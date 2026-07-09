Anthropic、TeraWulfと190億ドルのデータセンター賃貸契約を締結――AI電力不足が深刻化するなか過去最大規模のディールが成立か

AIスタートアップのAnthropicが、データセンターインフラ企業TeraWulfとの間で、ケンタッキー州ホーウズビルに建設予定のAI専用データセンターに関する20年間の賃貸契約を締結したことが明らかになった。この契約は初期期間中に約190億ドル（約3兆780億円、1ドル＝162円換算）の契約収益をもたらすと予想されており、データセンター業界史上最大規模の契約の一つとなる。最先端のAI開発において、信頼性が高く大規模な電力と計算資源の確保がいかに困難になっているかを浮き彫りにしている。

■旧アルミニウム製錬所がAI計算ハブへ：401MWの「Justified Data」キャンパス

合意内容によると、Anthropicはケンタッキー州ホーウズビルにあるTeraWulfの敷地内に建設される「Justified Data」と呼ばれるキャンパスを占有する。この施設は、冷却システムや建物自体の電力を除いた、サーバー、ネットワーク、ストレージが実際に消費する純粋な計算電力（クリティカルIT負荷）として約401メガワット（MW）を収容する予定だ。開発は段階的に進められ、初期容量は2027年後半に稼働開始、2028年初頭までに401MW全体の構築が完了する見込みとなっている。

Anthropicの支払義務は各フェーズの引き渡し時に開始され、20年間の初期契約期間を通じて継続する。また、同社には5年間の延長オプションが2回与えられており、選択すれば2047年頃まで入居を延長できる。極めて重要な点として、これらの支払義務は投資適格級の与信によって裏付けられると予想されており、190億ドルの収益ストリームは、一般的なテクノロジー契約というよりも、政府系債券に近い安定性を持つとみられている。

ホーウズビルの敷地には、この目的に非常に適した産業的な歴史がある。ここはかつてセンチュリー・アルミニウム（Century Aluminum）の製錬所だった場所だが、エネルギーコストの急騰により操業停止に追い込まれていた。TeraWulfは2026年2月に同サイトをセンチュリー・アルミニウムから取得し、センチュリー側は再開発において支配権のない少数株主としての持分を維持している。この敷地には、アルミニウム生産のために数十年にわたり構築されてきた約480MWの即時利用可能な系統接続電力が備わっており、ゼロから構築すれば送電網のアップグレードや許認可に何年も要するはずの容量を即座に確保できる強みがある。

■AI大手が産業用電力拠点を直接リースする理由

この取引の背景にあるエンジニアリング上の論理は単純だが、その規模は膨大だ。Anthropicの顧客需要を満たすレベルで「Claude」のような大規模言語モデル（LLM）を実行・学習させるには、極めて電力消費の激しい運用が必要となる。Anthropicのランレート売上高は最近300億ドル（約4兆8600億円）を突破しており、同社は歴史上どのテクノロジー企業よりも積極的に計算容量の契約を進めている。これには、AmazonとのTrainiumチップに関する5ギガワット（GW）の合意、GoogleおよびBroadcomとの2027年開始予定のTPU容量に関するマルチギガワット契約、SpaceXとの提携によるメンフィスの300MW規模のスーパーコンピューター「Colossus 1」クラスター全体へのアクセス、そしてMicrosoft Azureの容量に対する300億ドルのコミットメントなどが含まれる。

これらの契約はいずれも、Anthropicがハードウェアを共有し、計算ユニットごとに支払うクラウドプロバイダーやGPUクラスターのインフラ上でのテナント契約である。これに対し、専用の自社サイト賃貸は構造的に異なる。Anthropicは、クラウドのマークアップ（上乗せ料金）やピーク時の他テナントとの容量競合を避けることができ、固定された長期価格でハードウェア構成、冷却密度、ネットワークトポロジーを直接制御できるようになる。

