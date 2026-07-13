AIエージェント同士が人間の承認なしに契約交渉や資金移動、決済を行う時代が到来している。しかし、エージェント間でトラブルが発生した際、従来の司法制度ではその処理スピードに追いつけない。こうした課題を解決するため、GenLayer Foundationが主導する27社のコンソーシアムは2026年7月10日、自律型エージェント間の紛争を人間の裁判官や陪審員ではなく、1,001台のAIバリデータ（検証者）による投票で数分以内に解決する商業システム「Internet Court（インターネット裁判所）」をローンチした。

■拡大するAIエージェント商業と紛争解決インフラの不在

Cloud Security Allianceが2026年4月に発表した調査によると、AIエージェントを導入している企業の65%が、過去12か月間にエージェント関連のインシデントを少なくとも1回は経験しており、そのうち3分の1以上が直接的な金銭的損失を被っている。さらに、マッキンゼーの予測によれば、AIエージェントが介在する世界の消費者取引規模は2030年までに3兆ドルから5兆ドルに達するとされているが、これまでその経済圏における紛争解決インフラは事実上存在していなかった。

このインフラの欠如は、単なる理論上の問題ではない。2026年1月、SolanaベースのDeFiポートフォリオ管理企業であるStep Financeの幹部デバイスがハッキングされた際、攻撃者は同社のAIトレーディングエージェントが人間の承認なしに大規模なトークン送金を実行できる権限を持っていることを発見した。エージェントは設計通りに動作し、発覚までに約2,700万ドルから3,000万ドル相当（当時）にのぼる26万1,000 SOL以上のトークンを移動させた。最終的に回収できたのはわずか470万ドル（約7億6,140万円、1ドル=162円換算）にとどまり、ネイティブトークンは97%暴落して同社は閉鎖に追い込まれた。

この件は契約紛争ではなくセキュリティ侵害によるものだが、エージェント商業の中心にある構造的な隙間を浮き彫りにしている。AIエージェントは現実の資金に対して本物の権限を持ち、人間の監視が追いつかない速度で動作する一方で、そのスピードで発生したトラブルを解決するための専門的な法的仕組みが存在しないのだ。TrustSphereの2026年エージェント商業分析によると、エージェントが開始した取引における紛争発生率は、人間が開始した同様の非対面カード取引の約2.4倍に達しており、その内訳も詐欺より「未承認」や「説明と異なる」といった主張が多いという特徴がある。

■「コンドルセの陪審定理」を応用したAI陪審員システム

Internet Courtの中核をなすのは、GenLayerの合意形成メカニズム「Optimistic Democracy（楽観的民主主義）」である。紛争が提出されると、それぞれ異なる大規模言語モデル（LLM）を実行するAIバリデータの中からランダムに選ばれたサブセットが、提出された証拠を独立して分析する。リーダーとして指定された1台のバリデータが判決案を提示し、残りのバリデータは互いの立場を見ることなく投票を行い、合意に達するかどうかを検証する。合意が形成されると30分間の異議申し立て期間が設けられ、いずれかの当事者が保証金を預けて異議を唱えた場合、陪審員グループは当初の5台から11台、さらに必要に応じて拡大され、最終決定に至る。

この設計は、1785年にフランスの啓蒙思想家・数学者であるニコラ・ド・コンドルセが定式化した「コンドルセの陪審定理」に基づいている。この定理は、特定の仮定のもとでは、独立した評価者の数が増えるほど、集団が正しい答えに達する確率が高まるというものだ。GenLayerは、多様なオープンソースAIモデルから選ばれた1,001台のバリデータプールを使用することで、単一モデルのバイアスやバグが結果を支配するリスクを低減している。

バリデータはGenLayerのサンドボックス実行環境「GenVM」内で動作し、Pythonで書かれたスマートコントラクトの拡張版「Intelligent Contracts（インテリジェント・コントラクト）」を介して紛争を評価する。決定論的なオンチェーンデータのみに基づき、曖昧な状況を評価できない従来のスマートコントラクトとは異なり、Intelligent Contractsは自然言語を処理し、リアルタイムのウェブデータを取得して、文脈やニュアンスを評価できる。従来のスマートコントラクトが最も苦手とする「一部履行」や「品質に関する争い」こそが、このシステムが想定するユースケースである。

GenLayerが公開したベンチマークによると、紛争解決コストは1件あたり約0.85ドルから1.45ドル（約138円〜235円、1ドル=162円換算）で、一般的な解決時間は30分から60分である。この低コストが実現できるのは、執行にオフチェーンの仕組みを必要としないためだ。判決は、取引開始時にスマートコントラクトにロックされたエスクロー資金に対して直接執行される。勝訴すれば資金が放出され、敗訴すれば資金が差し戻されるため、執行官や回収プロセスは不要となる。

