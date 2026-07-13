「個別ドメインの自動化は自律ではない」T-Mobile幹部が語る真の5Gエンドツーエンド自律化

T-Mobileのチーフ・ネットワーク・オフィサーであるアンクール・カプール氏は、通信業界が直面している「自律型ネットワーク」の定義に関する盲点を指摘した。同氏は、個別のネットワークドメインを単独で自動化することは真の自律化ではなく、顧客に最大の価値をもたらすにはエンドツーエンドの連携が不可欠であると主張する。この警告は、同社が2026年8月3日に予定している2G GSMネットワークの完全停波と、それに伴う5Gスタンドアロン（SA）アーキテクチャの強化という重要な節目を前に発せられた。

■業界の自律型ネットワーク開発が停滞する理由

通信業界は、業界団体「TM Forum」が策定した「自律型ネットワーク（AN）レベル」というフレームワークを中心に自律化の取り組みを進めている。これはL0（完全手動）からL5（完全自律）までの6段階で評価するもので、世界中の多くの通信事業者が進捗のベンチマークとして採用している。

しかし、カプール氏はこのフレームワークに構造的な曖昧さがあると指摘する。ANレベルのスコアは、無線アクセスネットワーク（RAN）における障害管理や、IPコアにおけるパフォーマンス最適化など、運用ドメインのシナリオごとに測定される。そのため、あるドメインで高いスコアを獲得していても、ドメイン間をまたぐサービス連携のスコアが低ければ、顧客に対して自律的な成果を全く提供できないにもかかわらず、「自律型ネットワークのリーダー」としてマーケティングできてしまうという問題が生じる。

カプール氏の批判は、業界で主流となっている「垂直方向の自律化（単一ドメインに限定された自動化）」が、この曖昧さを利用しているという点にある。これにより運用効率は向上するものの、5Gの本来の約束である「すべてのレイヤーで顧客の意図にリアルタイムに反応するネットワーク」は実現できない。

■5Gスタンドアロン（SA）が技術的な前提条件となる理由

この議論の根底にあるのは、ネットワークの構造的な違いである。現在「5G」と呼ばれているものには2つの異なる構成があり、真のエンドツーエンドの自律化をサポートできるのは一方のみである。

多くの通信事業者が採用している「ノンスタンドアロン（NSA）」構成は、既存の4G LTEコアネットワーク（EPC）の上に5G RANを重ねたものである。EPCはトラフィックの優先順位付けはできるが、真のエンドツーエンドのネットワークスライシングをサポートすることはできない。3GPPの技術仕様で定義されているスライシングフレームワークには、サービスベースのアーキテクチャ（SBA）に基づいて構築された「5Gコア（5GC）」が必要だからである。

T-Mobileは2020年8月に商用としては世界初となる全国規模の5G SAネットワークを展開した。この先行優位性が、カプール氏の語るエンドツーエンド・オーケストレーターの基盤となっている。同社のシステムは、コアネットワークとRANの両方で新しいネットワークスライスを数分で同時にプロビジョニングできる。これは、NSAネットワークでは不可能な技術的機能である。

■「T-Priority」と20以上の稼働中スライス

T-Mobileのエンドツーエンド・スライシング能力を証明する最も明確な事例が、公共安全機関向けのネットワークスライス「T-Priority」である。2025年2月に商用ローンチされたこのサービスは、5G SAコアのポリシー制御機能（PCF）を利用し、第一対応者（警察や消防など）の通信セッションに一般加入者の5倍の優先度を割り当てる。

ネットワーク混雑時、システムは自動的に優先度の低いトラフィックを制限し、第一対応者のセッションに帯域を再配分する。Signals Research Groupによるニューヨーク市での独立調査では、T-Priorityは競合他社（AT&TのFirstNetやVerizonのFrontline）を上回る高い評価を獲得した。ニューヨーク市はアンカー顧客として契約し、市警（NYPD）や市消防局（FDNY）など4万人以上の第一対応者がこのネットワークを利用している。