さらに深い構造的理由は「電力」にある。都市部や郊外の市場では、即時利用可能な送電網の容量が枯渇している。送電線の混雑、何年もかかる許認可プロセス、そしてデータセンター建設に対する地域住民の反対運動の高まりにより、AI企業が従来活動してきた市場での新規供給は停滞している。アルミニウム製錬所、製鉄所、製紙工場などの産業遺産跡地には、産業規模の連続的な電力引き込みを想定して構築された系統接続が残されている。これらの施設が閉鎖されても電力容量は消失せず、土地を再開発する意欲のある者が利用できるようになる。TeraWulfの戦略は、こうした拠点を競合他社に先駆けて特定し、電力権利を確保して、競合が同等の容量をゼロから構築する前にAIデータセンターキャンパスに転換することに基づいている。

なお、北米電気信頼性コーポレーション（NERC）は2026年5月、大規模な計算負荷に関連する信頼性リスクに対処するよう系統運用者に指示する「レベル3アラート」を発令した。これは、AIインフラの需要が送電網の計画をいかに急速に追い越しているかを浮き彫りにする異例の介入であった。

■Abernathy合弁事業からの撤退とFluidstackへの売却

賃貸契約の発表と同時に、TeraWulfはもう一つの戦略的に重要な取引を開示した。同社は、テキサス州で開発中の「Abernathy」合弁事業における50.1%の所有持分すべてを、Fluidstackが率いる投資家グループに約5億3000万ドル（約858億6000万円）で売却する正式契約を締結した。支払いは3回に分けて行われ、契約署名から14日以内に2億5000万ドル、2026年12月31日までに1億5000万ドル、2027年4月30日までに約1億3000万ドルが支払われる予定だ。

TeraWulfのAbernathy事業への当初投資額は約4億5000万ドルであったため、この売却により投資資本に対して有意義なプレミアムが実現することになる。テキサス州アバナシーで開発中の同キャンパスは、25年のリース契約のもとで168MWのクリティカルIT負荷をサポートするように設計されており、2026年第4四半期の建設引き渡しを目指している。すでに合弁パートナーであったFluidstackが完全な所有権を引き継ぎ、プロジェクトを推進する。

今回の発表資料では明示されていないものの、調査記録が示す事実として、Fluidstackは単なるデータセンター事業者ではない。同社は、Anthropicが2025年に表明した500億ドル規模の米国AIインフラ投資コミットメントにおいて、パートナーとして特別に選定した企業である。Fluidstackの共同創業者兼CEOであるゲイリー・ウー氏は当時、「Fluidstackはこの瞬間のために作られた」と述べていた。したがって、Abernathyキャンパスの買収者は、別プログラムでAnthropicのAI計算容量を構築してきたインフラパートナーと同一である。つまり、今回発表された2つの取引は、単なる個別の賃貸契約にとどまらず、Anthropicの広範なインフラ戦略に構造的に結びついている。この売却により、FluidstackとAnthropicに関連するプロジェクトが完全にFluidstackの管理下に移る一方、TeraWulfは「Justified Data」における直接的な顧客関係に集中できるようになる。

TeraWulfは、Abernathy売却による資金を、自社が直接所有権、顧客関係、長期的な運営管理を維持する完全所有のAIインフラ機会に再投入すると述べている。

■ビットコイン採掘から数十億ドル規模のAIインフラ企業への転換

TeraWulfは2021年にビットコインマイニング企業として設立された。環境への配慮が行き届き、かつ低コストで系統接続された電力を利用できる拠点で、産業規模のマイニングを収益性高く行うという提案を中心に構築された。ニューヨーク州北部にある同社の「Lake Mariner」キャンパスは、主に近くの原子力発電所から電力を調達していた。この「信頼性が高く、大規模で、コスト効率に優れた電力へのアクセスを持つ拠点を特定する」という電力分野の専門知識が、全く異なる用途（AIインフラ）に直接応用できることが証明された。