このシステムは、2025年6月のテストネット（Testnet Asimov）および2026年の第2フェーズ（Testnet Bradbury）を経て稼働してきた。コンソーシアムの立ち上げ時点で、GenLayerのネットワークダッシュボードは1日あたり約35万件のトランザクション、または約2万〜2万5,000件の意思決定を処理していることを示している。GenLayer FoundationのCEO兼共同創設者であるデビッド・リウドール氏は、「Internet Courtは、取引がうまくいかなかったときにエージェントが頼れる共通の場所だ。機械のスピードで動くお金には、機械のスピードでの裁判が必要だ」と述べている。

■27社コンソーシアムの意義とMetaMask・OKXとの連携

Internet Courtの創設メンバーである27社の連合は、このプロトコルが解決しようとしているのが紛争解決だけでなく、相互運用性の問題でもあることを示している。現在、エージェント商業はサイロ化された個別の規格で動いている。マイクロペイメントを処理するCoinbaseの「x402」（現在はLinux Foundationにオープンソース化され、AWS、Google、Microsoft、Stripe、Visaが支援）、エージェントの身元を管理するEthereumの「ERC-8004」、エージェント間の相互運用性を扱うGoogleの「A2A」などがあるが、これらはスタックの1つのレイヤーを解決するにとどまり、残りの交渉はエージェント自身に委ねられていた。

GenLayer Labsの共同創設者兼CEOであるアルバート・カステラーナ氏は、「Internet Courtはこれらを連携させる。創設メンバーとともに、断片化された空間を、異議申し立てが発生した場合でも金銭的コミットメントを維持するためにあらゆるエージェントが利用できる、単一のオープンなスキルへと変えていく」と語る。

MetaMaskとの統合は、この技術的な連携を象徴している。GenLayerは、AIエージェントがブロックチェーン取引を安全に承認し、定義された範囲内で財務権限を委任し、異なるプラットフォーム間で紛争解決システムと対話できるようにするため、ERC-7710委任やMetaMaskのx402ファシリテーターを含む「MetaMask Smart Accounts Kit」を組み込んだ。ERC-7710は、エージェントがサブ委任を承認できるようにする委任規格であり、開発者は一連の指示の中でエージェントが他のエージェントに拡張できる権限を正確に制御できる。MetaMaskのスマートアカウントリードであるライアン・マクペック氏は、「AIエージェントは商業の仕組みの中核になりつつある。MetaMaskは、彼らを安全に取引させ、定義された安全な権限内で行動させるための最前線を構築している」とコメントした。

また、暗号資産取引所のOKXは、コンソーシアムの発表と同時にベータ版をローンチした自社の「AIエージェントマーケットプレイス」の紛争解決プロバイダーとしてGenLayerを指名し、同マーケットプレイスが本プロトコルの最初の本格的な実用テストの場となる。さらに、このプロトコルはGitHub上でオープンソースプロジェクトとして公開されており、創設メンバー23社から提供された69以上の再利用可能なコンポーネントが含まれている。

■人間不在のAI裁判官：紛争解決の歴史における初の試み

オンライン紛争解決（ODR）は1990年代後半から研究・実践されてきたが、これまで「中立な人間」を完全に排除したシステムは存在しなかった。

ODRの基礎理論を築いたイーサン・カッチとジャネット・リフキンの学術的枠組みにおいて、テクノロジーは当事者2人と中立な第三者とは異なる独立したインプットを提供する「第4の当事者」として位置づけられてきた。テクノロジーは人間の仲裁人を支援または拡張するものであり、代替するものではなかった。カッチとウィングは2006年に、仮想の「第4の当事者」アバターが最終的に紛争を裁くようになり、時間の経過とともにより熟練していく可能性があると予測していた。Internet Courtは、人間の仲裁人を支援するのではなく、その役割を完全に排除することで、この予測を実際に具現化した初の商業展開となる。

これは単なる技術的な違いにとどまらない。ODRの研究では、プロセスが公正で透明性があり、説明責任を果たしているという当事者の感覚（手続き的正義）が、紛争解決メカニズムが持続的に採用されるかどうかの主要な決定要因であると一貫して指摘されている。人間の仲裁人は、どれほど限界があろうとも、専門的基準、弁護士会、仲裁機関、そして最終的には法的強制力に対する説明責任という、AIバリデータにはない資格を持っている。AIバリデータプールが敗訴側に不当と思われる判決を下した場合、不服を申し立てる専門機関はなく、国家の強制力を引き出す事件番号もなく、同じAI管理システム内で結果に異議を唱える以外の手段はない。

