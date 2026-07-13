EU司法裁定：パーソナライズ機能を持つ配信サービスは「14日以内の解約・返金」の拒否が不可に

欧州司法裁判所（CJEU）は2026年7月9日、ユーザーの行動に合わせてレコメンドを最適化する配信サブスクリプションについて、EU消費者法上の「デジタルサービス」に該当するとの判断を下した。これにより、NetflixやSpotifyなどのプラットフォームが契約時に求めていた「14日以内の解約権（クーリングオフ権）の放棄」は法的に無効となる。EU加盟27カ国すべての登録ユーザーは、契約後14日以内であれば解約し、利用状況に応じた返金を請求できる権利を強制力をもって行使できるようになる。

■「デジタルコンテンツ」と「デジタルサービス」の決定的な違い

この分類の違いは技術的な細部のように思えるが、すべての加入者にとって具体的な影響をもたらす。EUの消費者権利指令（指令2011/83/EU）に基づき、リモートで製品やサービスを購入した消費者は、理由を問わず14日以内に解約して返金を受けられる「撤回権（クーリングオフ権）」を享受している。

同指令では、デジタル形式で提供されるデータと定義される「デジタルコンテンツ」（購入した電子書籍、ダウンロードしたソフトウェアライセンス、単発のMP4ファイルなど）を例外としている。消費者が14日間の期限前にコンテンツの提供開始に明示的に同意した場合、クーリングオフ権は即座に消滅する仕組みだ。

配信プラットフォーム各社は長年、自社のサービスがこの例外規定に該当するという前提で運営してきた。新規登録時に「サービス提供の即時開始に同意し、それに伴い撤回権を放棄する」というチェックボックスに同意させる標準的なフローは、1話でも視聴すれば「デジタルコンテンツ」を消費したとみなされ、解約権が消滅するという前提に基づいていた。

しかし欧州司法裁判所（CJEU）は、ユーザーの行動に合わせて最適化されるプラットフォームにおいて、その前提は誤りであると裁定した。パーソナライズされたコンテンツのレコメンド、カスタマイズされたユーザーインターフェース、そして顧客データとの継続的な相互作用を特徴とする配信サブスクリプションは、同指令第2条(11)が定める「デジタルサービス」の定義に合致するという。これは、消費者がデータと相互作用したり、オンデマンドでアクセスしたり、継続的な関係の中でデータを処理させたりできるサービスを指す。この分類下では、サービスが完全に履行された後にしかクーリングオフ権は消滅しない。つまり、自動更新される月額サブスクリプションにおいては、契約時の放棄メカニズムが法的に有効に機能することは実質的にないことになる。

裁判所は、プラットフォーム自体のアーキテクチャに基づいて明確な一線を画した。一度だけ転送される単発のデジタルオブジェクトは「デジタルコンテンツ」になり得る。一方で、サーバー側のシステムが継続的にコンテンツを提示し、視聴履歴から学習し、ユーザーが見るものをパーソナライズするサービスはそれに該当しない。裁判所は、行動パーソナライズこそが、単発のデータ転送と継続的なサービス関係を区別するものだと判断した。

■ウィーンからルクセンブルクへ：VKI対Sky Österreich訴訟の経緯

この裁判は、オーストリアの消費者保護団体である消費者情報協会（VKI）が、有料テレビ放送大手のSky Österreich Fernsehen GmbH（以下、Sky）の標準的な加入手続きフローを不服として訴えたことに端を発する。Skyの決済プロセスでは、14日間の撤回期間が満了する前に契約履行を開始すること、および注文時に撤回権が失われることを示す条項に、顧客が能動的に同意する必要があった。

VKIは、ライブ放送やオンデマンド視聴、限定的なオフラインダウンロードを提供するSkyの配信サービスは「デジタルコンテンツ」ではなく「デジタルサービス」であり、放棄メカニズムは法的に無効であると主張した。対するSkyは、自社のサービスはソフトウェアのダウンロードや音楽ファイルと同等の法的性質を持つと主張した。オーストリアの裁判所の判断は分かれ、一審はVKIの請求を棄却したが、控訴審は配信をデジタルサービスと分類して判断を覆した。Skyは最高裁判所に上訴し、同裁判所は2025年3月にこの問題を「C-234/25」としてCJEUに先決裁定を求めた。

2026年2月26日、マシエ・シュプナル法務官は、裁判所に対して「デジタルサービス」への分類を採用するよう推奨する非拘束的な意見書を提出した。同法務官は、配信サブスクリプションの価値は特定のデジタルオブジェクトの単発的な転送ではなく、カタログへの継続的なアクセス（継続的なサービス関係）にあると結論付けた。また、消費者権利指令第14条(3)により、撤回権を行使する消費者は解約時点までに受けたサービスに対して相応の対価を支払う義務がすでにあるため、撤回権が行使された場合でもプラットフォーム側の収益保護メカニズムは失われないと指摘した。

