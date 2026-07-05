米国防総省、6G市場でエリクソンとノキアの独占打破へ――オープンソース「OCUDU」と新波形技術「OTFS」に賭ける

米国防総省（DoW）は、次世代通信規格「6G」の無線アクセスネットワーク（RAN）市場において、エリクソンとノキアによる事実上の二社独占を打破するための新たな戦略を本格化させている。従来の「Open RAN」がインターフェースの標準化にとどまり市場構造を変えられなかった反省から、今回はオープンソースのコードそのものを共有する「OCUDU」イニシアチブを推進。さらに、携帯電話の電波塔をドローン検知センサーに変える革新的な新波形技術「OTFS」の開発企業に2800万ドル（約45億円）の契約を授与した。これらの動きは、安全保障上の懸念から信頼できるサプライチェーンを構築し、6Gの国際標準化を主導するための米国防総省による戦略的な布石とみられている。

■Open RANの失敗と、OCUDUがコードレベルで挑む理由

過去10年近くにわたり5Gの政策議論を主導してきた「Open RAN」は、異なるベンダー間の機器を接続可能にすることでRAN市場の多様化を目指した。しかし、調査会社Omdiaの2024年までのデータによると、エリクソン、ノキア、ファーウェイ（華為技術）の3社が世界市場の約75％を依然として維持しており、市場シェアはほぼ変化していない。歴史上最も注目されたAT&Tとエリクソンの140億ドルの契約も、インターフェースこそ標準に準拠していたものの、すべてのソフトウェアレイヤーをエリクソンが単独で提供するものだった。インターフェースはオープンでも、コードは閉ざされたままだったのである。

この失敗から、インターフェースの標準化だけでは不十分であることが浮き彫りになった。基地局内部の信号処理を担うベースバンドの独自ソフトウェアが、大手ベンダーのプラットフォームにロックインされていたからだ。これに対し、米国防総省のFutureGプログラムを率いるトム・ロンドー氏が推進する「OCUDU（Open Centralized Unit / Distributed Unit）」は、コードレベルでこの障壁に挑む。Linux Foundationがホストし、米DeepSigとアイルランドのSoftware Radio Systems（SRS）が共同開発するこのプロジェクトは、5Gおよび初期6Gの制御層（CU/DU）のキャリアグレードなリファレンスコードを公開し、誰もが自由にダウンロード、修正、製品化できるようにしている。ロンドー氏はこれを「RANにおけるLinux」にすることを目指しているという。

■中国資本を排除し「主権企業」として再生したRANsemiの挑戦

OCUDUが提唱する「上位レイヤーはオープンソース、最も計算負荷の高い物理レイヤー（L1）は独自技術」というハイブリッド構成が、実際に動作することを証明した企業がある。それが英国の半導体企業RANsemiだ。

同社は2023年末、中国の杭州や北京、そして英国ブリストルに拠点を置いていたPicocomの英国部門が分離独立して誕生した。米中間の技術覇権争いが激化する中、中国とのつながりは西側諸国の国防案件において致命的なリスクとなるため、RANsemiは中国の資本や投資を一切排除した完全な「主権企業」として再出発した。CEOのピーター・クレイドン氏によれば、同社は中国市場への販売を禁止されており、逆にPicocomの中国法人は英国や同盟国市場への販売が禁止されているという。

RANsemiは、インドのシステム統合企業TechPhosisと協力し、自社のベースバンドL1システムオンチップ（SoC）「RNS802」を、標準インターフェース（FAPI）を介してOCUDUのCU/DUソフトウェアと接続することに成功した。これにより、小型基地局向けの省電力・コンパクトな5G基地局アーキテクチャが実証された。独自技術を維持しながらもオープンソースエコシステムに参加できる柔軟性を示す好例となっている。

■携帯基地局をドローン検知レーダーに変える「OTFS」への約45億円の投資

米国防総省は今週、カリフォルニア州サンノゼのCohere Technologiesに対し、2800万ドル（約45億800万円、1ドル=161円換算）の契約を授与した。この投資は、携帯電話の電波塔をドローン検知センサーに変える可能性を秘めた新波形技術「OTFS（直交時間周波数空間）」の実用化を狙ったものだ。