ニューヨークを拠点とする暗号資産ベンチャー企業Dragonflyの元顧問で現COOのリンジー・リン氏は、マルチモデル設計が緩和しようとしている相関リスクについて、「多くのLLMはトレーニングデータや共通の失敗モードを共有しているため、相関関係を持ちやすいが、人間はより独立している傾向がある」とForbesを通じて指摘している。また、スタンフォード大学ビジネススクール教授でa16zの暗号資産チームの研究アドバイザーを務めるアンドリュー・ホール氏は、AI裁判官は予測市場の規模拡大に貢献し、買収されることもないと評価しつつも、モデルがハルシネーションを起こしたり、巧妙なプロンプトや汚染されたトレーニングデータによって操作されたりする可能性について警告している。

GenLayerは、バリデータセット全体で異なるモデルファミリーを使用することで、相関した失敗のリスクを低減できると主張している。1,001台のバリデータの多様性が、共有されたトレーニングデータのバイアスを克服するのに十分であるかどうかは、OKXのベータ版がその答えを出し始めることになるだろう。

■競合する米国仲裁協会の「Legal Context Protocol」

Internet Courtのローンチを約2週間後に控えた2026年6月24日、米国仲裁協会（AAA）はエージェント間商業向けの競合規格「Legal Context Protocol」を発表した。このプロトコルは、デンバーを拠点とするブロックチェーン企業Integra Ledgerと共同管理され、Google、IBM、Circle、Ava Labsなどの貢献者とともに立ち上げられた。

そのアーキテクチャはInternet Courtとは根本的に異なる。人間の仲裁人をAIバリデータに置き換えるのではなく、Legal Context Protocolは各取引の条件に暗号化されたフィンガープリントを付与し、当事者、裁判所、規制当局、または監査人が後で合意条件と一致しているかを検証できる監査可能な記録を作成する。このプロトコルはブロックチェーンを必須としないが、ブロックチェーンシステムがその上に構築することは可能だ。並行した司法システムを構築するのではなく、エージェント商業を既存の法制度に結びつけるアプローチをとっている。

これら2つのアプローチは、業界がエージェント取引における信頼をどのように構築するかという分岐点を示している。Internet Courtは、エージェント商業が発生させる大量の低額紛争に対しては、マシンスピードで動作するAIバリデータが適切な仲裁者になると賭けている。一方、Legal Context Protocolは、伝統的な裁判所が最終的に認識できる証拠インフラを経由することが信頼性への道であると賭けている。両規格は同じ2週間の枠内でローンチされ、同じ開発者のシェアを争っている。

■OKXのベータ版が検証する未解決の課題

Internet Courtのアーキテクチャが確実に成功すると見る専門家はおらず、具体的な未解決の課題が残されている。

第一に「法的地位」である。Internet Courtは現在、いかなる管轄区域でも法的に認められていない。エスクロー契約を拘束する判決は、オフチェーンの行動を自動的に強制するものではない。物理的な商品や一部提供されたサービス、支払い済みのクリエイティブワークなど、オフチェーンの成果物が絡む紛争において、このプロトコルは第一段階の救済手段としてのみ機能する。事前にエスクローされた資金を超える紛争については、従来の法的プロセスが依然として強制力の担保となる。アルバート・カステラーナ氏はこの点について、限界ではなく意図された範囲であるとし、「私たちは法制度と競合しようとしているのではない。1万ドルの請求に弁護士を雇うのが経済的に見合わない場合に、数セントで解決に至ることができる代替手段を提供したいだけだ」と説明している。

第二に「敵対的耐性」である。バリデータの行動を強制するためにステーキングやスラッシング（ペナルティ）のメカニズムに依存するシステムは、新たな攻撃対象領域を生み出す。1人の攻撃者が多数のバリデータアイデンティティを登録して結果を操作する「シビル攻撃」や、GenVMのAIモデルに対する「プロンプトインジェクション」は、依然として重大なリスクである。また、組織的な虚偽証拠の提出も脅威となる。これらは仮説ではなく、エージェント型AIシステム全般に対して文書化されている攻撃手法だ。Internet Courtのマルチモデル設計と保証金付きの異議申し立てメカニズムが十分な防御になるかどうかが問われている。

