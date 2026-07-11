『アバター 伝説の少年アン』新作映画、Paramount+で7月25日配信へ：気功の物理学と文化消滅の科学から読み解く

Paramount+は、アバター・スタジオ初のアニメーション映画『Avatar Aang: The Last Airbender（原題）』を2026年7月25日に世界同時配信することを発表した。当初は10月9日の配信を予定していたが、サードパーティ製サーバーへのハッキングによる本編流出を受け、配信日が大幅に前倒しされた。本作は、主人公アンが絶滅した「気族」の文化をいかにして復興させるかという重厚なテーマに、現実の物理学や歴史的・言語学的なアプローチを交えて迫る意欲作となっている。

■ハッキング被害による異例の前倒し配信と作品概要

Paramount+は2026年7月7日、アバター・スタジオの第1作目であり、同フランチャイズ初のアニメーション長編映画となる『Avatar Aang: The Last Airbender』を2026年7月25日に世界同時配信すると発表した。当初は10月9日の配信を予定していたが、ハッカー集団がサードパーティのメディアサーバーに侵入し、完成済みの8000万ドル（約129億6000万円、1ドル＝162円換算）規模の本編を公開数ヶ月前に流出させたため、配信スケジュールが前倒しされることとなった。発表に伴い公開された予告編は、本作初の公式映像となる。

本作は、オリジナルアニメシリーズ『アバター 伝説の少年アン』（2005〜2008年）の結末から約10年後を舞台にしており、後続シリーズ『レジェンド・オブ・コラ』（2012〜2014年）へと繋がる時代を描く。大人になったアンは、世界最後の「エアベンダー（気功術師）」として、気族の文化を復興させる鍵を握るかもしれない古代のエアベンダー「タガ（Tagah、声：デイヴ・バウティスタ）」と出会う。しかし、その復興を阻もうとする勢力「ザ・ディナイド（The Denied）」との衝突が、物語の核心となっていく。

キャスト陣は、キャラクターの民族的・人種的背景をより正確に反映するため、オリジナル版から大幅に刷新された。アン役をエリック・ナム、ズーコ役をスティーヴン・ユァン、カタラ役をジェシカ・マッテン、ソッカ役をロマン・サラゴサ、トフ役をディオンヌ・クアンが務める。オリジナル版から唯一続投するのは、アッパとモモの声を担当するディー・ブラッドリー・ベイカーのみである。さらに、キー・ホイ・クァン、タイカ・ワイティティ、フリーダ・ピント、ジェラルディン・ヴィスワナサン、ロニー・チェン、ケン・チョンらが、現時点では未公表の役柄で出演する。

監督はオリジナルシリーズの絵コンテを手がけ、『レジェンド・オブ・コラ』のプロデューサーも務めたローレン・モンゴメリーが務め、スティーブ・アンとウィリアム・マタが共同監督として名を連ねる。脚本はティム・ヘドリックとクリストファー・ヨストが担当し、原作者のマイケル・ダンテ・ディマルティノとブライアン・コニエツコらによるストーリーを基に執筆された。

■流出事件の経緯と新技術「ディープ・キャンバス」の導入

本作の制作プロセスは平坦ではなかった。2021年2月にニコロデオン・アニメーションの新部門としてアバター・スタジオが設立された際、劇場公開映画として発表された。しかし、その後Paramount+での独占配信へと変更され、これにはモンゴメリー監督を含むアニメーション業界内からも落胆の声が上がっていた。

さらに2026年4月12日、X（旧Twitter）上で本編のクリップ映像が投稿され、ニコロデオンが誤って映画全編をメール送信したという虚偽の主張がなされた。調査の結果、ハッカー集団「PeggleCrew」に関連する人物が、映画スタジオの賞レース向けプロモーションを扱うサードパーティ企業「Vision Media」のサーバーに不正アクセスし、映画をダウンロードしていたことが判明。翌4月13日には映画全編が流出した。シンガポールでは4月24日に26歳の男が逮捕され、有罪判決が下れば最大7年の禁錮刑と5万ドルの罰金が科される可能性がある。今回の前倒し配信とタイトル変更は、この流出事件に対するParamount側の直接的な対抗措置である。