カプール氏によると、T-Priorityは同社が展開する20以上の稼働中ネットワークスライスの1つに過ぎない。他には、大規模イベントでの決済用接続や、企業・政府向けのセキュリティスライスなどが実用化されている。同社が次に見据えるのは「ダイナミック・ネットワークスライシング」であり、顧客が手動の手続きなしで、特定の時間帯にカスタム接続プロファイルを要求・取得できるモデルの実現を目指している。

■2026年8月3日の2G停波がもたらす影響

T-Mobileは2026年8月3日に2G GSMネットワークを廃止する予定である。同社サポートページによると、AT&T（2017年廃止）やVerizon（2020年廃止）に続く、米国の主要キャリアとして最後の2G停波となる。これまで2Gを維持してきたのは、VoLTE非対応の端末を持つ海外からの渡航者が音声ローミングを利用できるようにするためであり、海外キャリアとの調整が完了したことで停波の目処が立った。

現在残っている国内の2Gユーザーは極めてわずかであり、その大半はスマートメーターや自動販売機などのレガシーなIoT・M2Mデバイスであるため、一般の消費者が影響を受けることはほとんどない。

この停波によって解放される850MHz帯と1900MHz帯の周波数は、5G NR（New Radio）へと再配分（リファーム）される。浸透性の高い低周波数帯が5Gに割り当てられることで、ネットワークの容量が拡大し、カプール氏が描くダイナミックなスライス割り当てを支える物理的な基盤が強化されることになる。

■カンファレンスの枠を超えた業界への影響

自律型ネットワークを巡る議論は、単なる理論上の話ではない。企業顧客がキャリアの提案をどのように評価するか、ベンダーがプラットフォームをどのように設計するか、そして今後の設備投資がどこに向かうかに直結している。

もし「垂直方向の自律化」が業界標準になれば、キャリアの運用効率は向上するものの、顧客にとっては柔軟性の欠けるネットワークのままとなる。一方で、T-Mobileが提唱する「エンドツーエンドの自律化」が標準になれば、キャリアは単一ドメインのAIツールだけでなく、ドメイン間を繋ぐオーケストレーション基盤への投資が必要になる。

カプール氏は、5G SAでの先行優位性と2G停波による周波数獲得により、T-Mobileがこの転換期において構造的な優位性を持っていると主張する。企業バイヤーは5Gスライシング契約を検討する際、キャリアに対して「その自律性はどの範囲を対象としており、どのように全体を連携させているのか」を直接問い詰めるべきである。

■注目ポイントQ&A

●5Gネットワークにおける「垂直方向の自律化」と「エンドツーエンドの自律化」の違いは何ですか？

垂直方向の自律化は、無線アクセスネットワーク（RAN）やコアネットワークなど、特定のドメイン内だけで自動化が完結しており、他のレイヤーと連携していません。一方、エンドツーエンドの自律化は、単一のオーケストレーションシステムがすべてのドメインを同時に制御し、顧客の要求に応じて無線からコアまでを一貫して自動調整します。

●T-Mobileの5Gスタンドアロン（SA）構成は、他社と何が違うのですか？

多くのキャリアが採用するノンスタンドアロン（NSA）構成は4Gのコアネットワーク（EPC）を流用しているため、高度なネットワークスライシングができません。T-Mobileは2020年8月に業界に先駆けて5G SAコアを全国展開しており、サービスベースのアーキテクチャ（SBA）によって、数分でエンドツーエンドのスライスを構築できる技術的基盤を有しています。

●2026年8月3日の2G停波により、一般ユーザーに影響はありますか？

現代のスマートフォンのほとんどは2Gに依存していないため、一般ユーザーへの直接的な影響はほぼありません。影響を受けるのは一部の古いIoT機器や2G専用端末のみです。間接的なメリットとして、2Gで使われていた低周波数帯が5Gに転用されるため、5Gの通信品質やエリアカバーが向上します。

元記事: T-Mobile Network Chief Challenges Industry’s Autonomous Network Blind Spot