現在4Gや5Gで広く使われ、6Gでも主流と目される「OFDM」波形は、ドローンや高速移動する物体に対してドップラー効果による信号劣化（キャリア間干渉）を起こしやすい。一方、OTFSは遅延・ドップラー領域で信号をエンコードするため、高速移動する標的があっても信号が劣化せず、むしろ標的の動きを正確に捉えることができる。Cohereは、同等の周波数帯においてOTFSはOFDMよりも約4倍正確にセンシングできると主張している（ただし、この数値は商用規模で第三者による検証は受けていない）。

この技術は、6Gの初期規格から導入される予定の「ISAC（通信とセンシングの統合）」において極めて重要となる。基地局が通常のデータ通信を行いながら、同時にレーダーとしてドローン群を検知・追跡できるようになるからだ。米国防総省の契約は、OTFSと従来のOFDMを単一のベースバンドで同時に実行するプロトタイプシステムの開発を求めている。これは、既存の5Gインフラとの互換性を保ちながら、対ドローン検知能力を迅速に確保するための戦略である。

■標準化をめぐるエリクソンとの対立と、今後の展望

この動きは、6Gの標準化をめぐる主導権争いでもある。3GPPによる6G無線インターフェース規格の策定は2028年後半から2029年前半に予定されており、米国防総省はそれまでに軍事利用での実績を作り、標準化プロセスに影響を与えたい考えだ。

これに対し、エリクソンの6Gポートフォリオ戦略責任者であるマリー・ホーガン氏は、ISACのためにOTFSを導入することは通信キャリアにとって運用の複雑さを増すだけだと主張し、既存のOFDMで十分対応可能であるとの立場をとっている。これに対する米国防総省の「2800万ドルの回答」は、実際に試して確かめる価値がある、というものだ。

興味深いことに、エリクソンとノキアはともにOCUDUのプレミアメンバーとして名を連ねている。米国防総省としても、米国の通信インフラに深く食い込んでいるこれら北欧大手を完全に排除することはできない。しかし、かつてのOpen RANがそうであったように、大手ベンダーが「オープン化」の潮流に協力する姿勢を見せつつ、最も収益性の高いコア部分をブラックボックス化して自社の優位性を守る懸念は残る。オープンソースコードというアプローチが、大手による囲い込みを防ぎ、真に民主的な6Gサプライチェーンを構築できるかどうかが、今後の焦点となる。

■注目ポイントQ&A

●OCUDUとは何ですか？従来のOpen RANとは何が違うのですか？

Open RANは異なるベンダーの機器同士を接続するための「インターフェース（接続部）」を標準化しましたが、内部のソフトウェアは各ベンダーの独自仕様のままでした。これに対し、OCUDUはネットワークを制御するソフトウェア（CU/DUレイヤー）の「ソースコードそのもの」をオープンソースとして公開し、誰でもダウンロードや改変を行えるようにしたプロジェクトです。

●OTFS技術とは何ですか？なぜドローン検知に適しているのですか？

OTFS（直交時間周波数空間）は、移動する物体による周波数のズレ（ドップラー効果）を情報として捉える新しい電波の変調技術です。従来のOFDM方式では高速移動するドローンなどを検知しようとすると信号が劣化してしまいますが、OTFSは劣化せず、むしろ標的の位置や速度を正確に測定できるため、携帯基地局をレーダーとして活用する技術（ISAC）に適しています。

●RANsemiは本当に「中国の影響力がない」と言えるのですか？

RANsemiは、中国に開発拠点を持っていたPicocomの英国部門が完全に分離独立して設立されたため、資本関係や投資において中国とのつながりはありません。ただし、CEOのピーター・クレイドン氏が依然としてPicocomの英国子会社の社長を兼任していることや、台湾Andes Technology社のRISC-VプロセッサやCEVA社のDSPライセンスなど、共通の技術基盤を使用しているという複雑な背景があります。

元記事: Pentagon Bets Open-Source Code Will Break Ericsson and Nokia’s 6G Lock