンに絶大な人気を誇る36人のデジタルクリエイターが出演します。番組では、チャレンジ企画、コラボレーション、コメディスケッチ、ショートコンテンツなどがミックスされた内容となっています。米国では2026年7月13日にDisney+とHuluで配信が開始されます。

●出演するクリエイターの合計フォロワー数はどのくらいですか？

出演する36人のキャストは、YouTube、TikTok、Instagram、Twitchを合わせて合計6億7500万人のフォロワーを抱えています。この数値は複数プラットフォームの合算であり、個々のクリエイターのフォロワーが重複してカウントされている場合もありますが、単一のプレミアムストリーミングシリーズに集結したデジタルクリエイターの規模としては過去最大となります。

●『Rabbit Hole』は無料で視聴できますか？それとも有料契約が必要ですか？

視聴にはDisney+またはHuluの有料サブスクリプション契約が必要です。YouTubeなどの無料プラットフォームでは配信されません。普段これらのクリエイターを無料で視聴しているユーザーが、有料サービスに移行するかどうかが、この番組がビジネスとして検証している重要なポイントです。

●制作会社のpocket.watchとはどのような企業ですか？

pocket.watchは、カリフォルニア州カルバーシティを拠点とするクリエイターメディア企業です。Maker Studiosやディズニーの元幹部であるクリス・M・ウィリアムズ氏によって2017年に設立されました。同社は合計12億人のYouTube登録者を持つ53以上のクリエイターブランドを管理しており、プレミアムストリーミングにおけるクリエイターコンテンツの最大手ディストリビューターです。2018年以降、Hulu向けに『Ryan's World』のスペシャルや『Love, Diana』など23以上のシリーズや映画を提供してきた実績があります。

元記事: Rabbit Hole Arrives Monday: Can 675 Million YouTube Followers Cross a Paywall?