CJEUは2026年7月9日、法務官の論理を実質的に採用した判決（プレスリリースNo.97/2026）を下した。事案はオーストリア最高裁判所に差し戻され、同裁判所はVKIによるSkyへの差し止め請求に対する最終判決において、今回のCJEUの解釈を適用することになる。

■返金額の算出を巡る課題：比例配分支払いの難しさ

CJEUは、この判決が業界にもたらす最大の懸念、すなわち「加入者に実質的な14日間の試用期間を与えると、悪意のあるユーザーがクーリングオフ期間中にスポーツ大会や話題のドラマシリーズを全話一気見した後に解約し、プレミアムコンテンツを無料で手に入れるのではないか」という懸念に直接言及した。

裁判所は、この懸念を理由にすべての消費者から法定の権利を奪うことは認められないとして退けた。消費者権利指令第14条(3)は、撤回権を行使する消費者に対し、解約までに受けたサービスに比例した金額の支払いをすでに義務付けている。その金額は、アクセス期間または消費されたコンテンツの価値のいずれかを反映させることができる。裁判所は、このメカニズムでプラットフォームの収益を保護するには十分であるとした。

しかし、判決前に法律事務所Wiggin LLPが返金の複雑さに関する分析で指摘していた実務上の困難は、単にアクセス日数に応じて月額料金を日割り計算するのではなく、消費されたコンテンツの「価値」を算出する場合、プラットフォーム側が解約ユーザー向けにコンテンツごとの複雑な価格設定アーキテクチャを構築しなければならなくなる点にある。14日間の試用期間中に標準的なドラマを1話と、ワールドカップ予選の生中継を1試合視聴した加入者に対し、プラットフォーム側がスポーツ中継の商業的価値を完全に回収しようとする場合、一律の日割り料金で相殺することは容易ではない。国内裁判所が時間に基づく比例配分計算を適用するのか、それともコンテンツの価値に基づく計算を適用するのかについて、CJEUは個別のケースにおいて国内裁判所が判断すべき問題として残したため、EU加盟国間で大きなばらつきが生じ、新たな紛争の火種となる可能性がある。

■EU全域で決済フローの再設計が必須に

この判決がもたらすコンプライアンス上の影響は、EU内で事業を展開するすべての配信プラットフォームに及ぶ。先決裁定として、この判決は消費者権利指令の解釈に関して、EU加盟27カ国すべての裁判所と消費者保護規制当局を拘束する。現在、登録時に「デジタルコンテンツの例外規定」に依存して撤回権を消滅させているプラットフォームは、撤回に関する通知、決済フロー、および権利放棄を取得・記録するメカニズムを再設計しなければならない。「デジタルサービス」の枠組み下では、サービスが完全に履行された後にしか放棄が有効に機能しないため、自動更新される月額サブスクリプションにおいては、実質的に有効な放棄が一切適用されない可能性がある。

対応のスケジュールは、並行する2つの法改正によって逼迫している。第一に、オンライン契約において明確に視認でき、簡単にアクセスできる電子的な「撤回ボタン」の設置を義務付ける改正消費者権利指令（指令2023/2673）が、CJEU判決のわずか数週間前である2026年6月19日にEU全域で施行された。この要件に基づいてすでに撤回ボタンの実装を進めていたプラットフォームは、CJEUが確認した「デジタルサービス」の分類に基づく正しい法的枠組みとそれを組み合わせる必要がある。第二に、オーストリアの消費者保護担当相は判決時の声明で、「大企業が独自のルールブックを書くことは許されない」と述べ、物理的な商品との直接的な類似性を指摘した。「オンラインで靴を注文した場合、試着して返品することができる。配信も同様だ。まずは試してみて、それから決めるべきだ」としている。

■動画配信に留まらず、すべてのパーソナライズされたサブスクに波及

この判決の影響範囲は、映像や音声の配信だけに留まらない。これは推測ではなく、CJEUが適用した法的基準から直接導き出される結論である。裁判所の論理の中心は、提供されるコンテンツの具体的な形式ではなく、サービス関係の「継続性」「アクセスベース」「パーソナライズされた性質」にある。静的で単発のデジタルオブジェクトを提供するのではなく、ユーザーの行動に動的に適応するプラットフォームはすべて、指令2011/83/EU第2条(11)における「デジタルサービス」と推定される。

この基準は、実質的にほぼすべての主要なパーソナライズ型サブスクリプションプラットフォームのアーキテクチャに当てはまる。Spotifyの「Discover Weekly」やパーソナライズされたプレイリスト生成、Amazon Prime Videoの行動レコメンドエンジン、Apple TV+の視聴履歴に基づくコンテンツ表示、視聴履歴に基づいてフィードをキュレーションするポッドキャストプラットフォーム、ユーザーの進捗に合わせてコースの推奨を調整する学習サブスクリプション、記事の表示をパーソナライズするニュースサブスクリプションなどがこれに該当する。これらのプラットフォームは現在、多かれ少なかれ、CJEUが「ユーザーの行動に適応するサービスを提供するプラットフォームには適用できない」と判断した「デジタルコンテンツの例外規定」を用いた決済フローに依存している。