第三に「企業導入の壁」である。金融サービス、ヘルスケア、保険などの規制環境で事業を行う企業は、明確な責任フレームワークがない限り、国家が関与しない仲裁レイヤーを統合する可能性は低い。EU加盟国が2026年12月9日までに施行しなければならない「欧州AI責任指令」は、AI対応ソフトウェアを厳格責任の対象となる「製造物」として明示的に扱っており、Internet Courtがまだ回答していないコンプライアンス上の疑問を生じさせている。また、米消費者金融保護局（CFPB）が2026年1月に発表したレギュレーションZに関する勧告では、エージェントへの委任によって消費者の救済権利が消滅することはないと定めており、Internet Courtで解決された紛争であっても、米国の消費者取引においては依然としてチャージバック請求の対象となる可能性がある。

■今後の展望

今後注目すべき指標は、派手な見出しではなく、OKXのベータマーケットプレイスから得られる具体的な数値である。紛争の件数、平均解決時間、同様のケースにおける判決の一貫性、そしてバリデータプールにおける脆弱性の有無などが挙げられる。

OKX以外でのコンソーシアムの軌道は、創設グループ以外への普及にかかっている。GitHubのオープンソースライブラリは導入障壁を下げるが、Web3コミュニティでは、クリティカルマスに達しなかったオープン規格が過去に数多く存在する。GenLayerは2026年後半にパブリックトークンのローンチを通じてバリデータプールを拡大する計画だが、これはバリデータのインセンティブをプロトコルの健全性に一致させる一方で、ブロックチェーンプロジェクトにおいて中立なガバナンスを歴史的に複雑にしてきたトークンエコノミクスの動学を持ち込むことにもなる。

今回のローンチが明確に示したのは、業界をリードするWeb3インフラ企業が、「エージェント商業は未来の話ではなく現在のユースケースである」ということ、そして「取引スピードと紛争解決スピードのギャップは、これまでに存在したどの仲裁機関とも異なる専用のインフラレイヤーを必要とするほど大きい」という2つの事実を確信していることだ。Internet Courtか、AAAのLegal Context Protocolか、あるいは未発表の第3の規格が商業の信頼を勝ち取るレイヤーになるかは、まだ誰にもわからない。それを決めるインフラ競争が、今正式に始まった。

■注目ポイントQ&A

●Internet Courtとは何ですか、またどのように機能しますか？

Internet Courtは、人間の監視なしに契約交渉や資金移動を行うAIエージェントのための紛争解決プロトコルです。契約履行を巡ってエージェント間で意見が対立した場合、紛争は異なる言語モデルを実行する1,001台のAIバリデータのプールに送られます。ランダムに選ばれたサブセットが証拠を評価し、リーダーが判決案を提示して他が独立して投票します。合意に達すると、判決はスマートコントラクトのエスクロー資金を直接拘束し、人間の介入なしに資金を放出または差し戻します。プロセス全体は通常30〜60分で完了し、コストは1件あたり約0.85ドルから1.45ドルです。

●Internet Courtの判決に法的拘束力はありますか？

2026年7月10日のローンチ時点において、いかなる管轄区域でも法的な拘束力は認められていません。Internet Courtの判決が拘束するのは、紛争前にスマートコントラクトのエスクローに預けられていた資金のみです。物理的な商品やサービスなど、オフチェーンの成果物が絡む紛争において、判決はエスクロー資金を移動させることはできますが、現実世界での行動やエスクロー外の金銭支払いを強制することはできません。それ以上の解決には従来の法的手段が必要となります。

●AIエージェントが誤った財務決定を下した場合はどうなりますか？

TrustSphereの2026年の分析によると、エージェントが開始した取引は、人間による同様の取引の約2.4倍の割合で紛争を発生させています。過去の極端な例では、Step FinanceのAIトレーディングエージェントがハッキングにより約2,700万ドルの暗号資産を無断で移動させ、470万ドルしか回収できなかった事例があります。米消費者金融保護局（CFPB）は2026年1月の勧告で、エージェントによる無断取引であってもレギュレーションZに基づく消費者の救済権利は消滅しないと明確にしています。ブロックチェーン上ではInternet Courtが新たな選択肢となりますが、従来のチャージバックや仲裁メカニズムも引き続き利用可能です。

●AIバリデータが操作されたり、バイアスによって判決が歪められたりする心配はありませんか？

これがGenLayerのマルチモデル設計が解決しようとしている核心的な技術リスクです。異なるLLMであってもトレーニングデータが共通していると失敗モードが相関するリスクが指摘されている一方、AI裁判官は買収されないという利点もありますが、プロンプトインジェクションや汚染データによる操作、ハルシネーションのリスクが残ります。GenLayerは、多様なオープンソースモデルを実行する1,001台のバリデータプールをローテーションさせることでこのリスクを低減しようとしており、その実効性はOKXのベータ版で検証されることになります。

元記事: AI Agents Need Their Own Court: Internet Court Uses AI Juries, No Humans Required