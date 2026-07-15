Nokia、台湾モバイルの5G網にAIネイティブなRAN自動化を展開

Nokiaは2026年7月14日、台湾の通信事業者である台湾モバイル（Taiwan Mobile）と5Gネットワークの拡張契約を締結したと発表した。この契約は単なる容量拡大ではなく、無線アクセスネットワーク（RAN）層にAI推論を直接組み込み、ネットワーク管理の自動化を目指すものである。AIネイティブな運用モデルが手動プロセスをどこまで代替できるかの実証となるほか、世界のRAN市場におけるNokiaの競争力を左右する試金石となる。

■台湾モバイルとの5G拡張契約

Nokiaは2026年7月14日、台湾モバイル（Taiwan Mobile）と5G拡張契約を締結したと発表した。これは、2020年の初期5G展開から続く両社のパートナーシップにおいて、最大かつ技術的に最も野心的なアップグレードとなる。今回の契約は従来の意味での容量拡大ではなく、現在も多くの通信事業者が人間のオペレーターや定期的な最適化サイクルに依存している無線アクセスネットワーク（RAN）層に、AI推論を直接組み込むものだ。

この取り組みは、AIネイティブなネットワーク管理が手動のオーバーヘッドを十分に代替し、標準的な運用モデルになり得るかどうかを試す実稼働テストとなる。また、Juniper Researchが2026年6月時点でEricssonを首位と評価した世界のRAN市場において、Nokiaが2位の座を維持できるかどうかが懸念されている。

Nokiaは、台湾モバイルの既存の5Gインフラ全体に4つの連動するAI機能層を展開する。両社はこのフレームワークを「AI for Network」「Network for AI」「AI for Energy」「AI for GeoStrategy」と説明している。なお、財務的な条件は明らかにされていない。

■MantaRay SONによるRANの自動化

契約の中で技術的に最も重要な要素は、Nokiaの自己組織化ネットワーク（SON）プラットフォームである「MantaRay SON」と、障害予測サービスである「Predictive Hardware Analytics（PHWA）」の展開である。これらは、通信技術者が「分散型SON（D-SON）」と呼ぶもののNokiaによる実装であり、遠隔の中央集中型オペレーションサポートシステムではなく、基地局層またはその近くでAIアルゴリズムを実行する。

自己組織化ネットワーク技術は、2009年のリリース8以降、LTEの展開を皮切りに3GPP（3rd Generation Partnership Project）によって標準化されてきた。この概念には3つの機能モードが含まれる。手動のパラメータ設定なしで新しい基地局を追加する「自己構成」、実際の無線状況に応じて送信電力やアンテナチルト、隣接関係などセルごとの数百のパラメータを継続的に調整する「自己最適化」、そして保守チームを待たずに隣接セルのカバレッジと容量を拡大することで、故障した基地局を自動的に補完する「自己修復」である。

初期のLTE時代から変化したのは、最適化の速度と範囲である。NokiaのMantaRay SONは、ほぼリアルタイムの閉ループ（クローズドループ）モードで動作する。つまり、システムがパフォーマンスの状態を検知し、パラメータの調整を計算して、人間の判断を介さずにセルサイト全体に適用できる。PHWAは障害発生前のレイヤーを追加するもので、熱パターン、信号品質の低下の兆候、電力変動プロファイルなどのハードウェアの健全性指標を監視し、サービスに影響を与える障害が発生する前に交換すべきコンポーネントをフラグ付けする。地理的に複雑な島全体で数千のセルを運用する台湾モバイルのような事業者にとって、この予測レイヤーは保守作業を事後対応から計画的なものへと大きく転換させる。

■AirScaleとReefShark SoCによる性能向上

契約のハードウェア層は、NokiaのAirScaleベースバンドポートフォリオを中心に構成されており、次世代のベースバンドカードと高度な無線ソリューションが展開される。技術的な目玉となる主張は、Nokiaの最新のベースバンドカードが、前世代のハードウェアと比較して最大90%少ないエネルギー消費でネットワーク容量を倍増させるという点だ。Nokiaはこれを、自社のReefShark System-on-Chip（SoC）プラットフォームによるものだと説明している。これは、Nokiaが最初の5G製品で初期に使用していた、強力だが消費電力が大きく拡張コストが高かったFPGA（フィールドプログラマブルゲートアレイ）を置き換えるものである。

