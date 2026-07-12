AIブームが格安スマホを駆逐？メモリ価格高騰で400ドル未満の出荷台数が22％超減少の予測

AIデータセンター向けメモリ需要の爆発的な増加に伴い、低価格スマートフォン市場が深刻な危機に直面している。調査会社Omdiaの最新レポートによると、2026年の400ドル未満のスマートフォン世界出荷台数は前年比で22%以上減少する見通しだ。メモリ部品の価格高騰が格安スマホの製造コストを押し上げており、購入を検討しているユーザーは早期の決断を迫られる可能性がある。

■格安スマホの製造コスト「6割」をメモリが占める異常事態

市場調査会社Omdiaが2026年7月7日に発表し、海外メディアのAndroid AuthorityやThe Registerが報じた調査レポートによると、低価格スマートフォン市場のビジネスモデルが根本から揺らいでいる。2026年第1四半期において、400ドル（約6万4,800円、1ドル＝162円換算）未満のスマートフォンにおけるメモリ部品（DRAMおよびNANDフラッシュ）のコスト比率が、部材コスト全体の約60%に達した。さらに99ドル（約1万6,000円）以下の超低価格デバイスでは、その比率は64%を超えているという。

この比率は、2025年第3四半期から2026年第1四半期にかけてのわずか半年足らずでほぼ倍増した。かつては製造コストの約3分の1を占めるに過ぎなかった部品カテゴリーが、今や半分以上を占める異常事態となっている。

■薄利多売モデルの限界とメーカーの撤退

もともと低価格スマートフォンは極めて薄い利益率で製造されている。メーカーはディスプレイ、カメラモジュール、通信部品、プロセッサなど、あらゆるレベルでコストを極限まで削ってきた。メモリが部材コストの30%だった頃は価格上昇を吸収できたが、60%に達した現在、これ以上コストを削減する余地は残されていない。

Omdiaのプリンシパルアナリストであるザカー・リー（Zaker Li）氏は、メモリコストが400ドル未満のスマートフォンにとって深刻な負担になっていると指摘する。さらなる価格上昇が起きれば、Transsion、OPPO、vivo、Honor、Xiaomiなどのブランドは、極めて低い利益率を維持するためだけに小売価格の引き上げを余儀なくされる。しかし、価格に敏感なこの市場層での値上げは、需要の大幅な減少を招く。Omdiaは、多くのローエンドモデルが製造しても利益が出ない状態に陥っており、メーカーは徐々にこのセグメントから撤退しつつあると分析している。

これとは対照的に、400ドル以上のプレミアム層は、2026年の世界スマートフォン市場全体が12%縮小すると予測される中でも、5.7%の成長が見込まれている。600ドル（約9万7,200円）以上の価格帯では、ディスプレイやカメラ、プロセッサが製造コストの多くを占めるため、メモリ価格の上昇を他の部品の調整で吸収する余地が残されている。

■AIデータセンターが格安スマホ向けメモリを駆逐した理由

この危機の背景には、単なる需給バランスを超えた構造的な要因が存在する。その直接的な原因は、最新のAIアクセラレータに不可欠な3次元積層DRAM「高帯域幅メモリ（HBM）」だ。2025年以降のAIデータセンター投資の爆発的な増加に伴い、世界のDRAM供給の90%以上を占めるサムスン、SKハイニックス、マイクロンの3大メーカーは、生産能力をHBMへ系統的にシフトさせた。HBMは標準的なモバイル向けDRAMと比較して、ウェハー1枚あたり3〜5倍の収益をもたらすため、メーカーにとって合理的な判断だった。2026年までに、HBMは世界のDRAMウェハー総出力の約23%を消費するまでに急増している。

さらに深刻なのは、格安スマホが歴史的に採用してきたメモリ規格「LPDDR4X」の生産終了だ。プレミアムスマホが高速で高価な「LPDDR5X」を採用する一方で、格安スマホはコスト効率に優れたLPDDR4Xに依存してきた。しかし、メモリメーカーはHBMへの移行に伴い、LPDDR4Xの生産を完全に段階廃止する決定を下した。調査会社TrendForceは2026年6月の速報で、これを「不可避のトレンドであり、深刻な供給途絶の予兆」と表現している。

これにより、格安スマホメーカーは二重の苦境に立たされている。生産自体が終了するため、単に高い料金を払ってLPDDR4Xを調達することもできず、LPDDR5Xへ移行するには対応する高価なチップセットへの設計変更が必要になる。TrendForceは、この状況が「『低価格・高スペック』を特徴としてきた従来のスマートフォンモデルの終焉を正式に告げるものだ」と結論付けている。