同社は2023年と2024年にかけてAIおよびハイパフォーマンスコンピューティング（HPC）インフラへの移行を本格化させ、2025年度までに、Googleが支援するFluidstackやUAE拠点のCore42などとの契約を含む、128億ドルを超える長期の与信補強付き顧客契約を締結した。2026年第1四半期の財務諸表には、この移行が明確に現れている。HPCリース収益は2100万ドルに達し、四半期総売上高3400万ドルの60%以上を占めた一方、デジタル資産（ビットコインマイニング）の収益は約半分に減少した。HPC収益は前四半期比で117%増加している。

ポール・プラガーCEOは、2026年第1四半期の決算説明会で次のように述べていた。「TeraWulfのストーリーは一貫している。戦略は変わらず、プラットフォームは整い、サイトは確保され、需要は旺盛で、資金も手元にある。準備は万端だ。ここからは実行あるのみだ」。今回の発表は、その実行力がこれまでで最も大きく証明された形となった。

TeraWulfの開発パイプラインは「Justified Data」にとどまらない。2026年5月には、ケンタッキー州東部にある「Muskie Data Campus」を買収した。このサイトは将来的に1GW以上のデータセンター容量をサポートする能力があり、2028年後半に初期の500MWの引き渡しを目指している。

■190億ドルの価値はあるか：58億ドルの債務と実行への賭け

市場の反応は劇的だったが、その背景にある財務状況は複雑さをはらんでいる。2026年3月31日時点で、TeraWulfは約58億ドルの総債務を抱えていた。内訳は、親会社レベルの転換社債が25億ドル、子会社WULF Compute LLCレベルのシニア担保特約付社債が32億ドル、ケンタッキー州の子会社におけるブリッジクレジットファシリティが1億ドルである。これに対し、同社は約31億ドルの現金、現金同等物、および使途制限付き現金を保有しており、純債務は約27億ドルとなるが、この現金の大半は建設フェーズ中の建設費や債務返済に充てられる予定だ。

金利負担は重く、2026年第1四半期の四半期利息費用は6710万ドルに達した。また、同期間における1億100万ドルの株式報酬費用（HPC生成収益のほぼ3倍）は、業務効率を覆い隠している可能性があるとしてアナリストから厳しい目を向けられている。2026年4月の公募増資では、5450万株を1株19ドルで発行し、約9億2000万ドルの手取り資金を調達したが、これは株式の希薄化要因となっている。さらに、Googleが保有する1株0.01ドルで行使可能な7360万株のワラント（新株予約権）による潜在的な希薄化懸念もある。

最大の懸念材料は「建設リスク」だ。WULF Computeの建設資本支出の約82%は確保されており、そのうち72%がコミット済み、残りの10%は上位5件の未処理機器発注分となっている。同社は第1四半期時点で予算通りに推移しており、15億ドルの資本支出を完了し、残り22億ドルの支出を予定している。しかし、「Justified Data」キャンパスはTeraWulfの歴史上最も重要な成果物であり、現在開発中のサイトにおいて、予算内かつスケジュール通りに複数フェーズのデータセンター構築を実行しなければならない190億ドルの義務を伴う。大幅な遅延が発生すれば、収益開始日が後ろ倒しになり、債務サービスカバー率が圧迫され、追加の資金調達が必要になる可能性がある。

今後2週間以内に2億5000万ドルが支払われる予定のAbernathy売却益は、短期的な流動性を強力にサポートする。しかし、この取引の最終的な成否は、元アルミニウム製錬所の跡地に、テクノロジー業界で最も要求の厳しいエンタープライズ顧客の一社に向けた世界クラスのAIデータセンターキャンパスをスケジュール通りに建設できるかどうかにかかっている。

■市場の評価と今後の展望

アナリストコミュニティは、まさにこのような発表を予期していた。シティ（Citi）は6月後半に「買い」推奨、目標株価36ドルでカバレッジを開始し、TeraWulfは既存の系統アクセスを持つ産業跡地をハイパースケールAI施設に転換することで、年間250MWから500MWの新規データセンター容量を開発できる好位置にあると主張していた。バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ（Bank of America Securities）も目標株価34ドルの「買い」評価を維持している。モルガン・スタンレー（Morgan Stanley）の目標株価は66.50ドルと、市場で最も強気だ。バーンスタイン（Bernstein）、クリア・ストリート（Clear Street）、B.ライリー・セキュリティーズ（B. Riley Securities）、オッペンハイマー（Oppenheimer）、シチズンズ（Citizens）もすべて「買い」または同等の評価を下している。