ReefSharkアーキテクチャが重要なのは、NokiaがAirScaleシステムモジュールをどのように構成しているかに関係している。競合他社が採用してきた、すべてのベースバンド処理を単一のユニットに統合するアプローチとは異なり、Nokiaはレイヤー1およびレイヤー2の無線処理（トラフィックの増加に伴い5Gの計算需要が最も急速に増大する部分）を、レイヤー3およびトランスポート機能から分離している。この結果、事業者はベースバンドユニット全体を交換することなく、L1/L2用の新しいプラグインカードを差し替えるだけで容量を追加できる。事業者が厳しい資本予算を管理している成長の乏しいRAN市場において、このモジュール式のアップグレードパスは直接的なコスト上の利点となる。

台湾モバイルの展開に含まれる「AirScale Dual Boost」は、特にMassive MIMO展開に向けてReefShark SoCの機能を拡張する。基地局で数十から数百のアンテナ配列を使用するMassive MIMOでは、アップリンクとダウンリンクの両方向で継続的かつ計算集約的なビームフォーミング計算が必要となる。Dual Boostは両方向での同時高性能処理を可能にする。これは、台湾モバイルで増加しているAI生成のアップリンクトラフィックにとって特に重要である。デバイス上で実行される生成AIアプリケーションは、以前の5Gネットワークが最適化されていた動画ストリーミングのトラフィックパターンよりも、はるかに多くのアップリンクデータを生成するためだ。

■ネットワークスライシングとRedCapによる法人向け展開

自動化とエネルギー効率の向上に加え、この契約により、台湾モバイルがこれまで大規模に提供してこなかった「ネットワークスライシング」と「RedCap（Reduced Capability）」という2つの5G機能が可能になる。

ネットワークスライシングは、単一の物理インフラストラクチャ上で複数の分離された仮想ネットワークを同時にホストできるようにする技術であり、それぞれに専用の帯域幅割り当て、遅延保証、およびQoS（サービス品質）パラメータが設定される。例えば、企業顧客がファクトリーオートメーション向けに10ミリ秒未満の遅延を保証するスライスを契約する一方で、別の消費者向けブロードバンドスライスが同じタワーのハードウェアを共有することができる。Nokiaのアーキテクチャは、コアネットワークだけでなくRAN層にまでこれらのスライスを分離しており、これは技術的により困難で商業的価値の高い実装である。これが、台湾モバイルの社長であるJamie Lin氏が掲げる「Telco+Tech」ビジネスを構築するという野心の背後にあるメカニズムである。つまり、単に消費者向けブロードバンドの価格で競争するのではなく、測定可能なパフォーマンス保証を伴う差別化された法人向けサービスレベル契約（SLA）を販売することを目指している。

3GPPリリース17で導入されたRedCapは、まったく異なる市場セグメントを対象としている。5G接続を必要とするが、完全な5G NRハードウェアのコストを正当化できないIoTセンサー、産業用モニター、ウェアラブル、および低電力の接続デバイスなどである。RedCapデバイスは、機能と消費電力を抑えて接続する。台湾モバイルにとって、この展開は、製造センサー、ユーティリティモニター、スマートシティデバイスなどの産業用IoTインフラを、消費者や企業ユーザーと同じ5Gプラットフォーム上で接続する道を開くものとなる。

■災害対策としての「AI for GeoStrategy」

Nokiaのフレームワークでは、4つのレイヤーの1つに「AI for GeoStrategy」という名称が付けられている。これは、本質的には特定の地理的理由に基づくネットワークの自己修復機能としては珍しい用語である。台湾は環太平洋火山帯に位置し、毎年複数の大きな地震を経験している。また、信頼性の高い通信が最も重要となるまさにその瞬間に、通信インフラを定期的に混乱させる台風や洪水の脅威にも直面している。