技術面において、本作は2Dの手描きキャラクターアニメーションと3Dのコンピュータ生成背景を融合させる「ディープ・キャンバス（Deep Canvas）」技術を採用している。これにより、アンたちの動きは手描きならではの滑らかさを保ちつつ、背景の空気寺院や精神世界は立体的な奥行きを持って描かれる。作曲家のジェレミー・ザッカーマンによれば、8000万ドルの予算によってフルオーケストラによる楽曲収録が可能になり、テレビシリーズの予算制限では不可能だった表現が実現したという。この技術は、エアベンダーが引き起こす気流や渦の表現に直接活かされている。

■エアベンディングは現実の物理学に反しないか？

作中で描かれる「エアベンディング（気功術）」は、物理学的に完全に不可能というわけではなく、現実の物理法則を応用して説明が試みられている。エアベンディングの基盤となっている武術は、中国武術の「八卦掌（はっけしょう）」である。19世紀初頭に董海川によって創始された八卦掌は、円を描くように歩く「走圏（そうけん）」を基本訓練とし、絶え間ない円運動と螺旋状の身体動作を特徴とする。

流体力学において、流体中での円運動は回転運動エネルギーを生み出す。これは航空力学における翼端渦（よくたんうず）と同じ原理である。八卦掌の「纏絲勁（てんしけい）」と呼ばれる螺旋状の力学は、人間の身体の回転を周囲の空気に伝える上で生体力学的に最適化されている。

ただし、現実の物理学における最大の課題は「エネルギーの増幅」である。健康な人間の肉体が持続的に生み出せるエネルギーは200〜400ワット程度だが、作中で描かれるような竜巻を発生させるほどの技にはメガワット規模のエネルギーが必要となる。この6桁に及ぶギャップについて、アバターの世界観では「エネルギーベンディング」という設定を用いて説明している。これは、術者が体内の生化学的エネルギーを異常な効率で運動エネルギーに変換する「生物学的変換器」として機能しているという仮説に基づいている。

■「文化の消滅」という現実の悲劇と言語学的なアプローチ

本作の感情的なテーマは、気族のジェノサイド（大量虐殺）が単なる人口減少ではなく、外部から再構築不可能な知識体系の意図的な抹殺、すなわち「エピステミサイド（知識殺害）」であったという点にある。気族はチベット仏教の僧院社会をモデルにしており、1959年から1961年にかけて中国政府によってチベットの6000以上の寺院の大部分が破壊された歴史的背景と重なる。

これは言語学や人類学で「グロットサイド（言語虐殺）」と呼ばれる現象に酷似している。言語の消失は単なる伝達手段の喪失ではなく、歴史的記憶や世代を超えて受け継がれてきた知恵の断絶を意味する。アンの生存は、彼が絶滅した言語の「最後の話者」であり、同時に「唯一の辞書」であることを意味している。

また、作中で描かれる文化復興の試みは、現実のヘブライ語の復活劇と比較できる。ヘブライ語は日常会話で使われなくなった後に復活を遂げた唯一の例とされるが、言語学者のギラード・ズッカーマンの研究によれば、復活したヘブライ語は純粋な古代ヘブライ語ではなく、復活に携わった人々の母語（イディッシュ語やロシア語など）が混ざり合った「新たな合成言語」であった。アンが非ベンダーの信徒たち（Air Acolytes）と共に進める復興プロジェクトも、このヘブライ語のモデルに近く、時代に合わせて適応・変化した伝統の継続を示している。一方で、古代の知識をそのまま保存していたタガは、変化を拒む「静的な真正性」を象徴しており、この2つのアプローチの対立が本作の思想的な核心となっている。

■注目ポイントQ&A

●『Avatar Aang: The Last Airbender』の配信日はいつですか？

2026年7月25日（土）にParamount+にて世界同時配信されます。また、配信に先立ち、7月23日にサンディエゴ・コミコンでのパネル登壇、7月24日の夜にファン向けの上映会が予定されています。

●エアベンディング（気功術）のモデルとなった実在の武術はありますか？

中国の伝統武術である「八卦掌（はっけしょう）」が明確なモデルとなっています。円運動や螺旋状の身体動作を特徴とするこの武術は、流体力学における渦の発生原理と生体力学的に合致しています。

●気族のジェノサイドは現実のどのような歴史に基づいていますか？

チベット仏教の僧院コミュニティがモデルになっており、1950年代後半から1960年代にかけてチベットの多数の寺院が破壊された歴史的出来事がベースとなっています。アンは、失われた文化のすべての知識を1人で背負う存在として描かれています。

元記事: Avatar Aang Hits Paramount+ July 25: Airbending Physics and Cultural Extinction Explained