■Nothing傘下ブランド「CMF」が新機種の発売を断念

このメモリ危機が抽象的な市場の懸念ではなく、具体的な製品計画の頓挫につながっていることを示す象徴的な出来事があった。NothingのサブブランドであるCMFの共同創設者アキス・エヴァンゲリディス（Akis Evangelidis）氏は、2026年6月19日、SNSのX上で「CMF Phone 3 Pro」の2026年内の発売を見送ることを公表した。

同氏の説明によれば、前モデル「CMF Phone 2 Pro」と同等のスペック（Dimensity 7300 Proチップセット、120Hz AMOLEDディスプレイ、8GB RAM）を現在のメモリ価格で製造した場合、インド市場での販売価格は発売時の18,999ルピーから、30,000〜35,000ルピー（約5万7,000円〜6万6,500円、1ルピー＝1.9円換算）へと跳ね上がってしまうという。約200ドルで販売されていたデバイスを、コスト回収のために318〜370ドルで販売せねばならず、250ドル以下で高い価値を提供するというブランドのアイデンティティに反するため、妥協してスペックを下げるよりも発売中止を選択したという。

■店頭で起きる3つの変化と消費者の選択肢

今後、消費者が店頭で実感することになる影響は主に3つある。

1つ目は「同等スペック製品の値上げ」だ。2026年後半に購入する格安スマホは、2025年の同等品よりも確実に高価になる。2つ目は「価格を据え置いたスペックの引き下げ（電子機器におけるシュリンクフレーション）」だ。RAM容量はこれまでの標準だった8GBや12GBから、4GBや6GBへと後退する見通しだ。すでに4GBのRAMを搭載したMotorolaの「Moto G17」などの動きにその兆候が現れている。また、ディスプレイを安価な古いパネルに戻したり、カメラの数を減らしたりするコスト削減も行われている。3つ目は「製品自体の消滅」であり、メーカーが低価格帯から完全に撤退する動きだ。

投資会社Jefferies Equity Researchの予測によると、DRAMおよびNANDの価格は2026年第3四半期に前四半期比で40〜50%上昇し、第4四半期にもさらに30〜40%上昇、2027年まで前年比40〜45%の上昇が続くとみられている。意味のある供給緩和が訪れるのは、新たな生産能力が稼働する2028年以降と予測されているが、それも価格が2023年の水準に戻るわけではない。

現在スマートフォンを必要としているユーザーにとって、価格高騰前に製造された既存在庫があるうちが、かつての価格で購入できる最後のチャンスとなる。購入を急がない場合でも、メーカーがコストを吸収しやすく、サイレントダウングレードのリスクが低い400〜600ドルのミドルレンジ帯へ予算をシフトする方が、長期的な価値としては賢明な選択肢となるかもしれない。

■注目ポイントQ&A

●2026年にスマートフォンの価格が急騰しているのはなぜですか？

AIデータセンター向けの需要が急増し、世界のDRAM供給の90%以上を占める主要3社（サムスン、SKハイニックス、マイクロン）が、収益性の高いAIアクセラレータ向けメモリ（HBM）の生産を最優先しているためです。これによりスマートフォン向けメモリの供給が制限され、さらに格安スマホで広く使われていたメモリ規格「LPDDR4X」の生産終了が重なったことで、低価格帯デバイスのコストが急騰しています。

●格安スマートフォンは今すぐ買うべきですか、それとも値下がりを待つべきですか？

400ドル未満の低価格帯スマートフォンが必要な場合は、今すぐ購入することをお勧めします。主要なアナリスト予測では、メモリ価格の上昇は少なくとも2027年まで続くとみられており、値下がりを待っても好転する可能性は低いです。急激なコスト上昇が反映される前に製造された既存の店頭在庫は、以前の価格とスペックで購入できる最後の機会となります。

●2027年になっても格安スマートフォンは市場に存在しますか？

400ドル以下のセグメント自体は存続するとみられますが、選択肢は大幅に減少し、平均的なスペックは2024〜2025年のモデルよりも低下する可能性が高いです。メーカーが採算の合わない低価格帯から撤退するか、価格を維持するためにRAM容量やディスプレイの品質を落とす「シュリンクフレーション」が一般化すると予測されています。

●今、格安スマートフォンを購入する場合、RAM容量はどれくらいを目安にすべきですか？

予算が許す限り、少なくとも8GBのRAMを搭載したモデルを優先して探すことをお勧めします。コスト削減のために4GBや6GBにスペックダウンされた新しいモデルよりも、高騰前に製造された8GB RAM搭載の既存モデルを選ぶ方が、アプリの動作や長期的な利用において快適に使用できます。

元記事: Memory Now Costs 60% of a Budget Phone: AI Just Killed the Cheap Smartphone