「AI for GeoStrategy」レイヤーは、前述のSONの自己修復機能と同じ自己修復およびトラフィックステアリング機能を展開するが、ここでのビジネスケースは、日常的な運用効率ではなく、インフラストラクチャの混乱時における回復力（レジリエンス）に明確に置かれている。地震や停電によって基地局がオフラインになった場合、隣接するセルが自動的にカバレッジパラメータを拡張し、トラフィックを再ルーティングすることで、手動の介入なしにサービスの継続性を維持する。Nokiaはこれを「極端なシナリオ」向けに設計されたものだと明言しており、台湾の地震リスクプロファイルを直接的に認識していることを示している。

■AIネイティブRANを巡るNokiaとEricssonの競争

台湾モバイルとの契約は、Nokiaの競争上の位置づけにおいて特定のタイミングでもたらされた。世界のRAN市場は2年間実質的に横ばいとなっており、Dell'Oro Groupは2030年までの年平均成長率を1%と予測している。2022年から2024年の間に約80億〜90億ドル（約1兆2960億〜1兆4580億円、1ドル=162円換算）の収益が失われた後、2026年の市場は安定すると予想されている。このような環境下では、容量のアップグレードだけではもはや契約を勝ち取ることはできない。Juniper Researchは2026年6月、EricssonをトップのRANベンダーとし、Nokiaを2位と評価した。AIによる差別化が主戦場となっている。

NokiaとEricssonは、5GネットワークのどこにAI推論を配置すべきかについて、異なるアーキテクチャ上の賭けに公に取り組んでいる。Nokiaは、2025年10月に発表されたNVIDIAからの10億ドル（約1620億円、1ドル=162円換算）の出資を背景に、T-Mobile、Indosat、SoftBankとのトライアルを通じて検証を進めており、RAN層を無線処理と並行してサードパーティのAIワークロードを実行できる分散型コンピューティングプラットフォームとして位置づけている。一方、EricssonはカスタムASIC戦略を維持しており、AI推論、特にエージェント型AIワークロードは、セルサイトではなくクラウドの相互接続ポイントの近くに配置すべきだと主張している。

Disruptive Analysisの創設者であるDean Bubley氏は2026年2月、Nokiaの分散型AIアプローチについて、過去に商業的な牽引力を得られなかったモバイルエッジコンピューティングの議論に似ていると指摘した。AvidThinkの創設者であるRoy Chua氏も、エッジAIをRANインフラから分離しておくことは、現在および近い将来において理にかなっていると同意している。これに対するNokiaの反論は、RAN層のAIはクラウドの往復遅延を許容できないミリ秒未満の無線最適化の決定を可能にするというものであり、これはMantaRay SONのユースケースにおいて妥当なアーキテクチャ上の主張である。一方で、NVIDIAとのパートナーシップは、余剰のRANコンピューティング容量で商業用AIワークロードを実行して収益を得るという、別の長期的なシナリオをターゲットにしている。

台湾モバイルの展開では前者が使用されている。MantaRay SONとPHWAは、Nokiaの商用AIネイティブRANソフトウェアであり、現在ReefShark SoCハードウェア上で展開されている。NokiaがNVIDIAと構築しているGPUベースのAI-RANプラットフォームは依然としてフィールドトライアルの段階にあり、商用ユニットは2026年後半にパートナーに出荷され、2027年の商用リリースを目標としている。

■キャリアネットワークにおける「AIネイティブ」の意味

AIネイティブとAI拡張（AI-enhanced）のネットワーク管理を評価している通信事業者にとって、台湾モバイルの展開はその違いを具体的に示すものである。従来管理されている5Gネットワークでは、AIをレポートおよび推奨ツールとして使用する。システムがパフォーマンスの問題をフラグ付けし、推奨されるパラメータ変更を生成して、人間のオペレーターがそれを確認して適用するのを待つ。このサイクルには通常、数分から数時間かかる。

AIネイティブな展開では、このループが閉じられる。システムは、ほぼリアルタイムの運用ウィンドウ内で自律的に検知、決定、行動する。MantaRay SONの閉ループ自動化は、パラメータの調整が人間の承認を介さずに台湾モバイルのセルサイト全体に伝播することを意味する。PHWAの予測分析は、ハードウェアの劣化が停止状態になる後ではなく、前にフラグを立てる。