コンプライアンス上のリスクは、EUに本社を置く企業だけに限定されない。企業の設立地に関わらず、EU加盟国の消費者にサブスクリプションを提供するすべてのプラットフォームが、消費者権利指令およびCJEUによる解釈の対象となる。国際消費者保護・執行ネットワーク（ICPEN）が2024年に26カ国642のプラットフォームを対象に実施したサブスクリプションのダークパターン調査では、約4分の3が解約を妨害または複雑にするダークパターンを少なくとも1つ使用していることが判明した。今回のCJEUの判決はダークパターンに直接言及したものではないが、解約の意思決定を行う前に権利を消滅させる「登録時の権利放棄」という、最も影響力のある妨害メカニズムの法的根拠を奪うものとなった。

■EUのデジタル消費者政策における大きな転換の一環

この判決は、同日に言い渡された著作権およびジオブロッキングに関する別のCJEU判決（プレスリリースNo.98/2026）と同時に下されたものであり、欧州レベルでデジタル権利に関する根本的な法的問題の解決が急速に進んでいることを示している。

欧州委員会は、2025年7月にパブリックコンサルテーションを開始した「デジタル公平法（DFA）」草案を通じて、並行した動きを見せている。正式な立法提案は2026年第4四半期に予定されており、完全な採択は2027年以降、適用は2028年から2030年にかけて段階的に行われる見通しだ。DFAで提案されている義務には、ダークパターンの明示的な禁止、ワンクリック解約機能の義務付け、自動更新やサブスクリプションの透明性に関するより明確なルールなどが含まれており、これらはすべて、CJEUが今回のC-234/25判決で明確にした法的アーキテクチャを基盤として構築されることになる。

CJEUの判決とDFAは共同で、解約、支払い、および情報開示を規律する法的枠組みを、プロバイダー側が都合よく分類した方法ではなく、現代のデジタルサービスが実際にどのように機能しているかを反映した形に再設計させようとする、EUによる体系的な取り組みを象徴している。

■注目ポイントQ&A

●EUにおいて、NetflixやSpotify、Disney+などのサブスクリプションを14日以内に解約して返金を受けることは本当に可能ですか？

はい。2026年7月9日の欧州司法裁判所（CJEU）の判決（Case C-234/25）に基づき、EU加盟国の加入者は、パーソナライズ機能を持つ配信サブスクリプション契約について、14日間の撤回権（クーリングオフ権）を行使できます。プラットフォーム側は、登録時のチェックボックスによる同意を理由にこの権利を無効化することはできなくなりました。ただし、試用期間中に利用したサービスに対する比例配分の対価を支払う義務が生じる場合があります。具体的な算出方法は国内裁判所に委ねられており、時間による日割り計算、またはアクセスしたコンテンツの価値に基づく計算が行われます。

●なぜパーソナライズ機能の有無が解約権に関係するのですか？

判決の鍵となるのは、「デジタルコンテンツ」（電子書籍のダウンロードなど、単発のデータ転送）と「デジタルサービス」（プラットフォームがユーザーの行動に継続的に適応する継続的な関係）の法的な区別です。視聴履歴や聴取履歴に基づいてレコメンドを表示したり、利用状況に応じてインターフェースを調整したり、データを処理して表示内容を変化させる配信・サブスクリプションプラットフォームは、指令2011/83/EU第2条(11)における「デジタルサービス」に分類されます。この分類により、これまで「デジタルコンテンツの例外規定」によって消滅させられていた14日間の撤回権が回復します。

●この判決は動画配信サービスだけに適用されるのですか？音楽アプリやポッドキャスト、オンライン学習にも影響しますか？

動画配信だけに留まらず、パーソナライズされたすべてのデジタルサブスクリプションに適用されます。CJEUの基準は「プラットフォームのサービスがユーザーの行動に適応するかどうか」であるため、Spotifyのような音楽配信、聴取履歴に基づきフィードをキュレーションするポッドキャスト、学習の進捗に応じてコースを推奨するオンライン学習、記事の表示をパーソナライズするニュースサブスクリプションなども対象となります。これらのサービスが登録時に「デジタルコンテンツの例外」を適用して権利放棄を求めていた場合、法的に無効な運用を行っていた可能性があります。

●最近EUで配信サブスクリプションに登録したユーザーは、今すぐ何かアクションを起こせますか？

EU加盟国においてパーソナライズされた配信サービスに登録し、登録から14日以内であれば、登録時にどのようなチェックボックスに同意したかに関わらず、契約を撤回して比例配分された返金を請求できる法的根拠があります。プラットフォームのサポートチームに連絡し、CJEUのCase C-234/25を引用して撤回権を行使してください。もし拒否された場合は、各国の消費者保護当局に苦情を申し立てることができます。なお、2026年7月9日の判決以前に締結された契約に対する遡及適用の可否については、各国の裁判所の判断や消費者保護機関のガイダンスを確認してください。

元記事: EU Court: Streaming Personalization Makes Sign-Up Cancellation Waivers Unlawful