同社株をカバーする16〜17名のアナリストのコンセンサスは、満場一致で建設的（強気）であり、「中立」や「売り」の評価は存在しない。今回の発表前、株価は直近の7連続下落（直近の高値から約26%下落）があったものの、年初来で約80%上昇していた。

テクニカルな側面も今回の反応を増幅させた。WULF株は発表を前に7営業日連続で下落しており、チャート上は売られすぎの状態にあった。変革をもたらす大口テナントの獲得、資本効率の高いAbernathyからの撤退、そして極めて売られすぎのテクニカル指標が重なり、今回の急騰を生み出した。

現在の水準でWULFを評価する投資家にとって、中心的な問いは「TeraWulfが顧客を獲得できるか」から（これはAnthropicのリースによって決定的に解決された）、「約束した建設、資金調達、引き渡しのスケジュールを実行できるか」に移行している。190億ドルの新規契約収益がバランスシートを支え、時価総額1兆ドル規模に迫るAI企業がアンカーテナントとなった今、弱気派の根拠は「需要の失敗」ではなく「建設の失敗」を想定せざるを得なくなっている。これは、同社がわずか1週間前に直面していたものとは異なる、ある意味でより限定的なリスクと言える。

■注目ポイントQ&A

●なぜ本日、TeraWulf（WULF）の株価が16%以上急騰したのですか？

TeraWulfが、Anthropicとの間でケンタッキー州のキャンパスにおける約190億ドルの契約収益が見込まれる20年間の賃貸契約を締結したこと、およびテキサス州のAbernathy合弁事業の持分をFluidstackに約5億3000万ドルで売却することを発表したためです。この賃貸契約はデータセンター史上最大規模の一つであり、ビットコインマイニングから長期のAIインフラ契約への転換を裏付けるものとなりました。また、発表前に株価が7営業日連続で26%以上下落していたため、テクニカルな売られすぎ状態からの反発も影響しています。

●Justified Dataキャンパスとは何ですか？また、いつからClaudeモデルの稼働に貢献しますか？

ケンタッキー州ホーウズビルにある、旧アルミニウム製錬所跡地を活用したTeraWulfのデータセンターキャンパスです。製錬所時代の遺産である約480MWの即時利用可能な系統接続電力を備えています。Anthropicとの契約に基づき、約401MWのクリティカルIT負荷を段階的に提供する予定で、初期容量は2027年後半に稼働開始、2028年初頭までに完全構築される見込みです。

●TeraWulfの58億ドルに上る債務は、投資リスクになりますか？

2026年3月31日時点で約58億ドルの総債務（純債務は約27億ドル）を抱えており、四半期の利息費用も6710万ドルに達しているため、レバレッジに伴うリスクは存在します。最大の焦点は「建設の実行リスク」です。Justified Dataキャンパスが予定通り建設され、Anthropicからの賃料収入が始まれば債務返済には十分ですが、建設に大幅な遅延が生じた場合は追加の資金調達が必要になる可能性があります。

●Anthropicはなぜ、AWSやGoogle Cloud、Azureに依存せず、専用のデータセンターを必要とするのですか？

Anthropicは主要なクラウド3社すべてを利用していますが、クラウドインフラには「コスト」と「容量制限」という2つの制約があります。クラウド経由の利用にはプラットフォームの上乗せ料金が発生するため、売上規模が拡大する同社にとって、専用サイトの長期リースによるコスト削減効果は年間数億ドル規模に達する可能性があります。また、ピーク時の容量制限によるサービス制限を回避し、ハードウェアを完全に制御して20年間にわたり計算コストを確定させるため、専用データセンターを確保したとみられます。

元記事: Anthropic Signs $19B Data Center Lease: WULF Surges as AI Power Crunch Deepens