NokiaのRAN部門責任者であるMark Atkinson氏は、AirScaleの展開が「5G-Advancedおよびそれ以降の基盤」を築き、台湾モバイルが増加するAI生成トラフィックの量に対応できるように位置づけると述べた。台湾モバイルの社長であるJamie Lin氏は、このパートナーシップが同社のTelco+Tech拡張の野心の中心であると説明した。Nokiaは2026年の営業利益として20億〜25億ユーロを目標としており、そのAIネイティブRANの位置づけは、短期的な契約獲得の理由として、また市場が6Gへの準備を価格に織り込み始める中での長期的な差別化の主張としての両方の役割を果たしている。

■注目ポイントQ&A

●AIネイティブな5Gネットワークとは何ですか？AI拡張（AI-enhanced）とはどう違うのですか？

AI拡張ネットワークは、人工知能をアドバイザリー層として使用します。アルゴリズムがパフォーマンスデータを分析して推奨される構成変更を生成し、人間のオペレーターがそれを確認して適用します。一方、AIネイティブネットワークはそのループを閉じます。システムは状況を検知し、決定を下し、人間の承認を待つことなく、ほぼリアルタイムで自律的に変更を適用します。台湾モバイルの契約で展開されたNokiaのMantaRay SONはその一例であり、実際のトラフィックと信号状況に基づいて、数千のセルサイト全体で無線アクセスネットワークのパラメータを継続的に調整します。

●MantaRay SONは無線アクセスネットワーク層でどのように機能しますか？

MantaRay SONは、2009年から3GPPによって標準化されている技術クラスである自己組織化ネットワーク（SON）プラットフォームのNokiaによる実装です。これは3つの機能モードで動作します。「自己構成」は新しい基地局を自動的に追加し、「自己最適化」はリアルタイムの状況に基づいて送信電力やアンテナチルトなどのセルごとのパラメータを継続的に調整し、「自己修復」は故障したユニットが修理されるまで隣接セルのカバレッジパラメータを拡張することで機器の故障を補完します。台湾モバイルでのNokiaの展開では、これに加えてPredictive Hardware Analytics（PHWA）が追加されています。これは、ハードウェアの健全性指標を監視し、サービスの中断を引き起こす前に発生する可能性の高い障害にフラグを立てる機械学習サービスです。

●NokiaのAirScaleによるエネルギー削減の主張は、実際には何を意味しますか？

Nokiaは、最新のAirScaleベースバンドカードが前世代のハードウェアよりも最大90%少ないエネルギーを消費すると述べています。無線アクセスネットワークはモバイルネットワーク全体のエネルギー消費の約80%を占めるため、ベースバンドのエネルギー効率は大規模な運用コストの直接的な要因となります。Nokiaの提示した数値が本番環境で維持されれば、台湾モバイルの5Gインフラストラクチャの運用にかかる電気代の大幅な削減を意味し、二酸化炭素排出量の削減という同社のESGへの取り組みを直接的にサポートします。ただし、90%という数値はNokia自身が最新のカード世代について提示した仕様であり、本番環境でのこの数値に関する独立した第三者による検証はまだ公開されていません。

●Nokiaと台湾モバイルのAIネイティブ展開は、顧客が利用できる5Gサービスに影響を与えますか？

直接的には影響しません。MantaRay SONの自動化とPHWAの予知保全は、エンドユーザーには見えないネットワーク管理ツールです。しかし、間接的には影響があります。この契約により、台湾モバイルがこれまで大規模に提供してこなかった2つの機能が可能になります。1つは、保証されたパフォーマンスパラメータを持つ差別化された法人向けサービス契約の販売を可能にする「ネットワークスライシング」であり、もう1つは、低電力のIoTおよび産業用デバイスを同じ5Gインフラストラクチャに接続する「RedCap（Reduced Capability）5G」です。製造、物流、またはスマートシティのアプリケーション向けに接続契約を交渉する企業顧客は、現在の5Gでは契約上提供できない、測定可能な遅延と可用性の保証を伴うサービスに最終的にアクセスできるようになる可能性があります。

元記事: Nokia Deploys AI-Native RAN Automation Across Taiwan Mobile 5G Network